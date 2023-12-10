Richi написав:rjkz написав:
Айтишники в США - это не небожители, а обычные трудяги,которые сушат свои мозги за 150-200 куе в год.
Да, это нормальная зп, но не позволит выйти на пенсию через 10 лет.
Разве что поехать на эту пенсию на дачу в Киевской области в пешей доступности (каких-то 5 км) от ШРТ.
ЗАРПЛАТА (В ГОД) В НЬЮ-ЙОРКЕ ПО ПРОФЕССИЯМ
Анестезиолог 271 510
Хирург 239 690
Руководитель (управляющий) 217 650
Финансовый менеджер 205 500
Адвокат 165 260
Агент по продаже недвижимости 102 310
Архитектор 100 760
Программист 89 260
Электрик 76 480
Полицейский 73 000
Строитель 49 440
Стюардесса 44 270
Парикмахер 32 740
Кассир 23 850
Сведения о средней зарплате в Нью-Йорке по профессиям указаны до уплаты налогов и основаны на данных последнего отчета Бюро статистики США.
Вопрос 1: Сколько денег остаётся после оплаты основных налогов?
Среднемесячные расходы на проживание одного человека в США составляют 3189 долларов, что равняется 38 266 долларов в год.
Вопрос 2: Вы до какого уровня планируете в США дорасти? До Агента по продаже недвижимости? Потому, как всё, что выше – не потяните. А то, что ниже – не обеспечит Вам обеспеченную старость.
P.S. Извините, Ваша фраза: ``обычные трудяги, которые сушат свои мозги за 150-200 куе в год.`` - не много выбесила и стало любопытно к какому классу Вы себя относите и какое будущее исходя из этих математически расчётов для себя представляете?
Видите-ли, я много писал, что американцы не любят перенапрягаться. И если некий Джон отфигачил на стройке полтора года, а потом решил передохнуть перед телеком с бургером и колой , как все представляют это себе, то его средний доход конечно упадет. Только и работать он не будет.
Поэтому как коррелируют данные статистики, которые Вы тут привели с реальностью - не могу сказать.
Тут проходят разные опросы, но очень немногие в них берут участие.
Может они берут эти данные по вакансиям. Тогда это стартовые зарплаты.
Так оно где-то и выглядит.
Опытный операционный анестезиолог в частной клинике - это 500-800 куе в год.
Несколько лет назад стартовая зп медсестры после каледжа в Меймонидис хаспитал была 96 куе в год. Это еще до ковида.
Хирург ОТ 250 куе в год было тогда-же.
Руководитель - это вообще что-то с чем-то.
ЧЕм руководит? Влэк Рок или бодишопом (автомастерская) или туалетом?
Адвокат? Скорее это ценник адвоката одного ИЗ на ситиджаб, там невысокие зп, но зато отличный соцпакет и никто никогда не уволит. В целом, адвокаты в частном бизнесе зарабатывают на уровне врачей. Если это среднее, включая паралигалов, тогда верю.
Архитектор - не знаю.
Программист - не верю. Знакомый закончил курсы QA, с весны прошлого года работает, долго искал работу по этой специальности, но сходу получил 90 куе в год, с начала этого года имеет 120 куе в год. Не считая годовой премии (размер не спрашивал). Где тестировщик и где программист?
Электрик - ближе к правде. Этот-же знакомый, пока искал работу тестировщика работал электриком. Пришел на 24 доллара в час, когда уходил имел 29, но новые кто приходили, сразу имели 30 в час (60 куе в год). У них электрики с синьорити и лайсенсом (у него не было ни того ни другого) имели 70-100 в час. Но в среднем - может быть. Кстати, у него тоже были объекты, на которых работодатель не имел права платит меньше указанной в контракте с заказчиком суммы. ВОт он и получал на тот момент 108 долларов в час. Объект длился около 3 месяцев.
Полицейский - это очень средняя цифра. Я знаю человека, который уволился из NYPD имея высокий стаж, но низкую должность и с зп 17 долларов в час. 34 тысячи в год.
Строитель - и верю и не верю. Дело в том, что в строительстве работает много мексов. Они реально готовы работать за копейки. Дать им 20 в час - будут счастливы. Но я знаю бывшего львовянина, который через полгода после приезда работал маляром на 30 долларов в час в "русском" бизнесе. Это значит, имей он свободный Инглиш и работай с тем качеством в американском бизнесе, то на 50 в час мог-бы свободно расчитывать. Операторы сложных машин и механизмов - это порядка 100 куе в год могут иметь. Опять-же, что они имеют ввиду под "строитель". Это кто? Чувак в робе и каске с надписью "строитель"? И сантехник на новом строительстве - строитель и бетонщик - строитель и крановщик - строитель и флаггер (чувак, который выходит на дорогу со знаком "СТОП/Слоу", эьто отдельная специальнотсь) - тоже строитель.
