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#<1 ... 1651165216531654 Додано: Пон 11 гру, 2023 00:11 Richi написав: rjkz написав: flyman написав: Хто-хто, а ІТники, які мають хоть мінімальну фінансову грамотність "на пенсію" можуть вийти через 10 років (навіть, 5, якщо поставити за мету) роботи в індустрії. Хто-хто, а ІТники, які мають хоть мінімальну фінансову грамотність "на пенсію" можуть вийти через 10 років (навіть, 5, якщо поставити за мету) роботи в індустрії.



Айтишники в США - это не небожители, а обычные трудяги,которые сушат свои мозги за 150-200 куе в год.

Да, это нормальная зп, но не позволит выйти на пенсию через 10 лет.

Разве что поехать на эту пенсию на дачу в Киевской области в пешей доступности (каких-то 5 км) от ШРТ. Айтишники в США - это не небожители, а обычные трудяги,которые сушат свои мозги за 150-200 куе в год.Да, это нормальная зп, но не позволит выйти на пенсию через 10 лет.Разве что поехать на эту пенсию на дачу в Киевской области в пешей доступности (каких-то 5 км) от ШРТ.



ЗАРПЛАТА (В ГОД) В НЬЮ-ЙОРКЕ ПО ПРОФЕССИЯМ



Анестезиолог 271 510

Хирург 239 690

Руководитель (управляющий) 217 650

Финансовый менеджер 205 500

Адвокат 165 260

Агент по продаже недвижимости 102 310

Архитектор 100 760

Программист 89 260

Электрик 76 480

Полицейский 73 000

Строитель 49 440

Стюардесса 44 270

Парикмахер 32 740

Кассир 23 850



Сведения о средней зарплате в Нью-Йорке по профессиям указаны до уплаты налогов и основаны на данных последнего отчета Бюро статистики США.



Вопрос 1: Сколько денег остаётся после оплаты основных налогов?

Среднемесячные расходы на проживание одного человека в США составляют 3189 долларов, что равняется 38 266 долларов в год.

Вопрос 2: Вы до какого уровня планируете в США дорасти? До Агента по продаже недвижимости? Потому, как всё, что выше – не потяните. А то, что ниже – не обеспечит Вам обеспеченную старость.

P.S. Извините, Ваша фраза: ``обычные трудяги, которые сушат свои мозги за 150-200 куе в год.`` - не много выбесила и стало любопытно к какому классу Вы себя относите и какое будущее исходя из этих математически расчётов для себя представляете? ЗАРПЛАТА (В ГОД) В НЬЮ-ЙОРКЕ ПО ПРОФЕССИЯМАнестезиолог 271 510Хирург 239 690Руководитель (управляющий) 217 650Финансовый менеджер 205 500Адвокат 165 260Агент по продаже недвижимости 102 310Архитектор 100 760Программист 89 260Электрик 76 480Полицейский 73 000Строитель 49 440Стюардесса 44 270Парикмахер 32 740Кассир 23 850Сведения о среднейи основаны на данных последнего отчета Бюро статистики США.Вопрос 1: Сколько денег остаётся после оплаты основных налогов?Среднемесячные расходы на проживание одного человека в США составляют 3189 долларов, что равняется 38 266 долларов в год.Вопрос 2: Вы до какого уровня планируете в США дорасти? До Агента по продаже недвижимости? Потому, как всё, что выше – не потяните. А то, что ниже – не обеспечит Вам обеспеченную старость.P.S. Извините, Ваша фраза: ``обычные трудяги, которые сушат свои мозги за 150-200 куе в год.`` - не много выбесила и стало любопытно к какому классу Вы себя относите и какое будущее исходя из этих математически расчётов для себя представляете?



Видите-ли, я много писал, что американцы не любят перенапрягаться. И если некий Джон отфигачил на стройке полтора года, а потом решил передохнуть перед телеком с бургером и колой , как все представляют это себе, то его средний доход конечно упадет. Только и работать он не будет.

Поэтому как коррелируют данные статистики, которые Вы тут привели с реальностью - не могу сказать.

Тут проходят разные опросы, но очень немногие в них берут участие.

Может они берут эти данные по вакансиям. Тогда это стартовые зарплаты.

Так оно где-то и выглядит.

Опытный операционный анестезиолог в частной клинике - это 500-800 куе в год.

Несколько лет назад стартовая зп медсестры после каледжа в Меймонидис хаспитал была 96 куе в год. Это еще до ковида.

Хирург ОТ 250 куе в год было тогда-же.

Руководитель - это вообще что-то с чем-то.

ЧЕм руководит? Влэк Рок или бодишопом (автомастерская) или туалетом?

Адвокат? Скорее это ценник адвоката одного ИЗ на ситиджаб, там невысокие зп, но зато отличный соцпакет и никто никогда не уволит. В целом, адвокаты в частном бизнесе зарабатывают на уровне врачей. Если это среднее, включая паралигалов, тогда верю.

Архитектор - не знаю.

Программист - не верю. Знакомый закончил курсы QA, с весны прошлого года работает, долго искал работу по этой специальности, но сходу получил 90 куе в год, с начала этого года имеет 120 куе в год. Не считая годовой премии (размер не спрашивал). Где тестировщик и где программист?

