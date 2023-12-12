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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1653165416551656
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 12:55

  Дюрі-бачі написав:
  Richi написав:. И если бы Вы потратили столько времени и усилий в Украине тогда, сколько вы тратите сейчас в США, то ваша финансовая жизнь сильно бы изменилась в лучшую сторону уже здесь.

Не вірю (с) В Україні, на відміну від США, фінанси значно менше залежать від зусиль. Є деяка "скляна стеля" після якої збільшення зусиль не збільшує дохід. Для покращення фінансів доводиться ризикувати з не дуже високим шансом. В США ця стеля теж є, але вона значно вища ніж в Україні, відповідно щоб до неї дійти потрібно не кілька років, а десятиліття.

  rjkz написав:Или показывает, что свет клином на айти не сошелся.

ІТ - це найпростіший спосіб для українця піти на заробітки не встаючи із дивану. Саме тому й має деякий ореол. А так ІТ нічим принципово не відрізняється від викладання плитки чи проведення електрики десь в квартирі США, крім можливості працювати з дому.

в країнах, що розвиваються, навпаки можливостей більше. те, що писав rjkz про свої заробітки на початку кар'єри в США неможливо, там набагато більше все формалізовано.

"скляна стеля" - красива фраза, а що ви під неї маєте на увазі. де це ви працюєте, а а ефекту немає? хіба що при розпил гранту - так стеля є, більше гранту не розпилиш, тому чого напрягатися? :D

ІТ - можливість працювати за західні зп находячись в Україні, й маючи українські витрати. оце перевага.
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 13:02

  akurt написав:Соглашаюсь. Не у всех. У меня такого нет и не было.
Но не у всех есть и дети, которым подходит срок поступать в университет.
Кроме того, есть разные способы получения денег, которые «падают с неба».
Например, я хотел купить 10 дней назад испанскую Новогоднюю лотерею за 10€ - максимальный выигрыш 400 000€. Но не купил: в случае выигрыша прийдется ехать в Испанию.
Купил десяток турецких новогодних - по 100 лир каждая (3,5€) и розыгрыш 400 миллионов лир (13,5 миллионна €).

Ну и сколько выиграли? Или там лотерея отуз биринжи аралик?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 13:39

Так лотерея ж новогодняя: розыгрыш будет 31 декабря в полночь.
Я рассуждал так: цена лотерейного билета 100 лир - при цене второго блюда в кафе в 150 лир - цена адекватная. Лотерея - государственная.
Играюсь в такую каждый год: выхожу по выигрышам на «ноль» - так чего и не поиграться…
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 16:12

  Richi написав:
  rjkz написав:
  Richi написав:Понимаете в чём разница – это мы вынуждены ориентироваться на косвенные показатели - машины, ассортимент товаров, ценники в магазинах и на тележки, которые вывозят из магазина, пробки на дорогах (подразумевая экономическую активность) т.к. у нас половина экономики в тени и у нас только такая возможность оценивать уровень жизни и зарплат. В США есть статистика, где учитываются все доходы т.к. с них платят налоги. Она открыта и эти цифры может увидеть каждый. Вы можете с этим спорить, но это бесперспективно.


Прокомментируйте то,что я написал насчет кассиров в НЙ.
Иначе я не готов этот спор вести бесконечно.
Вы видите одно, я вокруг вижу другое.
Насчет перспектив.
Я думал, что мне не стоит дергаться куда-то еще.
Оказыывается, в "американских" бизнесах моя-же позиция оплачивается в 2,5 раза выше. Надо нарабатыывать опыт и подтягивать язык.

Т.е. официальная статистика для Вас не авторитет? Сами из Украины выехали, а Украину из себя нет?
Конечно, вам будут оплачивать работу в 2,5 раза выше (потом), но и тратить нужно в 4 раза больше (сейчас и потом). И если бы Вы потратили столько времени и усилий в Украине тогда, сколько вы тратите сейчас в США, то ваша финансовая жизнь сильно бы изменилась в лучшую сторону уже здесь.


Не может статистика противоречить лейбор код (трудовое законодательство).
Если в этой статистике противоречие, значит "в консерватории что-то нужно подправить".
Не имеет права работодатель платить меньше минимума в час, а если получается в год меньше, значит там существенная доля парт тайм работы.
Значит эта статистика вообще ниочем.
Это если сравнить чувака который ипашил с овертаймами и зарабатывал 20 куе в месяц с чуваком, который пришел на 2 дня в неделю, поработал и уволился через месяц.
У одного 240 куе за год, у второго 1 куе. В среднем 120,5 куе на двоих.
Офигенная ценность такой статы.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 18:09

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:"скляна стеля" - красива фраза, а що ви під неї маєте на увазі. де це ви працюєте, а а ефекту немає? хіба що при розпил гранту - так стеля є, більше гранту не розпилиш, тому чого напрягатися?

