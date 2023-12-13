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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1658165916601661
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 21:32

  akurt написав:
  Shaman написав:akurt, це ж все брехня. окрім вас ніхто такої дурні не писав...
чи ви так увагу до себе привертаєте? :oops:

Дякую: пане Shamane, що ви першим проковтнути заготовлений мною гачок з черв"ячком: хотілося спіймати саму крупну рибу із числа найбільших - можна сказати крупних - знавців США.

Пане Акурт, Ви часом не родич барону Мюнхгаузену?
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  #<1 ... 1658165916601661
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