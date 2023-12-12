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#<1 ... 1654165516561657 Додано: Вів 12 гру, 2023 10:23 rjkz написав: Richi написав: Т.е. официальная статистика для Вас не авторитет? Сами из Украины выехали, а Украину из себя нет?

Конечно, вам будут оплачивать работу в 2,5 раза выше (потом), но и тратить нужно в 4 раза больше (сейчас и потом). И если бы Вы потратили столько времени и усилий в Украине тогда, сколько вы тратите сейчас в США, то ваша финансовая жизнь сильно бы изменилась в лучшую сторону уже здесь. Т.е. официальная статистика для Вас не авторитет? Сами из Украины выехали, а Украину из себя нет?Конечно, вам будут оплачивать работу в 2,5 раза выше (потом), но и тратить нужно в 4 раза больше (сейчас и потом). И если бы Вы потратили столько времени и усилий в Украине тогда, сколько вы тратите сейчас в США, то ваша финансовая жизнь сильно бы изменилась в лучшую сторону уже здесь.

Не может статистика противоречить лейбор код (трудовое законодательство).

Если в этой статистике противоречие, значит "в консерватории что-то нужно подправить".

Не имеет права работодатель платить меньше минимума в час, а если получается в год меньше, значит там существенная доля парт тайм работы.

Значит эта статистика вообще ниочем.

Это если сравнить чувака который ипашил с овертаймами и зарабатывал 20 куе в месяц с чуваком, который пришел на 2 дня в неделю, поработал и уволился через месяц.

У одного 240 куе за год, у второго 1 куе. В среднем 120,5 куе на двоих.

Офигенная ценность такой статы. Не может статистика противоречить лейбор код (трудовое законодательство).Если в этой статистике противоречие, значит "в консерватории что-то нужно подправить".Не имеет права работодатель платить меньше минимума в час, а если получается в год меньше, значит там существенная доля парт тайм работы.Значит эта статистика вообще ниочем.Это если сравнить чувака который ипашил с овертаймами и зарабатывал 20 куе в месяц с чуваком, который пришел на 2 дня в неделю, поработал и уволился через месяц.У одного 240 куе за год, у второго 1 куе. В среднем 120,5 куе на двоих.Офигенная ценность такой статы.

знаєте яке протиріччя - коли ми дискутуємо про Україну, то чомусь дехто мені наводить українську статистику та ігнорує той факт, що там взагалі немає частини у конверті - яка чимала. й кажуть, що цифри зп які я озвучую - а це не припущення, ці зп я реально знаю - не довіряють.



а от американський статистиці, яка набагато краще відображає реальність - довіри нема. як же так?



статистика про те, що касири заробляють 23-24 куо на рік. значить багато працюють не 170 годин на місяць. може у них просто графік тиждень через тиждень, ні? але гроші вони отримують за відпрацьований час, а не міфічні 30 куо - нема такого мінімуму.



а ось анестезіологи, які заробляють по півмільйона - оце вже трохи фантастично. хіба що ви не кажете важливих нюансів, а саме , що він один з партнерів - так це вже інша річ, це не наймана людина.



ви ж маєте розуміти, що люди схильні прибріхувати, коли натякають про свою зп? знаєте яке протиріччя - коли ми дискутуємо про Україну, то чомусь дехто мені наводить українську статистику та ігнорує той факт, що там взагалі немає частини у конверті - яка чимала. й кажуть, що цифри зп які я озвучую - а це не припущення, ці зп я реально знаю - не довіряють.а от американський статистиці, яка набагато краще відображає реальність - довіри нема. як же так?статистика про те, що касири заробляють 23-24 куо на рік. значить багато працюють не 170 годин на місяць. може у них просто графік тиждень через тиждень, ні? але гроші вони отримують за відпрацьований час, а не міфічні 30 куо - нема такого мінімуму.а ось анестезіологи, які заробляють по півмільйона - оце вже трохи фантастично. хіба що ви не кажете важливих нюансів, а саме , що він один з партнерів - так це вже інша річ, це не наймана людина.ви ж маєте розуміти, що люди схильні прибріхувати, коли натякають про свою зп? Shaman

Повідомлень: 4873 З нами з: 29.09.19 Подякував: 529 раз. Подякували: 1253 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 гру, 2023 13:38 Shaman написав: щоб не паплюжити таких видатних американців, може треба називати Кремнієва долина?

