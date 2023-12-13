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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 гру, 2023 22:13
akurt написав: Shaman написав:akurt
, це ж все брехня. окрім вас ніхто такої дурні не писав...
чи ви так увагу до себе привертаєте?
Дякую: пане Shaman
e, що ви першим проковтнути заготовлений мною гачок з черв"ячком: хотілося спіймати саму крупну рибу із числа найбільших - можна сказати крупних - знавців США.
була ж інша цитата - перевзуваєтесь швидко
тобто ви чесно кажете, що провокуєте форумчан, написанням явної маячні?
пишіть далі, дурня у вас гарно виходить - корисної інфо немає, зазвичай якись байки про когось.
й так, у сучасному світі необов'язково все випробувати на своєму досвіді, хіба що дурні так роблять. це називається розум -схоже для вас це дивина
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Shaman
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Додано: Сер 13 гру, 2023 22:31
Завжди, пане Shamane, цікаво побачити/почути думку якогось фахівця з яскравості Венери, або полей лави в Ісландії, або про матеріал, з якого зроблені статуї на острові Пасхи.
Де - як не від фахівців з Еміграції та заробітчанства - про це дізнаєшся.
Розширює світогляд.
Сказано ж: "Грамоти вчиться — завжди пригодиться!"
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akurt
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Додано: Сер 13 гру, 2023 22:42
rjkz написав: vitaliiangel написав:rjkz
Николай что пишут американские СМИ про визит Зеленского, у нас противоречивая информация. Удалось демократам убедить республиканцев на счёт 60 ярдов помощи на 2024 год?
Пока нет.
Мнение такое, что в этом году не согласуют.
Завтра Конгресс работает последний день потом рождественские каникулы.
В принципе, тут вопрос еще почему Байден упирается со стеной на границе?
Это ЖЖЖ может быть неспроста.
Надо также понимать, что тут вопрос не только "дадут-недадут", это же касается Израиля и Тайваня, которым респы не против дать бабки.
Но при этом всем у США все еще нет Бюджета на 2024 год.
Из-за противостояния Байдена и респов.
Но насчет стены на южной границе уже и демократы громко молчат, всем уже поперек горла стали эти миллионы беженцев с южной границы.
Байден прогнется. Как прогнулся под Орбана ЕС.
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