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rjkz написав:Айтишники в США - это не небожители, а обычные трудяги,которые сушат свои мозги за 150-200 куе в год. Да, это нормальная зп, но не позволит выйти на пенсию через 10 лет. Разве что поехать на эту пенсию на дачу в Киевской области в пешей доступности (каких-то 5 км) от ШРТ.
Для тих хто читає ту фігню від Richi із зарплатнею касира в 23000 доларів на рік. Якщо би в США спитали у будь-кого, яка ж середня зарплатня, подивилися б на вас з великим нерозумінням. Коли прийшли б до тями, ОБОВʼЯЗКОВО б спитали: - В якому штаті?
Ну зрозумійте: держава складається реально із 50-ти незалежних сполучених областей (держав, штатів) з дуже різними законами, звичаями, цінами, населенням, промисловістю, податками та страховками і медичним обслуговуванням. Замість того, щоби вивчати таблиці та переліки, взяті із незрозумілих джерел, читайте те, що пише rjkz. Він вірно написав: дохід на родину 50 000$ - на рік - бідна родина. Але і ця бідна родина може виділити на навчання дитини 11 205$ в рік на навчання в University of Wisconsin-Madison, або 9 484$ в Boston College, або 6 815$ в Tufts University… або 5 624$ - в Lehigh University. І це все університети з перших 50-ти в рейтингу університетів США. Дорого? Ну так тоді 3 687$ - в Brandeis University (номер 60 в рейтингу).. І всі вони ще й мають десятки або сотні спеціальних стипендій для тих, хто або добре вчиться, або входить в студентське самоврядування, або виступає в університетських спортивних командах. І всі вони надають право студенту ще й працювати на території кампусу. Так що бажання невідомо кому довести, що всі сидять в глибокій попі, цікаве, корисне, але безперспективне стратегічно.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 10 гру, 2023 21:21, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Для тих хто читає ту фігню від Richi із зарплатнею касира в 23000 доларів на рік. Якщо би в США спитали у будь-кого, яка ж середня зарплатня, подивилися б на вас з великим нерозумінням.
В том-то и проблема, что вы основываете свои выводы на блогерах, которые пытаются оправдать свои действия (переезд), а я привожу отчета Бюро статистики США. В Турции не только запрещают пользоваться телефоном, но ещё и гугл вам забанили?
Вы очень ошибаетесь, если думаете, что я основываю свое мнение на мнении блогеров. Я же писал не раз: за последний год я два раза был в США и посетил интересные мне по разным критериям университеты. А если даю ссылки на видео на YouTube - то это видео от наших проверенных очень известных людей, которые рассказывают все, как есть, а не заглядывают в какие то там талмуды.
flyman написав:Хто-хто, а ІТники, які мають хоть мінімальну фінансову грамотність "на пенсію" можуть вийти через 10 років (навіть, 5, якщо поставити за мету) роботи в індустрії.
Айтишники в США - это не небожители, а обычные трудяги,которые сушат свои мозги за 150-200 куе в год. Да, это нормальная зп, но не позволит выйти на пенсию через 10 лет. Разве что поехать на эту пенсию на дачу в Киевской области в пешей доступности (каких-то 5 км) от ШРТ.
Сведения о средней зарплате в Нью-Йорке по профессиям указаны до уплаты налогов и основаны на данных последнего отчета Бюро статистики США.
Вопрос 1: Сколько денег остаётся после оплаты основных налогов? Среднемесячные расходы на проживание одного человека в США составляют 3189 долларов, что равняется 38 266 долларов в год. Вопрос 2: Вы до какого уровня планируете в США дорасти? До Агента по продаже недвижимости? Потому, как всё, что выше – не потяните. А то, что ниже – не обеспечит Вам обеспеченную старость. P.S. Извините, Ваша фраза: ``обычные трудяги, которые сушат свои мозги за 150-200 куе в год.`` - не много выбесила и стало любопытно к какому классу Вы себя относите и какое будущее исходя из этих математически расчётов для себя представляете?
По официальным сведениям американского Бюро статистики, до уплаты налогов средняя зарплата в Нью-Йорке в 2023 году составляет 75,4 тысяч долларов в год (около 6,3 тысяч долларов в месяц). Недельная ставка равняется 1 450 долларам. Наиболее высокооплачиваемые профессии в Нью-Йорке – это врачи
akurt написав:Він вірно написав: дохід на родину 50 000$ - на рік - бідна родина. Але і ця бідна родина може виділити на навчання дитини 11 205$ в рік на навчання в University of Wisconsin-Madison, або 9 484$ в Boston College, або 6 815$ в Tufts University… або 5 624$ - в Lehigh University. І це все університети з перших 50-ти в рейтингу університетів США.
akurt написав:Вы очень ошибаетесь, если думаете, что я основываю свое мнение на мнении блогеров. Я же писал не раз: за последний год я два раза был в США и посетил интересные мне по разным критериям университеты. А если даю ссылки на видео на YouTube - то это видео от наших проверенных очень известных людей, которые рассказывают все, как есть, а не заглядывают в какие то там талмуды.