чи ця назва у вас більше асоціюється з Памелою Андерсон? щоб не паплюжити таких видатних американців, може треба називати Кремнієва долина?чи ця назва у вас більше асоціюється з Памелою Андерсон?

То у вас від недосвідченості: назви «Кремнієва долина» та «Силіконова долина» означають одне і теж, просто різниця в написанні пішла від різних методів перекладання одних і тих же слів.

Ну, нічого: тут на гілці так багато фахівців із США, які ніколи в житті не були в США, не наближалися менше ніж на 10 000 км, і ніколи вже не попадуть в США, що це реальна дрібничка.

І ви, і я правда ж не памʼятаємо назви всіх кратерів на Місяці або на Марсі - і нічого.



Але всі ці кумедні дописи про жебраків в США, про ніяку освіту і головне - про страшну необхідність (треба перехреститися!) сплати податків (це ж придумали таку дурню, збоченці якісь там в США) реально цікаво читати.

Раніше щось подібне було в початковій школі, називалося завдання дітям: «Зроби опис картинки». На картинці наприклад, була ялинка, гілки якою були прикрашені мандаринами, яких діти ніколи не їли, ялинка стояло в будинку, якого у батьків ніколи не було, біля будинка стояло авто, про яке батьки і не мріяли, за парканом стояв олень, якого ніколи в житті не бачили ні діти, ні батьки… Реально цікаве завдання. Описати словами те, чого ніколи не бачив, про що ніколи не чув, що ніколи не мацав і не смакував…

Але там хоть мало позитивний зміст: розвивало фантазію.

А мрія про смак мандарина та шоколадної конфети стимулювали щось робити. Якось діяти. То у вас від недосвідченості: назви «Кремнієва долина» та «Силіконова долина» означають одне і теж, просто різниця в написанні пішла від різних методів перекладання одних і тих же слів.Ну, нічого: тут на гілці так багато фахівців із США, які ніколи в житті не були в США, не наближалися менше ніж на 10 000 км, і ніколи вже не попадуть в США, що це реальна дрібничка.І ви, і я правда ж не памʼятаємо назви всіх кратерів на Місяці або на Марсі - і нічого.Але всі ці кумедні дописи про жебраків в США, про ніяку освіту і головне - про страшну необхідність (треба перехреститися!) сплати податків (це ж придумали таку дурню, збоченці якісь там в США) реально цікаво читати.Раніше щось подібне було в початковій школі, називалося завдання дітям: «Зроби опис картинки». На картинці наприклад, була ялинка, гілки якою були прикрашені мандаринами, яких діти ніколи не їли, ялинка стояло в будинку, якого у батьків ніколи не було, біля будинка стояло авто, про яке батьки і не мріяли, за парканом стояв олень, якого ніколи в житті не бачили ні діти, ні батьки… Реально цікаве завдання. Описати словами те, чого ніколи не бачив, про що ніколи не чув, що ніколи не мацав і не смакував…Але там хоть мало позитивний зміст: розвивало фантазію.А мрія про смак мандарина та шоколадної конфети стимулювали щось робити. Якось діяти. akurt

Повідомлень: 8858 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3412 раз. Подякували: 1192 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 гру, 2023 14:22 akurt написав: Shaman написав: щоб не паплюжити таких видатних американців, може треба називати Кремнієва долина?

чи ця назва у вас більше асоціюється з Памелою Андерсон? щоб не паплюжити таких видатних американців, може треба називати Кремнієва долина?чи ця назва у вас більше асоціюється з Памелою Андерсон?

То у вас від недосвідченості: назви «Кремнієва долина» та «Силіконова долина» означають одне і теж, просто різниця в написанні пішла від різних методів перекладання одних і тих же слів.

Ну, нічого: тут на гілці так багато фахівців із США, які ніколи в житті не були в США, не наближалися менше ніж на 10 000 км, і ніколи вже не попадуть в США, що це реальна дрібничка.

І ви, і я правда ж не памʼятаємо назви всіх кратерів на Місяці або на Марсі - і нічого.



Але всі ці кумедні дописи про жебраків в США, про ніяку освіту і головне - про страшну необхідність (треба перехреститися!) сплати податків (це ж придумали таку дурню, збоченці якісь там в США) реально цікаво читати.

