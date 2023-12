Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1653165416551656> Додано: Пон 11 гру, 2023 09:14

Denik написав: Показує якість американської освіти. Показує якість американської освіти.

Для довідки: зовсім недалеко від "Силіконової долини", де зосереджені в ці дні найкращі мізки майже всього світу, є дуже цікаве місце: гора Mount Hamilton. Там розташована обсерваторія з найбільшим в світі (свого часу) телескопом: Lick Observatory (Observation Dome).

Lick Observatory is a multi-campus research unit owned and operated by the University of California. It is a major site in the University of California Observatories (UCO), which is headquartered at UC Santa Cruz and responsible for its operations. Lick began operations in 1888 as part of the University of California, founded by a bequest from James Lick, real-estate entrepreneur and California’s wealthiest citizen.

Вкрай інтересне місце: дуже заможна людина в останній чверті 19 сторіччі думала, куди вкласти зароблені гроші. Хтось би порадив - в "Жомову яму", хтось би порадив в озеро, на березі якого побудувати мабуть самий дороги готель в Україні, щоби там відбувалися диявольські танці з гиканням та криками молодих прокурорів.



Але James Lick всі свої гроші - до цента - вклав в розбудову науки та освіти - астрономії і не тільки.

Продумано все до дрібниць: в 1888 році на гору до обсерваторії тягли повозки із вченими та обладнанням коні, і тому всі 365 ділянок дороги на верх мають ухил рівно 7 проміле, і не більше. Щоби коні не зупинялися...

Обсерваторія стала найбільшим у світі осередком для вчених та розвитку науки: "Our research mission continues today utilizing modern research telescopes and innovative high-tech cameras and instruments. Lick Observatory is committed to the education of the next generation of astronomers.

Дословно: "Виховання наступного покоління астрономів."

Джерело: не тільки мої власні враження , але і:

https://www.lickobservatory.org/

Ех, не знав пан James Lick, що всі його намагання та намагання сотень вчених помножить на нуль пан Denik...



І всю оту маячню (хотів написати "дурню") цілими днями безупинно набирає за допомогою компʼютерної "миші", яку придумали в Каліфорнії (9 грудня 1968 року комп'ютерна миша була представлена на показі інтерактивних пристроїв у Каліфорнії - я особисто бачив першу в світі в Музеї комп"ютерної історії в Маунтін Вью (1401 N Shoreline Blvd, Mountain View, CA 94043).



Там же можна помацати руками перший комп’ютер, який мав мишу (міні-комп’ютер Xerox 8010 Star Information System, представлений у 1981 році) - на жаль люди-винахідники не знали, до якого сміттєвого плінтусу за допомогою їх винаходу опустить їх горе-спецаліст пан Denik...



Я зараз набираю цей текст на пристрої, який називається MacBook Air M2 (куплений мною особисто в Apple Park Visitor Center, 10600 N Tantau Ave, Cupertino, CA) - мені соромно згадувати, як я дивився в Музеї комп"ютерної техніки на перший персональний компʼютер, створений науковцями компанії Apple... - її теж помножив на нуль знавець освіти Denik.



При цьому він користувався програмним забезпеченням - як я - Sonoma 14.0, або Windows 11...

Ех, знав би Стів Джобс, що є такі люди на Земній кулі - помер би раніше...

А William Henry Gates III (більш відомий як Bill Gates) не посміхався би зараз, а - обнімаючи надгробок Paul Gardner Allen'a - ридав би прямо зараз і цілодобово... Квіти були б зів"ялими та посохшими...



