Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1657165816591660> Додано: Сер 13 гру, 2023 01:28 Цікава інформація.

Згідно з опитуванням, проведеним Європейською радою з міжнародних відносин (ECFR) у 6 країнах ЄС, європейці позитивно сприймають вступ України до союзу , але категорично виступають проти можливого членства Туреччини.



В опитуванні, проведеному в Данії, Польщі, Румунії, Німеччині, Франції та Австрії, учасників запитували про їхні думки щодо участі кандидатів у ЄС. Зазначається, що більшість респондентів були однозначно проти членства Туреччини в ЄС (заявку подано ще 20 років тому), а частка тих, хто підтримував прогрес на шляху до членства з Туреччиною, не досягла навіть 20 відсотків.



Варто зазначити, що європейці дуже підтримали членство України в ЄС, незважаючи на ризики та витрати. Цього тижня лідери ЄС обговорять пропозицію про початок переговорів про членство з Україною та Молдовою.

Хто зна, можливо скоро Україна увійде до складу Європейського Союзу.

Давно б пора... Востаннє редагувалось akurt в Сер 13 гру, 2023 01:43, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 8866 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3412 раз. Подякували: 1192 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 гру, 2023 01:38 Дюрі-бачі написав: akurt написав: Родичі та хворий погодилися.

Під час виписки хворого з лікарні йому дали на підпис документи лікарні (а не страховий компанії) для ознайомлення та на підпис. Родичі та хворий погодилися.Під час виписки хворого з лікарні йому дали на підпис документи лікарні (а не страховий компанії) для ознайомлення та на підпис. Те, про що я й кажу: ці рахунки мали бути надані і погоджені страховою до процедури лікування, а не після. Те, про що я й кажу: ці рахунки мали бути надані і погоджені страховою до процедури лікування, а не після.



Не совсем так, если речь идет о чем-то плановом и дорогом, то согласие страховой запрашивается. Иногда бывает, что страховая отказывается оплачивать какую-то процедуру или обследование, которые были проведены без согласования со страховой и которые делаются пачками в день, тогда звонишь в офис и они разбираются.

Пока (т-тт-т) из 3-х или 4-х отказов страховой мне не пришлось ничего платить - они между собой как-то сами разрулили.

Если-же что-то действительно дорогое, то как правило, медофис сначала уточняет у страховой и пациент получает по почте письмо с подтверждением, если очень надо, а страховая дала отказ, то доктор звонит в страховую и мотивирует необходимость. Если, как в описанном случае, человека надо с того света вытягивать, то сначала вытягивают, а уж потом разбираются. Не совсем так, если речь идет о чем-то плановом и дорогом, то согласие страховой запрашивается. Иногда бывает, что страховая отказывается оплачивать какую-то процедуру или обследование, которые были проведены без согласования со страховой и которые делаются пачками в день, тогда звонишь в офис и они разбираются.Пока (т-тт-т) из 3-х или 4-х отказов страховой мне не пришлось ничего платить - они между собой как-то сами разрулили.Если-же что-то действительно дорогое, то как правило, медофис сначала уточняет у страховой и пациент получает по почте письмо с подтверждением, если очень надо, а страховая дала отказ, то доктор звонит в страховую и мотивирует необходимость. Если, как в описанном случае, человека надо с того света вытягивать, то сначала вытягивают, а уж потом разбираются. rjkz

Повідомлень: 15906 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8118 раз. Подякували: 4997 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 гру, 2023 01:46 Это нормально. Жена повредила ногу в Румынии, позвонили в страховую (от Приватбанка): за нами прислали авто, привезли в больницу, прием травматолога, по результатам рентгеноскопии ему было непонятно, есть трещина или нет. Врач сомневался в диагнозе и запросил МРТ - ждали подтверждение на его проведение с Украины, его долго не было, звонили напрямую в страховую - те долго выясняли, что мы знаем и какое наше видение, нужно ли МРТ.

Уговорили. Сделали. Трещины не было. МРТ определил тактику лечения. Ничего не платили.



Пример 2: в Турции нашему человеку поплохело: сердце. Страховка есть.

Я лично на авто доставил человека в госпиталь, мгновенно: Кардиограмма, УЗИ сосудов сердца, анализы, МРТ и прием кардиолога - все было быстро и отлично.