... То у вас від недосвідченості: назви «Кремнієва долина» та «Силіконова долина» означають одне і теж, просто різниця в написанні пішла від різних методів перекладання одних і тих же слів.Ну, нічого: тут на гілці так багато фахівців із США, які ніколи в житті не були в США, не наближалися менше ніж на 10 000 км, і ніколи вже не попадуть в США, що це реальна дрібничка.І ви, і я правда ж не памʼятаємо назви всіх кратерів на Місяці або на Марсі - і нічого.Але всі ці кумедні дописи про жебраків в США, про ніяку освіту і головне - про страшну необхідність (треба перехреститися!) сплати податків (це ж придумали таку дурню, збоченці якісь там в США) реально цікаво читати....

а я гадав від недосвідченості перекладачів, які сплутали silicon кремній та silicone силікон. для когось це майже одне й теж а взагалі це просто різні слова, їх не можна перекласти по-іншому.



а Силіконова долина теж виявляється є - це прізвисько долини Сан Фернандо. як досвідчений мандрівник ви напевне це знаєте



й я так розумію, що жебраків в США не існує, так, пан akurt? й в трейлерах ніхто не живе? й коли у фільмах показують, як батьки збирають на навчання дітям роками - це теж вигадки сценаристів? чи не так? а я гадав від недосвідченості перекладачів, які сплутали silicon кремній та silicone силікон. для когось це майже одне й тежа взагалі це просто різні слова, їх не можна перекласти по-іншому.а Силіконова долина теж виявляється є - це прізвисько долини Сан Фернандо. як досвідчений мандрівник ви напевне це знаєтей я так розумію, що жебраків в США не існує, так, пан? й в трейлерах ніхто не живе? й коли у фільмах показують, як батьки збирають на навчання дітям роками - це теж вигадки сценаристів? чи не так? Shaman

Повідомлень: 4873 З нами з: 29.09.19 Подякував: 529 раз. Подякували: 1253 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 гру, 2023 14:41 Shaman написав: й я так розумію, що жебраків в США не існує, так, пан akurt? й в трейлерах ніхто не живе? й коли у фільмах показують, як батьки збирають на навчання дітям роками - це теж вигадки сценаристів? чи не так? й я так розумію, що жебраків в США не існує, так, пан? й в трейлерах ніхто не живе? й коли у фільмах показують, як батьки збирають на навчання дітям роками - це теж вигадки сценаристів? чи не так?

Є ж прислівʼя: «З ким поведешся - від того і наберешся».

Ви все життя живете в середі жебраків або мрійників про безкоштовне житло від профкому.

Ні я, ні мої батьки, ні мої діти не чекали манни небесної та безкоштовних квартир від профкому: тому і середі спілкування інша.



Про трейлери у вас теж спантеличена інформація.

Наприклад, родина наших українців бере на прокат трейлер та вирушає у новорічну подорож:

Santa Clara - San Jose - San Diego - Timecula - Las Vegas - San Francisco.

Планують повернутися 02 січня вже 2024 року.

Задоволення то НЕ дешеве, але цікаве.

Що таке трейлер у подорожах, подивіться на YouTube: отримаєте уявлення.

P.S. Із собою беруть свого песика.

Що таке домашній улюбленець модна теж подивитися відео. Є ж прислівʼя: «З ким поведешся - від того і наберешся».Ви все життя живете в середі жебраків або мрійників про безкоштовне житло від профкому.Ні я, ні мої батьки, ні мої діти не чекали манни небесної та безкоштовних квартир від профкому: тому і середі спілкування інша.Про трейлери у вас теж спантеличена інформація.Наприклад, родина наших українців бере на прокат трейлер та вирушає у новорічну подорож:Santa Clara - San Jose - San Diego - Timecula - Las Vegas - San Francisco.Планують повернутися 02 січня вже 2024 року.Задоволення то НЕ дешеве, але цікаве.Що таке трейлер у подорожах, подивіться на YouTube: отримаєте уявлення.P.S. Із собою беруть свого песика.Що таке домашній улюбленець модна теж подивитися відео. akurt

Повідомлень: 8858 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3412 раз. Подякували: 1192 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 гру, 2023 14:46 akurt написав: Shaman написав: й я так розумію, що жебраків в США не існує, так, пан akurt? й в трейлерах ніхто не живе? й коли у фільмах показують, як батьки збирають на навчання дітям роками - це теж вигадки сценаристів? чи не так? й я так розумію, що жебраків в США не існує, так, пан? й в трейлерах ніхто не живе? й коли у фільмах показують, як батьки збирають на навчання дітям роками - це теж вигадки сценаристів? чи не так?

Є ж прислівʼя: «З ким поведешся - від того і наберешся».

