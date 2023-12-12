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#<1 ... 1653165416551656 Додано: Пон 11 гру, 2023 12:55 Дюрі-бачі написав: Richi написав: . И если бы Вы потратили столько времени и усилий в Украине тогда, сколько вы тратите сейчас в США, то ваша финансовая жизнь сильно бы изменилась в лучшую сторону уже здесь. . И если бы Вы потратили столько времени и усилий в Украине тогда, сколько вы тратите сейчас в США, то ваша финансовая жизнь сильно бы изменилась в лучшую сторону уже здесь.

Не вірю (с) В Україні, на відміну від США, фінанси значно менше залежать від зусиль. Є деяка "скляна стеля" після якої збільшення зусиль не збільшує дохід. Для покращення фінансів доводиться ризикувати з не дуже високим шансом. В США ця стеля теж є, але вона значно вища ніж в Україні, відповідно щоб до неї дійти потрібно не кілька років, а десятиліття.



rjkz написав: Или показывает, что свет клином на айти не сошелся. Или показывает, что свет клином на айти не сошелся.

ІТ - це найпростіший спосіб для українця піти на заробітки не встаючи із дивану. Саме тому й має деякий ореол. А так ІТ нічим принципово не відрізняється від викладання плитки чи проведення електрики десь в квартирі США, крім можливості працювати з дому. Не вірю (с) В Україні, на відміну від США, фінанси значно менше залежать від зусиль. Є деяка "скляна стеля" після якої збільшення зусиль не збільшує дохід. Для покращення фінансів доводиться ризикувати з не дуже високим шансом. В США ця стеля теж є, але вона значно вища ніж в Україні, відповідно щоб до неї дійти потрібно не кілька років, а десятиліття.ІТ - це найпростіший спосіб для українця піти на заробітки не встаючи із дивану. Саме тому й має деякий ореол. А так ІТ нічим принципово не відрізняється від викладання плитки чи проведення електрики десь в квартирі США, крім можливості працювати з дому.

в країнах, що розвиваються, навпаки можливостей більше. те, що писав rjkz про свої заробітки на початку кар'єри в США неможливо, там набагато більше все формалізовано.



"скляна стеля" - красива фраза, а що ви під неї маєте на увазі. де це ви працюєте, а а ефекту немає? хіба що при розпил гранту - так стеля є, більше гранту не розпилиш, тому чого напрягатися?



ІТ - можливість працювати за західні зп находячись в Україні, й маючи українські витрати. оце перевага. в країнах, що розвиваються, навпаки можливостей більше. те, що писавпро свої заробітки на початку кар'єри в США неможливо, там набагато більше все формалізовано."скляна стеля" - красива фраза, а що ви під неї маєте на увазі. де це ви працюєте, а а ефекту немає? хіба що при розпил гранту - так стеля є, більше гранту не розпилиш, тому чого напрягатися?ІТ - можливість працювати за західні зп находячись в Україні, й маючи українські витрати. оце перевага. Shaman

Повідомлень: 4870 З нами з: 29.09.19 Подякував: 529 раз. Подякували: 1252 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 гру, 2023 13:02 akurt написав: Соглашаюсь. Не у всех. У меня такого нет и не было.

Но не у всех есть и дети, которым подходит срок поступать в университет.

Кроме того, есть разные способы получения денег, которые «падают с неба».

Например, я хотел купить 10 дней назад испанскую Новогоднюю лотерею за 10€ - максимальный выигрыш 400 000€. Но не купил: в случае выигрыша прийдется ехать в Испанию.

Купил десяток турецких новогодних - по 100 лир каждая (3,5€) и розыгрыш 400 миллионов лир (13,5 миллионна €). Соглашаюсь. Не у всех. У меня такого нет и не было.Но не у всех есть и дети, которым подходит срок поступать в университет.Кроме того, есть разные способы получения денег, которые «падают с неба».Например, я хотел купить 10 дней назад испанскую Новогоднюю лотерею за 10€ - максимальный выигрыш 400 000€. Но не купил: в случае выигрыша прийдется ехать в Испанию.Купил десяток турецких новогодних - по 100 лир каждая (3,5€) и розыгрыш 400 миллионов лир (13,5 миллионна €).

Ну и сколько выиграли? Или там лотерея отуз биринжи аралик? Ну и сколько выиграли? Или там лотерея отуз биринжи аралик? барабашов Повідомлень: 3698 З нами з: 16.06.15 Подякував: 264 раз. Подякували: 333 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 гру, 2023 13:39 Так лотерея ж новогодняя: розыгрыш будет 31 декабря в полночь.

