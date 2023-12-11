Для довідки: зовсім недалеко від "Силіконової долини", де зосереджені в ці дні найкращі мізки майже всього світу, є дуже цікаве місце: гора Mount Hamilton. Там розташована обсерваторія з найбільшим в світі (свого часу) телескопом: Lick Observatory (Observation Dome).
Lick Observatory is a multi-campus research unit owned and operated by the University of California. It is a major site in the University of California Observatories (UCO), which is headquartered at UC Santa Cruz and responsible for its operations. Lick began operations in 1888 as part of the University of California, founded by a bequest from James Lick, real-estate entrepreneur and California’s wealthiest citizen.
Вкрай інтересне місце: дуже заможна людина в останній чверті 19 сторіччі думала, куди вкласти зароблені гроші. Хтось би порадив - в "Жомову яму", хтось би порадив в озеро, на березі якого побудувати мабуть самий дороги готель в Україні, щоби там відбувалися диявольські танці з гиканням та криками молодих прокурорів.
Але James Lick всі свої гроші - до цента - вклав в розбудову науки та освіти - астрономії і не тільки.
Продумано все до дрібниць: в 1888 році на гору до обсерваторії тягли повозки із вченими та обладнанням коні, і тому всі 365 ділянок дороги на верх мають ухил рівно 7 проміле, і не більше. Щоби коні не зупинялися...
Обсерваторія стала найбільшим у світі осередком для вчених та розвитку науки: "Our research mission continues today utilizing modern research telescopes and innovative high-tech cameras and instruments. Lick Observatory is committed to the education of the next generation of astronomers.
Дословно: "Виховання наступного покоління астрономів."
Джерело: не тільки мої власні враження, але і:
Ех, не знав пан James Lick, що всі його намагання та намагання сотень вчених помножить на нуль пан Denik...
І всю оту маячню (хотів написати "дурню") цілими днями безупинно набирає за допомогою компʼютерної "миші", яку придумали в Каліфорнії (9 грудня 1968 року комп'ютерна миша була представлена на показі інтерактивних пристроїв у Каліфорнії - я особисто бачив першу в світі в Музеї комп"ютерної історії в Маунтін Вью (1401 N Shoreline Blvd, Mountain View, CA 94043).
Там же можна помацати руками перший комп’ютер, який мав мишу (міні-комп’ютер Xerox 8010 Star Information System, представлений у 1981 році) - на жаль люди-винахідники не знали, до якого сміттєвого плінтусу за допомогою їх винаходу опустить їх горе-спецаліст пан Denik...
Я зараз набираю цей текст на пристрої, який називається MacBook Air M2 (куплений мною особисто в Apple Park Visitor Center, 10600 N Tantau Ave, Cupertino, CA) - мені соромно згадувати, як я дивився в Музеї комп"ютерної техніки на перший персональний компʼютер, створений науковцями компанії Apple... - її теж помножив на нуль знавець освіти Denik.
При цьому він користувався програмним забезпеченням - як я - Sonoma 14.0, або Windows 11...
Ех, знав би Стів Джобс, що є такі люди на Земній кулі - помер би раніше...
А William Henry Gates III (більш відомий як Bill Gates) не посміхався би зараз, а - обнімаючи надгробок Paul Gardner Allen'a - ридав би прямо зараз і цілодобово... Квіти були б зів"ялими та посохшими...
Всіх помножив на нуль український фахівець Denik...