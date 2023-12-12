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#<1 ... 1656165716581659> Додано: Вів 12 гру, 2023 17:41 Re: Еміграція, заробітчанство Це інша крайність. Скільки повинна коштувати операція щоб анестезіологу платити 500-800 куо на рік? Скільки повинна коштувати страховка щоб анестезіолог їздив на ламбі?

Читаю зараз Сімейний альбом Акуніна. Там головним анестезіологом Москви НКВДшник середньої ланки ноги витирав, дружину його просто вбили ногами на першому ж допиті. Зрозуміло що художній вимисел, але ж все одно цікаво. airmax78 Повідомлень: 42654 З нами з: 25.10.12 Подякував: 970 раз. Подякували: 5247 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 гру, 2023 17:53 akurt написав: "Тю на Вас": які я Вам ще повинен відповіді давати?

Привикай до господарства змолоду, то не будеш знати на старість голоду.

То народне. Перевірене...

Але, пане Shaman, ви можете слугувати для інших людей стимулятором: почитають ваші роздуми та думки та зроблять щось корисне та актуальне. "Тю на Вас": які я Вам ще повинен відповіді давати?Привикай до господарства змолоду, то не будеш знати на старість голоду.То народне. Перевірене...Але, пане: почитають ваші роздуми та думки та зроблять щось корисне та актуальне.

для тих, хто на бронепоїзді повторюю

й я так розумію, що жебраків в США не існує, так, пан akurt? й в трейлерах ніхто не живе? й коли у фільмах показують, як батьки збирають на навчання дітям роками - це теж вигадки сценаристів? чи не так?

відповідь профі - чи є жебраки в США? який відсоток від загального населення? якщо звісно володієте інфо. відповідь не знаю - приймається. нескладне ж питання?



звичайно стимулюю людей. але тих хто вміє та бажає працювати. є велика категорія, які лише кажуть що вміють - оці не до мене для тих, хто на бронепоїзді повторюювідповідь профі - чи є жебраки в США? який відсоток від загального населення? якщо звісно володієте інфо. відповідь не знаю - приймається. нескладне ж питання?звичайно стимулюю людей. але тих хто вміє та бажає працювати. є велика категорія, які лише кажуть що вміють - оці не до мене Shaman

Повідомлень: 4875 З нами з: 29.09.19 Подякував: 530 раз. Подякували: 1253 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 гру, 2023 18:00 airmax78 написав: Це інша крайність. Скільки повинна коштувати операція щоб анестезіологу платити 500-800 куо на рік? Скільки повинна коштувати страховка щоб анестезіолог їздив на ламбі?

Читаю зараз Сімейний альбом Акуніна. Там головним анестезіологом Москви НКВДшник середньої ланки ноги витирав, дружину його просто вбили ногами на першому ж допиті. Зрозуміло що художній вимисел, але ж все одно цікаво. Це інша крайність. Скільки повинна коштувати операція щоб анестезіологу платити 500-800 куо на рік? Скільки повинна коштувати страховка щоб анестезіолог їздив на ламбі?Читаю зараз Сімейний альбом Акуніна. Там головним анестезіологом Москви НКВДшник середньої ланки ноги витирав, дружину його просто вбили ногами на першому ж допиті. Зрозуміло що художній вимисел, але ж все одно цікаво.



rjkz

Повідомлень: 15901 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8117 раз. Подякували: 4997 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 гру, 2023 18:04 Re: Еміграція, заробітчанство airmax78 написав: Скільки повинна коштувати операція щоб анестезіологу платити 500-800 куо на рік? Скільки повинна коштувати страховка щоб анестезіолог їздив на ламбі? Скільки повинна коштувати операція щоб анестезіологу платити 500-800 куо на рік? Скільки повинна коштувати страховка щоб анестезіолог їздив на ламбі?

Хай мене поправлять мешканці США, але згідно із даними з відкритих джерел система медицини в США - це справжній жах: рахунок за операцію буде залежати від того як домовляться страхова і лікарня. І його принципово до операції дізнатись неможливо.



Shaman написав: відповідь профі - чи є жебраки в США? відповідь профі - чи є жебраки в США? Статистика каже про 350к цивілізованих бомжів (в притулках) і 250к жебраків на вулицях...