Электрик - ближе к правде. Этот-же знакомый, пока искал работу тестировщика работал электриком. Пришел на 24 доллара в час, когда уходил имел 29, но новые кто приходили, сразу имели 30 в час (60 куе в год). У них электрики с синьорити и лайсенсом (у него не было ни того ни другого) имели 70-100 в час. Но в среднем - может быть. Кстати, у него тоже были объекты, на которых работодатель не имел права платит меньше указанной в контракте с заказчиком суммы. ВОт он и получал на тот момент 108 долларов в час. Объект длился около 3 месяцев.

Полицейский - это очень средняя цифра. Я знаю человека, который уволился из NYPD имея высокий стаж, но низкую должность и с зп 17 долларов в час. 34 тысячи в год.

Строитель - и верю и не верю. Дело в том, что в строительстве работает много мексов. Они реально готовы работать за копейки. Дать им 20 в час - будут счастливы. Но я знаю бывшего львовянина, который через полгода после приезда работал маляром на 30 долларов в час в "русском" бизнесе. Это значит, имей он свободный Инглиш и работай с тем качеством в американском бизнесе, то на 50 в час мог-бы свободно расчитывать. Операторы сложных машин и механизмов - это порядка 100 куе в год могут иметь. Опять-же, что они имеют ввиду под "строитель". Это кто? Чувак в робе и каске с надписью "строитель"? И сантехник на новом строительстве - строитель и бетонщик - строитель и крановщик - строитель и флаггер (чувак, который выходит на дорогу со знаком "СТОП/Слоу", эьто отдельная специальнотсь) - тоже строитель.

Стюардесса - не знаю, но сомневаюсь, что за 22 в час кто-то будет на такой работе работать. Но может быть. Просто не в курсе.

Парикмахер - в целом не могу сказать, но недорогая детская стрижка за 15 минут - 25 долларов. Я вообще сам стригу себя и детей, то с год назад зацепил ковид, жена водила в цирюльню детей.

Жена платит частным образом парикмахерше, которая на дом приходит, 90 долларов за примерно час работы. Живет совсем рядом. Это очень недорого, можно сказать по знакомству.

И напоследок.

Кассир!

Полный гон!!!!!

В НЙС минимальная зарплата, ниже которой можно платить только официантам - 15 долларов в час!!! Это 30 тысяч в год.

И вот это последнее говорить о качестве этих сратистических (без очепятки) данных. То есть, смешаны партайм, фултайм, не полные года и еще фиг знает что.

Не может быть фулл тайм работа в НЙ в течении полного года менее 30 куе, если ты не официант. ТОЧКА.

В сетевом ритейле возле меня мальчикам и девочкам из стран б.ссср платят 15 долларов в час на кассе. Но они еще и нанимают людей еще в их странах, делают им визы, оплачивают перелет и первые месяцы проживания и уже потом нещадно недоплачивают в циничной форме. После 3-х лет такой работы можно апплаиться кассиром в банк. От 20 долларов в час и перспективой роста.



1. Я уже объяснял, что в США прогрессивная шкала и налог зависит от многих факторов. Семейный Джон с несчастными 40 куе в год заплатит 10% налогов и потом ему еще возврат налогов будет на бОльшую сумму, чем он отчислил налогов, а одиночка Билл с 300 куе заплатит 45%. Очень много факторов, которые можно списывать с базы налогообложения и это влияет на размер налогов.

2. Я там выше несколько страниц назад выкладывал видео с методикой расчета ССА пенсии, из него видно, чтто разница между Джоном и Биллом будет не такой уж существенной. Больше, после определенного уровня влияет стаж работы, нежели размер зарплаты. На большую ССА пока не расчитываю. Кроме того, ССА имеет максимальную границу. Это не достаточно для "безбедной старости". Надо иметь еще источники дохода. Буквально последние недели этим вопросом интересуюсь.

Источников дополнительных доходов для пенсов множество.





ПС: Я вроде как подпадаю под нижний средний.

200 к - это средний. Что не так? Сломался шаблон, что в "омерике негров линчуют"?

Смотрел когда-то видос с бывшим киевлянином, он работал программистом на американскую компанию в Техасе. 40 куе в год имел в Киеве.

Захотел попасть в США, ему это устроили. Дали 80 куе в год.

Он приехал, привез семью, снял дом, купил 2 машины, жена не работает.

Несколько раз слетал в Киев, полечил в США зубы (страховка не покрывает) и до него дошло, что что-то не так. Не только не остается от зарплаты, но и докидывать надо.

Немного повеселился по поводу его замашек, "да я в Киеве на 40 куе был королем, а тут на 80 я не могу себе позволить тот образ жизни, который вел в Киеве".

Да, не может. Потому что на 80 куе в год не снимают дом и не покупают 2 машины.

Да и поинтересоваться сколько-же все-таки зарабатывают в США айти и остальные не мешало. Это было до ковида. И чувака, похоже поимели как и меня, когда я только приехал. "Турист, которого не обманули..."(с)

Мои знакомые в айти только когда вышли на цифру 160+ куе в год решились взять мортгидж. И при этом получили бонус в 50 куе плюс акции, часть которых продали. Кстати, этот самый человек стартовал в айти с 60 куе в год 16 лет назад. Только это совсем другие 60 куе было. И это былвчерашний студент на тот момент. И пошел на маленькую зарплату ради имени фирмы в резюме. А через 3 года уже работал в другой компании на 120 куе в год.

Да, в США много профессий сопоставимых или превышающих зп в айти.

Что не так?