Стюардесса - не знаю, но сомневаюсь, что за 22 в час кто-то будет на такой работе работать. Но может быть. Просто не в курсе.
Парикмахер - в целом не могу сказать, но недорогая детская стрижка за 15 минут - 25 долларов. Я вообще сам стригу себя и детей, то с год назад зацепил ковид, жена водила в цирюльню детей.
Жена платит частным образом парикмахерше, которая на дом приходит, 90 долларов за примерно час работы. Живет совсем рядом. Это очень недорого, можно сказать по знакомству.
И напоследок.
Кассир!
Полный гон!!!!!
В НЙС минимальная зарплата, ниже которой можно платить только официантам - 15 долларов в час!!! Это 30 тысяч в год.
И вот это последнее говорить о качестве этих сратистических (без очепятки) данных. То есть, смешаны партайм, фултайм, не полные года и еще фиг знает что.
Не может быть фулл тайм работа в НЙ в течении полного года менее 30 куе, если ты не официант. ТОЧКА.
В сетевом ритейле возле меня мальчикам и девочкам из стран б.ссср платят 15 долларов в час на кассе. Но они еще и нанимают людей еще в их странах, делают им визы, оплачивают перелет и первые месяцы проживания и уже потом нещадно недоплачивают в циничной форме. После 3-х лет такой работы можно апплаиться кассиром в банк. От 20 долларов в час и перспективой роста.
1. Я уже объяснял, что в США прогрессивная шкала и налог зависит от многих факторов. Семейный Джон с несчастными 40 куе в год заплатит 10% налогов и потом ему еще возврат налогов будет на бОльшую сумму, чем он отчислил налогов, а одиночка Билл с 300 куе заплатит 45%. Очень много факторов, которые можно списывать с базы налогообложения и это влияет на размер налогов.
2. Я там выше несколько страниц назад выкладывал видео с методикой расчета ССА пенсии, из него видно, чтто разница между Джоном и Биллом будет не такой уж существенной. Больше, после определенного уровня влияет стаж работы, нежели размер зарплаты. На большую ССА пока не расчитываю. Кроме того, ССА имеет максимальную границу. Это не достаточно для "безбедной старости". Надо иметь еще источники дохода. Буквально последние недели этим вопросом интересуюсь.
Источников дополнительных доходов для пенсов множество.
ПС: Я вроде как подпадаю под нижний средний.
200 к - это средний. Что не так? Сломался шаблон, что в "омерике негров линчуют"?
Смотрел когда-то видос с бывшим киевлянином, он работал программистом на американскую компанию в Техасе. 40 куе в год имел в Киеве.
Захотел попасть в США, ему это устроили. Дали 80 куе в год.
Он приехал, привез семью, снял дом, купил 2 машины, жена не работает.
Несколько раз слетал в Киев, полечил в США зубы (страховка не покрывает) и до него дошло, что что-то не так. Не только не остается от зарплаты, но и докидывать надо.
Немного повеселился по поводу его замашек, "да я в Киеве на 40 куе был королем, а тут на 80 я не могу себе позволить тот образ жизни, который вел в Киеве".
Да, не может. Потому что на 80 куе в год не снимают дом и не покупают 2 машины.
Да и поинтересоваться сколько-же все-таки зарабатывают в США айти и остальные не мешало. Это было до ковида. И чувака, похоже поимели как и меня, когда я только приехал. "Турист, которого не обманули..."(с)
Мои знакомые в айти только когда вышли на цифру 160+ куе в год решились взять мортгидж. И при этом получили бонус в 50 куе плюс акции, часть которых продали. Кстати, этот самый человек стартовал в айти с 60 куе в год 16 лет назад. Только это совсем другие 60 куе было. И это былвчерашний студент на тот момент. И пошел на маленькую зарплату ради имени фирмы в резюме. А через 3 года уже работал в другой компании на 120 куе в год.
Да, в США много профессий сопоставимых или превышающих зп в айти.
Что не так?
Кстати, насчет той статистики. У меня один знакомый закончил универ с США по компутер сайенс и 17 лет назад умудрился найти работу программистом на 30 куе в год, поработал и ушел гайки крутить в МТА. Фармацевт знакомая тоже выучилась на программиста и бросила. Другой программист сейчас мексов по стройке в Балтиморе гоняет.