Під стелею я маю на увазі ситуацію коли йдеш на завод, в банк, в торгівельний центр, в університет, на поле, а тобі все рівно пропонують ЗП на одному рівні (зараз 400-600$) і можеш ти хоч як напрядатись, а вийти хоча б на х2 від ринку праці - нереально. Єдиний шлях це ризикувати і вести "власну справу", або заробітчанство.
А в США навіть в одній компанії 2 колег можуть мати ЗП яка в 2 рази відрізняється.
І щодо грантів: на заході скільки дали - стільки й пиляй, в нас же є обмеження в 2 гранти одночасно.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 18:28

Re: Еміграція, заробітчанство

  Дюрі-бачі написав:Під стелею я маю на увазі ситуацію коли йдеш на завод, в банк, в торгівельний центр, в університет, на поле, а тобі все рівно пропонують ЗП на одному рівні (зараз 400-600$) і можеш ти хоч як напрядатись, а вийти хоча б на х2 від ринку праці - нереально. Єдиний шлях це ризикувати і вести "власну справу", або заробітчанство.
А в США навіть в одній компанії 2 колег можуть мати ЗП яка в 2 рази відрізняється.

В Україні теж може бути в одній компанії у колег різниця в ЗП в 2 і навіть більше разів.
Якщо вже й казати про скляну стелю в Україні, то умовний лікар в Україні практично ніколи не вийде на сотні тисяч доларів на рік, як цілком може в США; те саме й в ІТ і в інших галузях
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 22:57

Re: Еміграція, заробітчанство

  Richi написав:Начал периодически выбивать регулятор напряжения. Вызвал электрика, посмотрел, проверил, оказалось, что плохой контакт минуса на общем щитке.

Нема на загальному щитку мінуса. Є нуль.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 00:36

  Denik написав:
  Richi написав:Начал периодически выбивать регулятор напряжения. Вызвал электрика, посмотрел, проверил, оказалось, что плохой контакт минуса на общем щитке.

Нема на загальному щитку мінуса. Є нуль.

Таки да! :D Ну я и не скрываю, что нихена в этом не понимаю, поэтому и вызвал специалиста.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 10:11

  akurt написав:Оце не знаю: реготати до сліз, чи дивуватися, що десь в якомусь селі (а може - страшно й подумати - у якомусь місті) є люди з такими середньовічними знаннями:
  Denik написав:Показує якість американської освіти.

Для довідки: зовсім недалеко від "Силіконової долини", де зосереджені в ці дні найкращі мізки майже всього світу, є дуже цікаве місце: гора Mount Hamilton. Там розташована обсерваторія з найбільшим в світі (свого часу) телескопом: Lick Observatory (Observation Dome).
...

щоб не паплюжити таких видатних американців, може треба називати Кремнієва долина? ;)

чи ця назва у вас більше асоціюється з Памелою Андерсон? :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 10:15

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:"скляна стеля" - красива фраза, а що ви під неї маєте на увазі. де це ви працюєте, а а ефекту немає? хіба що при розпил гранту - так стеля є, більше гранту не розпилиш, тому чого напрягатися?

Під стелею я маю на увазі ситуацію коли йдеш на завод, в банк, в торгівельний центр, в університет, на поле, а тобі все рівно пропонують ЗП на одному рівні (зараз 400-600$) і можеш ти хоч як напрядатись, а вийти хоча б на х2 від ринку праці - нереально. Єдиний шлях це ризикувати і вести "власну справу", або заробітчанство.
А в США навіть в одній компанії 2 колег можуть мати ЗП яка в 2 рази відрізняється.
І щодо грантів: на заході скільки дали - стільки й пиляй, в нас же є обмеження в 2 гранти одночасно.

така зп вже з досвідом, але ще рядова посада. а наполегливо працювати, здобувати досвід й рухатися далі по посадах - ні?

1-1,5 куо - це досягні величини. 2-3 куо - це вже треба напрягтися. 4-5 й вище - це близько до стелі, яку важко перестрибнути - це вже більше про свій бізнес, який розвився.
Shaman
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