Кстати, насчет той статистики. У меня один знакомый закончил универ с США по компутер сайенс и 17 лет назад умудрился найти работу программистом на 30 куе в год, поработал и ушел гайки крутить в МТА. Фармацевт знакомая тоже выучилась на программиста и бросила. Другой программист сейчас мексов по стройке в Балтиморе гоняет. Видите-ли, я много писал, что американцы не любят перенапрягаться. И если некий Джон отфигачил на стройке полтора года, а потом решил передохнуть перед телеком с бургером и колой, как все представляют это себе, то его средний доход конечно упадет. Только и работать он не будет.Поэтому как коррелируют данные статистики, которые Вы тут привели с реальностью - не могу сказать.Тут проходят разные опросы, но очень немногие в них берут участие.Может они берут эти данные по вакансиям. Тогда это стартовые зарплаты.Так оно где-то и выглядит.Опытный операционный анестезиолог в частной клинике - это 500-800 куе в год.Несколько лет назад стартовая зп медсестры после каледжа в Меймонидис хаспитал была 96 куе в год. Это еще до ковида.Хирург ОТ 250 куе в год было тогда-же.Руководитель - это вообще что-то с чем-то.ЧЕм руководит? Влэк Рок или бодишопом (автомастерская) или туалетом?Адвокат? Скорее это ценник адвоката одного ИЗ на ситиджаб, там невысокие зп, но зато отличный соцпакет и никто никогда не уволит. В целом, адвокаты в частном бизнесе зарабатывают на уровне врачей. Если это среднее, включая паралигалов, тогда верю.Архитектор - не знаю.Программист - не верю. Знакомый закончил курсы QA, с весны прошлого года работает, долго искал работу по этой специальности, но сходу получил 90 куе в год, с начала этого года имеет 120 куе в год. Не считая годовой премии (размер не спрашивал). Где тестировщик и где программист?Электрик - ближе к правде. Этот-же знакомый, пока искал работу тестировщика работал электриком. Пришел на 24 доллара в час, когда уходил имел 29, но новые кто приходили, сразу имели 30 в час (60 куе в год). У них электрики с синьорити и лайсенсом (у него не было ни того ни другого) имели 70-100 в час. Но в среднем - может быть. Кстати, у него тоже были объекты, на которых работодатель не имел права платит меньше указанной в контракте с заказчиком суммы. ВОт он и получал на тот момент 108 долларов в час. Объект длился около 3 месяцев.Полицейский - это очень средняя цифра. Я знаю человека, который уволился из NYPD имея высокий стаж, но низкую должность и с зп 17 долларов в час. 34 тысячи в год.Строитель - и верю и не верю. Дело в том, что в строительстве работает много мексов. Они реально готовы работать за копейки. Дать им 20 в час - будут счастливы. Но я знаю бывшего львовянина, который через полгода после приезда работал маляром на 30 долларов в час в "русском" бизнесе. Это значит, имей он свободный Инглиш и работай с тем качеством в американском бизнесе, то на 50 в час мог-бы свободно расчитывать. Операторы сложных машин и механизмов - это порядка 100 куе в год могут иметь. Опять-же, что они имеют ввиду под "строитель". Это кто? Чувак в робе и каске с надписью "строитель"? И сантехник на новом строительстве - строитель и бетонщик - строитель и крановщик - строитель и флаггер (чувак, который выходит на дорогу со знаком "СТОП/Слоу", эьто отдельная специальнотсь) - тоже строитель.Стюардесса - не знаю, но сомневаюсь, что за 22 в час кто-то будет на такой работе работать. Но может быть. Просто не в курсе.Парикмахер - в целом не могу сказать, но недорогая детская стрижка за 15 минут - 25 долларов. Я вообще сам стригу себя и детей, то с год назад зацепил ковид, жена водила в цирюльню детей.Жена платит частным образом парикмахерше, которая на дом приходит, 90 долларов за примерно час работы. Живет совсем рядом. Это очень недорого, можно сказать по знакомству.И напоследок.Кассир!Полный гон!!!!!В НЙС минимальная зарплата, ниже которой можно платить только официантам - 15 долларов в час!!! Это 30 тысяч в год.И вот это последнее говорить о качестве этих сратистических (без очепятки) данных. То есть, смешаны партайм, фултайм, не полные года и еще фиг знает что.Не может быть фулл тайм работа в НЙ в течении полного года менее 30 куе, если ты не официант. ТОЧКА.В сетевом ритейле возле меня мальчикам и девочкам из стран б.ссср платят 15 долларов в час на кассе. Но они еще и нанимают людей еще в их странах, делают им визы, оплачивают перелет и первые месяцы проживания и уже потом нещадно недоплачивают в циничной форме. После 3-х лет такой работы можно апплаиться кассиром в банк. От 20 долларов в час и перспективой роста.1. Я уже объяснял, что в США прогрессивная шкала и налог зависит от многих факторов. Семейный Джон с несчастными 40 куе в год заплатит 10% налогов и потом ему еще возврат налогов будет на бОльшую сумму, чем он отчислил налогов, а одиночка Билл с 300 куе заплатит 45%. Очень много факторов, которые можно списывать с базы налогообложения и это влияет на размер налогов.2. Я там выше несколько страниц назад выкладывал видео с методикой расчета ССА пенсии, из него видно, чтто разница между Джоном и Биллом будет не такой уж существенной. Больше, после определенного уровня влияет стаж работы, нежели размер зарплаты. На большую ССА пока не расчитываю. Кроме того, ССА имеет максимальную границу. Это не достаточно для "безбедной старости". Надо иметь еще источники дохода. Буквально последние недели этим вопросом интересуюсь.Источников дополнительных доходов для пенсов множество.ПС: Я вроде как подпадаю под нижний средний.200 к - это средний. Что не так? Сломался шаблон, что в "омерике негров линчуют"?Смотрел когда-то видос с бывшим киевлянином, он работал программистом на американскую компанию в Техасе. 40 куе в год имел в Киеве.Захотел попасть в США, ему это устроили. Дали 80 куе в год.Он приехал, привез семью, снял дом, купил 2 машины, жена не работает.Несколько раз слетал в Киев, полечил в США зубы (страховка не покрывает) и до него дошло, что что-то не так. Не только не остается от зарплаты, но и докидывать надо.Немного повеселился по поводу его замашек, "да я в Киеве на 40 куе был королем, а тут на 80 я не могу себе позволить тот образ жизни, который вел в Киеве".Да, не может. Потому что на 80 куе в год не снимают дом и не покупают 2 машины.Да и поинтересоваться сколько-же все-таки зарабатывают в США айти и остальные не мешало. Это было до ковида. И чувака, похоже поимели как и меня, когда я только приехал. "Турист, которого не обманули..."(с)Мои знакомые в айти только когда вышли на цифру 160+ куе в год решились взять мортгидж. И при этом получили бонус в 50 куе плюс акции, часть которых продали. Кстати, этот самый человек стартовал в айти с 60 куе в год 16 лет назад. Только это совсем другие 60 куе было. И это былвчерашний студент на тот момент. И пошел на маленькую зарплату ради имени фирмы в резюме. А через 3 года уже работал в другой компании на 120 куе в год.Да, в США много профессий сопоставимых или превышающих зп в айти.Что не так?Кстати, насчет той статистики. У меня один знакомый закончил универ с США по компутер сайенс и 17 лет назад умудрился найти работу программистом на 30 куе в год, поработал и ушел гайки крутить в МТА. Фармацевт знакомая тоже выучилась на программиста и бросила. Другой программист сейчас мексов по стройке в Балтиморе гоняет. rjkz