Я рассуждал так: цена лотерейного билета 100 лир - при цене второго блюда в кафе в 150 лир - цена адекватная. Лотерея - государственная.

Играюсь в такую каждый год: выхожу по выигрышам на «ноль» - так чего и не поиграться… akurt

Повідомлень: 8854 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3412 раз. Подякували: 1192 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 гру, 2023 16:12 Richi написав: rjkz написав: Richi написав: Понимаете в чём разница – это мы вынуждены ориентироваться на косвенные показатели - машины, ассортимент товаров, ценники в магазинах и на тележки, которые вывозят из магазина, пробки на дорогах (подразумевая экономическую активность) т.к. у нас половина экономики в тени и у нас только такая возможность оценивать уровень жизни и зарплат. В США есть статистика, где учитываются все доходы т.к. с них платят налоги. Она открыта и эти цифры может увидеть каждый. Вы можете с этим спорить, но это бесперспективно. Понимаете в чём разница – это мы вынуждены ориентироваться на косвенные показатели - машины, ассортимент товаров, ценники в магазинах и на тележки, которые вывозят из магазина, пробки на дорогах (подразумевая экономическую активность) т.к. у нас половина экономики в тени и у нас только такая возможность оценивать уровень жизни и зарплат. В США есть статистика, где учитываются все доходы т.к. с них платят налоги. Она открыта и эти цифры может увидеть каждый. Вы можете с этим спорить, но это бесперспективно.



Прокомментируйте то,что я написал насчет кассиров в НЙ.

Иначе я не готов этот спор вести бесконечно.

Вы видите одно, я вокруг вижу другое.

Насчет перспектив.

Я думал, что мне не стоит дергаться куда-то еще.

Оказыывается, в "американских" бизнесах моя-же позиция оплачивается в 2,5 раза выше. Надо нарабатыывать опыт и подтягивать язык. Прокомментируйте то,что я написал насчет кассиров в НЙ.Иначе я не готов этот спор вести бесконечно.Вы видите одно, я вокруг вижу другое.Насчет перспектив.Я думал, что мне не стоит дергаться куда-то еще.Оказыывается, в "американских" бизнесах моя-же позиция оплачивается в 2,5 раза выше. Надо нарабатыывать опыт и подтягивать язык.

Т.е. официальная статистика для Вас не авторитет? Сами из Украины выехали, а Украину из себя нет?

Конечно, вам будут оплачивать работу в 2,5 раза выше (потом), но и тратить нужно в 4 раза больше (сейчас и потом). И если бы Вы потратили столько времени и усилий в Украине тогда, сколько вы тратите сейчас в США, то ваша финансовая жизнь сильно бы изменилась в лучшую сторону уже здесь. Т.е. официальная статистика для Вас не авторитет? Сами из Украины выехали, а Украину из себя нет?Конечно, вам будут оплачивать работу в 2,5 раза выше (потом), но и тратить нужно в 4 раза больше (сейчас и потом). И если бы Вы потратили столько времени и усилий в Украине тогда, сколько вы тратите сейчас в США, то ваша финансовая жизнь сильно бы изменилась в лучшую сторону уже здесь.



Не может статистика противоречить лейбор код (трудовое законодательство).

Если в этой статистике противоречие, значит "в консерватории что-то нужно подправить".

Не имеет права работодатель платить меньше минимума в час, а если получается в год меньше, значит там существенная доля парт тайм работы.

Значит эта статистика вообще ниочем.

Это если сравнить чувака который ипашил с овертаймами и зарабатывал 20 куе в месяц с чуваком, который пришел на 2 дня в неделю, поработал и уволился через месяц.

У одного 240 куе за год, у второго 1 куе. В среднем 120,5 куе на двоих.

Офигенная ценность такой статы. Не может статистика противоречить лейбор код (трудовое законодательство).Если в этой статистике противоречие, значит "в консерватории что-то нужно подправить".Не имеет права работодатель платить меньше минимума в час, а если получается в год меньше, значит там существенная доля парт тайм работы.Значит эта статистика вообще ниочем.Это если сравнить чувака который ипашил с овертаймами и зарабатывал 20 куе в месяц с чуваком, который пришел на 2 дня в неделю, поработал и уволился через месяц.У одного 240 куе за год, у второго 1 куе. В среднем 120,5 куе на двоих.Офигенная ценность такой статы. rjkz

Повідомлень: 15897 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8117 раз. Подякували: 4996 раз. Профіль 3 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 гру, 2023 18:09 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: "скляна стеля" - красива фраза, а що ви під неї маєте на увазі. де це ви працюєте, а а ефекту немає? хіба що при розпил гранту - так стеля є, більше гранту не розпилиш, тому чого напрягатися? "скляна стеля" - красива фраза, а що ви під неї маєте на увазі. де це ви працюєте, а а ефекту немає? хіба що при розпил гранту - так стеля є, більше гранту не розпилиш, тому чого напрягатися?