Просто бідних - 40 млн. Хай мене поправлять мешканці США, але згідно із даними з відкритих джерел система медицини в США - це справжній жах: рахунок за операцію буде залежати від того як домовляться страхова і лікарня. І його принципово до операції дізнатись неможливо.Статистика каже про 350к цивілізованих бомжів (в притулках) і 250к жебраків на вулицях...Просто бідних - 40 млн. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Вів 12 гру, 2023 18:13, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1923 З нами з: 29.07.22 Подякував: 334 раз. Подякували: 261 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 гру, 2023 18:12 Shaman написав: akurt написав: "Тю на Вас": які я Вам ще повинен відповіді давати?

Привикай до господарства змолоду, то не будеш знати на старість голоду.

То народне. Перевірене...

Але, пане Shaman, ви можете слугувати для інших людей стимулятором: почитають ваші роздуми та думки та зроблять щось корисне та актуальне. "Тю на Вас": які я Вам ще повинен відповіді давати?Привикай до господарства змолоду, то не будеш знати на старість голоду.То народне. Перевірене...Але, пане: почитають ваші роздуми та думки та зроблять щось корисне та актуальне.

для тих, хто на бронепоїзді повторюю

й я так розумію, що жебраків в США не існує, так, пан akurt? й в трейлерах ніхто не живе? й коли у фільмах показують, як батьки збирають на навчання дітям роками - це теж вигадки сценаристів? чи не так?

відповідь профі - чи є жебраки в США? який відсоток від загального населення? якщо звісно володієте інфо. відповідь не знаю - приймається. нескладне ж питання?



звичайно стимулюю людей. але тих хто вміє та бажає працювати. є велика категорія, які лише кажуть що вміють - оці не до мене для тих, хто на бронепоїзді повторюювідповідь профі - чи є жебраки в США? який відсоток від загального населення? якщо звісно володієте інфо. відповідь не знаю - приймається. нескладне ж питання?звичайно стимулюю людей. але тих хто вміє та бажає працювати. є велика категорія, які лише кажуть що вміють - оці не до мене



Конечно есть.

Если чел принципиально не хочет работать.

Миллионы людей из НИЩИХ стран пробирались в США в том числе нелегально, чтобы иметь возможность работать на одном из самых высокооплачиваемых рынков труда в мире. Многие не имели ни денег ни языка ни документов ни легальной работы, но хотят работать.

А кто-то родился в США, с рождения говорит на Инглише, перед ним открыты все двери. Но он решает, что он создан для жизни в палатке на берегу Тихого океана и ширяться дурью. Или жить за счет налогоплательщиков в аппартменте на берегу Атлантического океана.

Посмотрите там выше видео про школы. Там девочка из Одессы рассказывает как много платить при доходе ее мамы. Конечно есть.Если чел принципиально не хочет работать.Миллионы людей из НИЩИХ стран пробирались в США в том числе нелегально, чтобы иметь возможность работать на одном из самых высокооплачиваемых рынков труда в мире. Многие не имели ни денег ни языка ни документов ни легальной работы, но хотят работать.А кто-то родился в США, с рождения говорит на Инглише, перед ним открыты все двери. Но он решает, что он создан для жизни в палатке на берегу Тихого океана и ширяться дурью. Или жить за счет налогоплательщиков в аппартменте на берегу Атлантического океана.Посмотрите там выше видео про школы. Там девочка из Одессы рассказывает как много платить при доходе ее мамы. rjkz

Повідомлень: 15901 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8117 раз. Подякували: 4997 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 гру, 2023 18:50 airmax78 написав: Це інша крайність. Скільки повинна коштувати операція щоб анестезіологу платити 500-800 куо на рік? Скільки повинна коштувати страховка щоб анестезіолог їздив на ламбі?

