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#<1 ... 1655165616571658 Додано: Вів 12 гру, 2023 17:41 Re: Еміграція, заробітчанство Це інша крайність. Скільки повинна коштувати операція щоб анестезіологу платити 500-800 куо на рік? Скільки повинна коштувати страховка щоб анестезіолог їздив на ламбі?

Читаю зараз Сімейний альбом Акуніна. Там головним анестезіологом Москви НКВДшник середньої ланки ноги витирав, дружину його просто вбили ногами на першому ж допиті. Зрозуміло що художній вимисел, але ж все одно цікаво. airmax78 Повідомлень: 42654 З нами з: 25.10.12 Подякував: 970 раз. Подякували: 5247 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 гру, 2023 17:53 akurt написав: "Тю на Вас": які я Вам ще повинен відповіді давати?

Привикай до господарства змолоду, то не будеш знати на старість голоду.

То народне. Перевірене...

Але, пане Shaman, ви можете слугувати для інших людей стимулятором: почитають ваші роздуми та думки та зроблять щось корисне та актуальне. "Тю на Вас": які я Вам ще повинен відповіді давати?Привикай до господарства змолоду, то не будеш знати на старість голоду.То народне. Перевірене...Але, пане: почитають ваші роздуми та думки та зроблять щось корисне та актуальне.

для тих, хто на бронепоїзді повторюю

й я так розумію, що жебраків в США не існує, так, пан akurt? й в трейлерах ніхто не живе? й коли у фільмах показують, як батьки збирають на навчання дітям роками - це теж вигадки сценаристів? чи не так?

відповідь профі - чи є жебраки в США? який відсоток від загального населення? якщо звісно володієте інфо. відповідь не знаю - приймається. нескладне ж питання?



звичайно стимулюю людей. але тих хто вміє та бажає працювати. є велика категорія, які лише кажуть що вміють - оці не до мене для тих, хто на бронепоїзді повторюювідповідь профі - чи є жебраки в США? який відсоток від загального населення? якщо звісно володієте інфо. відповідь не знаю - приймається. нескладне ж питання?звичайно стимулюю людей. але тих хто вміє та бажає працювати. є велика категорія, які лише кажуть що вміють - оці не до мене Shaman

Повідомлень: 4874 З нами з: 29.09.19 Подякував: 530 раз. Подякували: 1253 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 гру, 2023 18:00 airmax78 написав: Це інша крайність. Скільки повинна коштувати операція щоб анестезіологу платити 500-800 куо на рік? Скільки повинна коштувати страховка щоб анестезіолог їздив на ламбі?

Читаю зараз Сімейний альбом Акуніна. Там головним анестезіологом Москви НКВДшник середньої ланки ноги витирав, дружину його просто вбили ногами на першому ж допиті. Зрозуміло що художній вимисел, але ж все одно цікаво. Це інша крайність. Скільки повинна коштувати операція щоб анестезіологу платити 500-800 куо на рік? Скільки повинна коштувати страховка щоб анестезіолог їздив на ламбі?Читаю зараз Сімейний альбом Акуніна. Там головним анестезіологом Москви НКВДшник середньої ланки ноги витирав, дружину його просто вбили ногами на першому ж допиті. Зрозуміло що художній вимисел, але ж все одно цікаво.



rjkz

Повідомлень: 15900 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8117 раз. Подякували: 4997 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 гру, 2023 18:04 Re: Еміграція, заробітчанство airmax78 написав: Скільки повинна коштувати операція щоб анестезіологу платити 500-800 куо на рік? Скільки повинна коштувати страховка щоб анестезіолог їздив на ламбі? Скільки повинна коштувати операція щоб анестезіологу платити 500-800 куо на рік? Скільки повинна коштувати страховка щоб анестезіолог їздив на ламбі?

Хай мене поправлять мешканці США, але згідно із даними з відкритих джерел система медицини в США - це справжній жах: рахунок за операцію буде залежати від того як домовляться страхова і лікарня. І його принципово до операції дізнатись неможливо.



Shaman написав: відповідь профі - чи є жебраки в США? відповідь профі - чи є жебраки в США? Статистика каже про 350к цивілізованих бомжів (в притулках) і 250к жебраків на вулицях...

Просто бідних - 40 млн. Хай мене поправлять мешканці США, але згідно із даними з відкритих джерел система медицини в США - це справжній жах: рахунок за операцію буде залежати від того як домовляться страхова і лікарня. І його принципово до операції дізнатись неможливо.Статистика каже про 350к цивілізованих бомжів (в притулках) і 250к жебраків на вулицях...Просто бідних - 40 млн. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Вів 12 гру, 2023 18:13, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1921 З нами з: 29.07.22 Подякував: 334 раз. Подякували: 260 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 гру, 2023 18:12 Shaman написав: akurt написав: "Тю на Вас": які я Вам ще повинен відповіді давати?