Повідомлень: 15895 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8115 раз. Подякували: 4993 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 гру, 2023 00:22 akurt написав: Для тих хто читає ту фігню від Richi із зарплатнею касира в 23000 доларів на рік.

Якщо би в США спитали у будь-кого, яка ж середня зарплатня, подивилися б на вас з великим нерозумінням.

Коли прийшли б до тями, ОБОВʼЯЗКОВО б спитали:

- В якому штаті?



Ну зрозумійте: держава складається реально із 50-ти незалежних сполучених областей (держав, штатів) з дуже різними законами, звичаями, цінами, населенням, промисловістю, податками та страховками і медичним обслуговуванням.

Замість того, щоби вивчати таблиці та переліки, взяті із незрозумілих джерел, читайте те, що пише rjkz.

Він вірно написав: дохід на родину 50 000$ - на рік - бідна родина.

Але і ця бідна родина може виділити на навчання дитини 11 205$ в рік на навчання в University of Wisconsin-Madison, або 9 484$ в Boston College, або 6 815$ в Tufts University… або 5 624$ - в Lehigh University. І це все університети з перших 50-ти в рейтингу університетів США.

Дорого? Ну так тоді 3 687$ - в Brandeis University (номер 60 в рейтингу)..

І всі вони ще й мають десятки або сотні спеціальних стипендій для тих, хто або добре вчиться, або входить в студентське самоврядування, або виступає в університетських спортивних командах. І всі вони надають право студенту ще й працювати на території кампусу.

Так що бажання невідомо кому довести, що всі сидять в глибокій попі, цікаве, корисне, але безперспективне стратегічно. Для тих хто читає ту фігню від Richi із зарплатнею касира в 23000 доларів на рік.Якщо би в США спитали у будь-кого, яка ж середня зарплатня, подивилися б на вас з великим нерозумінням.Коли прийшли б до тями, ОБОВʼЯЗКОВО б спитали:- В якому штаті?Ну зрозумійте: держава складається реально із 50-ти незалежних сполучених областей (держав, штатів) з дуже різними законами, звичаями, цінами, населенням, промисловістю, податками та страховками і медичним обслуговуванням.Замість того, щоби вивчати таблиці та переліки, взяті із незрозумілих джерел, читайте те, що пише rjkz.Він вірно написав: дохід на родину 50 000$ - на рік - бідна родина.Але і ця бідна родина може виділити на навчання дитини 11 205$ в рік на навчання в University of Wisconsin-Madison, або 9 484$ в Boston College, або 6 815$ в Tufts University… або 5 624$ - в Lehigh University. І це все університети з перших 50-ти в рейтингу університетів США.Дорого? Ну так тоді 3 687$ - в Brandeis University (номер 60 в рейтингу)..І всі вони ще й мають десятки або сотні спеціальних стипендій для тих, хто або добре вчиться, або входить в студентське самоврядування, або виступає в університетських спортивних командах. І всі вони надають право студенту ще й працювати на території кампусу.Так що бажання невідомо кому довести, що всі сидять в глибокій попі, цікаве, корисне, але безперспективне стратегічно.



Ричи написал, что это по НЙ. Далеко не все там может быть правдой, кое что не может быть.

При доходе в 50 куе на хаузхолд, во многих муниципальных и шатовских университетах обучение бесплатное. Надо только поступить.

Кроме того, при таком доходе можно получить государственные гранты на обучение, покрывающие учебу в частных вузах полностью или частично.

Девочка приехала в США, закончила школу и поступила в УНИВЕРСИТЕТЫ.

