#<1 ... 1650165116521653 Додано: Нед 10 гру, 2023 20:53 Richi написав: rjkz написав: Айтишники в США - это не небожители, а обычные трудяги,которые сушат свои мозги за 150-200 куе в год.

Да, это нормальная зп, но не позволит выйти на пенсию через 10 лет.

Разве что поехать на эту пенсию на дачу в Киевской области в пешей доступности (каких-то 5 км) от ШРТ. Айтишники в США - это не небожители, а обычные трудяги,которые сушат свои мозги за 150-200 куе в год.Да, это нормальная зп, но не позволит выйти на пенсию через 10 лет.Разве что поехать на эту пенсию на дачу в Киевской области в пешей доступности (каких-то 5 км) от ШРТ.



ЗАРПЛАТА (В ГОД) В НЬЮ-ЙОРКЕ ПО ПРОФЕССИЯМ



Анестезиолог 271 510

Хирург 239 690

Руководитель (управляющий) 217 650

Финансовый менеджер 205 500

Адвокат 165 260

Агент по продаже недвижимости 102 310

Архитектор 100 760

Программист 89 260

Электрик 76 480

Полицейский 73 000

Строитель 49 440

Стюардесса 44 270

Парикмахер 32 740

Кассир 23 850



Сведения о средней зарплате в Нью-Йорке по профессиям указаны до уплаты налогов и основаны на данных последнего отчета Бюро статистики США. ЗАРПЛАТА (В ГОД) В НЬЮ-ЙОРКЕ ПО ПРОФЕССИЯМАнестезиолог 271 510Хирург 239 690Руководитель (управляющий) 217 650Финансовый менеджер 205 500Адвокат 165 260Агент по продаже недвижимости 102 310Архитектор 100 760Программист 89 260Электрик 76 480Полицейский 73 000Строитель 49 440Стюардесса 44 270Парикмахер 32 740Кассир 23 850Сведения о среднейи основаны на данных последнего отчета Бюро статистики США.

важкувато касирові у Нью-Йорку. й на освіту дитині не вистачить...

Додано: Нед 10 гру, 2023 20:54 nekefer написав:

чтобы пожить "обычной" жизнью американской семье нужно 3,4 млн.дол

т.е. если работать 34 года нужно иметь доход 100 т.дол в год,

все что меньше - бедность чтобы пожить "обычной" жизнью американской семье нужно 3,4 млн.долт.е. если работать 34 года нужно иметь доход 100 т.дол в год,все что меньше - бедность

є цілий канал для тих хто готується на пенсію в США:



є цілий канал для тих хто готується на пенсію в США:

Додано: Нед 10 гру, 2023 21:13 Для тих хто читає ту фігню від Richi із зарплатнею касира в 23000 доларів на рік.

Якщо би в США спитали у будь-кого, яка ж середня зарплатня, подивилися б на вас з великим нерозумінням.

Коли прийшли б до тями, ОБОВʼЯЗКОВО б спитали:

- В якому штаті?



Ну зрозумійте: держава складається реально із 50-ти незалежних сполучених областей (держав, штатів) з дуже різними законами, звичаями, цінами, населенням, промисловістю, податками та страховками і медичним обслуговуванням.

Замість того, щоби вивчати таблиці та переліки, взяті із незрозумілих джерел, читайте те, що пише rjkz.

Він вірно написав: дохід на родину 50 000$ - на рік - бідна родина.

Але і ця бідна родина може виділити на навчання дитини 11 205$ в рік на навчання в University of Wisconsin-Madison, або 9 484$ в Boston College, або 6 815$ в Tufts University… або 5 624$ - в Lehigh University. І це все університети з перших 50-ти в рейтингу університетів США.

Дорого? Ну так тоді 3 687$ - в Brandeis University (номер 60 в рейтингу)..

І всі вони ще й мають десятки або сотні спеціальних стипендій для тих, хто або добре вчиться, або входить в студентське самоврядування, або виступає в університетських спортивних командах. І всі вони надають право студенту ще й працювати на території кампусу.

Так що бажання невідомо кому довести, що всі сидять в глибокій попі, цікаве, корисне, але безперспективне стратегічно.

Додано: Нед 10 гру, 2023 21:21 akurt написав: Для тих хто читає ту фігню від Richi із зарплатнею касира в 23000 доларів на рік.

Якщо би в США спитали у будь-кого, яка ж середня зарплатня, подивилися б на вас з великим нерозумінням.