Привикай до господарства змолоду, то не будеш знати на старість голоду.

То народне. Перевірене...

Але, пане Shaman, ви можете слугувати для інших людей стимулятором: почитають ваші роздуми та думки та зроблять щось корисне та актуальне. "Тю на Вас": які я Вам ще повинен відповіді давати?Привикай до господарства змолоду, то не будеш знати на старість голоду.То народне. Перевірене...Але, пане: почитають ваші роздуми та думки та зроблять щось корисне та актуальне.

для тих, хто на бронепоїзді повторюю

й я так розумію, що жебраків в США не існує, так, пан akurt? й в трейлерах ніхто не живе? й коли у фільмах показують, як батьки збирають на навчання дітям роками - це теж вигадки сценаристів? чи не так?

відповідь профі - чи є жебраки в США? який відсоток від загального населення? якщо звісно володієте інфо. відповідь не знаю - приймається. нескладне ж питання?



звичайно стимулюю людей. але тих хто вміє та бажає працювати. є велика категорія, які лише кажуть що вміють - оці не до мене для тих, хто на бронепоїзді повторюювідповідь профі - чи є жебраки в США? який відсоток від загального населення? якщо звісно володієте інфо. відповідь не знаю - приймається. нескладне ж питання?звичайно стимулюю людей. але тих хто вміє та бажає працювати. є велика категорія, які лише кажуть що вміють - оці не до мене



Конечно есть.

Если чел принципиально не хочет работать.

Миллионы людей из НИЩИХ стран пробирались в США в том числе нелегально, чтобы иметь возможность работать на одном из самых высокооплачиваемых рынков труда в мире. Многие не имели ни денег ни языка ни документов ни легальной работы, но хотят работать.

А кто-то родился в США, с рождения говорит на Инглише, перед ним открыты все двери. Но он решает, что он создан для жизни в палатке на берегу Тихого океана и ширяться дурью. Или жить за счет налогоплательщиков в аппартменте на берегу Атлантического океана.

Посмотрите там выше видео про школы. Там девочка из Одессы рассказывает как много платить при доходе ее мамы. Конечно есть.Если чел принципиально не хочет работать.Миллионы людей из НИЩИХ стран пробирались в США в том числе нелегально, чтобы иметь возможность работать на одном из самых высокооплачиваемых рынков труда в мире. Многие не имели ни денег ни языка ни документов ни легальной работы, но хотят работать.А кто-то родился в США, с рождения говорит на Инглише, перед ним открыты все двери. Но он решает, что он создан для жизни в палатке на берегу Тихого океана и ширяться дурью. Или жить за счет налогоплательщиков в аппартменте на берегу Атлантического океана.Посмотрите там выше видео про школы. Там девочка из Одессы рассказывает как много платить при доходе ее мамы. rjkz

Повідомлень: 15900 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8117 раз. Подякували: 4997 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 гру, 2023 18:50 airmax78 написав: Це інша крайність. Скільки повинна коштувати операція щоб анестезіологу платити 500-800 куо на рік? Скільки повинна коштувати страховка щоб анестезіолог їздив на ламбі?

Читаю зараз Сімейний альбом Акуніна. Там головним анестезіологом Москви НКВДшник середньої ланки ноги витирав, дружину його просто вбили ногами на першому ж допиті. Зрозуміло що художній вимисел, але ж все одно цікаво. Це інша крайність. Скільки повинна коштувати операція щоб анестезіологу платити 500-800 куо на рік? Скільки повинна коштувати страховка щоб анестезіолог їздив на ламбі?Читаю зараз Сімейний альбом Акуніна. Там головним анестезіологом Москви НКВДшник середньої ланки ноги витирав, дружину його просто вбили ногами на першому ж допиті. Зрозуміло що художній вимисел, але ж все одно цікаво.

та и дантисты на новых 911 совсем не редкость)



кстати может николай как осведомленный подскажет сколько в НЙ стоит сделать имплант?) та и дантисты на новых 911 совсем не редкость)кстати можеткак осведомленный подскажет сколько в НЙ стоит сделать имплант?) Прохожий Повідомлень: 13323 З нами з: 05.06.13 Подякував: 908 раз. Подякували: 1430 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1655165616571658 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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