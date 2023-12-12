RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1656165716581659
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 00:12

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Я зараз набираю цей текст на пристрої, який називається MacBook Air M2 (куплений мною особисто в Apple Park Visitor Center, 10600 N Tantau Ave, Cupertino, CA) - мені соромно згадувати, як я дивився в Музеї комп"ютерної техніки на перший персональний компʼютер, створений науковцями компанії Apple... - її теж помножив на нуль знавець освіти Denik.

Орків двухсотять системи на базі Android, Windows та програмного забезпечення дронів. Макбуки об'єктивно нічного не дають.
Denik
 
Повідомлень: 2755
З нами з: 23.02.09
Подякував: 581 раз.
Подякували: 1073 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 00:14

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Інакше так і будете рекомендувати учасникам форуму віддати дітей на навчання за спеціальністю "Слюсар з ремонту рухомого складу" з тієї причини, що на Львіський залізниці висока аварійність
(Аплодисменти - в студію!).

Купа страшних катастроф була як раз в США в першій половині 2023 року
https://www.railinsider.com.ua/?s=%D0%B ... _type=post
Denik
 
Повідомлень: 2755
З нами з: 23.02.09
Подякував: 581 раз.
Подякували: 1073 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 1656165716581659
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.