Для тих хто читає ту фігню від Richi із зарплатнею касира в 23000 доларів на рік.Якщо би в США спитали у будь-кого, яка ж середня зарплатня, подивилися б на вас з великим нерозумінням.

В том-то и проблема, что вы основываете свои выводы на блогерах, которые пытаются оправдать свои действия (переезд), а я привожу отчета Бюро статистики США. В Турции не только запрещают пользоваться телефоном, но ещё и гугл вам забанили?

Я же писал не раз: за последний год я два раза был в США и посетил интересные мне по разным критериям университеты.

А если даю ссылки на видео на YouTube - то это видео от наших проверенных очень известных людей, которые рассказывают все, как есть, а не заглядывают в какие то там талмуды. akurt

Повідомлень: 8848 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3406 раз. Подякували: 1192 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 гру, 2023 21:25 Еміграція, заробітчанство Richi написав: rjkz написав: flyman написав: Хто-хто, а ІТники, які мають хоть мінімальну фінансову грамотність "на пенсію" можуть вийти через 10 років (навіть, 5, якщо поставити за мету) роботи в індустрії. Хто-хто, а ІТники, які мають хоть мінімальну фінансову грамотність "на пенсію" можуть вийти через 10 років (навіть, 5, якщо поставити за мету) роботи в індустрії.



Айтишники в США - это не небожители, а обычные трудяги,которые сушат свои мозги за 150-200 куе в год.

Да, это нормальная зп, но не позволит выйти на пенсию через 10 лет.

Разве что поехать на эту пенсию на дачу в Киевской области в пешей доступности (каких-то 5 км) от ШРТ. Айтишники в США - это не небожители, а обычные трудяги,которые сушат свои мозги за 150-200 куе в год.Да, это нормальная зп, но не позволит выйти на пенсию через 10 лет.Разве что поехать на эту пенсию на дачу в Киевской области в пешей доступности (каких-то 5 км) от ШРТ.



ЗАРПЛАТА (В ГОД) В НЬЮ-ЙОРКЕ ПО ПРОФЕССИЯМ



Анестезиолог 271 510

Хирург 239 690

Руководитель (управляющий) 217 650

Финансовый менеджер 205 500

Адвокат 165 260

Агент по продаже недвижимости 102 310

Архитектор 100 760

Программист 89 260

Электрик 76 480

Полицейский 73 000

Строитель 49 440

Стюардесса 44 270

Парикмахер 32 740

Кассир 23 850



Сведения о средней зарплате в Нью-Йорке по профессиям указаны до уплаты налогов и основаны на данных последнего отчета Бюро статистики США.



Вопрос 1: Сколько денег остаётся после оплаты основных налогов?

Среднемесячные расходы на проживание одного человека в США составляют 3189 долларов, что равняется 38 266 долларов в год.

Вопрос 2: Вы до какого уровня планируете в США дорасти? До Агента по продаже недвижимости? Потому, как всё, что выше – не потяните. А то, что ниже – не обеспечит Вам обеспеченную старость.

Це за який рік?

Додано: Нед 10 гру, 2023 21:41 Faceless написав: Це за який рік?

По официальным сведениям американского Бюро статистики, до уплаты налогов средняя зарплата в Нью-Йорке в 2023 году составляет 75,4 тысяч долларов в год (около 6,3 тысяч долларов в месяц). Недельная ставка равняется 1 450 долларам. Наиболее высокооплачиваемые профессии в Нью-Йорке – это врачи

Але і ця бідна родина може виділити на навчання дитини 11 205$ в рік на навчання в University of Wisconsin-Madison, або 9 484$ в Boston College, або 6 815$ в Tufts University… або 5 624$ - в Lehigh University. І це все університети з перших 50-ти в рейтингу університетів США. Він вірно написав: дохід на родину 50 000$ - на рік - бідна родина.Але і ця бідна родина може виділити на навчання дитини 11 205$ в рік на навчання в University of Wisconsin-Madison, або 9 484$ в Boston College, або 6 815$ в Tufts University… або 5 624$ - в Lehigh University. І це все університети з перших 50-ти в рейтингу університетів США.

Це знову якась нісенітниця.

Відчиняю

https://www.bc.edu/bc-web/offices/stude ... -fees.html



Додано: Нед 10 гру, 2023 21:58 akurt написав: Вы очень ошибаетесь, если думаете, что я основываю свое мнение на мнении блогеров.

Я же писал не раз: за последний год я два раза был в США и посетил интересные мне по разным критериям университеты.