Читаю зараз Сімейний альбом Акуніна. Там головним анестезіологом Москви НКВДшник середньої ланки ноги витирав, дружину його просто вбили ногами на першому ж допиті. Зрозуміло що художній вимисел, але ж все одно цікаво. Це інша крайність. Скільки повинна коштувати операція щоб анестезіологу платити 500-800 куо на рік? Скільки повинна коштувати страховка щоб анестезіолог їздив на ламбі?Читаю зараз Сімейний альбом Акуніна. Там головним анестезіологом Москви НКВДшник середньої ланки ноги витирав, дружину його просто вбили ногами на першому ж допиті. Зрозуміло що художній вимисел, але ж все одно цікаво.

та и дантисты на новых 911 совсем не редкость)



кстати может николай как осведомленный подскажет сколько в НЙ стоит сделать имплант?) та и дантисты на новых 911 совсем не редкость)кстати можеткак осведомленный подскажет сколько в НЙ стоит сделать имплант?) Прохожий Повідомлень: 13323 З нами з: 05.06.13 Подякував: 908 раз. Подякували: 1430 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 гру, 2023 21:45 Прохожий написав: airmax78 написав: Це інша крайність. Скільки повинна коштувати операція щоб анестезіологу платити 500-800 куо на рік? Скільки повинна коштувати страховка щоб анестезіолог їздив на ламбі?

Читаю зараз Сімейний альбом Акуніна. Там головним анестезіологом Москви НКВДшник середньої ланки ноги витирав, дружину його просто вбили ногами на першому ж допиті. Зрозуміло що художній вимисел, але ж все одно цікаво. Це інша крайність. Скільки повинна коштувати операція щоб анестезіологу платити 500-800 куо на рік? Скільки повинна коштувати страховка щоб анестезіолог їздив на ламбі?Читаю зараз Сімейний альбом Акуніна. Там головним анестезіологом Москви НКВДшник середньої ланки ноги витирав, дружину його просто вбили ногами на першому ж допиті. Зрозуміло що художній вимисел, але ж все одно цікаво.

та и дантисты на новых 911 совсем не редкость)



кстати может николай как осведомленный подскажет сколько в НЙ стоит сделать имплант?) та и дантисты на новых 911 совсем не редкость)кстати можеткак осведомленный подскажет сколько в НЙ стоит сделать имплант?)



Мне пока это не надо, но в начале 2014 года это стоило 2 куе за имплант.

Знакомые узнавали сколько это стоит в Киеве. Мне пока это не надо, но в начале 2014 года это стоило 2 куе за имплант.Знакомые узнавали сколько это стоит в Киеве. rjkz

Повідомлень: 15901 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8117 раз. Подякували: 4997 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 гру, 2023 23:06 Дюрі-бачі написав: Хай мене поправлять мешканці США, але згідно із даними з відкритих джерел система медицини в США - це справжній жах: рахунок за операцію буде залежати від того як домовляться страхова і лікарня. І його принципово до операції дізнатись неможливо.

Хай мене поправлять мешканці США, але згідно із даними з відкритих джерел система медицини в США - це справжній жах: рахунок за операцію буде залежати від того як домовляться страхова і лікарня. І його принципово до операції дізнатись неможливо.

Я не мешканець США, але дещо знаю.

Домовленість така сама, як в Україні та інших країнах: медичне обслуговування людей та робота страховиків - це різні види бізнесу.

Наші люди наступають на ті самі граблі: хочуть, щоби інші країни жили так, як вони.

Ввели певні стандарти для себе і ці стандарти повинні бути також на Північному полюсі, в Австралії, і в США. В цьому основна помилка: розказувати сусідові, як його жінка повинна Борщ готувати.



А все простіше: приблизно так, як я влітку був в Нідерландах і наші люди розказували, що попасти на прийом до спеціаліста практично неможливо. Треба чітко аргументовано та з документами підтвердити, що лікування парацетамолом не допомогло.



Щось приблизно таке є і в медицині США. Коли наша людина знайшла на тілі після відвідування лісу кліща, зняла його та помістила в пляшку, віднесла в лікарню для перевірки, чи той кліщ сильно заразний, чи не сильно, і - в залежності від того - отримати рецепт на Тетрациклін та їсти його пачками три тижня - то лікарня (госпіталь) відмовилася це робити, незважаючи на страховку.



І інший бік медалі: і саме цей приклад буде відповіддю на ваш текст.