Ричи написал, что это по НЙ. Далеко не все там может быть правдой, кое что не может быть.При доходе в 50 куе на хаузхолд, во многих муниципальных и шатовских университетах обучение бесплатное. Надо только поступить.Кроме того, при таком доходе можно получить государственные гранты на обучение, покрывающие учебу в частных вузах полностью или частично.Девочка приехала в США, закончила школу и поступила в УНИВЕРСИТЕТЫ. rjkz

Повідомлень: 15895 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8115 раз. Подякували: 4993 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 гру, 2023 00:27 rjkz написав: Я могу оперировать только данными по своим знакомым, которые так или иначе дают информацию (порой "прокалываются") о своих доходах.

А также косвенно делать выводы по роликам ютуберов из других штатов.

Например, из роликов ЮС Флиппера, я могу сделать вывод, что доход в 100 куе в год во Флориде - это очень неплохой доход как для эмигранта.

Я могу оперировать только данными по своим знакомым, которые так или иначе дают информацию (порой "прокалываются") о своих доходах.А также косвенно делать выводы по роликам ютуберов из других штатов.Например, из роликов ЮС Флиппера, я могу сделать вывод, что доход в 100 куе в год во Флориде - это очень неплохой доход как для эмигранта.

Начал периодически выбивать регулятор напряжения. Вызвал электрика, посмотрел, проверил, оказалось, что плохой контакт минуса на общем щитке. Попросил сразу заменить регулятор напряжения, чтобы 2 раза не бегать. Заплатил 2700 за 40 мин работы ( 100$/час).

100 х 7 часов х 24 дня х 12 месяцев = 201 600$ в год

Холодильник, при открывании, начал мигать свет. Вызвал мастера, перепаял 2 какие-то хрени и заменил датчик температуры. Заплатил 5000. Если вычесть стоимость датчика, то получается +- 80$/час = 161 000$ в год

Нужно было зарегистрировать кассу в кабинете налоговой с привязкой кассира и подачей соответствующих запросов. Бухгалтер сделал удалённо. через TeamViewer за 10 мину – 1000 грн.( 160$/час) = 322 560$ в год

Т.е. в Украине электрик получает больше, чем хирург в Америки с учётом, что налоги у нас меньше. А простой бухгалтер, по доходам, даст фору американскому астронавту (если тот не будет выходить в открытый космос)

Вы серьёзно? Хотите вот так аргументировать?

Я конечно верю, что хирург получает 200,300 и более в год. Только он заплатил хренову гору денег за обучение и учился 8 лет, потом практиковал и выплачивал кредит, 10 лет жил в страхе совершить ошибку, чтобы не лишили лицензии и теперь пожинает плоды своего профессионализма, трудолюбия и терпения.

Но не стоит рассказывать за плиточника, который встал в 6 утра, чтобы в 7 выехать к клиенту и быть у него в 9. Потом постелил 5 м плитки, запросил за это 40$/час и на ночь приехал домой, потратив 6 часов на работу и 4 часа на дорогу.

Что Вы пытаетесь постоянно донести оперируя почасовой оплатой и годовым доходом? С такими налогами и расходами, годовой доход нивелируется большими расходами и конскими налогами. Малейший перекос в жизни и всё, т.к. скопить на ``подушку безопасности`` сложно и с таким дорогих уровнем.

Две трети американцев, которые подают на банкротство, делают это из-за невозможности оплатить медицинские счета. Начал периодически выбивать регулятор напряжения. Вызвал электрика, посмотрел, проверил, оказалось, что плохой контакт минуса на общем щитке. Попросил сразу заменить регулятор напряжения, чтобы 2 раза не бегать. Заплатил 2700 за 40 мин работы ( 100$/час).100 х 7 часов х 24 дня х 12 месяцев = 201 600$ в годХолодильник, при открывании, начал мигать свет. Вызвал мастера, перепаял 2 какие-то хрени и заменил датчик температуры. Заплатил 5000. Если вычесть стоимость датчика, то получается +- 80$/час = 161 000$ в годНужно было зарегистрировать кассу в кабинете налоговой с привязкой кассира и подачей соответствующих запросов. Бухгалтер сделал удалённо. через TeamViewer за 10 мину – 1000 грн.( 160$/час) = 322 560$ в годТ.е. в Украине электрик получает больше, чем хирург в Америки с учётом, что налоги у нас меньше. А простой бухгалтер, по доходам, даст фору американскому астронавту (если тот не будет выходить в открытый космос)Вы серьёзно? Хотите вот так аргументировать?Я конечно верю, что хирург получает 200,300 и более в год. Только он заплатил хренову гору денег за обучение и учился 8 лет, потом практиковал и выплачивал кредит, 10 лет жил в страхе совершить ошибку, чтобы не лишили лицензии и теперь пожинает плоды своего профессионализма, трудолюбия и терпения.Но не стоит рассказывать за плиточника, который встал в 6 утра, чтобы в 7 выехать к клиенту и быть у него в 9. Потом постелил 5 м плитки, запросил за это 40$/час и на ночь приехал домой, потратив 6 часов на работу и 4 часа на дорогу.Что Вы пытаетесь постоянно донести оперируя почасовой оплатой и годовым доходом? С такими налогами и расходами, годовой доход нивелируется большими расходами и конскими налогами. Малейший перекос в жизни и всё, т.к. скопить на ``подушку безопасности`` сложно и с таким дорогих уровнем.Две трети американцев, которые подают на банкротство, делают это из-за невозможности оплатить медицинские счета. Востаннє редагувалось Richi в Пон 11 гру, 2023 00:49, всього редагувалось 1 раз. Richi Повідомлень: 1747 З нами з: 25.09.08 Подякував: 889 раз. Подякували: 870 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 гру, 2023 00:29 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Кстати, насчет той статистики. У меня один знакомый закончил универ с США по компутер сайенс и 17 лет назад умудрился найти работу программистом на 30 куе в год, поработал и ушел гайки крутить в МТА. Фармацевт знакомая тоже выучилась на программиста и бросила. Другой программист сейчас мексов по стройке в Балтиморе гоняет. Кстати, насчет той статистики. У меня один знакомый закончил универ с США по компутер сайенс и 17 лет назад умудрился найти работу программистом на 30 куе в год, поработал и ушел гайки крутить в МТА. Фармацевт знакомая тоже выучилась на программиста и бросила. Другой программист сейчас мексов по стройке в Балтиморе гоняет.