Під стелею я маю на увазі ситуацію коли йдеш на завод, в банк, в торгівельний центр, в університет, на поле, а тобі все рівно пропонують ЗП на одному рівні (зараз 400-600$) і можеш ти хоч як напрядатись, а вийти хоча б на х2 від ринку праці - нереально. Єдиний шлях це ризикувати і вести "власну справу", або заробітчанство.

А в США навіть в одній компанії 2 колег можуть мати ЗП яка в 2 рази відрізняється.

І щодо грантів: на заході скільки дали - стільки й пиляй, в нас же є обмеження в 2 гранти одночасно. Під стелею я маю на увазі ситуацію коли йдеш на завод, в банк, в торгівельний центр, в університет, на поле, а тобі все рівно пропонують ЗП на одному рівні (зараз 400-600$) і можеш ти хоч як напрядатись, а вийти хоча б на х2 від ринку праці - нереально. Єдиний шлях це ризикувати і вести "власну справу", або заробітчанство.А в США навіть в одній компанії 2 колег можуть мати ЗП яка в 2 рази відрізняється.І щодо грантів: на заході скільки дали - стільки й пиляй, в нас же є обмеження в 2 гранти одночасно. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1916 З нами з: 29.07.22 Подякував: 332 раз. Подякували: 255 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 гру, 2023 18:28 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: Під стелею я маю на увазі ситуацію коли йдеш на завод, в банк, в торгівельний центр, в університет, на поле, а тобі все рівно пропонують ЗП на одному рівні (зараз 400-600$) і можеш ти хоч як напрядатись, а вийти хоча б на х2 від ринку праці - нереально. Єдиний шлях це ризикувати і вести "власну справу", або заробітчанство.

А в США навіть в одній компанії 2 колег можуть мати ЗП яка в 2 рази відрізняється. Під стелею я маю на увазі ситуацію коли йдеш на завод, в банк, в торгівельний центр, в університет, на поле, а тобі все рівно пропонують ЗП на одному рівні (зараз 400-600$) і можеш ти хоч як напрядатись, а вийти хоча б на х2 від ринку праці - нереально. Єдиний шлях це ризикувати і вести "власну справу", або заробітчанство.А в США навіть в одній компанії 2 колег можуть мати ЗП яка в 2 рази відрізняється.

В Україні теж може бути в одній компанії у колег різниця в ЗП в 2 і навіть більше разів.

Якщо вже й казати про скляну стелю в Україні, то умовний лікар в Україні практично ніколи не вийде на сотні тисяч доларів на рік, як цілком може в США; те саме й в ІТ і в інших галузях В Україні теж може бути в одній компанії у колег різниця в ЗП в 2 і навіть більше разів.Якщо вже й казати про скляну стелю в Україні, то умовний лікар в Україні практично ніколи не вийде на сотні тисяч доларів на рік, як цілком може в США; те саме й в ІТ і в інших галузях Faceless

Модератор Повідомлень: 34333 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1425 раз. Подякували: 7914 раз. Профіль 4 7 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 гру, 2023 22:57 Re: Еміграція, заробітчанство Richi написав: Начал периодически выбивать регулятор напряжения. Вызвал электрика, посмотрел, проверил, оказалось, что плохой контакт минуса на общем щитке. Начал периодически выбивать регулятор напряжения. Вызвал электрика, посмотрел, проверил, оказалось, что плохой контакт минуса на общем щитке.

Нема на загальному щитку мінуса. Є нуль. Нема на загальному щитку мінуса. Є нуль. Denik Повідомлень: 2753 З нами з: 23.02.09 Подякував: 581 раз. Подякували: 1073 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 гру, 2023 00:36 Denik написав: Richi написав: Начал периодически выбивать регулятор напряжения. Вызвал электрика, посмотрел, проверил, оказалось, что плохой контакт минуса на общем щитке. Начал периодически выбивать регулятор напряжения. Вызвал электрика, посмотрел, проверил, оказалось, что плохой контакт минуса на общем щитке.