Лікування аспірином в четвер та пʼятницю полегшувало стан нашої людини, але в суботу привело на операційний стіл: апендицит.

Під час операції почався інфаркт міокарда. Вирізати апендицит перестали та почали рятувати серце.

Врятували. Інфаркт відступив. Але приступ апендициту ніде не дівся. І стан пацієнта погіршувався.

Консиліум лікарів запропонував застосувати лікування двома експериментальними препаратами для зупинки гострого запалення.

Родичі та хворий погодилися.

Таке лікування зупинило запалення та розтин тіла не знадобився.

Під час виписки хворого з лікарні йому дали на підпис документи лікарні (а не страховоі компанії) для ознайомлення та на підпис. Медицина - то звичайний бізнес. Із своїми прайс-листами.

Як писав Абу Алі ібн Сіна: «Лікуватися даром - це все одно, що лікуватися даром!»

…Далі цитата від згаданого пацієнта: «Мені навіть страшно сказати, скільки нулів там в документах було після цифр остаточної ціни лікування. Але я нічого не платив: всі витрати взяла на себе страхова компанія».



Ну ось, настав час, коли вже мешканець США задав би питання: «Панове, так я не зрозумів: страхова компанія в Україні покриває ваші витрати на лікування, чи ви із своєї кишені платите за кожен візит до лікаря по 950 гривень, та за кожний аналіз крові - по 1500, а за пігулки - по невиданих в світі цінах - як не 100-150 за пачку Цитрамона, так по 550 за те, що за кордоном вартує не більше 250? А за операції - не дай Бог - такі суми, що не насниться безхатченку із США»?



P.S. Звісно я знаю позитивні приклади і по Україні. У приятеля виявили рак відомої залози у Великій Британії, де він перебував у прихістку у сина. Лікувати відмовилися. Він виїхав в Україну, в любимий Ірпінь і йому в Києві зовсім безкоштовно вирізали ту залозу. Живий, слава Богу. І таке буває.

Але нікому у Великій Британії не прийде в голову зранку до вечора писати на англійських форумах дописи про українських безхатченків та українську медицину.



Хоча турбота про американських безхатченків - справа благородна та має великий к.к.д. Я не мешканець США, але дещо знаю.Домовленість така сама, як в Україні та інших країнах: медичне обслуговування людей та робота страховиків - це різні види бізнесу.Наші люди наступають на ті самі граблі: хочуть, щоби інші країни жили так, як вони.Ввели певні стандарти для себе і ці стандарти повинні бути також на Північному полюсі, в Австралії, і в США. В цьому основна помилка: розказувати сусідові, як його жінка повинна Борщ готувати.А все простіше: приблизно так, як я влітку був в Нідерландах і наші люди розказували, що попасти на прийом до спеціаліста практично неможливо. Треба чітко аргументовано та з документами підтвердити, що лікування парацетамолом не допомогло.Щось приблизно таке є і в медицині США. Коли наша людина знайшла на тілі після відвідування лісу кліща, зняла його та помістила в пляшку, віднесла в лікарню для перевірки, чи той кліщ сильно заразний, чи не сильно, і - в залежності від того - отримати рецепт на Тетрациклін та їсти його пачками три тижня - то лікарня (госпіталь) відмовилася це робити, незважаючи на страховку.І інший бік медалі: і саме цей приклад буде відповіддю на ваш текст.Лікування аспірином в четвер та пʼятницю полегшувало стан нашої людини, але в суботу привело на операційний стіл: апендицит.Під час операції почався інфаркт міокарда. Вирізати апендицит перестали та почали рятувати серце.Врятували. Інфаркт відступив. Але приступ апендициту ніде не дівся. І стан пацієнта погіршувався.Консиліум лікарів запропонував застосувати лікування двома експериментальними препаратами для зупинки гострого запалення.Родичі та хворий погодилися.Таке лікування зупинило запалення та розтин тіла не знадобився.Під час виписки хворого з лікарні йому дали на підпис документи лікарні (а не страховоі компанії) для ознайомлення та на підпис. Медицина - то звичайний бізнес. Із своїми прайс-листами.Як писав Абу Алі ібн Сіна: «Лікуватися даром - це все одно, що лікуватися даром!»…Далі цитата від згаданого пацієнта: «Мені навіть страшно сказати, скільки нулів там в документах було після цифр остаточної ціни лікування. Але я нічого не платив: всі витрати взяла на себе страхова компанія».Ну ось, настав час, коли вже мешканець США задав би питання: «Панове, так я не зрозумів: страхова компанія в Україні покриває ваші витрати на лікування, чи ви із своєї кишені платите за кожен візит до лікаря по 950 гривень, та за кожний аналіз крові - по 1500, а за пігулки - по невиданих в світі цінах - як не 100-150 за пачку Цитрамона, так по 550 за те, що за кордоном вартує не більше 250? А за операції - не дай Бог - такі суми, що не насниться безхатченку із США»?P.S. Звісно я знаю позитивні приклади і по Україні. У приятеля виявили рак відомої залози у Великій Британії, де він перебував у прихістку у сина. Лікувати відмовилися. Він виїхав в Україну, в любимий Ірпінь і йому в Києві зовсім безкоштовно вирізали ту залозу. Живий, слава Богу. І таке буває.Але нікому у Великій Британії не прийде в голову зранку до вечора писати на англійських форумах дописи про українських безхатченків та українську медицину.Хоча турбота про американських безхатченків - справа благородна та має великий к.к.д. Востаннє редагувалось akurt в Вів 12 гру, 2023 23:15, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 8860 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3412 раз. Подякували: 1192 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 гру, 2023 23:14 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Родичі та хворий погодилися.