Это Вы о том ролике, где человека рассказывает, что в этом месяце они потратили на питание 300$ и сосед его подкармливает рыбой? Вы серьёзно? Это на него я должен ориентироваться, а не на официальные статистические данные? Мне даже сложно представить, какой образ жизни ведёт его семья, что соседи их жалеют и делятся едой. Я совершенно уверен, что Америка прекрасная и многообразная страна, в которой можно счастливо жить, зарабатывать деньги и быть счастливым. Я не уверен, что человек, который переезжает после 45 сможет адаптироваться и успеет наладить свой быт в этой стране, т.к. очень высокие расходы и очень сложно и долго вставать на рельсы. А время неумолимо бежит и тратить 7-8 лет, чтобы только встать на исходную позицию, а потом ещё потрать 10 лет работая по 12 часов в день чтобы иметь хоть какой-то шанс ... А годы уже не те и здоровье не то и ломать свой менталитет уже не с руки. Если вы работаете на заводе, делаете детали из которых потом делают педали, то конечно лучше это делать в США. Работа одинаковая, а уровень жизни разный.
flyman написав:Хто-хто, а ІТники, які мають хоть мінімальну фінансову грамотність "на пенсію" можуть вийти через 10 років (навіть, 5, якщо поставити за мету) роботи в індустрії.
Айтишники в США - это не небожители, а обычные трудяги,которые сушат свои мозги за 150-200 куе в год. Да, это нормальная зп, но не позволит выйти на пенсию через 10 лет. Разве что поехать на эту пенсию на дачу в Киевской области в пешей доступности (каких-то 5 км) от ШРТ.
яка за вашою інфо медіанна зп в США?
бо скоріш звичайні роботяги взагалі гадаю працюють за 50-80 куо на рік. ті що думають - звичайні за 100-120 куо. 150-200 куо - це вже вище середнього
Я могу оперировать только данными по своим знакомым, которые так или иначе дают информацию (порой "прокалываются") о своих доходах. А также косвенно делать выводы по роликам ютуберов из других штатов. Например, из роликов ЮС Флиппера, я могу сделать вывод, что доход в 100 куе в год во Флориде - это очень неплохой доход как для эмигранта. По тем с кем я знаком, я много раз выкладывал их зп. фармацевт - 150 куе в год сантехник без/с лицензией - 40/80 долларов в час на фуллтайм, что 80/160 тысяч в год. Причем это стандарт. Речь идет о наемных работниках на фуллтайм, не о самозанятых, это не разовые работы. Водитель не рейсового автобуса до выхода на пенсию 2 года назад получал 28 долларов в час (но проработал в одной организации 26 лет, если-бы менял работодателя, то имел-бы больше). Это 56 тысяч в год. ННА сейчас около 18,5 в час, это 37 тысяч в год, но тут надо сделать уточнение, что они обычно стараются брать или длинные смены, пусть и 3 раза в неделю или брать более 40 часов внеделю. То есть, годовая зп будет значительно больше, то есть, если смена 12 часов, то за 10 часов заплатят по обычному рейту, а за 2 по полуторному. Думаю, большинство выходят на 50 тысяч в год. Кроме того, у них есть какие-то небольшие бенефиты, что чего-то еще стоит. Вообще, это чуть-ли не самая низкооплачиваемая работа, на нее можно ориентироваться как на маячок в прикидках. Инженер-электротехник 200-300 куе в год. Лифтовой механик примерно 35 в час что дает около 70 куе в год. Бухгалтер в "русском" бизнесе - от 20 в час (40 куе в год) на старте. Бухгалтер в американском бизнесе - от 50 куе в год стартовых. Знакомая после года за 20 в час в "русском" бизнесе нашла работу на 35 в час в американском. Уборщик в МТА - 22,5 в час. Хелпер в МТА от 22 в час за 6 лет стандартно зп доводится до 33 в час. Мейнтейнер от 33 в час до примерно 60 в час. МОжно брать овертаймы. Знакомый некоторое время работал по 80 часов в неделю. нО на него было больно смотреть. Он уже с сеньорити, поэтому если у него скажем 50 в час, то в неделю такого графика 50х40+50Х1,5Х40=5 куе в неделю. Сейчас там вроде прикрутили краник с овертаймами на сколько влезет. В целом, по моим ощущениям, большинство работает в диапазоне 25-60 долларов в час, что коррелирует с 50-120 куе в год. Это, скажем так, нижний средний класс. Тут еще надо понимать, что сейчас очень много зарплат пересматривается ввиду аномальной инфляции последних лет из-за ковидных выплат. И в не самой выигрышной ситуации оказываются те, кто строил карьеру своей жизни. Так, на вопрос руководства или она довольна своей зарплатой, та моя знакомая сказала, что еще 2 года назад она сказала-бы что да. Поднимают зарплаты незначительно, но ищут новых работников уже на бОльшие. Поэтому лучший способ повысить себе зарплату - сменить работодателя.