Нема на загальному щитку мінуса. Є нуль. Нема на загальному щитку мінуса. Є нуль.

Таки да! Ну я и не скрываю, что нихена в этом не понимаю, поэтому и вызвал специалиста. Таки да!Ну я и не скрываю, что нихена в этом не понимаю, поэтому и вызвал специалиста. Richi Повідомлень: 1749 З нами з: 25.09.08 Подякував: 889 раз. Подякували: 870 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 гру, 2023 10:11 akurt написав: Оце не знаю: реготати до сліз, чи дивуватися, що десь в якомусь селі (а може - страшно й подумати - у якомусь місті) є люди з такими середньовічними знаннями:

Denik написав: Показує якість американської освіти. Показує якість американської освіти.

Для довідки: зовсім недалеко від "Силіконової долини", де зосереджені в ці дні найкращі мізки майже всього світу, є дуже цікаве місце: гора Mount Hamilton. Там розташована обсерваторія з найбільшим в світі (свого часу) телескопом: Lick Observatory (Observation Dome).

... Оце не знаю: реготати до сліз, чи дивуватися, що десь в якомусь селі (а може - страшно й подумати - у якомусь місті) є люди з такими середньовічними знаннями:Для довідки: зовсім недалеко від "", де зосереджені в ці дні найкращі мізки майже всього світу, є дуже цікаве місце: гора Mount Hamilton. Там розташована обсерваторія з найбільшим в світі (свого часу) телескопом: Lick Observatory (Observation Dome)....

щоб не паплюжити таких видатних американців, може треба називати Кремнієва долина?



чи ця назва у вас більше асоціюється з Памелою Андерсон? щоб не паплюжити таких видатних американців, може треба називати Кремнієва долина?чи ця назва у вас більше асоціюється з Памелою Андерсон? Shaman

Повідомлень: 4870 З нами з: 29.09.19 Подякував: 529 раз. Подякували: 1252 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 гру, 2023 10:15 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: "скляна стеля" - красива фраза, а що ви під неї маєте на увазі. де це ви працюєте, а а ефекту немає? хіба що при розпил гранту - так стеля є, більше гранту не розпилиш, тому чого напрягатися? "скляна стеля" - красива фраза, а що ви під неї маєте на увазі. де це ви працюєте, а а ефекту немає? хіба що при розпил гранту - так стеля є, більше гранту не розпилиш, тому чого напрягатися?

Під стелею я маю на увазі ситуацію коли йдеш на завод, в банк, в торгівельний центр, в університет, на поле, а тобі все рівно пропонують ЗП на одному рівні (зараз 400-600$) і можеш ти хоч як напрядатись, а вийти хоча б на х2 від ринку праці - нереально. Єдиний шлях це ризикувати і вести "власну справу", або заробітчанство.

А в США навіть в одній компанії 2 колег можуть мати ЗП яка в 2 рази відрізняється.

І щодо грантів: на заході скільки дали - стільки й пиляй, в нас же є обмеження в 2 гранти одночасно. Під стелею я маю на увазі ситуацію коли йдеш на завод, в банк, в торгівельний центр, в університет, на поле, а тобі все рівно пропонують ЗП на одному рівні (зараз 400-600$) і можеш ти хоч як напрядатись, а вийти хоча б на х2 від ринку праці - нереально. Єдиний шлях це ризикувати і вести "власну справу", або заробітчанство.А в США навіть в одній компанії 2 колег можуть мати ЗП яка в 2 рази відрізняється.І щодо грантів: на заході скільки дали - стільки й пиляй, в нас же є обмеження в 2 гранти одночасно.

така зп вже з досвідом, але ще рядова посада. а наполегливо працювати, здобувати досвід й рухатися далі по посадах - ні?



1-1,5 куо - це досягні величини. 2-3 куо - це вже треба напрягтися. 4-5 й вище - це близько до стелі, яку важко перестрибнути - це вже більше про свій бізнес, який розвився. така зп вже з досвідом, але ще рядова посада. а наполегливо працювати, здобувати досвід й рухатися далі по посадах - ні?1-1,5 куо - це досягні величини. 2-3 куо - це вже треба напрягтися. 4-5 й вище - це близько до стелі, яку важко перестрибнути - це вже більше про свій бізнес, який розвився. Shaman

Повідомлень: 4870 З нами з: 29.09.19 Подякував: 529 раз. Подякували: 1252 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1653165416551656 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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