Під час виписки хворого з лікарні йому дали на підпис документи лікарні (а не страховий компанії) для ознайомлення та на підпис. Родичі та хворий погодилися.Під час виписки хворого з лікарні йому дали на підпис документи лікарні (а не страховий компанії) для ознайомлення та на підпис. Те, про що я й кажу: ці рахунки мали бути надані і погоджені страховою до процедури лікування, а не після. Те, про що я й кажу: ці рахунки мали бути надані і погоджені страховою до процедури лікування, а не після. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1923 З нами з: 29.07.22 Подякував: 334 раз. Подякували: 261 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 гру, 2023 23:26

В передостанній серії головний герой - все життя (!) безробітний, алкоголік, кривдник та крадій - попадає в госпіталь, з якого йому вже не вийти. «Фініта ля комедія» йому - Covid-19 - намагаються продовжити життя - кисень та інʼєкції - шукають родичів, намагаючись знайти дані в його медичних карточках - та службовець вивозить в реєстратуру цілий візок карточок того алкоголіка - дані про численні лікування.

Карточки є, а ось оплат ніколи не було, бо все життя не працював, пенсії немає, страховки ніколи не було. Пересадка печінки (!) - була. Шість дітей - які вже не дочекаються його смерті - були і є.

Це американці показують самі про себе.

Хочеш - смійся, а хочеш - плач…

Рекомендую: з 45-оі хвилини, якраз про медицину:

https://rezka.ag/series/drama/1932-bess ... -s:11-e:12 З цього приводу раджу вільний час подивитися останній - 11 сезон - останню серію американського серіалу «Shameless” (в мережі є під назвою «Бесстыжие») - уявляєте - 11 сезонов по 12 серій - показано життя на протязі багатьох років бомжатськоі - але по-своєму щасливої - багатодітної родини.В передостанній серії головний герой - все життя (!) безробітний, алкоголік, кривдник та крадій - попадає в госпіталь, з якого йому вже не вийти. «Фініта ля комедія» йому - Covid-19 - намагаються продовжити життя - кисень та інʼєкції - шукають родичів, намагаючись знайти дані в його медичних карточках - та службовець вивозить в реєстратуру цілий візок карточок того алкоголіка - дані про численні лікування.Карточки є, а ось оплат ніколи не було, бо все життя не працював, пенсії немає, страховки ніколи не було. Пересадка печінки (!) - була. Шість дітей - які вже не дочекаються його смерті - були і є.Це американці показують самі про себе.Хочеш - смійся, а хочеш - плач…Рекомендую: з 45-оі хвилини, якраз про медицину: akurt

Повідомлень: 8860 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3412 раз. Подякували: 1192 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1656165716581659> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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