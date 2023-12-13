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#<1 ... 1657165816591660 Додано: Сер 13 гру, 2023 12:39 Дюрі-бачі написав: akurt написав: технічного університету в Кошице (Словаччина). технічного університету в Кошице (Словаччина).

нормальний університет, особливо якщо професія повязана з будівництвом. нормальний університет, особливо якщо професія повязана з будівництвом.

Ну не Стенфорд - рейтинг 4 в Словацькому рейтингу.

Рейтинг 542 в Європі.

На сайті університету написано, що навчання англійською - 5000 євро на рік.

Але за певних обставин може бути і безкоштовним.

Близько 2 400 іноземних студентів.

Більш докладно поговорю з батьком ввечері - самому цікаво.

P.S. Ще якщо залучить до вивчення формул Аделу, або Емму, або Агату, або Нелу, або Лауру, або Елішку... то програму навчання буде виконано відмінно.... Ну не Стенфорд - рейтинг 4 в Словацькому рейтингу.Рейтинг 542 в Європі.На сайті університету написано, що навчання англійською - 5000 євро на рік.Але за певних обставин може бути і безкоштовним.Близько 2 400 іноземних студентів.Більш докладно поговорю з батьком ввечері - самому цікаво.Ще якщо залучить до вивчення формул Аделу, або Емму, або Агату, або Нелу, або Лауру, або Елішку... то програму навчання буде виконано відмінно.... akurt

Повідомлень: 8867 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3412 раз. Подякували: 1193 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 гру, 2023 13:03 Еміграція, заробітчанство



News from Canada



Приємна несподіванка: після очікування з 13 березня 2023 року нарешті молода жінка з української діаспори в Анталії отримала з Канади узгодження на візу CUAET. Одиночка - без чоловіка виховує синочка...

Довгі 9 (!) місяців очікування - ми нервуватися, не могли зрозуміти, чого саме її пригальмували.

В Україні працювала в сфері туризму...

"Кому місяць світить, тому і зорі всміхаються..." akurt

Повідомлень: 8867 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3412 раз. Подякували: 1193 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 гру, 2023 15:54 Дюрі-бачі написав: akurt написав: технічного університету в Кошице (Словаччина). технічного університету в Кошице (Словаччина).

нормальний університет, особливо якщо професія повязана з будівництвом. нормальний університет, особливо якщо професія повязана з будівництвом.

Може свого оболтуса доведеться в ті края відправляти. Вже менше ніж через рік 18.😟 Може свого оболтуса доведеться в ті края відправляти. Вже менше ніж через рік 18.😟 Bolt Повідомлень: 2594 З нами з: 09.11.17 Подякував: 6 раз. Подякували: 191 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 гру, 2023 16:09 vitaliiangel написав: rjkz Николай что пишут американские СМИ про визит Зеленского, у нас противоречивая информация. Удалось демократам убедить республиканцев на счёт 60 ярдов помощи на 2024 год? Николай что пишут американские СМИ про визит Зеленского, у нас противоречивая информация. Удалось демократам убедить республиканцев на счёт 60 ярдов помощи на 2024 год?



Пока нет.

Мнение такое, что в этом году не согласуют.

Завтра Конгресс работает последний день потом рождественские каникулы.

В принципе, тут вопрос еще почему Байден упирается со стеной на границе?

Это ЖЖЖ может быть неспроста.

Надо также понимать, что тут вопрос не только "дадут-недадут", это же касается Израиля и Тайваня, которым респы не против дать бабки.

Но при этом всем у США все еще нет Бюджета на 2024 год.

Из-за противостояния Байдена и респов.

Но насчет стены на южной границе уже и демократы громко молчат, всем уже поперек горла стали эти миллионы беженцев с южной границы. Пока нет.Мнение такое, что в этом году не согласуют.Завтра Конгресс работает последний день потом рождественские каникулы.В принципе, тут вопрос еще почему Байден упирается со стеной на границе?Это ЖЖЖ может быть неспроста.Надо также понимать, что тут вопрос не только "дадут-недадут", это же касается Израиля и Тайваня, которым респы не против дать бабки.Но при этом всем у США все еще нет Бюджета на 2024 год.Из-за противостояния Байдена и респов.Но насчет стены на южной границе уже и демократы громко молчат, всем уже поперек горла стали эти миллионы беженцев с южной границы. rjkz

Повідомлень: 15907 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8118 раз. Подякували: 4998 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 гру, 2023 16:21 rjkz написав: vitaliiangel написав: rjkz Николай что пишут американские СМИ про визит Зеленского, у нас противоречивая информация. Удалось демократам убедить республиканцев на счёт 60 ярдов помощи на 2024 год? Николай что пишут американские СМИ про визит Зеленского, у нас противоречивая информация. Удалось демократам убедить республиканцев на счёт 60 ярдов помощи на 2024 год?



Пока нет.

Мнение такое, что в этом году не согласуют.

Завтра Конгресс работает последний день потом рождественские каникулы.

В принципе, тут вопрос еще почему Байден упирается со стеной на границе?

Это ЖЖЖ может быть неспроста.

Надо также понимать, что тут вопрос не только "дадут-недадут", это же касается Израиля и Тайваня, которым респы не против дать бабки.

Но при этом всем у США все еще нет Бюджета на 2024 год.

Из-за противостояния Байдена и респов.

Но насчет стены на южной границе уже и демократы громко молчат, всем уже поперек горла стали эти миллионы беженцев с южной границы. Пока нет.Мнение такое, что в этом году не согласуют.Завтра Конгресс работает последний день потом рождественские каникулы.В принципе, тут вопрос еще почему Байден упирается со стеной на границе?Это ЖЖЖ может быть неспроста.Надо также понимать, что тут вопрос не только "дадут-недадут", это же касается Израиля и Тайваня, которым респы не против дать бабки.Но при этом всем у США все еще нет Бюджета на 2024 год.Из-за противостояния Байдена и респов.Но насчет стены на южной границе уже и демократы громко молчат, всем уже поперек горла стали эти миллионы беженцев с южной границы.

Меняем 60 ярдов на специалиста по строительству стен-Яценюка!. Меняем 60 ярдов на специалиста по строительству стен-Яценюка!. Bolt Повідомлень: 2594 З нами з: 09.11.17 Подякував: 6 раз. Подякували: 191 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 гру, 2023 16:47 Там требование было … стена

Теперь требуют план победы им предоставить

Завтра новое требование будет Чукча2

Повідомлень: 2146 З нами з: 03.12.13 Подякував: 457 раз. Подякували: 316 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1657165816591660 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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