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Richi написав:Т.е. официальная статистика для Вас не авторитет? Сами из Украины выехали, а Украину из себя нет? Конечно, вам будут оплачивать работу в 2,5 раза выше (потом), но и тратить нужно в 4 раза больше (сейчас и потом). И если бы Вы потратили столько времени и усилий в Украине тогда, сколько вы тратите сейчас в США, то ваша финансовая жизнь сильно бы изменилась в лучшую сторону уже здесь.
Не может статистика противоречить лейбор код (трудовое законодательство). Если в этой статистике противоречие, значит "в консерватории что-то нужно подправить". Не имеет права работодатель платить меньше минимума в час, а если получается в год меньше, значит там существенная доля парт тайм работы. Значит эта статистика вообще ниочем. Это если сравнить чувака который ипашил с овертаймами и зарабатывал 20 куе в месяц с чуваком, который пришел на 2 дня в неделю, поработал и уволился через месяц. У одного 240 куе за год, у второго 1 куе. В среднем 120,5 куе на двоих. Офигенная ценность такой статы.
знаєте яке протиріччя - коли ми дискутуємо про Україну, то чомусь дехто мені наводить українську статистику та ігнорує той факт, що там взагалі немає частини у конверті - яка чимала. й кажуть, що цифри зп які я озвучую - а це не припущення, ці зп я реально знаю - не довіряють.
а от американський статистиці, яка набагато краще відображає реальність - довіри нема. як же так?
статистика про те, що касири заробляють 23-24 куо на рік. значить багато працюють не 170 годин на місяць. може у них просто графік тиждень через тиждень, ні? але гроші вони отримують за відпрацьований час, а не міфічні 30 куо - нема такого мінімуму.
а ось анестезіологи, які заробляють по півмільйона - оце вже трохи фантастично. хіба що ви не кажете важливих нюансів, а саме , що він один з партнерів - так це вже інша річ, це не наймана людина.
ви ж маєте розуміти, що люди схильні прибріхувати, коли натякають про свою зп?
Shaman написав:щоб не паплюжити таких видатних американців, може треба називати Кремнієва долина? чи ця назва у вас більше асоціюється з Памелою Андерсон?
То у вас від недосвідченості: назви «Кремнієва долина» та «Силіконова долина» означають одне і теж, просто різниця в написанні пішла від різних методів перекладання одних і тих же слів. Ну, нічого: тут на гілці так багато фахівців із США, які ніколи в житті не були в США, не наближалися менше ніж на 10 000 км, і ніколи вже не попадуть в США, що це реальна дрібничка. І ви, і я правда ж не памʼятаємо назви всіх кратерів на Місяці або на Марсі - і нічого.
Але всі ці кумедні дописи про жебраків в США, про ніяку освіту і головне - про страшну необхідність (треба перехреститися!) сплати податків (це ж придумали таку дурню, збоченці якісь там в США) реально цікаво читати. Раніше щось подібне було в початковій школі, називалося завдання дітям: «Зроби опис картинки». На картинці наприклад, була ялинка, гілки якою були прикрашені мандаринами, яких діти ніколи не їли, ялинка стояло в будинку, якого у батьків ніколи не було, біля будинка стояло авто, про яке батьки і не мріяли, за парканом стояв олень, якого ніколи в житті не бачили ні діти, ні батьки… Реально цікаве завдання. Описати словами те, чого ніколи не бачив, про що ніколи не чув, що ніколи не мацав і не смакував… Але там хоть мало позитивний зміст: розвивало фантазію. А мрія про смак мандарина та шоколадної конфети стимулювали щось робити. Якось діяти.
Shaman написав:щоб не паплюжити таких видатних американців, може треба називати Кремнієва долина? чи ця назва у вас більше асоціюється з Памелою Андерсон?
То у вас від недосвідченості: назви «Кремнієва долина» та «Силіконова долина» означають одне і теж, просто різниця в написанні пішла від різних методів перекладання одних і тих же слів. Ну, нічого: тут на гілці так багато фахівців із США, які ніколи в житті не були в США, не наближалися менше ніж на 10 000 км, і ніколи вже не попадуть в США, що це реальна дрібничка. І ви, і я правда ж не памʼятаємо назви всіх кратерів на Місяці або на Марсі - і нічого.
Але всі ці кумедні дописи про жебраків в США, про ніяку освіту і головне - про страшну необхідність (треба перехреститися!) сплати податків (це ж придумали таку дурню, збоченці якісь там в США) реально цікаво читати. ...
