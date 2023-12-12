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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 гру, 2023 01:28
Цікава інформація.
Згідно з опитуванням, проведеним Європейською радою з міжнародних відносин (ECFR) у 6 країнах ЄС, європейці позитивно сприймають вступ України до союзу, але категорично виступають проти можливого членства Туреччини.
В опитуванні, проведеному в Данії, Польщі, Румунії, Німеччині, Франції та Австрії, учасників запитували про їхні думки щодо участі кандидатів у ЄС. Зазначається, що більшість респондентів були однозначно проти членства Туреччини в ЄС (заявку подано ще 20 років тому), а частка тих, хто підтримував прогрес на шляху до членства з Туреччиною, не досягла навіть 20 відсотків.
Варто зазначити, що європейці дуже підтримали членство України в ЄС, незважаючи на ризики та витрати. Цього тижня лідери ЄС обговорять пропозицію про початок переговорів про членство з Україною та Молдовою.
Хто зна, можливо скоро Україна увійде до складу Європейського Союзу.
Давно б пора...
Востаннє редагувалось akurt
в Сер 13 гру, 2023 01:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 13 гру, 2023 01:38
Дюрі-бачі написав: akurt написав:
Родичі та хворий погодилися.
Під час виписки хворого з лікарні йому дали на підпис документи лікарні (а не страховий компанії) для ознайомлення та на підпис.
Те, про що я й кажу: ці рахунки мали бути надані і погоджені страховою до процедури лікування, а не після.
Не совсем так, если речь идет о чем-то плановом и дорогом, то согласие страховой запрашивается. Иногда бывает, что страховая отказывается оплачивать какую-то процедуру или обследование, которые были проведены без согласования со страховой и которые делаются пачками в день, тогда звонишь в офис и они разбираются.
Пока (т-тт-т) из 3-х или 4-х отказов страховой мне не пришлось ничего платить - они между собой как-то сами разрулили.
Если-же что-то действительно дорогое, то как правило, медофис сначала уточняет у страховой и пациент получает по почте письмо с подтверждением, если очень надо, а страховая дала отказ, то доктор звонит в страховую и мотивирует необходимость. Если, как в описанном случае, человека надо с того света вытягивать, то сначала вытягивают, а уж потом разбираются.
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Додано: Сер 13 гру, 2023 01:46
Это нормально. Жена повредила ногу в Румынии, позвонили в страховую (от Приватбанка): за нами прислали авто, привезли в больницу, прием травматолога, по результатам рентгеноскопии ему было непонятно, есть трещина или нет. Врач сомневался в диагнозе и запросил МРТ - ждали подтверждение на его проведение с Украины, его долго не было, звонили напрямую в страховую - те долго выясняли, что мы знаем и какое наше видение, нужно ли МРТ.
Уговорили. Сделали. Трещины не было. МРТ определил тактику лечения. Ничего не платили.
Пример 2: в Турции нашему человеку поплохело: сердце. Страховка есть.
Я лично на авто доставил человека в госпиталь, мгновенно: Кардиограмма, УЗИ сосудов сердца, анализы, МРТ и прием кардиолога - все было быстро и отлично.
Кардиолог выразил мнение, что нужна консультация группы кардиологов и возможно рентгенография сосудов сердца.
Вот тут Страховая начала сопротивляться (как потом выяснилось. они боялись дорогостоящей операции по стентам). Предложила оплатить рентгенографию сосудов сердца самостоятельно - она прошла успешно и вывод был такой что стенты вставлять НЕ нужно.
Сотрудник Отдела работы с застрахованными позвонил пациенту, пригласили в больницу - та вернула деньги за рентгенографию сосудов сердца со словами, что страховая все выплатила напрямую больнице.
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