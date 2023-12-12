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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1655165616571658>
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 10:23

  rjkz написав:
  Richi написав:Т.е. официальная статистика для Вас не авторитет? Сами из Украины выехали, а Украину из себя нет?
Конечно, вам будут оплачивать работу в 2,5 раза выше (потом), но и тратить нужно в 4 раза больше (сейчас и потом). И если бы Вы потратили столько времени и усилий в Украине тогда, сколько вы тратите сейчас в США, то ваша финансовая жизнь сильно бы изменилась в лучшую сторону уже здесь.

Не может статистика противоречить лейбор код (трудовое законодательство).
Если в этой статистике противоречие, значит "в консерватории что-то нужно подправить".
Не имеет права работодатель платить меньше минимума в час, а если получается в год меньше, значит там существенная доля парт тайм работы.
Значит эта статистика вообще ниочем.
Это если сравнить чувака который ипашил с овертаймами и зарабатывал 20 куе в месяц с чуваком, который пришел на 2 дня в неделю, поработал и уволился через месяц.
У одного 240 куе за год, у второго 1 куе. В среднем 120,5 куе на двоих.
Офигенная ценность такой статы.

знаєте яке протиріччя - коли ми дискутуємо про Україну, то чомусь дехто мені наводить українську статистику та ігнорує той факт, що там взагалі немає частини у конверті - яка чимала. й кажуть, що цифри зп які я озвучую - а це не припущення, ці зп я реально знаю - не довіряють.

а от американський статистиці, яка набагато краще відображає реальність - довіри нема. як же так? :shock:

статистика про те, що касири заробляють 23-24 куо на рік. значить багато працюють не 170 годин на місяць. може у них просто графік тиждень через тиждень, ні? але гроші вони отримують за відпрацьований час, а не міфічні 30 куо - нема такого мінімуму.

а ось анестезіологи, які заробляють по півмільйона - оце вже трохи фантастично. хіба що ви не кажете важливих нюансів, а саме , що він один з партнерів - так це вже інша річ, це не наймана людина.

ви ж маєте розуміти, що люди схильні прибріхувати, коли натякають про свою зп? ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 13:38

  Shaman написав:щоб не паплюжити таких видатних американців, може треба називати Кремнієва долина? ;)
чи ця назва у вас більше асоціюється з Памелою Андерсон? :D

То у вас від недосвідченості: назви «Кремнієва долина» та «Силіконова долина» означають одне і теж, просто різниця в написанні пішла від різних методів перекладання одних і тих же слів.
Ну, нічого: тут на гілці так багато фахівців із США, які ніколи в житті не були в США, не наближалися менше ніж на 10 000 км, і ніколи вже не попадуть в США, що це реальна дрібничка.
І ви, і я правда ж не памʼятаємо назви всіх кратерів на Місяці або на Марсі - і нічого.

Але всі ці кумедні дописи про жебраків в США, про ніяку освіту і головне - про страшну необхідність (треба перехреститися!) сплати податків (це ж придумали таку дурню, збоченці якісь там в США) реально цікаво читати.
Раніше щось подібне було в початковій школі, називалося завдання дітям: «Зроби опис картинки». На картинці наприклад, була ялинка, гілки якою були прикрашені мандаринами, яких діти ніколи не їли, ялинка стояло в будинку, якого у батьків ніколи не було, біля будинка стояло авто, про яке батьки і не мріяли, за парканом стояв олень, якого ніколи в житті не бачили ні діти, ні батьки… Реально цікаве завдання. Описати словами те, чого ніколи не бачив, про що ніколи не чув, що ніколи не мацав і не смакував…
Але там хоть мало позитивний зміст: розвивало фантазію.
А мрія про смак мандарина та шоколадної конфети стимулювали щось робити. Якось діяти.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 14:22

  akurt написав:
  Shaman написав:щоб не паплюжити таких видатних американців, може треба називати Кремнієва долина? ;)
чи ця назва у вас більше асоціюється з Памелою Андерсон? :D

То у вас від недосвідченості: назви «Кремнієва долина» та «Силіконова долина» означають одне і теж, просто різниця в написанні пішла від різних методів перекладання одних і тих же слів.
Ну, нічого: тут на гілці так багато фахівців із США, які ніколи в житті не були в США, не наближалися менше ніж на 10 000 км, і ніколи вже не попадуть в США, що це реальна дрібничка.
І ви, і я правда ж не памʼятаємо назви всіх кратерів на Місяці або на Марсі - і нічого.

Але всі ці кумедні дописи про жебраків в США, про ніяку освіту і головне - про страшну необхідність (треба перехреститися!) сплати податків (це ж придумали таку дурню, збоченці якісь там в США) реально цікаво читати.
...

