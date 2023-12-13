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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1658165916601661
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 22:13

  akurt написав:
  Shaman написав:akurt, це ж все брехня. окрім вас ніхто такої дурні не писав...
чи ви так увагу до себе привертаєте? :oops:

Дякую: пане Shamane, що ви першим проковтнути заготовлений мною гачок з черв"ячком: хотілося спіймати саму крупну рибу із числа найбільших - можна сказати крупних - знавців США.

була ж інша цитата - перевзуваєтесь швидко :D

тобто ви чесно кажете, що провокуєте форумчан, написанням явної маячні? :lol:

пишіть далі, дурня у вас гарно виходить - корисної інфо немає, зазвичай якись байки про когось.

й так, у сучасному світі необов'язково все випробувати на своєму досвіді, хіба що дурні так роблять. це називається розум -схоже для вас це дивина ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 22:31

Завжди, пане Shamane, цікаво побачити/почути думку якогось фахівця з яскравості Венери, або полей лави в Ісландії, або про матеріал, з якого зроблені статуї на острові Пасхи.
Де - як не від фахівців з Еміграції та заробітчанства - про це дізнаєшся.
Розширює світогляд.
Сказано ж: "Грамоти вчиться — завжди пригодиться!"
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 22:42

  rjkz написав:
  vitaliiangel написав:rjkz Николай что пишут американские СМИ про визит Зеленского, у нас противоречивая информация. Удалось демократам убедить республиканцев на счёт 60 ярдов помощи на 2024 год?


Пока нет.
Мнение такое, что в этом году не согласуют.
Завтра Конгресс работает последний день потом рождественские каникулы.
В принципе, тут вопрос еще почему Байден упирается со стеной на границе?
Это ЖЖЖ может быть неспроста.
Надо также понимать, что тут вопрос не только "дадут-недадут", это же касается Израиля и Тайваня, которым респы не против дать бабки.
Но при этом всем у США все еще нет Бюджета на 2024 год.
Из-за противостояния Байдена и респов.
Но насчет стены на южной границе уже и демократы громко молчат, всем уже поперек горла стали эти миллионы беженцев с южной границы.


Байден прогнется. Как прогнулся под Орбана ЕС.
adeges
 
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  #<1 ... 1658165916601661
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