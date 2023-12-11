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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1653165416551656
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 12:55

  Дюрі-бачі написав:
  Richi написав:. И если бы Вы потратили столько времени и усилий в Украине тогда, сколько вы тратите сейчас в США, то ваша финансовая жизнь сильно бы изменилась в лучшую сторону уже здесь.

Не вірю (с) В Україні, на відміну від США, фінанси значно менше залежать від зусиль. Є деяка "скляна стеля" після якої збільшення зусиль не збільшує дохід. Для покращення фінансів доводиться ризикувати з не дуже високим шансом. В США ця стеля теж є, але вона значно вища ніж в Україні, відповідно щоб до неї дійти потрібно не кілька років, а десятиліття.

  rjkz написав:Или показывает, что свет клином на айти не сошелся.

ІТ - це найпростіший спосіб для українця піти на заробітки не встаючи із дивану. Саме тому й має деякий ореол. А так ІТ нічим принципово не відрізняється від викладання плитки чи проведення електрики десь в квартирі США, крім можливості працювати з дому.

в країнах, що розвиваються, навпаки можливостей більше. те, що писав rjkz про свої заробітки на початку кар'єри в США неможливо, там набагато більше все формалізовано.

"скляна стеля" - красива фраза, а що ви під неї маєте на увазі. де це ви працюєте, а а ефекту немає? хіба що при розпил гранту - так стеля є, більше гранту не розпилиш, тому чого напрягатися? :D

ІТ - можливість працювати за західні зп находячись в Україні, й маючи українські витрати. оце перевага.
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 13:02

  akurt написав:Соглашаюсь. Не у всех. У меня такого нет и не было.
Но не у всех есть и дети, которым подходит срок поступать в университет.
Кроме того, есть разные способы получения денег, которые «падают с неба».
Например, я хотел купить 10 дней назад испанскую Новогоднюю лотерею за 10€ - максимальный выигрыш 400 000€. Но не купил: в случае выигрыша прийдется ехать в Испанию.
Купил десяток турецких новогодних - по 100 лир каждая (3,5€) и розыгрыш 400 миллионов лир (13,5 миллионна €).

Ну и сколько выиграли? Или там лотерея отуз биринжи аралик?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 13:39

Так лотерея ж новогодняя: розыгрыш будет 31 декабря в полночь.
Я рассуждал так: цена лотерейного билета 100 лир - при цене второго блюда в кафе в 150 лир - цена адекватная. Лотерея - государственная.
Играюсь в такую каждый год: выхожу по выигрышам на «ноль» - так чего и не поиграться…
akurt
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