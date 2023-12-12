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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 10:23

  rjkz написав:
  Richi написав:Т.е. официальная статистика для Вас не авторитет? Сами из Украины выехали, а Украину из себя нет?
Конечно, вам будут оплачивать работу в 2,5 раза выше (потом), но и тратить нужно в 4 раза больше (сейчас и потом). И если бы Вы потратили столько времени и усилий в Украине тогда, сколько вы тратите сейчас в США, то ваша финансовая жизнь сильно бы изменилась в лучшую сторону уже здесь.

Не может статистика противоречить лейбор код (трудовое законодательство).
Если в этой статистике противоречие, значит "в консерватории что-то нужно подправить".
Не имеет права работодатель платить меньше минимума в час, а если получается в год меньше, значит там существенная доля парт тайм работы.
Значит эта статистика вообще ниочем.
Это если сравнить чувака который ипашил с овертаймами и зарабатывал 20 куе в месяц с чуваком, который пришел на 2 дня в неделю, поработал и уволился через месяц.
У одного 240 куе за год, у второго 1 куе. В среднем 120,5 куе на двоих.
Офигенная ценность такой статы.

знаєте яке протиріччя - коли ми дискутуємо про Україну, то чомусь дехто мені наводить українську статистику та ігнорує той факт, що там взагалі немає частини у конверті - яка чимала. й кажуть, що цифри зп які я озвучую - а це не припущення, ці зп я реально знаю - не довіряють.

а от американський статистиці, яка набагато краще відображає реальність - довіри нема. як же так? :shock:

статистика про те, що касири заробляють 23-24 куо на рік. значить багато працюють не 170 годин на місяць. може у них просто графік тиждень через тиждень, ні? але гроші вони отримують за відпрацьований час, а не міфічні 30 куо - нема такого мінімуму.

а ось анестезіологи, які заробляють по півмільйона - оце вже трохи фантастично. хіба що ви не кажете важливих нюансів, а саме , що він один з партнерів - так це вже інша річ, це не наймана людина.

ви ж маєте розуміти, що люди схильні прибріхувати, коли натякають про свою зп? ;)
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