А если даю ссылки на видео на YouTube - то это видео от наших проверенных очень известных людей, которые рассказывают все, как есть, а не заглядывают в какие то там талмуды. Вы очень ошибаетесь, если думаете, что я основываю свое мнение на мнении блогеров.Я же писал не раз: за последний год я два раза был в США и посетил интересные мне по разным критериям университеты.А если даю ссылки на видео на YouTube - то это видео от наших проверенных очень известных людей, которые рассказывают все, как есть, а не заглядывают в какие то там талмуды.

Это Вы о том ролике, где человека рассказывает, что в этом месяце они потратили на питание 300$ и сосед его подкармливает рыбой? Вы серьёзно? Это на него я должен ориентироваться, а не на официальные статистические данные?

Мне даже сложно представить, какой образ жизни ведёт его семья, что соседи их жалеют и делятся едой.

Я совершенно уверен, что Америка прекрасная и многообразная страна, в которой можно счастливо жить, зарабатывать деньги и быть счастливым. Я не уверен, что человек, который переезжает после 45 сможет адаптироваться и успеет наладить свой быт в этой стране, т.к. очень высокие расходы и очень сложно и долго вставать на рельсы. А время неумолимо бежит и тратить 7-8 лет, чтобы только встать на исходную позицию, а потом ещё потрать 10 лет работая по 12 часов в день чтобы иметь хоть какой-то шанс ... А годы уже не те и здоровье не то и ломать свой менталитет уже не с руки.

Додано: Нед 10 гру, 2023 22:42 Shaman написав: rjkz написав: flyman написав: Хто-хто, а ІТники, які мають хоть мінімальну фінансову грамотність "на пенсію" можуть вийти через 10 років (навіть, 5, якщо поставити за мету) роботи в індустрії.



Айтишники в США - это не небожители, а обычные трудяги,которые сушат свои мозги за 150-200 куе в год.

Да, это нормальная зп, но не позволит выйти на пенсию через 10 лет.

Разве что поехать на эту пенсию на дачу в Киевской области в пешей доступности (каких-то 5 км) от ШРТ. Айтишники в США - это не небожители, а обычные трудяги,которые сушат свои мозги за 150-200 куе в год.Да, это нормальная зп, но не позволит выйти на пенсию через 10 лет.Разве что поехать на эту пенсию на дачу в Киевской области в пешей доступности (каких-то 5 км) от ШРТ.

яка за вашою інфо медіанна зп в США?



бо скоріш звичайні роботяги взагалі гадаю працюють за 50-80 куо на рік. ті що думають - звичайні за 100-120 куо. 150-200 куо - це вже вище середнього яка за вашою інфо медіанна зп в США?бо скоріш звичайні роботяги взагалі гадаю працюють за 50-80 куо на рік. ті що думають - звичайні за 100-120 куо. 150-200 куо - це вже вище середнього



Я могу оперировать только данными по своим знакомым, которые так или иначе дают информацию (порой "прокалываются") о своих доходах.

А также косвенно делать выводы по роликам ютуберов из других штатов.

Например, из роликов ЮС Флиппера, я могу сделать вывод, что доход в 100 куе в год во Флориде - это очень неплохой доход как для эмигранта.

По тем с кем я знаком, я много раз выкладывал их зп.

фармацевт - 150 куе в год

сантехник без/с лицензией - 40/80 долларов в час на фуллтайм, что 80/160 тысяч в год. Причем это стандарт. Речь идет о наемных работниках на фуллтайм, не о самозанятых, это не разовые работы.

Водитель не рейсового автобуса до выхода на пенсию 2 года назад получал 28 долларов в час (но проработал в одной организации 26 лет, если-бы менял работодателя, то имел-бы больше). Это 56 тысяч в год.

ННА сейчас около 18,5 в час, это 37 тысяч в год, но тут надо сделать уточнение, что они обычно стараются брать или длинные смены, пусть и 3 раза в неделю или брать более 40 часов внеделю. То есть, годовая зп будет значительно больше, то есть, если смена 12 часов, то за 10 часов заплатят по обычному рейту, а за 2 по полуторному. Думаю, большинство выходят на 50 тысяч в год. Кроме того, у них есть какие-то небольшие бенефиты, что чего-то еще стоит. Вообще, это чуть-ли не самая низкооплачиваемая работа, на нее можно ориентироваться как на маячок в прикидках.

Инженер-электротехник 200-300 куе в год.

Лифтовой механик примерно 35 в час что дает около 70 куе в год.

Бухгалтер в "русском" бизнесе - от 20 в час (40 куе в год) на старте.

