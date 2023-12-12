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akurt написав:Я зараз набираю цей текст на пристрої, який називається MacBook Air M2 (куплений мною особисто в Apple Park Visitor Center, 10600 N Tantau Ave, Cupertino, CA) - мені соромно згадувати, як я дивився в Музеї комп"ютерної техніки на перший персональний компʼютер, створений науковцями компанії Apple... - її теж помножив на нуль знавець освіти Denik.
Орків двухсотять системи на базі Android, Windows та програмного забезпечення дронів. Макбуки об'єктивно нічного не дають.
akurt написав:Інакше так і будете рекомендувати учасникам форуму віддати дітей на навчання за спеціальністю "Слюсар з ремонту рухомого складу" з тієї причини, що на Львіський залізниці висока аварійність (Аплодисменти - в студію!).