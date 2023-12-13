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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1657165816591660
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 12:39

  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:технічного університету в Кошице (Словаччина).

нормальний університет, особливо якщо професія повязана з будівництвом.

Ну не Стенфорд - рейтинг 4 в Словацькому рейтингу.
Рейтинг 542 в Європі.
На сайті університету написано, що навчання англійською - 5000 євро на рік.
Але за певних обставин може бути і безкоштовним.
Близько 2 400 іноземних студентів.
Більш докладно поговорю з батьком ввечері - самому цікаво.
P.S. Ще якщо залучить до вивчення формул Аделу, або Емму, або Агату, або Нелу, або Лауру, або Елішку... то програму навчання буде виконано відмінно....
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 13:03

Еміграція, заробітчанство

News from Canada

Приємна несподіванка: після очікування з 13 березня 2023 року нарешті молода жінка з української діаспори в Анталії отримала з Канади узгодження на візу CUAET. Одиночка - без чоловіка виховує синочка...
Довгі 9 (!) місяців очікування - ми нервуватися, не могли зрозуміти, чого саме її пригальмували.
В Україні працювала в сфері туризму...
"Кому місяць світить, тому і зорі всміхаються..."
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 15:54

  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:технічного університету в Кошице (Словаччина).

нормальний університет, особливо якщо професія повязана з будівництвом.

Може свого оболтуса доведеться в ті края відправляти. Вже менше ніж через рік 18.😟
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 16:09

  vitaliiangel написав:rjkz Николай что пишут американские СМИ про визит Зеленского, у нас противоречивая информация. Удалось демократам убедить республиканцев на счёт 60 ярдов помощи на 2024 год?


Пока нет.
Мнение такое, что в этом году не согласуют.
Завтра Конгресс работает последний день потом рождественские каникулы.
В принципе, тут вопрос еще почему Байден упирается со стеной на границе?
Это ЖЖЖ может быть неспроста.
Надо также понимать, что тут вопрос не только "дадут-недадут", это же касается Израиля и Тайваня, которым респы не против дать бабки.
Но при этом всем у США все еще нет Бюджета на 2024 год.
Из-за противостояния Байдена и респов.
Но насчет стены на южной границе уже и демократы громко молчат, всем уже поперек горла стали эти миллионы беженцев с южной границы.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 16:21

  rjkz написав:
  vitaliiangel написав:rjkz Николай что пишут американские СМИ про визит Зеленского, у нас противоречивая информация. Удалось демократам убедить республиканцев на счёт 60 ярдов помощи на 2024 год?


Пока нет.
Мнение такое, что в этом году не согласуют.
Завтра Конгресс работает последний день потом рождественские каникулы.
В принципе, тут вопрос еще почему Байден упирается со стеной на границе?
Это ЖЖЖ может быть неспроста.
Надо также понимать, что тут вопрос не только "дадут-недадут", это же касается Израиля и Тайваня, которым респы не против дать бабки.
Но при этом всем у США все еще нет Бюджета на 2024 год.
Из-за противостояния Байдена и респов.
Но насчет стены на южной границе уже и демократы громко молчат, всем уже поперек горла стали эти миллионы беженцев с южной границы.

Меняем 60 ярдов на специалиста по строительству стен-Яценюка!.
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 16:47

Там требование было … стена
Теперь требуют план победы им предоставить
Завтра новое требование будет
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 17:53

Гадаю, у всьому цьому винуватцем є цей форум: за останній місяць панове вилили стільки бруду на США, стільки зауважень написали, про те і як невірно живуть, і як невірно зарплатню платять, і як невірно придумана податкова система, і як невірно в школах вчать дітей, що - погодьтеся - просто гріх допомагати…

Ну ви б дали такому сусідові, який - не будучі ніколи ні у дворі, ні в хаті - в сільраді зранку до вечора виливає виварки осуду та порад з приводу подвірʼя, методів утримання курей, качок, гусей, свиней, корови та вибору канапи в залі хати?
І розказує то в сільраді той, хто ніколи не тримав ні курей, ні качок, ні гусей, ні свиней, ні корову…
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 18:13

  akurt написав:Гадаю, у всьому цьому винуватцем є цей форум: за останній місяць панове вилили стільки бруду на США, стільки зауважень написали, про те і як невірно живуть, і як невірно зарплатню платять, і як невірно придумана податкова система, і як невірно в школах вчать дітей, що - погодьтеся - просто гріх допомагати…

Ну ви б дали такому сусідові, який - не будучі ніколи ні у дворі, ні в хаті - в сільраді зранку до вечора виливає виварки осуду та порад з приводу подвірʼя, методів утримання курей, качок, гусей, свиней, корови та вибору канапи в залі хати?
І розказує то в сільраді той, хто ніколи не тримав ні курей, ні качок, ні гусей, ні свиней, ні корову…

akurt, це ж все брехня. окрім вас ніхто такої дурні не писав...

чи ви так увагу до себе привертаєте? :oops:
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 18:14

  Чукча2 написав:Теперь требуют план победы им предоставить
я давно говорил что это будет.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 19:03

  Shaman написав:akurt, це ж все брехня. окрім вас ніхто такої дурні не писав...
чи ви так увагу до себе привертаєте? :oops:

Та де ж брехня, тільки й пишуть про будинки з гімна та палок, про малі пенсії, про необхідність. - просто жах - платити податки, про неправильне навчання, то як влучно замітив rjkz - про те, як негрів лінчують… Іпотека - і та неправильна…
Бензин на АЗС точно подорожчає в грудні 2345 року… суцільний жах…
І все це пишуть з протягнутою рукою до торби, не озираючись по боках…
akurt
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  #<1 ... 1657165816591660
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