а я гадав від недосвідченості перекладачів, які сплутали silicon кремній та silicone силікон. для когось це майже одне й теж а взагалі це просто різні слова, їх не можна перекласти по-іншому.
а Силіконова долина теж виявляється є - це прізвисько долини Сан Фернандо. як досвідчений мандрівник ви напевне це знаєте
й я так розумію, що жебраків в США не існує, так, пан akurt? й в трейлерах ніхто не живе? й коли у фільмах показують, як батьки збирають на навчання дітям роками - це теж вигадки сценаристів? чи не так?
Shaman написав:й я так розумію, що жебраків в США не існує, так, пан akurt? й в трейлерах ніхто не живе? й коли у фільмах показують, як батьки збирають на навчання дітям роками - це теж вигадки сценаристів? чи не так?
Є ж прислівʼя: «З ким поведешся - від того і наберешся». Хто ж знає: можливо Ви все життя живете в середі жебраків або мрійників про безкоштовне житло від профкому. Ні я, ні мої батьки, ні мої діти не чекали манни небесної та безкоштовних квартир від профкому: тому і середа спілкування інша.
Про трейлери у вас теж спантеличена інформація. Наприклад, родина наших українців бере на прокат трейлер та вирушає у новорічну подорож: Santa Clara - San Jose - San Diego - Timecula - Las Vegas - San Francisco. Планують повернутися 02 січня вже 2024 року. Задоволення то НЕ дешеве, але цікаве. Що таке трейлер у подорожах, подивіться на YouTube: отримаєте уявлення. P.S. Із собою беруть свого песика. Що таке домашній улюбленець модна теж подивитися відео.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 12 гру, 2023 17:12, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:й я так розумію, що жебраків в США не існує, так, пан akurt? й в трейлерах ніхто не живе? й коли у фільмах показують, як батьки збирають на навчання дітям роками - це теж вигадки сценаристів? чи не так?
Є ж прислівʼя: «З ким поведешся - від того і наберешся». Ви все життя живете в середі жебраків або мрійників про безкоштовне житло від профкому. Ні я, ні мої батьки, ні мої діти не чекали манни небесної та безкоштовних квартир від профкому: тому і середі спілкування інша.
Про трейлери у вас теж спантеличена інформація. Наприклад, родина наших українців бере на прокат трейлер та вирушає у новорічну подорож: Santa Clara - San Jose - San Diego - Timecula - Las Vegas - San Francisco. Планують повернутися 02 січня вже 2024 року. Задоволення то НЕ дешеве, але цікаве. Що таке трейлер у подорожах, подивіться на YouTube: отримаєте уявлення. P.S. Із собою беруть свого песика. Що таке домашній улюбленець модна теж подивитися відео.
класика - чверть сторінки якогось тексту - а відповіді на питання немає взагалі
яка красива демагогія. й так по багатьох питаннях. так й живемо
з Кремнієвою долиною як я розумію розібрались. бо якось незручно - пропагувати ІТ навчання, й казати про Силіконову долину. не комільфо
"Тю на Вас": які я Вам ще повинен відповіді давати? Привикай до господарства змолоду, то не будеш знати на старість голоду. То народне. Перевірене... Але, пане Shaman, ви можете слугувати для інших людей стимулятором: почитають ваші роздуми та думки та зроблять щось корисне та актуальне.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 12 гру, 2023 17:10, всього редагувалось 2 разів.
akurt написав:Наприклад, родина наших українців бере на прокат трейлер та вирушає у новорічну подорож: Santa Clara - San Jose - San Diego - Timecula - Las Vegas - San Francisco. Планують повернутися 02 січня вже 2024 року. Задоволення то НЕ дешеве, але цікаве.
А другая украинская семья, снимает шале в Букавели за 6000$. И что? Вы о том, что в США есть трейлеры на прокат, что могут себе позволить или к чему это?
Так тут же главный прикол в том, что я не общаюсь и не знаком с теми, кто снимает Шале в Буковели за 6000 долларов. Я общаюсь с нормальными людьми. На них ориентируюсь. О них привожу реальные примеры. На них призываю ориентироваться. Между прочим сам НЕ люблю Буковель совсем - от слова "совсем" - был там последний раз еще при живом Игоре Пелыхе - как раз там болтали с ним на парковке авто. Он тогда еще был весел и не знал, что осталось жить ему мало... После этого не появляюсь в Буковели. То для Вас.