Ви все життя живете в середі жебраків або мрійників про безкоштовне житло від профкому.

Ні я, ні мої батьки, ні мої діти не чекали манни небесної та безкоштовних квартир від профкому: тому і середі спілкування інша.



Про трейлери у вас теж спантеличена інформація.

Наприклад, родина наших українців бере на прокат трейлер та вирушає у новорічну подорож:

Santa Clara - San Jose - San Diego - Timecula - Las Vegas - San Francisco.

Планують повернутися 02 січня вже 2024 року.

Задоволення то НЕ дешеве, але цікаве.

Що таке трейлер у подорожах, подивіться на YouTube: отримаєте уявлення.

P.S. Із собою беруть свого песика.

Що таке домашній улюбленець модна теж подивитися відео. Є ж прислівʼя: «З ким поведешся - від того і наберешся».Ви все життя живете в середі жебраків або мрійників про безкоштовне житло від профкому.Ні я, ні мої батьки, ні мої діти не чекали манни небесної та безкоштовних квартир від профкому: тому і середі спілкування інша.Про трейлери у вас теж спантеличена інформація.Наприклад, родина наших українців бере на прокат трейлер та вирушає у новорічну подорож:Santa Clara - San Jose - San Diego - Timecula - Las Vegas - San Francisco.Планують повернутися 02 січня вже 2024 року.Задоволення то НЕ дешеве, але цікаве.Що таке трейлер у подорожах, подивіться на YouTube: отримаєте уявлення.P.S. Із собою беруть свого песика.Що таке домашній улюбленець модна теж подивитися відео.

класика - чверть сторінки якогось тексту - а відповіді на питання немає взагалі



яка красива демагогія. й так по багатьох питаннях. так й живемо



з Кремнієвою долиною як я розумію розібрались. бо якось незручно - пропагувати ІТ навчання, й казати про Силіконову долину. не комільфо класика - чверть сторінки якогось тексту - а відповіді на питання немає взагаліяка красива демагогія. й так по багатьох питаннях. так й живемоз Кремнієвою долиною як я розумію розібрались. бо якось незручно - пропагувати ІТ навчання, й казати про Силіконову долину. не комільфо Shaman

Повідомлень: 4873 З нами з: 29.09.19 Подякував: 529 раз. Подякували: 1253 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 гру, 2023 14:53 "Тю на Вас": які я Вам ще повинен відповіді давати?

Привикай до господарства змолоду, то не будеш знати на старість голоду.

То народне. Перевірене...

Але, пане Shaman, ви можете слугувати для інших людей стимулятором: почитають ваші роздуми та думки та зроблять щось корисне та актуальне.



Наприклад, повірте мені, я зараз дуже активно займаюся підготовкою свого наступного візиту в США: подивлюся на оте неподобство, про яке ви пишете разом з іншими панами, які ніколи в житті не були в США: бомжів та жебрацтво.

Мій план цього разу буде такий:

- відліт з Мюнхена а/к Lufthansa прямим рейсом в Charlotte (Північна Кароліна).

- в аеропорту беру напрокат авто (бронювання в он-лайн режимі. Люблю компанію по прокату Alamo - мало хто знає, що у них прикол такий: менеджер показує на ряд авто - зазвичай штук 5-10 - вибирай будь-яке сам, будь-якої моделі та марки, ключі в авто - на виїзді з парковки співробітник дивиться на штрих-код на лобовому склі - сканує - ніяких паперів не треба - поїхали дивиться на безхатченків та жебраків!

- з великого міста Charlotte - пряма дорога до міста Greenville (Південна Кароліна). Там безхатченки та бомжі каліровані - за вашою думкою - але в мене буде ділова зустріч з нашою українкою, яка там живе вже років 10. Я же не приховую: мандрую світом та зустрічаюся з нашою діаспорою - он тиждень тому ще був в Іспанії - у Мадриді обговорювали з нашими, як збирають гроші на дрони, яких - на жаль- не можуть купити в Україні, бо он треба на реконструкцію ЗОВНІШНЬОГО (!) освітлення на площі, де розташована резиденція предстоятеля Московського патріархату в Дніпрі та області, виділити 42 870 157 гривень з бюджету (Успенська площа Дніпра).

- з міста Greenville попрямую в містечко Newry (Південна Кароліна) там живе вже не перший рік один безхатченко з України - виграв 5 рокі втому "грін-карту" та переїхав - запрошував на рибальство.