Всіх помножив на нуль український фахівець Denik... Оце не знаю: реготати до сліз, чи дивуватися, що десь в якомусь селі (а може - страшно й подумати - у якомусь місті) є люди з такими середньовічними знаннями:Для довідки: зовсім недалеко від "Силіконової долини", де зосереджені в ці дні найкращі мізки майже всього світу, є дуже цікаве місце: гора Mount Hamilton. Там розташована обсерваторія з найбільшим в світі (свого часу) телескопом: Lick Observatory (Observation Dome).Lick Observatory is a multi-campus research unit owned and operated by the University of California. It is a major site in the University of California Observatories (UCO), which is headquartered at UC Santa Cruz and responsible for its operations. Lick began operations in 1888 as part of the University of California, founded by a bequest fromВкрай інтересне місце: дуже заможна людина в останній чверті 19 сторіччі думала, куди вкласти зароблені гроші. Хтось би порадив - в "Жомову яму", хтось би порадив в озеро, на березі якого побудувати мабуть самий дороги готель в Україні, щоби там відбувалися диявольські танці з гиканням та криками молодих прокурорів.Алевсі свої гроші - до цента -- астрономії і не тільки.Продумано все до дрібниць: в 1888 році на гору до обсерваторії тягли повозки із вченими та обладнанням коні, і тому всі 365 ділянок дороги на верх мають ухил рівно 7 проміле, і не більше. Щоби коні не зупинялися...Обсерваторія стала найбільшим у світі осередком для вчених та розвитку науки: "Our research mission continues today utilizingandand instruments.Дословно: "Вихованняастрономів."Джерело:, але і:Ех, не знав пан, що всі його намагання та намагання сотень вчених помножить на нуль пан...І всю оту маячню (хотів написати "дурню") цілими днями безупинно набирає за допомогою компʼютерної "миші", яку придумали в Каліфорнії (9 грудня 1968 року комп'ютерна миша була представлена на показі інтерактивних пристроїв у Каліфорнії - я особисто бачив першу в світі в Музеї комп"ютерної історії в Маунтін Вью (1401 N Shoreline Blvd, Mountain View, CA 94043).Там же можна помацати руками перший комп’ютер, який мав мишу (міні-комп’ютер Xerox 8010 Star Information System, представлений у 1981 році) -пан...Я зараз набираю цей текст на пристрої, який називається MacBook Air M2 (куплений мною особисто в Apple Park Visitor Center, 10600 N Tantau Ave, Cupertino, CA) - мені соромно згадувати, як я дивився в Музеї комп"ютерної техніки на перший персональний компʼютер, створений науковцями компанії Apple... - її теж помножив на нуль знавець освітиПри цьому він користувався програмним забезпеченням - як я - Sonoma 14.0, або Windows 11...Ех, знав би Стів Джобс, що є такі люди на Земній кулі - помер би раніше...А William Henry Gates III (більш відомий як Bill Gates) не посміхався би зараз, а - обнімаючи надгробок Paul Gardner Allen'a - ридав би прямо зараз і цілодобово... Квіти були б зів"ялими та посохшими...Всіх помножив на нуль український фахівець... akurt

Повідомлень: 8853 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3409 раз. Подякували: 1192 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 гру, 2023 10:22 akurt написав: Оце не знаю: реготати до сліз, чи дивуватися, що десь в якомусь селі (а може - страшно й подумати - у якомусь місті) є люди з такими середньовічними знаннями:

Denik написав: Показує якість американської освіти. Показує якість американської освіти.

Для довідки: зовсім недалеко від "Силіконової долини", де зосереджені в ці дні найкращі мізки майже всього світу, є дуже цікаве місце: гора Mount Hamilton. Там розташована обсерваторія з найбільшим в світі (свого часу) телескопом: Lick Observatory (Observation Dome).

Lick Observatory is a multi-campus research unit owned and operated by the University of California. It is a major site in the University of California Observatories (UCO), which is headquartered at UC Santa Cruz and responsible for its operations. Lick began operations in 1888 as part of the University of California, founded by a bequest from James Lick, real-estate entrepreneur and California’s wealthiest citizen.

Вкрай інтересне місце: дуже заможна людина в останній чверті 19 сторіччі думала, куди вкласти зароблені гроші. Хтось би порадив - в "Жомову яму", хтось би порадив в озеро, на березі якого побудувати мабуть самий дороги готель в Україні, щоби там відбувалися диявольські танці з гиканням та криками молодих прокурорів.



Але James Lick всі свої гроші - до цента - вклав в розбудову науки та освіти - астрономії і не тільки.

Продумано все до дрібниць: в 1888 році на гору до обсерваторії тягли повозки із вченими та обладнанням коні, і тому всі 365 ділянок дороги на верх мають ухил рівно 7 проміле, і не більше. Щоби коні не зупинялися...

Обсерваторія стала найбільшим у світі осередком для вчених та розвитку науки: "Our research mission continues today utilizing modern research telescopes and innovative high-tech cameras and instruments. Lick Observatory is committed to the education of the next generation of astronomers.

