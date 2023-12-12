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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 12 гру, 2023 17:41
Це інша крайність. Скільки повинна коштувати операція щоб анестезіологу платити 500-800 куо на рік? Скільки повинна коштувати страховка щоб анестезіолог їздив на ламбі?
Читаю зараз Сімейний альбом Акуніна. Там головним анестезіологом Москви НКВДшник середньої ланки ноги витирав, дружину його просто вбили ногами на першому ж допиті. Зрозуміло що художній вимисел, але ж все одно цікаво.
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Додано: Вів 12 гру, 2023 17:53
akurt написав:
"Тю на Вас": які я Вам ще повинен відповіді давати?Привикай до господарства змолоду, то не будеш знати на старість голоду.
То народне. Перевірене...
Але, пане Shaman
, ви можете слугувати для інших людей стимулятором
: почитають ваші роздуми та думки та зроблять щось корисне та актуальне.
для тих, хто на бронепоїзді повторюю
й я так розумію, що жебраків в США не існує, так, пан akurt? й в трейлерах ніхто не живе? й коли у фільмах показують, як батьки збирають на навчання дітям роками - це теж вигадки сценаристів? чи не так?
відповідь профі - чи є жебраки в США? який відсоток від загального населення? якщо звісно володієте інфо. відповідь не знаю - приймається. нескладне ж питання?
звичайно стимулюю людей. але тих хто вміє та бажає працювати. є велика категорія, які лише кажуть що вміють - оці не до мене
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Додано: Вів 12 гру, 2023 18:00
airmax78 написав:
Це інша крайність. Скільки повинна коштувати операція щоб анестезіологу платити 500-800 куо на рік? Скільки повинна коштувати страховка щоб анестезіолог їздив на ламбі?
Читаю зараз Сімейний альбом Акуніна. Там головним анестезіологом Москви НКВДшник середньої ланки ноги витирав, дружину його просто вбили ногами на першому ж допиті. Зрозуміло що художній вимисел, але ж все одно цікаво.
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Додано: Вів 12 гру, 2023 18:04
airmax78 написав:
Скільки повинна коштувати операція щоб анестезіологу платити 500-800 куо на рік? Скільки повинна коштувати страховка щоб анестезіолог їздив на ламбі?
Хай мене поправлять мешканці США, але згідно із даними з відкритих джерел система медицини в США - це справжній жах: рахунок за операцію буде залежати від того як домовляться страхова і лікарня. І його принципово до операції дізнатись неможливо.
Shaman написав:
відповідь профі - чи є жебраки в США?
Статистика каже про 350к цивілізованих бомжів (в притулках) і 250к жебраків на вулицях...
Просто бідних - 40 млн.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Вів 12 гру, 2023 18:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 12 гру, 2023 18:12
Shaman написав: akurt написав:
"Тю на Вас": які я Вам ще повинен відповіді давати?Привикай до господарства змолоду, то не будеш знати на старість голоду.
То народне. Перевірене...
Але, пане Shaman
, ви можете слугувати для інших людей стимулятором
: почитають ваші роздуми та думки та зроблять щось корисне та актуальне.
для тих, хто на бронепоїзді повторюю
й я так розумію, що жебраків в США не існує, так, пан akurt? й в трейлерах ніхто не живе? й коли у фільмах показують, як батьки збирають на навчання дітям роками - це теж вигадки сценаристів? чи не так?
відповідь профі - чи є жебраки в США? який відсоток від загального населення? якщо звісно володієте інфо. відповідь не знаю - приймається. нескладне ж питання?
звичайно стимулюю людей. але тих хто вміє та бажає працювати. є велика категорія, які лише кажуть що вміють - оці не до мене
Конечно есть.
Если чел принципиально не хочет работать.
Миллионы людей из НИЩИХ стран пробирались в США в том числе нелегально, чтобы иметь возможность работать на одном из самых высокооплачиваемых рынков труда в мире. Многие не имели ни денег ни языка ни документов ни легальной работы, но хотят работать.
А кто-то родился в США, с рождения говорит на Инглише, перед ним открыты все двери. Но он решает, что он создан для жизни в палатке на берегу Тихого океана и ширяться дурью. Или жить за счет налогоплательщиков в аппартменте на берегу Атлантического океана.
Посмотрите там выше видео про школы. Там девочка из Одессы рассказывает как много платить при доходе ее мамы.
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Додано: Вів 12 гру, 2023 18:50
airmax78 написав:
Це інша крайність. Скільки повинна коштувати операція щоб анестезіологу платити 500-800 куо на рік? Скільки повинна коштувати страховка щоб анестезіолог їздив на ламбі?
Читаю зараз Сімейний альбом Акуніна. Там головним анестезіологом Москви НКВДшник середньої ланки ноги витирав, дружину його просто вбили ногами на першому ж допиті. Зрозуміло що художній вимисел, але ж все одно цікаво.
та и дантисты на новых 911 совсем не редкость)
кстати может николай
как осведомленный подскажет сколько в НЙ стоит сделать имплант?)
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Додано: Вів 12 гру, 2023 21:45
Прохожий написав: airmax78 написав:
Це інша крайність. Скільки повинна коштувати операція щоб анестезіологу платити 500-800 куо на рік? Скільки повинна коштувати страховка щоб анестезіолог їздив на ламбі?
Читаю зараз Сімейний альбом Акуніна. Там головним анестезіологом Москви НКВДшник середньої ланки ноги витирав, дружину його просто вбили ногами на першому ж допиті. Зрозуміло що художній вимисел, але ж все одно цікаво.
та и дантисты на новых 911 совсем не редкость)
кстати может николай
как осведомленный подскажет сколько в НЙ стоит сделать имплант?)
Мне пока это не надо, но в начале 2014 года это стоило 2 куе за имплант.
Знакомые узнавали сколько это стоит в Киеве.
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