Бухгалтер в американском бизнесе - от 50 куе в год стартовых. Знакомая после года за 20 в час в "русском" бизнесе нашла работу на 35 в час в американском.

Уборщик в МТА - 22,5 в час. Хелпер в МТА от 22 в час за 6 лет стандартно зп доводится до 33 в час. Мейнтейнер от 33 в час до примерно 60 в час. МОжно брать овертаймы. Знакомый некоторое время работал по 80 часов в неделю. нО на него было больно смотреть. Он уже с сеньорити, поэтому если у него скажем 50 в час, то в неделю такого графика 50х40+50Х1,5Х40=5 куе в неделю. Сейчас там вроде прикрутили краник с овертаймами на сколько влезет.

В целом, по моим ощущениям, большинство работает в диапазоне 25-60 долларов в час, что коррелирует с 50-120 куе в год. Это, скажем так, нижний средний класс.

Тут еще надо понимать, что сейчас очень много зарплат пересматривается ввиду аномальной инфляции последних лет из-за ковидных выплат.

И в не самой выигрышной ситуации оказываются те, кто строил карьеру своей жизни. Так, на вопрос руководства или она довольна своей зарплатой, та моя знакомая сказала, что еще 2 года назад она сказала-бы что да. Поднимают зарплаты незначительно, но ищут новых работников уже на бОльшие.

Поэтому лучший способ повысить себе зарплату - сменить работодателя. Я могу оперировать только данными по своим знакомым, которые так или иначе дают информацию (порой "прокалываются") о своих доходах.А также косвенно делать выводы по роликам ютуберов из других штатов.Например, из роликов ЮС Флиппера, я могу сделать вывод, что доход в 100 куе в год во Флориде - это очень неплохой доход как для эмигранта.По тем с кем я знаком, я много раз выкладывал их зп.фармацевт - 150 куе в годсантехник без/с лицензией - 40/80 долларов в час на фуллтайм, что 80/160 тысяч в год. Причем это стандарт. Речь идет о наемных работниках на фуллтайм, не о самозанятых, это не разовые работы.Водитель не рейсового автобуса до выхода на пенсию 2 года назад получал 28 долларов в час (но проработал в одной организации 26 лет, если-бы менял работодателя, то имел-бы больше). Это 56 тысяч в год.ННА сейчас около 18,5 в час, это 37 тысяч в год, но тут надо сделать уточнение, что они обычно стараются брать или длинные смены, пусть и 3 раза в неделю или брать более 40 часов внеделю. То есть, годовая зп будет значительно больше, то есть, если смена 12 часов, то за 10 часов заплатят по обычному рейту, а за 2 по полуторному. Думаю, большинство выходят на 50 тысяч в год. Кроме того, у них есть какие-то небольшие бенефиты, что чего-то еще стоит. Вообще, это чуть-ли не самая низкооплачиваемая работа, на нее можно ориентироваться как на маячок в прикидках.Инженер-электротехник 200-300 куе в год.Лифтовой механик примерно 35 в час что дает около 70 куе в год.Бухгалтер в "русском" бизнесе - от 20 в час (40 куе в год) на старте.Бухгалтер в американском бизнесе - от 50 куе в год стартовых. Знакомая после года за 20 в час в "русском" бизнесе нашла работу на 35 в час в американском.Уборщик в МТА - 22,5 в час. Хелпер в МТА от 22 в час за 6 лет стандартно зп доводится до 33 в час. Мейнтейнер от 33 в час до примерно 60 в час. МОжно брать овертаймы. Знакомый некоторое время работал по 80 часов в неделю. нО на него было больно смотреть. Он уже с сеньорити, поэтому если у него скажем 50 в час, то в неделю такого графика 50х40+50Х1,5Х40=5 куе в неделю. Сейчас там вроде прикрутили краник с овертаймами на сколько влезет.В целом, по моим ощущениям, большинство работает в диапазоне 25-60 долларов в час, что коррелирует с 50-120 куе в год. Это, скажем так, нижний средний класс.Тут еще надо понимать, что сейчас очень много зарплат пересматривается ввиду аномальной инфляции последних лет из-за ковидных выплат.И в не самой выигрышной ситуации оказываются те, кто строил карьеру своей жизни. Так, на вопрос руководства или она довольна своей зарплатой, та моя знакомая сказала, что еще 2 года назад она сказала-бы что да. Поднимают зарплаты незначительно, но ищут новых работников уже на бОльшие.Поэтому лучший способ повысить себе зарплату - сменить работодателя. rjkz

