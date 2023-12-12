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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 гру, 2023 01:28
Цікава інформація.
Згідно з опитуванням, проведеним Європейською радою з міжнародних відносин (ECFR) у 6 країнах ЄС, європейці позитивно сприймають вступ України до союзу, але категорично виступають проти можливого членства Туреччини.
В опитуванні, проведеному в Данії, Польщі, Румунії, Німеччині, Франції та Австрії, учасників запитували про їхні думки щодо участі кандидатів у ЄС. Зазначається, що більшість респондентів були однозначно проти членства Туреччини в ЄС (заявку подано ще 20 років тому), а частка тих, хто підтримував прогрес на шляху до членства з Туреччиною, не досягла навіть 20 відсотків.
Варто зазначити, що європейці дуже підтримали членство України в ЄС, незважаючи на ризики та витрати. Цього тижня лідери ЄС обговорять пропозицію про початок переговорів про членство з Україною та Молдовою.
Хто зна, можливо скоро Україна увійде до складу Європейського Союзу.
Давно б пора...
Востаннє редагувалось akurt
в Сер 13 гру, 2023 01:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 13 гру, 2023 01:38
Дюрі-бачі написав: akurt написав:
Родичі та хворий погодилися.
Під час виписки хворого з лікарні йому дали на підпис документи лікарні (а не страховий компанії) для ознайомлення та на підпис.
Те, про що я й кажу: ці рахунки мали бути надані і погоджені страховою до процедури лікування, а не після.
Не совсем так, если речь идет о чем-то плановом и дорогом, то согласие страховой запрашивается. Иногда бывает, что страховая отказывается оплачивать какую-то процедуру или обследование, которые были проведены без согласования со страховой и которые делаются пачками в день, тогда звонишь в офис и они разбираются.
Пока (т-тт-т) из 3-х или 4-х отказов страховой мне не пришлось ничего платить - они между собой как-то сами разрулили.
Если-же что-то действительно дорогое, то как правило, медофис сначала уточняет у страховой и пациент получает по почте письмо с подтверждением, если очень надо, а страховая дала отказ, то доктор звонит в страховую и мотивирует необходимость. Если, как в описанном случае, человека надо с того света вытягивать, то сначала вытягивают, а уж потом разбираются.
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Додано: Сер 13 гру, 2023 01:46
Это нормально. Жена повредила ногу в Румынии, позвонили в страховую (от Приватбанка): за нами прислали авто, привезли в больницу, прием травматолога, по результатам рентгеноскопии ему было непонятно, есть трещина или нет. Врач сомневался в диагнозе и запросил МРТ - ждали подтверждение на его проведение с Украины, его долго не было, звонили напрямую в страховую - те долго выясняли, что мы знаем и какое наше видение, нужно ли МРТ.
Уговорили. Сделали. Трещины не было. МРТ определил тактику лечения. Ничего не платили.
Пример 2: в Турции нашему человеку поплохело: сердце. Страховка есть.
Я лично на авто доставил человека в госпиталь, мгновенно: Кардиограмма, УЗИ сосудов сердца, анализы, МРТ и прием кардиолога - все было быстро и отлично.
Кардиолог выразил мнение, что нужна консультация группы кардиологов и возможно рентгенография сосудов сердца.
Вот тут Страховая начала сопротивляться (как потом выяснилось. они боялись дорогостоящей операции по стентам). Предложила оплатить рентгенографию сосудов сердца самостоятельно - она прошла успешно и вывод был такой что стенты вставлять НЕ нужно.
Сотрудник Отдела работы с застрахованными позвонил пациенту, пригласили в больницу - та вернула деньги за рентгенографию сосудов сердца со словами, что страховая все выплатила напрямую больнице.
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akurt
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Додано: Сер 13 гру, 2023 06:03
Только что в новостях было, доставщикам еды оказывается платили меньше законного минимума.
Теперь им обязаны платить минимум 18 долларов в час. Ну и плюс чаевые.
Ожидается, что теперь их зп будет около 30 долларов в час.
Если к этому добавить, что фактически доставщики одновременно работают на несколько сервисов по модели Юбера (один из сервисов и есть Юбер-итс), то такая стартовая работа может быть вполне ничего оплачиваема. Фигачат, правда, они как папыкарлы.
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rjkz
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Додано: Сер 13 гру, 2023 06:13
akurt написав:
Это нормально. Жена повредила ногу в Румынии, позвонили в страховую (от Приватбанка): за нами прислали авто, привезли в больницу, прием травматолога, по результатам рентгеноскопии ему было непонятно, есть трещина или нет. Врач сомневался в диагнозе и запросил МРТ - ждали подтверждение на его проведение с Украины, его долго не было, звонили напрямую в страховую - те долго выясняли, что мы знаем и какое наше видение, нужно ли МРТ.
Уговорили. Сделали. Трещины не было. МРТ определил тактику лечения. Ничего не платили.
Пример 2: в Турции нашему человеку поплохело: сердце. Страховка есть.
Я лично на авто доставил человека в госпиталь, мгновенно: Кардиограмма, УЗИ сосудов сердца, анализы, МРТ и прием кардиолога - все было быстро и отлично.
Кардиолог выразил мнение, что нужна консультация группы кардиологов и возможно рентгенография сосудов сердца.
Вот тут Страховая начала сопротивляться (как потом выяснилось. они боялись дорогостоящей операции по стентам). Предложила оплатить рентгенографию сосудов сердца самостоятельно - она прошла успешно и вывод был такой что стенты вставлять НЕ нужно.
Сотрудник Отдела работы с застрахованными позвонил пациенту, пригласили в больницу - та вернула деньги
за рентгенографию сосудов сердца со словами, что страховая все выплатила напрямую больнице.
Я уже как-то писал, что мне показали рипорт от страховой на шунтирование сосудов ног и установку стентов.
За 2 ноги, это 2 операции (они это называют скромно процедурой) страховая заплатила 120+куе. Копеймент пациента 0.
Кстати, Прохожий спрашивал про импланты, я не знаю сколько это стоило в целом, тому водителю автобуса из Черновцов, который в 75 вышел на пенсию, пару лет назад сделали нижнюю челюсть. Вообще, стоматология не часто покрывается страховками, как он мне рассказал, сначала ему отказали, он заплатил около 20 тысяч, но потом страховая все-таки вернула 13 (или 16, точно не помню) тысяч.
Я его видел еще со штифтами (или как оно там называется), делал вообще всю нижнюю челюсть. Если не забуду, при случае переспрошу подробности, раз Прохожему надо привести зубы в порядок. Чего не сделаешь для хорошего человека.
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