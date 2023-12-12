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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 12 гру, 2023 17:41
Це інша крайність. Скільки повинна коштувати операція щоб анестезіологу платити 500-800 куо на рік? Скільки повинна коштувати страховка щоб анестезіолог їздив на ламбі?
Читаю зараз Сімейний альбом Акуніна. Там головним анестезіологом Москви НКВДшник середньої ланки ноги витирав, дружину його просто вбили ногами на першому ж допиті. Зрозуміло що художній вимисел, але ж все одно цікаво.
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Додано: Вів 12 гру, 2023 17:53
akurt написав:
"Тю на Вас": які я Вам ще повинен відповіді давати?Привикай до господарства змолоду, то не будеш знати на старість голоду.
То народне. Перевірене...
Але, пане Shaman
, ви можете слугувати для інших людей стимулятором
: почитають ваші роздуми та думки та зроблять щось корисне та актуальне.
для тих, хто на бронепоїзді повторюю
й я так розумію, що жебраків в США не існує, так, пан akurt? й в трейлерах ніхто не живе? й коли у фільмах показують, як батьки збирають на навчання дітям роками - це теж вигадки сценаристів? чи не так?
відповідь профі - чи є жебраки в США? який відсоток від загального населення? якщо звісно володієте інфо. відповідь не знаю - приймається. нескладне ж питання?
звичайно стимулюю людей. але тих хто вміє та бажає працювати. є велика категорія, які лише кажуть що вміють - оці не до мене
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