Так получилось, что я слово «дилетант» впервые услышал от одноклассницы - девицы «продвинутой» - в 10 (выпускном) классе школы.
Мне было как-то обидно, что я не знал значение этого слова. Открыл Энциклопедию и прочитал определение.
Потом начал понимать, как много дилетантов окружает нас в жизни.
И каждый дилетант старается действовать как детской считалке:
«Не пробовал, но не вкусно!
Не читал, но не понравилось.
Не слышал, но не интересно.
Не видел, но не красиво!»
Самое прикольное, что дилетант не понимает, что его деятельность вызывает только смех.
Беда в том, что дилетантов очень много.
Для обуздания дилетантов придумали образование, систему обучения, включающую теоретическую и практическую часть, и систему получения информации.
Но дилетант того и дилетант, что он не понимает, что это такое.
Мы это видим на Финансовом форуме Украины.