а я гадав від недосвідченості перекладачів, які сплутали silicon кремній та silicone силікон. для когось це майже одне й теж :D а взагалі це просто різні слова, їх не можна перекласти по-іншому.

а Силіконова долина теж виявляється є - це прізвисько долини Сан Фернандо. як досвідчений мандрівник ви напевне це знаєте ;)

й я так розумію, що жебраків в США не існує, так, пан akurt? й в трейлерах ніхто не живе? й коли у фільмах показують, як батьки збирають на навчання дітям роками - це теж вигадки сценаристів? чи не так? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 14:41

  Shaman написав:й я так розумію, що жебраків в США не існує, так, пан akurt? й в трейлерах ніхто не живе? й коли у фільмах показують, як батьки збирають на навчання дітям роками - це теж вигадки сценаристів? чи не так? :lol:

Є ж прислівʼя: «З ким поведешся - від того і наберешся».
Хто ж знає: можливо Ви все життя живете в середі жебраків або мрійників про безкоштовне житло від профкому.
Ні я, ні мої батьки, ні мої діти не чекали манни небесної та безкоштовних квартир від профкому: тому і середа спілкування інша.

Про трейлери у вас теж спантеличена інформація.
Наприклад, родина наших українців бере на прокат трейлер та вирушає у новорічну подорож:
Santa Clara - San Jose - San Diego - Timecula - Las Vegas - San Francisco.
Планують повернутися 02 січня вже 2024 року.
Задоволення то НЕ дешеве, але цікаве.
Що таке трейлер у подорожах, подивіться на YouTube: отримаєте уявлення.
P.S. Із собою беруть свого песика.
Що таке домашній улюбленець модна теж подивитися відео.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 12 гру, 2023 17:12, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 14:46

  akurt написав:
  Shaman написав:й я так розумію, що жебраків в США не існує, так, пан akurt? й в трейлерах ніхто не живе? й коли у фільмах показують, як батьки збирають на навчання дітям роками - це теж вигадки сценаристів? чи не так? :lol:

Є ж прислівʼя: «З ким поведешся - від того і наберешся».
Ви все життя живете в середі жебраків або мрійників про безкоштовне житло від профкому.
Ні я, ні мої батьки, ні мої діти не чекали манни небесної та безкоштовних квартир від профкому: тому і середі спілкування інша.

Про трейлери у вас теж спантеличена інформація.
Наприклад, родина наших українців бере на прокат трейлер та вирушає у новорічну подорож:
Santa Clara - San Jose - San Diego - Timecula - Las Vegas - San Francisco.
Планують повернутися 02 січня вже 2024 року.
Задоволення то НЕ дешеве, але цікаве.
Що таке трейлер у подорожах, подивіться на YouTube: отримаєте уявлення.
P.S. Із собою беруть свого песика.
Що таке домашній улюбленець модна теж подивитися відео.

класика - чверть сторінки якогось тексту - а відповіді на питання немає взагалі :oops:

яка красива демагогія. й так по багатьох питаннях. так й живемо :)

з Кремнієвою долиною як я розумію розібрались. бо якось незручно - пропагувати ІТ навчання, й казати про Силіконову долину. не комільфо :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 14:53

"Тю на Вас": які я Вам ще повинен відповіді давати?
Привикай до господарства змолоду, то не будеш знати на старість голоду.
То народне. Перевірене...
Але, пане Shaman, ви можете слугувати для інших людей стимулятором: почитають ваші роздуми та думки та зроблять щось корисне та актуальне.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 12 гру, 2023 17:10, всього редагувалось 2 разів.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 15:22

  akurt написав:Наприклад, родина наших українців бере на прокат трейлер та вирушає у новорічну подорож:
Santa Clara - San Jose - San Diego - Timecula - Las Vegas - San Francisco.
Планують повернутися 02 січня вже 2024 року.
Задоволення то НЕ дешеве, але цікаве.

А другая украинская семья, снимает шале в Букавели за 6000$. И что? Вы о том, что в США есть трейлеры на прокат, что могут себе позволить или к чему это?
Richi
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 15:31

Так тут же главный прикол в том, что я не общаюсь и не знаком с теми, кто снимает Шале в Буковели за 6000 долларов.
Я общаюсь с нормальными людьми. На них ориентируюсь. О них привожу реальные примеры.
На них призываю ориентироваться.
Между прочим сам НЕ люблю Буковель совсем - от слова "совсем" - был там последний раз еще при живом Игоре Пелыхе - как раз там болтали с ним на парковке авто. Он тогда еще был весел и не знал, что осталось жить ему мало...
После этого не появляюсь в Буковели.
То для Вас.