Дословно: "Виховання наступного покоління астрономів."

Джерело: не тільки мої власні враження , але і:

https://www.lickobservatory.org/

Ех, не знав пан James Lick, що всі його намагання та намагання сотень вчених помножить на нуль пан Denik...



І всю оту маячню (хотів написати "дурню") цілими днями безупинно набирає за допомогою компʼютерної "миші", яку придумали в Каліфорнії (9 грудня 1968 року комп'ютерна миша була представлена на показі інтерактивних пристроїв у Каліфорнії - я особисто бачив першу в світі в Музеї комп"ютерної історії в Маунтін Вью (1401 N Shoreline Blvd, Mountain View, CA 94043).



Там же можна помацати руками перший комп’ютер, який мав мишу (міні-комп’ютер Xerox 8010 Star Information System, представлений у 1981 році) - на жаль люди-винахідники не знали, до якого сміттєвого плінтусу за допомогою їх винаходу опустить їх горе-спецаліст пан Denik...



Я зараз набираю цей текст на пристрої, який називається MacBook Air M2 (куплений мною особисто в Apple Park Visitor Center, 10600 N Tantau Ave, Cupertino, CA) - мені соромно згадувати, як я дивився в Музеї комп"ютерної техніки на перший персональний компʼютер, створений науковцями компанії Apple... - її теж помножив на нуль знавець освіти Denik.



При цьому він користувався програмним забезпеченням - як я - Sonoma 14.0, або Windows 11...

Ех, знав би Стів Джобс, що є такі люди на Земній кулі - помер би раніше...

А William Henry Gates III (більш відомий як Bill Gates) не посміхався би зараз, а - обнімаючи надгробок Paul Gardner Allen'a - ридав би прямо зараз і цілодобово... Квіти були б зів"ялими та посохшими...



Всіх помножив на нуль український фахівець Denik... Оце не знаю: реготати до сліз, чи дивуватися, що десь в якомусь селі (а може - страшно й подумати - у якомусь місті) є люди з такими середньовічними знаннями:Для довідки: зовсім недалеко від "Силіконової долини", де зосереджені в ці дні найкращі мізки майже всього світу, є дуже цікаве місце: гора Mount Hamilton. Там розташована обсерваторія з найбільшим в світі (свого часу) телескопом: Lick Observatory (Observation Dome).Lick Observatory is a multi-campus research unit owned and operated by the University of California. It is a major site in the University of California Observatories (UCO), which is headquartered at UC Santa Cruz and responsible for its operations. Lick began operations in 1888 as part of the University of California, founded by a bequest fromВкрай інтересне місце: дуже заможна людина в останній чверті 19 сторіччі думала, куди вкласти зароблені гроші. Хтось би порадив - в "Жомову яму", хтось би порадив в озеро, на березі якого побудувати мабуть самий дороги готель в Україні, щоби там відбувалися диявольські танці з гиканням та криками молодих прокурорів.Алевсі свої гроші - до цента -- астрономії і не тільки.Продумано все до дрібниць: в 1888 році на гору до обсерваторії тягли повозки із вченими та обладнанням коні, і тому всі 365 ділянок дороги на верх мають ухил рівно 7 проміле, і не більше. Щоби коні не зупинялися...Обсерваторія стала найбільшим у світі осередком для вчених та розвитку науки: "Our research mission continues today utilizingandand instruments.Дословно: "Вихованняастрономів."Джерело:, але і:Ех, не знав пан, що всі його намагання та намагання сотень вчених помножить на нуль пан...І всю оту маячню (хотів написати "дурню") цілими днями безупинно набирає за допомогою компʼютерної "миші", яку придумали в Каліфорнії (9 грудня 1968 року комп'ютерна миша була представлена на показі інтерактивних пристроїв у Каліфорнії - я особисто бачив першу в світі в Музеї комп"ютерної історії в Маунтін Вью (1401 N Shoreline Blvd, Mountain View, CA 94043).Там же можна помацати руками перший комп’ютер, який мав мишу (міні-комп’ютер Xerox 8010 Star Information System, представлений у 1981 році) -пан...Я зараз набираю цей текст на пристрої, який називається MacBook Air M2 (куплений мною особисто в Apple Park Visitor Center, 10600 N Tantau Ave, Cupertino, CA) - мені соромно згадувати, як я дивився в Музеї комп"ютерної техніки на перший персональний компʼютер, створений науковцями компанії Apple... - її теж помножив на нуль знавець освітиПри цьому він користувався програмним забезпеченням - як я - Sonoma 14.0, або Windows 11...Ех, знав би Стів Джобс, що є такі люди на Земній кулі - помер би раніше...А William Henry Gates III (більш відомий як Bill Gates) не посміхався би зараз, а - обнімаючи надгробок Paul Gardner Allen'a - ридав би прямо зараз і цілодобово... Квіти були б зів"ялими та посохшими...Всіх помножив на нуль український фахівець...