Кардиолог выразил мнение, что нужна консультация группы кардиологов и возможно рентгенография сосудов сердца.

Вот тут Страховая начала сопротивляться (как потом выяснилось. они боялись дорогостоящей операции по стентам). Предложила оплатить рентгенографию сосудов сердца самостоятельно - она прошла успешно и вывод был такой что стенты вставлять НЕ нужно.

Сотрудник Отдела работы с застрахованными позвонил пациенту, пригласили в больницу - та вернула деньги за рентгенографию сосудов сердца со словами, что страховая все выплатила напрямую больнице. akurt

Повідомлень: 8866 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3412 раз. Подякували: 1192 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 гру, 2023 06:03 Re: Еміграція, заробітчанство Только что в новостях было, доставщикам еды оказывается платили меньше законного минимума.

Теперь им обязаны платить минимум 18 долларов в час. Ну и плюс чаевые.

Ожидается, что теперь их зп будет около 30 долларов в час.

Если к этому добавить, что фактически доставщики одновременно работают на несколько сервисов по модели Юбера (один из сервисов и есть Юбер-итс), то такая стартовая работа может быть вполне ничего оплачиваема. Фигачат, правда, они как папыкарлы. rjkz

Повідомлень: 15906 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8118 раз. Подякували: 4997 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 гру, 2023 06:13 akurt написав: Это нормально. Жена повредила ногу в Румынии, позвонили в страховую (от Приватбанка): за нами прислали авто, привезли в больницу, прием травматолога, по результатам рентгеноскопии ему было непонятно, есть трещина или нет. Врач сомневался в диагнозе и запросил МРТ - ждали подтверждение на его проведение с Украины, его долго не было, звонили напрямую в страховую - те долго выясняли, что мы знаем и какое наше видение, нужно ли МРТ.

Уговорили. Сделали. Трещины не было. МРТ определил тактику лечения. Ничего не платили.



Пример 2: в Турции нашему человеку поплохело: сердце. Страховка есть.

Я лично на авто доставил человека в госпиталь, мгновенно: Кардиограмма, УЗИ сосудов сердца, анализы, МРТ и прием кардиолога - все было быстро и отлично.

Кардиолог выразил мнение, что нужна консультация группы кардиологов и возможно рентгенография сосудов сердца.

Вот тут Страховая начала сопротивляться (как потом выяснилось. они боялись дорогостоящей операции по стентам). Предложила оплатить рентгенографию сосудов сердца самостоятельно - она прошла успешно и вывод был такой что стенты вставлять НЕ нужно.

Сотрудник Отдела работы с застрахованными позвонил пациенту, пригласили в больницу - та вернула деньги за рентгенографию сосудов сердца со словами, что страховая все выплатила напрямую больнице. Это нормально. Жена повредила ногу в Румынии, позвонили в страховую (от Приватбанка): за нами прислали авто, привезли в больницу, прием травматолога, по результатам рентгеноскопии ему было непонятно, есть трещина или нет. Врач сомневался в диагнозе и запросил МРТ - ждали подтверждение на его проведение с Украины, его долго не было, звонили напрямую в страховую - те долго выясняли, что мы знаем и какое наше видение, нужно ли МРТ.Уговорили. Сделали. Трещины не было. МРТ определил тактику лечения. Ничего не платили.Пример 2: в Турции нашему человеку поплохело: сердце. Страховка есть.Я лично на авто доставил человека в госпиталь, мгновенно: Кардиограмма, УЗИ сосудов сердца, анализы, МРТ и прием кардиолога - все было быстро и отлично.Кардиолог выразил мнение, что нужна консультация группы кардиологов и возможно рентгенография сосудов сердца.Вот тут Страховая начала сопротивляться (как потом выяснилось. они боялись дорогостоящей операции по стентам). Предложила оплатить рентгенографию сосудов сердца самостоятельно - она прошла успешно и вывод был такой что стенты вставлять НЕ нужно.Сотрудник Отдела работы с застрахованными позвонил пациенту, пригласили в больницу - таза рентгенографию сосудов сердца со словами, что страховая все выплатила напрямую больнице.



Я уже как-то писал, что мне показали рипорт от страховой на шунтирование сосудов ног и установку стентов.

За 2 ноги, это 2 операции (они это называют скромно процедурой) страховая заплатила 120+куе. Копеймент пациента 0.