Про трейлери Ви - звісно НЕ можете мати інформацію. Там його називають двома буквами RV. Досить популярна річ. У фанатів - іззаду причеплено по 2 ровера та ще на жорсткому зв"язку - позашляховик (!). Так мандрують. Прибули на місто - плигнули в позашляховик або на ровери. Ну ви ж знаєте краще інших - всі як один в США - сидять на зарплатні касира в 23 000 доларів на рік - жебраки та безхатченки, то що витрачати пальне на трейлер - краще вже з"їздити за пивом на позашляховику... Економія!
Оренда на добу може складати від 70 до 270 доларів. Середнє якісне - приблизно 150 доларів на добу. Це приблизно ціна готельного номера - досить скромного. Найчастіше - мотель. Із дуже дуже скромним сніданком: банан, кава поганенька, якась печенька маленька... Можна в спеціальний апарат залити готове рідке тісто та самому спекти такі в клітинку вафлі та помастити кленовим сиропом - ото і все... Але ж в трейлері - цікавіше... Крім того, ціна на готелі під час свят можуть підніматися і до 500-600 доларів на дробу. Так що має сенс... Як бачите: звичайні нормальні бажання у звичайних нормальних людей... Буковель - то для багатіїв. Українських. Гроші з неба падають - то платять по 1925 гривень на день, а якщо без черги - то по 3 850 гривень на день. В Туреччині в кращих гірськолижних центрах - вже навіть англійська преса пише - 1,5 британського фунта за день. А Україна - то багата країна, населена багатіями... Тому і ціни такі... Для багатих...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 12 гру, 2023 16:11, всього редагувалось 1 раз.
Richi написав:Т.е. официальная статистика для Вас не авторитет? Сами из Украины выехали, а Украину из себя нет? Конечно, вам будут оплачивать работу в 2,5 раза выше (потом), но и тратить нужно в 4 раза больше (сейчас и потом). И если бы Вы потратили столько времени и усилий в Украине тогда, сколько вы тратите сейчас в США, то ваша финансовая жизнь сильно бы изменилась в лучшую сторону уже здесь.
Не может статистика противоречить лейбор код (трудовое законодательство). Если в этой статистике противоречие, значит "в консерватории что-то нужно подправить". Не имеет права работодатель платить меньше минимума в час, а если получается в год меньше, значит там существенная доля парт тайм работы. Значит эта статистика вообще ниочем. Это если сравнить чувака который ипашил с овертаймами и зарабатывал 20 куе в месяц с чуваком, который пришел на 2 дня в неделю, поработал и уволился через месяц. У одного 240 куе за год, у второго 1 куе. В среднем 120,5 куе на двоих. Офигенная ценность такой статы.
знаєте яке протиріччя - коли ми дискутуємо про Україну, то чомусь дехто мені наводить українську статистику та ігнорує той факт, що там взагалі немає частини у конверті - яка чимала. й кажуть, що цифри зп які я озвучую - а це не припущення, ці зп я реально знаю - не довіряють.
а от американський статистиці, яка набагато краще відображає реальність - довіри нема. як же так?
статистика про те, що касири заробляють 23-24 куо на рік. значить багато працюють не 170 годин на місяць. може у них просто графік тиждень через тиждень, ні? але гроші вони отримують за відпрацьований час, а не міфічні 30 куо - нема такого мінімуму.
а ось анестезіологи, які заробляють по півмільйона - оце вже трохи фантастично. хіба що ви не кажете важливих нюансів, а саме , що він один з партнерів - так це вже інша річ, це не наймана людина.
ви ж маєте розуміти, що люди схильні прибріхувати, коли натякають про свою зп?
У меня вопросы к методике статы по США. Операционный анестезиолог в НЙ - 500-800 куе нанятый в частной клинике. Партнер - овер лям. Тут скандал был, в новостях обсуждался, уволили такого анестезиолога, по контракту его должны были сделать партнером. Но, собственники клиники решили, что это очень дорого и решили просто уволить. Тот подал в суд, в студию пригласили коллегу, который прокомментировал цифры.
akurt написав:Между прочим сам НЕ люблю Буковель совсем - от слова "совсем" - был там последний раз еще при живом Игоре Пелыхе - как раз там болтали с ним на парковке авто. Он тогда еще был весел и не знал, что осталось жить ему мало...