Я до рибалки відношусь дуже дуже прохолодно - але як запрошують, то треба відвідати.

Останній раз на риболовлі був років 20 тому - було кумедно - на "закритий" ставок нас супроводжували поліціянти та Рибоохорона (!).

Ну з поліціянтів які там рибалки - поліціянти всю риболовлю провели в своєму мікроавтобусі - показували сільським дівчатам нові методи насаджування черв"яків на гачки, та щоби гачки були не криві, а прямі, та щоби не ламалися, а ось рибоохорона таке утворила - там з вудочкою і гачка не було - а риба якось сама по команді рибоохорони залазила на удилище. Слухняна!

Чекала, щоби її охороняли.

Подивимося, як проходить риболовля на озері Lake Keowee...

Там же головне під час риболовлі розпитати, як Володимир виживає після сплати карколомних податків та жебрацької зарплатні в 23 000 доларів на рік...

Одночасно хочеться вивчити "з перших рук" систему навчання українських дітей в школах США - у Володимира двоє дітей - ось в різних класах і побуваю. Востаннє редагувалось akurt в Вів 12 гру, 2023 15:27, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 8858 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3412 раз. Подякували: 1192 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 гру, 2023 15:22 akurt написав: Наприклад, родина наших українців бере на прокат трейлер та вирушає у новорічну подорож:

Santa Clara - San Jose - San Diego - Timecula - Las Vegas - San Francisco.

Планують повернутися 02 січня вже 2024 року.

Задоволення то НЕ дешеве, але цікаве.

Наприклад, родина наших українців бере на прокат трейлер та вирушає у новорічну подорож:Santa Clara - San Jose - San Diego - Timecula - Las Vegas - San Francisco.Планують повернутися 02 січня вже 2024 року.Задоволення то НЕ дешеве, але цікаве.

А другая украинская семья, снимает шале в Букавели за 6000$. И что? Вы о том, что в США есть трейлеры на прокат, что могут себе позволить или к чему это? А другая украинская семья, снимает шале в Букавели за 6000$. И что? Вы о том, что в США есть трейлеры на прокат, что могут себе позволить или к чему это? Richi Повідомлень: 1750 З нами з: 25.09.08 Подякував: 889 раз. Подякували: 870 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 гру, 2023 15:31 Так тут же главный прикол в том, что я не общаюсь и не знаком с теми, кто снимает Шале в Буковели за 6000 долларов.

Я общаюсь с нормальными людьми. На них ориентируюсь. О них привожу реальные примеры.

На них призываю ориентироваться.

Между прочим сам НЕ люблю Буковель совсем - от слова "совсем" - был там последний раз еще при живом Игоре Пелыхе - как раз там болтали с ним на парковке авто. Он тогда еще был весел и не знал, что осталось жить ему мало...

После этого не появляюсь в Буковели.

То для Вас.



Про трейлери Ви - звісно НЕ можете мати інформацію.

Там його називають двома буквами RV. Досить популярна річ.

У фанатів - іззаду причеплено по 2 ровера та ще на жорсткому зв"язку - позашляховик (!). Так мандрують. Прибули на місто - плигнули в позашляховик або на ровери. Ну ви ж знаєте краще інших - всі як один в США - сидять на зарплатні касира в 23 000 доларів на рік - жебраки та безхатченки , то що витрачати пальне на трейлер - краще вже з"їздити за пивом на позашляховику... Економія!



Оренда на добу може складати від 70 до 270 доларів.

Середнє якісне - приблизно 150 доларів на добу.

Це приблизно ціна готельного номера - досить скромного. Найчастіше - мотель. Із дуже дуже скромним сніданком: банан, кава поганенька, якась печенька маленька... Можна в спеціальний апарат залити готове рідке тісто та самому спекти такі в клітинку вафлі та помастити кленовим сиропом - ото і все...

Але ж в трейлері - цікавіше...

Крім того, ціна на готелі під час свят можуть підніматися і до 500-600 доларів на дробу.

Так що має сенс...

Як бачите: звичайні нормальні бажання у звичайних нормальних людей ...

Буковель - то для багатіїв. Українських. Гроші з неба падають - то платять по 1925 гривень на день, а якщо без черги - то по 3 850 гривень на день.

В Туреччині в кращих гірськолижних центрах - вже навіть англійська преса пише - 1,5 британського фунта за день.

А Україна - то багата країна, населена багатіями... Тому і ціни такі... Для багатих... akurt

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