В США є різні університети, в тому числі "провінційні". Там же не писалося, що закінчив Гарвард/МІТ і пішов на мінімалку $15 год. В США є різні університети, в тому числі "провінційні". Там же не писалося, що закінчив Гарвард/МІТ і пішов на мінімалку $15 год. flyman

Повідомлень: 33448 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1560 раз. Подякували: 2733 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 гру, 2023 10:51 Це правда, пане flyman’e.

Дійсно, я знаю особисто випадок, коли після закінчення UCSC двоє студентів - громадян США пішли працювати в MacDonalds.

Я про це здивувався, почувши з «перших рук».

Але там може бути і пояснення, і логіка: все залежить від спеціальності та отриманої кваліфікації: там була спеціальність «Екологія».

Ви ж розумієте, що то за така спеціальність, особлива, скажімо так…

Я не знаю, чим керувалися ті хлопці:

- дуже їсти хотілося та треба заробити хоч щось;

- борги перед дівчатами кампуса;

- пошуки роботи не десь там - а саме в тому місті, де навчалися.

Наприклад, і ви особисто давно не працюєте за отриманою спеціальністю та кваліфікацією.

Але це не означає, що це говорить про якість освіти в тих університетах, які ви закінчили тим більше це було тоді, коли ще навчали та ще навчалися.

Спробую дізнатися про подальше працевлаштування тих хлопців: це було 4 роки тому. Востаннє редагувалось akurt в Пон 11 гру, 2023 10:52, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 8853 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3409 раз. Подякували: 1192 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 гру, 2023 10:52 rjkz написав: Richi написав: Понимаете в чём разница – это мы вынуждены ориентироваться на косвенные показатели - машины, ассортимент товаров, ценники в магазинах и на тележки, которые вывозят из магазина, пробки на дорогах (подразумевая экономическую активность) т.к. у нас половина экономики в тени и у нас только такая возможность оценивать уровень жизни и зарплат. В США есть статистика, где учитываются все доходы т.к. с них платят налоги. Она открыта и эти цифры может увидеть каждый. Вы можете с этим спорить, но это бесперспективно. Понимаете в чём разница – это мы вынуждены ориентироваться на косвенные показатели - машины, ассортимент товаров, ценники в магазинах и на тележки, которые вывозят из магазина, пробки на дорогах (подразумевая экономическую активность) т.к. у нас половина экономики в тени и у нас только такая возможность оценивать уровень жизни и зарплат. В США есть статистика, где учитываются все доходы т.к. с них платят налоги. Она открыта и эти цифры может увидеть каждый. Вы можете с этим спорить, но это бесперспективно.



Прокомментируйте то,что я написал насчет кассиров в НЙ.

Иначе я не готов этот спор вести бесконечно.

Вы видите одно, я вокруг вижу другое.

Насчет перспектив.

Я думал, что мне не стоит дергаться куда-то еще.

Оказыывается, в "американских" бизнесах моя-же позиция оплачивается в 2,5 раза выше. Надо нарабатыывать опыт и подтягивать язык. Прокомментируйте то,что я написал насчет кассиров в НЙ.Иначе я не готов этот спор вести бесконечно.Вы видите одно, я вокруг вижу другое.Насчет перспектив.Я думал, что мне не стоит дергаться куда-то еще.Оказыывается, в "американских" бизнесах моя-же позиция оплачивается в 2,5 раза выше. Надо нарабатыывать опыт и подтягивать язык.

Т.е. официальная статистика для Вас не авторитет? Сами из Украины выехали, а Украину из себя нет?