Показує якість американської освіти. Показує якість американської освіти. Denik Повідомлень: 2752 З нами з: 23.02.09 Подякував: 581 раз. Подякували: 1073 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 гру, 2023 00:44 rjkz написав: Кстати, насчет той статистики. У меня один знакомый закончил универ с США по компутер сайенс и 17 лет назад умудрился найти работу программистом на 30 куе в год, поработал и ушел гайки крутить в МТА. Фармацевт знакомая тоже выучилась на программиста и бросила. Другой программист сейчас мексов по стройке в Балтиморе гоняет. Кстати, насчет той статистики. У меня один знакомый закончил универ с США по компутер сайенс и 17 лет назад умудрился найти работу программистом на 30 куе в год, поработал и ушел гайки крутить в МТА. Фармацевт знакомая тоже выучилась на программиста и бросила. Другой программист сейчас мексов по стройке в Балтиморе гоняет.

Понимаете в чём разница – это мы вынуждены ориентироваться на косвенные показатели - машины, ассортимент товаров, ценники в магазинах и на тележки, которые вывозят из магазина, пробки на дорогах (подразумевая экономическую активность) т.к. у нас половина экономики в тени и у нас только такая возможность оценивать уровень жизни и зарплат. В США есть статистика, где учитываются все доходы т.к. с них платят налоги. Она открыта и эти цифры может увидеть каждый. Вы можете с этим спорить, но это бесперспективно. Понимаете в чём разница – это мы вынуждены ориентироваться на косвенные показатели - машины, ассортимент товаров, ценники в магазинах и на тележки, которые вывозят из магазина, пробки на дорогах (подразумевая экономическую активность) т.к. у нас половина экономики в тени и у нас только такая возможность оценивать уровень жизни и зарплат. В США есть статистика, где учитываются все доходы т.к. с них платят налоги. Она открыта и эти цифры может увидеть каждый. Вы можете с этим спорить, но это бесперспективно. Richi Повідомлень: 1747 З нами з: 25.09.08 Подякував: 889 раз. Подякували: 870 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 гру, 2023 01:26 Richi написав: akurt написав: Вы очень ошибаетесь, если думаете, что я основываю свое мнение на мнении блогеров.

Я же писал не раз: за последний год я два раза был в США и посетил интересные мне по разным критериям университеты.

А если даю ссылки на видео на YouTube - то это видео от наших проверенных очень известных людей, которые рассказывают все, как есть, а не заглядывают в какие то там талмуды. Вы очень ошибаетесь, если думаете, что я основываю свое мнение на мнении блогеров.Я же писал не раз: за последний год я два раза был в США и посетил интересные мне по разным критериям университеты.А если даю ссылки на видео на YouTube - то это видео от наших проверенных очень известных людей, которые рассказывают все, как есть, а не заглядывают в какие то там талмуды.

Это Вы о том ролике, где человека рассказывает, что в этом месяце они потратили на питание 300$ и сосед его подкармливает рыбой? Вы серьёзно? Это на него я должен ориентироваться, а не на официальные статистические данные?

Мне даже сложно представить, какой образ жизни ведёт его семья, что соседи их жалеют и делятся едой.

Я совершенно уверен, что Америка прекрасная и многообразная страна, в которой можно счастливо жить, зарабатывать деньги и быть счастливым. Я не уверен, что человек, который переезжает после 45 сможет адаптироваться и успеет наладить свой быт в этой стране, т.к. очень высокие расходы и очень сложно и долго вставать на рельсы. А время неумолимо бежит и тратить 7-8 лет, чтобы только встать на исходную позицию, а потом ещё потрать 10 лет работая по 12 часов в день чтобы иметь хоть какой-то шанс ... А годы уже не те и здоровье не то и ломать свой менталитет уже не с руки.

Если вы работаете на заводе, делаете детали из которых потом делают педали, то конечно лучше это делать в США. Работа одинаковая, а уровень жизни разный. Это Вы о том ролике, где человека рассказывает, что в этом месяце они потратили на питание 300$ и сосед его подкармливает рыбой? Вы серьёзно? Это на него я должен ориентироваться, а не на официальные статистические данные?Мне даже сложно представить, какой образ жизни ведёт его семья, что соседи их жалеют и делятся едой.Я совершенно уверен,прекрасная и, в которой можно счастливо жить, зарабатывать деньги и быть счастливым. Я не уверен, что человек, который переезжает после 45 сможет адаптироваться и успеет наладить свой быт в этой стране, т.к. очень высокие расходы и очень сложно и долго вставать на рельсы. А время неумолимо бежит и тратить 7-8 лет, чтобы только встать на исходную позицию, а потом ещё потрать 10 лет работая по 12 часов в день чтобы иметь хоть какой-то шанс ... А годы уже не те и здоровье не то и ломать свой менталитет уже не с руки.Если вы работаете на заводе, делаете детали из которых потом делают педали, то конечно лучше это делать в США. Работа одинаковая, а уровень жизни разный.



