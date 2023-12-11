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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 08:09

  rjkz написав:Прокомментируйте то,что я написал насчет кассиров в НЙ.
Иначе я не готов этот спор вести бесконечно.
Вы видите одно, я вокруг вижу другое.

Так получилось, что я слово «дилетант» впервые услышал от одноклассницы - девицы «продвинутой» - в 10 (выпускном) классе школы.
Мне было как-то обидно, что я не знал значение этого слова. Открыл Энциклопедию и прочитал определение.
Потом начал понимать, как много дилетантов окружает нас в жизни.
И каждый дилетант старается действовать как детской считалке:
«Не пробовал, но не вкусно!
Не читал, но не понравилось.
Не слышал, но не интересно.
Не видел, но не красиво!»

Самое прикольное, что дилетант не понимает, что его деятельность вызывает только смех.
Беда в том, что дилетантов очень много.
Для обуздания дилетантов придумали образование, систему обучения, включающую теоретическую и практическую часть, и систему получения информации.
Но дилетант того и дилетант, что он не понимает, что это такое.
Мы это видим на Финансовом форуме Украины.
akurt
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