Конечно, вам будут оплачивать работу в 2,5 раза выше (потом), но и тратить нужно в 4 раза больше (сейчас и потом). И если бы Вы потратили столько времени и усилий в Украине тогда, сколько вы тратите сейчас в США, то ваша финансовая жизнь сильно бы изменилась в лучшую сторону уже здесь. Т.е. официальная статистика для Вас не авторитет? Сами из Украины выехали, а Украину из себя нет?Конечно, вам будут оплачивать работу в 2,5 раза выше (потом), но и тратить нужно в 4 раза больше (сейчас и потом). И если бы Вы потратили столько времени и усилий в Украине тогда, сколько вы тратите сейчас в США, то ваша финансовая жизнь сильно бы изменилась в лучшую сторону уже здесь. Richi Повідомлень: 1748 З нами з: 25.09.08 Подякував: 889 раз. Подякували: 870 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 гру, 2023 10:58 Re: Еміграція, заробітчанство Richi написав: . И если бы Вы потратили столько времени и усилий в Украине тогда, сколько вы тратите сейчас в США, то ваша финансовая жизнь сильно бы изменилась в лучшую сторону уже здесь. . И если бы Вы потратили столько времени и усилий в Украине тогда, сколько вы тратите сейчас в США, то ваша финансовая жизнь сильно бы изменилась в лучшую сторону уже здесь.

Не вірю (с) В Україні, на відміну від США, фінанси значно менше залежать від зусиль. Є деяка "скляна стеля" після якої збільшення зусиль не збільшує дохід. Для покращення фінансів доводиться ризикувати з не дуже високим шансом. В США ця стеля теж є, але вона значно вища ніж в Україні, відповідно щоб до неї дійти потрібно не кілька років, а десятиліття.



rjkz написав: Или показывает, что свет клином на айти не сошелся. Или показывает, что свет клином на айти не сошелся.

ІТ - це найпростіший спосіб для українця піти на заробітки не встаючи із дивану. Саме тому й має деякий ореол. А так ІТ нічим принципово не відрізняється від викладання плитки чи проведення електрики десь в квартирі США, крім можливості працювати з дому. Не вірю (с) В Україні, на відміну від США, фінанси значно менше залежать від зусиль. Є деяка "скляна стеля" після якої збільшення зусиль не збільшує дохід. Для покращення фінансів доводиться ризикувати з не дуже високим шансом. В США ця стеля теж є, але вона значно вища ніж в Україні, відповідно щоб до неї дійти потрібно не кілька років, а десятиліття.ІТ - це найпростіший спосіб для українця піти на заробітки не встаючи із дивану. Саме тому й має деякий ореол. А так ІТ нічим принципово не відрізняється від викладання плитки чи проведення електрики десь в квартирі США, крім можливості працювати з дому. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 11 гру, 2023 11:22, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1914 З нами з: 29.07.22 Подякував: 332 раз. Подякували: 253 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 гру, 2023 11:23 akurt написав: Це правда, пане flyman’e.

Дійсно, я знаю особисто випадок, коли після закінчення UCSC двоє студентів - громадян США пішли працювати в MacDonalds.

Я про це здивувався, почувши з «перших рук».

Але там може бути і пояснення, і логіка: все залежить від спеціальності та отриманої кваліфікації: там була спеціальність «Екологія».

Ви ж розумієте, що то за така спеціальність, особлива, скажімо так…

Я не знаю, чим керувалися ті хлопці:

- дуже їсти хотілося та треба заробити хоч щось;

- борги перед дівчатами кампуса;

- пошуки роботи не десь там - а саме в тому місті, де навчалися.

Наприклад, і ви особисто давно не працюєте за отриманою спеціальністю та кваліфікацією.

Але це не означає, що це говорить про якість освіти в тих університетах, які ви закінчили тим більше це було тоді, коли ще навчали та ще навчалися.

Спробую дізнатися про подальше працевлаштування тих хлопців: це було 4 роки тому. Це правда, пане flyman’e.Дійсно, я знаю особисто випадок, коли після закінчення UCSC двоє студентів - громадян США пішли працювати в MacDonalds.Я про це здивувався, почувши з «перших рук».Але там може бути і пояснення, і логіка: все залежить від спеціальності та отриманої кваліфікації: там була спеціальність «Екологія».Ви ж розумієте, що то за така спеціальність, особлива, скажімо так…Я не знаю, чим керувалися ті хлопці:- дуже їсти хотілося та треба заробити хоч щось;- борги перед дівчатами кампуса;- пошуки роботи не десь там - а саме в тому місті, де навчалися.Наприклад, і ви особисто давно не працюєте за отриманою спеціальністю та кваліфікацією.Але це не означає, що це говорить про якість освіти в тих університетах, які ви закінчили тим більше це було тоді, коли ще навчали та ще навчалися.Спробую дізнатися про подальше працевлаштування тих хлопців: це було 4 роки тому.