Кстати, Прохожий спрашивал про импланты, я не знаю сколько это стоило в целом, тому водителю автобуса из Черновцов, который в 75 вышел на пенсию, пару лет назад сделали нижнюю челюсть. Вообще, стоматология не часто покрывается страховками, как он мне рассказал, сначала ему отказали, он заплатил около 20 тысяч, но потом страховая все-таки вернула 13 (или 16, точно не помню) тысяч.

Я его видел еще со штифтами (или как оно там называется), делал вообще всю нижнюю челюсть. Если не забуду, при случае переспрошу подробности, раз Прохожему надо привести зубы в порядок. Чего не сделаешь для хорошего человека. Я уже как-то писал, что мне показали рипорт от страховой на шунтирование сосудов ног и установку стентов.За 2 ноги, это 2 операции (они это называют скромно процедурой) страховая заплатила 120+куе. Копеймент пациента 0.Кстати, Прохожий спрашивал про импланты, я не знаю сколько это стоило в целом, тому водителю автобуса из Черновцов, который в 75 вышел на пенсию, пару лет назад сделали нижнюю челюсть. Вообще, стоматология не часто покрывается страховками, как он мне рассказал, сначала ему отказали, он заплатил около 20 тысяч, но потом страховая все-таки вернула 13 (или 16, точно не помню) тысяч.Я его видел еще со штифтами (или как оно там называется), делал вообще всю нижнюю челюсть. Если не забуду, при случае переспрошу подробности, раз Прохожему надо привести зубы в порядок. Чего не сделаешь для хорошего человека. rjkz

Повідомлень: 15906 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8118 раз. Подякували: 4997 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 гру, 2023 08:00 rjkz Николай что пишут американские СМИ про визит Зеленского, у нас противоречивая информация. Удалось демократам убедить республиканцев на счёт 60 ярдов помощи на 2024 год? vitaliiangel

Повідомлень: 21151 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2339 раз. Подякували: 3317 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 гру, 2023 08:24 akurt написав: Пример 2: в Турции нашему человеку поплохело: сердце. Страховка есть.

Я лично на авто доставил человека в госпиталь, мгновенно: Кардиограмма, УЗИ сосудов сердца, анализы, МРТ и прием кардиолога - все было быстро и отлично.

Кардиолог выразил мнение, что нужна консультация группы кардиологов и возможно рентгенография сосудов сердца.

Вот тут Страховая начала сопротивляться (как потом выяснилось. они боялись дорогостоящей операции по стентам). Предложила оплатить рентгенографию сосудов сердца самостоятельно - она прошла успешно и вывод был такой что стенты вставлять НЕ нужно.

Сотрудник Отдела работы с застрахованными позвонил пациенту, пригласили в больницу - та вернула деньги за рентгенографию сосудов сердца со словами, что страховая все выплатила напрямую больнице. Пример 2: в Турции нашему человеку поплохело: сердце. Страховка есть.Я лично на авто доставил человека в госпиталь, мгновенно: Кардиограмма, УЗИ сосудов сердца, анализы, МРТ и прием кардиолога - все было быстро и отлично.Кардиолог выразил мнение, что нужна консультация группы кардиологов и возможно рентгенография сосудов сердца.Вот тут Страховая начала сопротивляться (как потом выяснилось. они боялись дорогостоящей операции по стентам). Предложила оплатить рентгенографию сосудов сердца самостоятельно - она прошла успешно и вывод был такой что стенты вставлять НЕ нужно.Сотрудник Отдела работы с застрахованными позвонил пациенту, пригласили в больницу - таза рентгенографию сосудов сердца со словами, что страховая все выплатила напрямую больнице.

Я бы тоже на их месте отказал в выплате. Азиатский менталитет: лечить до последнего доллара. Я бы тоже на их месте отказал в выплате. Азиатский менталитет: лечить до последнего доллара. anduzenko

Повідомлень: 131 З нами з: 18.10.17 Подякував: 39 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 гру, 2023 09:49 Про імпланти:

- У Львові жінці поставили один - обійшлося в 1000 євро.

- десь через рік виявили кісту під зубом - видаляли та ставили ще один в Туреччині - обійшлося в 400 євро.

- в тій же с стоматології в Анталії приятель робив собі щелепи та "американську посмішку" - все обійшлося в 5000 євро.