Про трейлери Ви - звісно НЕ можете мати інформацію.
Там його називають двома буквами RV. Досить популярна річ.
У фанатів - іззаду причеплено по 2 ровера та ще на жорсткому зв"язку - позашляховик (!). Так мандрують. Прибули на місто - плигнули в позашляховик або на ровери. Ну ви ж знаєте краще інших - всі як один в США - сидять на зарплатні касира в 23 000 доларів на рік - жебраки та безхатченки, то що витрачати пальне на трейлер - краще вже з"їздити за пивом на позашляховику... Економія!

Оренда на добу може складати від 70 до 270 доларів.
Середнє якісне - приблизно 150 доларів на добу.
Це приблизно ціна готельного номера - досить скромного. Найчастіше - мотель. Із дуже дуже скромним сніданком: банан, кава поганенька, якась печенька маленька... Можна в спеціальний апарат залити готове рідке тісто та самому спекти такі в клітинку вафлі та помастити кленовим сиропом - ото і все...
Але ж в трейлері - цікавіше...
Крім того, ціна на готелі під час свят можуть підніматися і до 500-600 доларів на дробу.
Так що має сенс...
Як бачите: звичайні нормальні бажання у звичайних нормальних людей...
Буковель - то для багатіїв. Українських. Гроші з неба падають - то платять по 1925 гривень на день, а якщо без черги - то по 3 850 гривень на день.
В Туреччині в кращих гірськолижних центрах - вже навіть англійська преса пише - 1,5 британського фунта за день.
А Україна - то багата країна, населена багатіями... Тому і ціни такі... Для багатих...
Зображення
Востаннє редагувалось akurt в Вів 12 гру, 2023 16:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 16:09

  Shaman написав:
  rjkz написав:
  Richi написав:Т.е. официальная статистика для Вас не авторитет? Сами из Украины выехали, а Украину из себя нет?
Конечно, вам будут оплачивать работу в 2,5 раза выше (потом), но и тратить нужно в 4 раза больше (сейчас и потом). И если бы Вы потратили столько времени и усилий в Украине тогда, сколько вы тратите сейчас в США, то ваша финансовая жизнь сильно бы изменилась в лучшую сторону уже здесь.

Не может статистика противоречить лейбор код (трудовое законодательство).
Если в этой статистике противоречие, значит "в консерватории что-то нужно подправить".
Не имеет права работодатель платить меньше минимума в час, а если получается в год меньше, значит там существенная доля парт тайм работы.
Значит эта статистика вообще ниочем.
Это если сравнить чувака который ипашил с овертаймами и зарабатывал 20 куе в месяц с чуваком, который пришел на 2 дня в неделю, поработал и уволился через месяц.
У одного 240 куе за год, у второго 1 куе. В среднем 120,5 куе на двоих.
Офигенная ценность такой статы.

знаєте яке протиріччя - коли ми дискутуємо про Україну, то чомусь дехто мені наводить українську статистику та ігнорує той факт, що там взагалі немає частини у конверті - яка чимала. й кажуть, що цифри зп які я озвучую - а це не припущення, ці зп я реально знаю - не довіряють.

а от американський статистиці, яка набагато краще відображає реальність - довіри нема. як же так? :shock:

статистика про те, що касири заробляють 23-24 куо на рік. значить багато працюють не 170 годин на місяць. може у них просто графік тиждень через тиждень, ні? але гроші вони отримують за відпрацьований час, а не міфічні 30 куо - нема такого мінімуму.

а ось анестезіологи, які заробляють по півмільйона - оце вже трохи фантастично. хіба що ви не кажете важливих нюансів, а саме , що він один з партнерів - так це вже інша річ, це не наймана людина.

ви ж маєте розуміти, що люди схильні прибріхувати, коли натякають про свою зп? ;)


У меня вопросы к методике статы по США.
Операционный анестезиолог в НЙ - 500-800 куе нанятый в частной клинике.
Партнер - овер лям.
Тут скандал был, в новостях обсуждался, уволили такого анестезиолога, по контракту его должны были сделать партнером. Но, собственники клиники решили, что это очень дорого и решили просто уволить. Тот подал в суд, в студию пригласили коллегу, который прокомментировал цифры.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 17:38

  akurt написав:Между прочим сам НЕ люблю Буковель совсем - от слова "совсем" - был там последний раз еще при живом Игоре Пелыхе - как раз там болтали с ним на парковке авто. Он тогда еще был весел и не знал, что осталось жить ему мало...

не страждайте, пане Акурт!
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