акурт як завжди помиляється, працюю я за суміжною спеціальністю акурт як завжди помиляється, працюю я за суміжною спеціальністю Востаннє редагувалось flyman в Пон 11 гру, 2023 11:44, всього редагувалось 4 разів. flyman

Повідомлень: 33448 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1560 раз. Подякували: 2733 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 гру, 2023 11:25 Richi написав: rjkz написав: Richi написав: Понимаете в чём разница – это мы вынуждены ориентироваться на косвенные показатели - машины, ассортимент товаров, ценники в магазинах и на тележки, которые вывозят из магазина, пробки на дорогах (подразумевая экономическую активность) т.к. у нас половина экономики в тени и у нас только такая возможность оценивать уровень жизни и зарплат. В США есть статистика, где учитываются все доходы т.к. с них платят налоги. Она открыта и эти цифры может увидеть каждый. Вы можете с этим спорить, но это бесперспективно. Понимаете в чём разница – это мы вынуждены ориентироваться на косвенные показатели - машины, ассортимент товаров, ценники в магазинах и на тележки, которые вывозят из магазина, пробки на дорогах (подразумевая экономическую активность) т.к. у нас половина экономики в тени и у нас только такая возможность оценивать уровень жизни и зарплат. В США есть статистика, где учитываются все доходы т.к. с них платят налоги. Она открыта и эти цифры может увидеть каждый. Вы можете с этим спорить, но это бесперспективно.



Прокомментируйте то,что я написал насчет кассиров в НЙ.

Иначе я не готов этот спор вести бесконечно.

Вы видите одно, я вокруг вижу другое.

Насчет перспектив.

Я думал, что мне не стоит дергаться куда-то еще.

Оказыывается, в "американских" бизнесах моя-же позиция оплачивается в 2,5 раза выше. Надо нарабатыывать опыт и подтягивать язык. Прокомментируйте то,что я написал насчет кассиров в НЙ.Иначе я не готов этот спор вести бесконечно.Вы видите одно, я вокруг вижу другое.Насчет перспектив.Я думал, что мне не стоит дергаться куда-то еще.Оказыывается, в "американских" бизнесах моя-же позиция оплачивается в 2,5 раза выше. Надо нарабатыывать опыт и подтягивать язык.

Т.е. официальная статистика для Вас не авторитет? Сами из Украины выехали, а Украину из себя нет?

Конечно, вам будут оплачивать работу в 2,5 раза выше (потом), но и тратить нужно в 4 раза больше (сейчас и потом). И если бы Вы потратили столько времени и усилий в Украине тогда, сколько вы тратите сейчас в США, то ваша финансовая жизнь сильно бы изменилась в лучшую сторону уже здесь. Т.е. официальная статистика для Вас не авторитет? Сами из Украины выехали, а Украину из себя нет?Конечно, вам будут оплачивать работу в 2,5 раза выше (потом), но и тратить нужно в 4 раза больше (сейчас и потом). И если бы Вы потратили столько времени и усилий в Украине тогда, сколько вы тратите сейчас в США, то ваша финансовая жизнь сильно бы изменилась в лучшую сторону уже здесь.

Не сперечайтеся.

Основна мотивація, і rjkz її озвучував: "щоб діти жили краще". Не сперечайтеся.Основна мотивація, і rjkz її озвучував: "щоб діти жили краще". flyman

Повідомлень: 33448 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1560 раз. Подякували: 2733 раз. Профіль 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 гру, 2023 12:05 Дюрі-бачі написав: Richi написав: . И если бы Вы потратили столько времени и усилий в Украине тогда, сколько вы тратите сейчас в США, то ваша финансовая жизнь сильно бы изменилась в лучшую сторону уже здесь. . И если бы Вы потратили столько времени и усилий в Украине тогда, сколько вы тратите сейчас в США, то ваша финансовая жизнь сильно бы изменилась в лучшую сторону уже здесь.