Выделенное - верно.

В этом многообразии есть то, чего нет во многих не таких многообразных странах.

Сюда приезжают люди со всей планеты с разным бэкграундом и найти этом многообразии то, что они могут делать вполне по силам.

насчет деталей и педалей - это намек на то, что человек который это пишет не может поступиться ограничениями в своей голове, чтобы сделать шаг вниз по социальной лестнице. А это приходится делать очень многим. Мне в том числе.

Не очень распространено такое, что в Украине он работал курьером в Глово, по приезду в США его назначили распорядителем МВФ прям с трапа самолета.

В подготовке к эмиграции есть 2 главные вещи - ехать как можно раньше и учить язык. Остальное прирастет.

Да, я может и приехал не в лучшем возрасте, но тут это не так заметно как в Украине. В мои годы меня воспринимают как молодого .

Эйджизм пока не чувствую. Выделенное - верно.В этом многообразии есть то, чего нет во многих не таких многообразных странах.Сюда приезжают люди со всей планеты с разным бэкграундом и найти этом многообразии то, что они могут делать вполне по силам.насчет деталей и педалей - это намек на то, что человек который это пишет не может поступиться ограничениями в своей голове, чтобы сделать шаг вниз по социальной лестнице. А это приходится делать очень многим. Мне в том числе.Не очень распространено такое, что в Украине он работал курьером в Глово, по приезду в США его назначили распорядителем МВФ прям с трапа самолета.В подготовке к эмиграции есть 2 главные вещи - ехать как можно раньше и учить язык. Остальное прирастет.Да, я может и приехал не в лучшем возрасте, но тут это не так заметно как в Украине. В мои годы меня воспринимают как молодогоЭйджизм пока не чувствую. rjkz

Повідомлень: 15895 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8115 раз. Подякували: 4993 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 гру, 2023 02:21 Denik написав: rjkz написав: Кстати, насчет той статистики. У меня один знакомый закончил универ с США по компутер сайенс и 17 лет назад умудрился найти работу программистом на 30 куе в год, поработал и ушел гайки крутить в МТА. Фармацевт знакомая тоже выучилась на программиста и бросила. Другой программист сейчас мексов по стройке в Балтиморе гоняет. Кстати, насчет той статистики. У меня один знакомый закончил универ с США по компутер сайенс и 17 лет назад умудрился найти работу программистом на 30 куе в год, поработал и ушел гайки крутить в МТА. Фармацевт знакомая тоже выучилась на программиста и бросила. Другой программист сейчас мексов по стройке в Балтиморе гоняет.

Показує якість американської освіти. Показує якість американської освіти.



Или показывает, что свет клином на айти не сошелся. Или показывает, что свет клином на айти не сошелся. rjkz

Повідомлень: 15895 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8115 раз. Подякували: 4993 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 гру, 2023 02:22 Richi написав: rjkz написав: Я могу оперировать только данными по своим знакомым, которые так или иначе дают информацию (порой "прокалываются") о своих доходах.

А также косвенно делать выводы по роликам ютуберов из других штатов.

Например, из роликов ЮС Флиппера, я могу сделать вывод, что доход в 100 куе в год во Флориде - это очень неплохой доход как для эмигранта.

Я могу оперировать только данными по своим знакомым, которые так или иначе дают информацию (порой "прокалываются") о своих доходах.А также косвенно делать выводы по роликам ютуберов из других штатов.Например, из роликов ЮС Флиппера, я могу сделать вывод, что доход в 100 куе в год во Флориде - это очень неплохой доход как для эмигранта.

Начал периодически выбивать регулятор напряжения. Вызвал электрика, посмотрел, проверил, оказалось, что плохой контакт минуса на общем щитке. Попросил сразу заменить регулятор напряжения, чтобы 2 раза не бегать. Заплатил 2700 за 40 мин работы ( 100$/час).

100 х 7 часов х 24 дня х 12 месяцев = 201 600$ в год

Холодильник, при открывании, начал мигать свет. Вызвал мастера, перепаял 2 какие-то хрени и заменил датчик температуры. Заплатил 5000. Если вычесть стоимость датчика, то получается +- 80$/час = 161 000$ в год

Нужно было зарегистрировать кассу в кабинете налоговой с привязкой кассира и подачей соответствующих запросов. Бухгалтер сделал удалённо. через TeamViewer за 10 мину – 1000 грн.( 160$/час) = 322 560$ в год

Т.е. в Украине электрик получает больше, чем хирург в Америки с учётом, что налоги у нас меньше. А простой бухгалтер, по доходам, даст фору американскому астронавту (если тот не будет выходить в открытый космос)

Вы серьёзно? Хотите вот так аргументировать?

Я конечно верю, что хирург получает 200,300 и более в год. Только он заплатил хренову гору денег за обучение и учился 8 лет, потом практиковал и выплачивал кредит, 10 лет жил в страхе совершить ошибку, чтобы не лишили лицензии и теперь пожинает плоды своего профессионализма, трудолюбия и терпения.

Но не стоит рассказывать за плиточника, который встал в 6 утра, чтобы в 7 выехать к клиенту и быть у него в 9. Потом постелил 5 м плитки, запросил за это 40$/час и на ночь приехал домой, потратив 6 часов на работу и 4 часа на дорогу.