Без всяких страховок звісно.

Для довідки, може кому знадобиться: в Туреччині клініка (Анталія) забезпечує прийом та розміщення в готелі на тиждень (безкоштовно). Зазвичай знадобиться другий візит ще на тиждень десь через 3-6 місяців. Головний спеціаліст клініки, в яку ми зверталися - стажування в Німеччині, імпланти німецькі та швейцарські. В реєстратурі працює наша українка пані Наталя.

Орієнтир цін я назвав. Конкретні випадки звісно можуть відрізнятися по ціні (наприклад немає здорової частини щелепи). akurt

Повідомлень: 8866 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3412 раз. Подякували: 1192 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 гру, 2023 10:35 Еміграція, заробітчанство



News from Slovakia



Поки панове думають, вчитися чи не вчитися, та аналізують чи їли Крабовий суп сьогодні безхатченки, які сидять на березі Тихого океану - люди діють...



Тут така ситуація: "Життя любить того, хто за нього бореться, а нищить того, хто йому піддається".

Родина, в якій двоє дітей, переїхала в 2008 році в український Крим, взяла кредит на 40 000 доларів в банку, купила ділянку землі та будувала буквально "з нуля" собі хату. Станом на березень 2014 року будинок був готовий - частково без внутрішніх робіт, але жити родині вже можна було. Посадили дерева, кущі, полуницю - завели навіть кози: молоко та сир щоденно.



Тут раптом якийсь острів "приплив в якусь гавань". Родину чоловік вивіз в Хуст (Україна) - дітям треба в українській школі вчитися, а сам повернувся в Крим продавати ту нерухомість.

Продаж йшов складно: старт ціни був 140 000 доларів, потім 120, потім 110, потім почав нервуватися - бо вже сидів сам-один в анексованому Криму більше року - виставив за 99 999 доларів.



З банком вів перемовини про умови закриття кредиту: я навіть допомагав складати додаткову Угоду. Банк вимагав сплатити 10 000 доларів за просрочки та в рахунок погашення кредиту. Не знаю, як я придумав цифру в 3 000 доларів - замість 10 000 - склали листа керівництву банка - там я придумав фразу типу того, що нерухомість є закладеною під гарантію сплати кредиту, але реально банк не побачить - в силу ситуації, що сталася - ні грошей, ні тієї нерухомості - то пропонуємо замість 10 000 доларів - тільки три тисячі тих поганих доларів - "джентельменську угоду" - "ні Вам - ні нам" - кредит повернуто, а в рахунок сплати відсотків та штрафних санкцій піде сума менша...

Ну, хотів банк заробити багато - а так заробить мало, але щось заробить... ну, по-людські ж треба...

І ви знаєте: банк мудро погодився - кредит закрили повністю.



На кожний товар є свій покупець: за 85 000 доларів той будинок в Криму забрали.



Як мудро розпорядитися вирученими 85 000 доларів?

Звісно, метод вказав пан Воланд: «…что то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих. Правда, возможны исключения… »



Ті 85 000 зелено-мерзотних долЯрів людина вклала так (я вважаю оригінальне позитивне вкладення грошей):

- за 30 000 доларів в цінах 2016 року куплено 2-к квартиру в Трускавці.

- за 25 000 доларів в цінах 2016 року куплено квартиру під здачу в оренду в Трускавці.

- 20 000 доларів прикопали під грушею у дворі будинка номер 2, який почав приносити прибуток від здачі.

- 5 000 доларів вклали в маленький бізнес: оформилися як ФОП. Якась копійка і капає з 2016 року... Чоловіку та жінці вже є чим зайнятися: сплачують державі податки як ФОП...

- 5 000 доларів якось розвіялися хто зна де...



Саме цікаве з тими 20 000 доларів, які викопали з попід груші, бо підріс маленький псевдо кримський хлопчик: в ці дні є студентом технічного університету в Кошице (Словаччина).

https://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/!ut ... pQSEhL2Vu/



Цікавий факт: батько того студента колись працював рієлтором... Подумав-подумав та син вступив в Технічний університет... 41 PERCENT OF FOREIGN STUDENTS FROM 34 COUNTRIES...

103,200 STUDENTS HAVE ALREADY RECEIVED THEIR DIPLOMA...