Не вірю (с) В Україні, на відміну від США, фінанси значно менше залежать від зусиль. Є деяка "скляна стеля" після якої збільшення зусиль не збільшує дохід. Для покращення фінансів доводиться ризикувати з не дуже високим шансом. В США ця стеля теж є, але вона значно вища ніж в Україні, відповідно щоб до неї дійти потрібно не кілька років, а десятиліття.



rjkz написав: Или показывает, что свет клином на айти не сошелся. Или показывает, что свет клином на айти не сошелся.

ІТ - це найпростіший спосіб для українця піти на заробітки не встаючи із дивану. Саме тому й має деякий ореол. А так ІТ нічим принципово не відрізняється від викладання плитки чи проведення електрики десь в квартирі США, крім можливості працювати з дому. Не вірю (с) В Україні, на відміну від США, фінанси значно менше залежать від зусиль. Є деяка "скляна стеля" після якої збільшення зусиль не збільшує дохід. Для покращення фінансів доводиться ризикувати з не дуже високим шансом. В США ця стеля теж є, але вона значно вища ніж в Україні, відповідно щоб до неї дійти потрібно не кілька років, а десятиліття.ІТ - це найпростіший спосіб для українця піти на заробітки не встаючи із дивану. Саме тому й має деякий ореол. А так ІТ нічим принципово не відрізняється від викладання плитки чи проведення електрики десь в квартирі США, крім можливості працювати з дому.



Такой потолок есть по сути везде где прогресивные налоги. В Испании это около 80-90к/год. Все что свыше облагается под 50% налогом. Тоесть например ты имеешь 80к, приходишь к работадателю и выклянчиваешь еще 5к сверху. За это он на тебя вешает доп работу на эти 5к, но по факту ты с них получишь только 2.5к. Поэтому те кто работают в ИТ (ну и наверное остальные отрасли это тоже касается) и достигают тут этих цифр, то больше делают упор на уменьшение работы, чем на повышение зп. Типа не надо мне лишние 5к/год, давай я лучше буду 38 часов работать в неделю вместо 40.



А прыжок в зп есть смысл делать когда ты например дорос до 80к/год работая 30 часов в неделю и ты готов вернуться к полноценной работе по 40-45 часов, но за них уже сразу просишь например 110-120к/год. Оформляешь фирму (там налоги ниже) и начинаешь работать уже по новому.



Но это тоже отдельная морока и 90% просто останавливаются на этом пороге в 80к и живут себе нормально, для Испании это более чем достаточно если не претендуешь на яхту за пару лямов. Я думаю в ЮС и других странах работает +/- эта же логика. Такой потолок есть по сути везде где прогресивные налоги. В Испании это около 80-90к/год. Все что свыше облагается под 50% налогом. Тоесть например ты имеешь 80к, приходишь к работадателю и выклянчиваешь еще 5к сверху. За это он на тебя вешает доп работу на эти 5к, но по факту ты с них получишь только 2.5к. Поэтому те кто работают в ИТ (ну и наверное остальные отрасли это тоже касается) и достигают тут этих цифр, то больше делают упор на уменьшение работы, чем на повышение зп. Типа не надо мне лишние 5к/год, давай я лучше буду 38 часов работать в неделю вместо 40.А прыжок в зп есть смысл делать когда ты например дорос до 80к/год работая 30 часов в неделю и ты готов вернуться к полноценной работе по 40-45 часов, но за них уже сразу просишь например 110-120к/год. Оформляешь фирму (там налоги ниже) и начинаешь работать уже по новому.Но это тоже отдельная морока и 90% просто останавливаются на этом пороге в 80к и живут себе нормально, для Испании это более чем достаточно если не претендуешь на яхту за пару лямов. Я думаю в ЮС и других странах работает +/- эта же логика. slonomag Повідомлень: 430 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 89 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 гру, 2023 12:16 flyman написав: акурт як завжди помиляється, працюю я за суміжною спеціальністю акурт як завжди помиляється, працюю я за суміжною спеціальністю

Хі-хі, akurt не помиляється:

- "Суміжний" - поняття цікаве, наприклад: візьмемо - чисто умовно - для "програміста".