Что Вы пытаетесь постоянно донести оперируя почасовой оплатой и годовым доходом? С такими налогами и расходами, годовой доход нивелируется большими расходами и конскими налогами. Малейший перекос в жизни и всё, т.к. скопить на ``подушку безопасности`` сложно и с таким дорогих уровнем.

Две трети американцев, которые подают на банкротство, делают это из-за невозможности оплатить медицинские счета. Начал периодически выбивать регулятор напряжения. Вызвал электрика, посмотрел, проверил, оказалось, что плохой контакт минуса на общем щитке. Попросил сразу заменить регулятор напряжения, чтобы 2 раза не бегать. Заплатил 2700 за 40 мин работы ( 100$/час).100 х 7 часов х 24 дня х 12 месяцев = 201 600$ в годХолодильник, при открывании, начал мигать свет. Вызвал мастера, перепаял 2 какие-то хрени и заменил датчик температуры. Заплатил 5000. Если вычесть стоимость датчика, то получается +- 80$/час = 161 000$ в годНужно было зарегистрировать кассу в кабинете налоговой с привязкой кассира и подачей соответствующих запросов. Бухгалтер сделал удалённо. через TeamViewer за 10 мину – 1000 грн.( 160$/час) = 322 560$ в годТ.е. в Украине электрик получает больше, чем хирург в Америки с учётом, что налоги у нас меньше. А простой бухгалтер, по доходам, даст фору американскому астронавту (если тот не будет выходить в открытый космос)Вы серьёзно? Хотите вот так аргументировать?Я конечно верю, что хирург получает 200,300 и более в год. Только он заплатил хренову гору денег за обучение и учился 8 лет, потом практиковал и выплачивал кредит, 10 лет жил в страхе совершить ошибку, чтобы не лишили лицензии и теперь пожинает плоды своего профессионализма, трудолюбия и терпения.Но не стоит рассказывать за плиточника, который встал в 6 утра, чтобы в 7 выехать к клиенту и быть у него в 9. Потом постелил 5 м плитки, запросил за это 40$/час и на ночь приехал домой, потратив 6 часов на работу и 4 часа на дорогу.Что Вы пытаетесь постоянно донести оперируя почасовой оплатой и годовым доходом? С такими налогами и расходами, годовой доход нивелируется большими расходами и конскими налогами. Малейший перекос в жизни и всё, т.к. скопить на ``подушку безопасности`` сложно и с таким дорогих уровнем.Две трети американцев, которые подают на банкротство, делают это из-за невозможности оплатить медицинские счета.



Ок, "тут еще и негров линчуют". Ок, "тут еще и негров линчуют". rjkz

Повідомлень: 15895 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8115 раз. Подякували: 4993 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 гру, 2023 02:26 Richi написав: rjkz написав: Кстати, насчет той статистики. У меня один знакомый закончил универ с США по компутер сайенс и 17 лет назад умудрился найти работу программистом на 30 куе в год, поработал и ушел гайки крутить в МТА. Фармацевт знакомая тоже выучилась на программиста и бросила. Другой программист сейчас мексов по стройке в Балтиморе гоняет. Кстати, насчет той статистики. У меня один знакомый закончил универ с США по компутер сайенс и 17 лет назад умудрился найти работу программистом на 30 куе в год, поработал и ушел гайки крутить в МТА. Фармацевт знакомая тоже выучилась на программиста и бросила. Другой программист сейчас мексов по стройке в Балтиморе гоняет.

Понимаете в чём разница – это мы вынуждены ориентироваться на косвенные показатели - машины, ассортимент товаров, ценники в магазинах и на тележки, которые вывозят из магазина, пробки на дорогах (подразумевая экономическую активность) т.к. у нас половина экономики в тени и у нас только такая возможность оценивать уровень жизни и зарплат. В США есть статистика, где учитываются все доходы т.к. с них платят налоги. Она открыта и эти цифры может увидеть каждый. Вы можете с этим спорить, но это бесперспективно. Понимаете в чём разница – это мы вынуждены ориентироваться на косвенные показатели - машины, ассортимент товаров, ценники в магазинах и на тележки, которые вывозят из магазина, пробки на дорогах (подразумевая экономическую активность) т.к. у нас половина экономики в тени и у нас только такая возможность оценивать уровень жизни и зарплат. В США есть статистика, где учитываются все доходы т.к. с них платят налоги. Она открыта и эти цифры может увидеть каждый. Вы можете с этим спорить, но это бесперспективно.



Прокомментируйте то,что я написал насчет кассиров в НЙ.

Иначе я не готов этот спор вести бесконечно.

Вы видите одно, я вокруг вижу другое.

Насчет перспектив.

Я думал, что мне не стоит дергаться куда-то еще.

Оказыывается, в "американских" бизнесах моя-же позиция оплачивается в 2,5 раза выше. Надо нарабатыывать опыт и подтягивать язык. Прокомментируйте то,что я написал насчет кассиров в НЙ.Иначе я не готов этот спор вести бесконечно.Вы видите одно, я вокруг вижу другое.Насчет перспектив.Я думал, что мне не стоит дергаться куда-то еще.Оказыывается, в "американских" бизнесах моя-же позиция оплачивается в 2,5 раза выше. Надо нарабатыывать опыт и подтягивать язык. rjkz

Повідомлень: 15895 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8115 раз. Подякували: 4993 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1651165216531654 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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