Хочу ввечері докладно поговорити з Трускавцем: чи дійсно батька хвилюють безхатченки в Los Angeles... Не може ж не хвилювати: весь Фінансовий форум України переживає за безхатченків в Чикаго, Нью-Йорку, Шарлотт, Міссіссіппі, Арізоні, Атланті, Далласі та в Беверлі-Гіллс...

Добре, що інших проблем немає... News from SlovakiaПоки панове думають, вчитися чи не вчитися, та аналізують чи їли Крабовий суп сьогодні безхатченки, які сидять на березі Тихого океану - люди діють...Тут така ситуація: "Життя любить того, хто за нього бореться, а нищить того, хто йому піддається".Родина, в якій двоє дітей, переїхала в 2008 році в український Крим, взяла кредит на 40 000 доларів в банку, купила ділянку землі та будувала буквально "з нуля" собі хату. Станом на березень 2014 року будинок був готовий - частково без внутрішніх робіт, але жити родині вже можна було. Посадили дерева, кущі, полуницю - завели навіть кози: молоко та сир щоденно.Тут раптом якийсь острів "приплив в якусь гавань". Родину чоловік вивіз в Хуст (Україна) - дітям треба в українській школі вчитися, а сам повернувся в Крим продавати ту нерухомість.Продаж йшов складно: старт ціни був 140 000 доларів, потім 120, потім 110, потім почав нервуватися - бо вже сидів сам-один в анексованому Криму більше року - виставив за 99 999 доларів.З банком вів перемовини про умови закриття кредиту: я навіть допомагав складати додаткову Угоду. Банк вимагав сплатити 10 000 доларів за просрочки та в рахунок погашення кредиту. Не знаю, як я придумав цифру в 3 000 доларів - замість 10 000 - склали листа керівництву банка - там я придумав фразу типу того, що нерухомість є закладеною під гарантію сплати кредиту, але- то пропонуємо замість 10 000 доларів - тільки три тисячі тих поганих доларів - "джентельменську угоду" - "ні Вам - ні нам" - кредит повернуто, а в рахунок сплати відсотків та штрафних санкцій піде сума менша...Ну, хотів банк заробити багато - а так заробить мало, але щось заробить...І ви знаєте:На кожний товар є свій покупець: за 85 000 доларів той будинок в Криму забрали.Звісно, метод вказав пан Воланд: «…что то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих.Ті 85 000 зелено-мерзотних долЯрів людина вклала так (я вважаю оригінальне позитивне вкладення грошей):- за 30 000 доларів в цінах 2016 року куплено 2-к квартиру в Трускавці.- за 25 000 доларів в цінах 2016 року куплено квартиру під здачу в оренду в Трускавці.- 20 000 доларів прикопали під грушею у дворі будинка номер 2, який почав приносити прибуток від здачі.- 5 000 доларів вклали в маленький бізнес: оформилися як ФОП. Якась копійка і капає з 2016 року... Чоловіку та жінці вже є чим зайнятися: сплачують державі податки як ФОП...- 5 000 доларів якось розвіялися хто зна де...Саме цікаве з тими 20 000 доларів, які викопали з попід груші, бо підріс маленький псевдо кримський хлопчик: в ці дні є студентом технічного університету в Кошице (Словаччина).Цікавий факт: батько того студента колись працював рієлтором... Подумав-подумав та син вступив в Технічний університет... 41 PERCENT OF FOREIGN STUDENTS FROM 34 COUNTRIES...103,200 STUDENTS HAVE ALREADY RECEIVED THEIR DIPLOMA...Хочу ввечері докладно поговорити з Трускавцем: чи дійсно батька хвилюють безхатченки в Los Angeles... Не може ж не хвилювати: весь Фінансовий форум України переживає за безхатченків в Чикаго, Нью-Йорку, Шарлотт, Міссіссіппі, Арізоні, Атланті, Далласі та в Беверлі-Гіллс... akurt

Повідомлень: 8866 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3412 раз. Подякували: 1192 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 гру, 2023 12:11 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: технічного університету в Кошице (Словаччина). технічного університету в Кошице (Словаччина).

нормальний університет, особливо якщо професія повязана з будівництвом. нормальний університет, особливо якщо професія повязана з будівництвом. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1924 З нами з: 29.07.22 Подякував: 335 раз. Подякували: 261 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1657165816591660> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: akurt і 9 гостейМодератори: Faceless