Суміжними є:

Маркетолог, Директолог, Сеошник, Соцільні мережі (такі люди просувають проєкт "в маси", вони приводять трафик на сайт. ...

Контент-менеджер, копірайтер (такі люди створюють текстовий, графичний контент)...

Продавець IT рішень ...

Инженер техпідтримки ...

Системный адміністратор...



З великою натяжною одну з цих професій можна віднести до того, що записано у вас в одному з дипломів... Але і за цією професією Ви НЕ працюєте.



Поставив пану флайману плюс:

flyman написав: Не сперечайтеся.

Основна мотивація, і rjkz її озвучував: "щоб діти жили краще". Не сперечайтеся.Основна мотивація, іїї озвучував: "".

Прошу підтримати: вперше - після отриманого лапаса - пан flyman застосував слово "діти" замість звичного традиційного "личинки". Хі-хі,не помиляється:- "Суміжний" - поняття цікаве, наприклад: візьмемо - чисто умовно - для "програміста".Суміжними є:Маркетолог, Директолог, Сеошник, Соцільні мережі (такі люди просувають проєкт "в маси", вони приводять трафик на сайт. ...Контент-менеджер, копірайтер (такі люди створюють текстовий, графичний контент)...Продавець IT рішень ...Инженер техпідтримки ...Системный адміністратор...З великою натяжною одну з цих професій можна віднести до того, що записано у вас в одному з дипломів... Але і за цією професією Ви НЕ працюєте.Поставив пану флайману плюс:Прошу підтримати: вперше - після отриманого лапаса - панзастосував слово "" замість звичного традиційного "личинки". akurt

Повідомлень: 8853 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3409 раз. Подякували: 1192 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 гру, 2023 12:42 akurt написав: flyman написав: акурт як завжди помиляється, працюю я за суміжною спеціальністю акурт як завжди помиляється, працюю я за суміжною спеціальністю

Хі-хі, akurt не помиляється:

- "Суміжний" - поняття цікаве, наприклад: візьмемо - чисто умовно - для "програміста".

Суміжними є:

Маркетолог, Директолог, Сеошник, Соцільні мережі (такі люди просувають проєкт "в маси", вони приводять трафик на сайт. ...

Контент-менеджер, копірайтер (такі люди створюють текстовий, графичний контент)...

Продавець IT рішень ...

Инженер техпідтримки ...

Системный адміністратор...



З великою натяжною одну з цих професій можна віднести до того, що записано у вас в одному з дипломів... Але і за цією професією Ви НЕ працюєте.



Поставив пану флайману плюс:

flyman написав: Не сперечайтеся.

Основна мотивація, і rjkz її озвучував: "щоб діти жили краще". Не сперечайтеся.Основна мотивація, іїї озвучував: "".

Прошу підтримати: вперше - після отриманого лапаса - пан flyman застосував слово "діти" замість звичного традиційного "личинки". Хі-хі,не помиляється:- "Суміжний" - поняття цікаве, наприклад: візьмемо - чисто умовно - для "програміста".Суміжними є:Маркетолог, Директолог, Сеошник, Соцільні мережі (такі люди просувають проєкт "в маси", вони приводять трафик на сайт. ...Контент-менеджер, копірайтер (такі люди створюють текстовий, графичний контент)...Продавець IT рішень ...Инженер техпідтримки ...Системный адміністратор...З великою натяжною одну з цих професій можна віднести до того, що записано у вас в одному з дипломів... Але і за цією професією Ви НЕ працюєте.Поставив пану флайману плюс:Прошу підтримати: вперше - після отриманого лапаса - панзастосував слово "" замість звичного традиційного "личинки".



Якщо у вакансії пишуть



Qualifications:

Bachelor's/Master's degree in Computer Science, Electrical Engineering, or a related field.



то подумайте, що може бути "related field" і що в цьому контексті означає "суміжна спеціальність згідно диплому" (не сопроматом єдиним) Якщо у вакансії пишутьQualifications:Bachelor's/Master's degree in Computer Science, Electrical Engineering, or a related field.то подумайте, що може бути "related field" і що в цьому контексті означає "суміжна спеціальність згідно диплому" (не сопроматом єдиним) flyman

Повідомлень: 33448 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1560 раз. Подякували: 2733 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1653165416551656> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: барабашов flyman і 6 гостейМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор