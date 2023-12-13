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#<1 ... 1658165916601661 Додано: Сер 13 гру, 2023 22:13 akurt написав: Shaman написав: akurt, це ж все брехня. окрім вас ніхто такої дурні не писав...

чи ви так увагу до себе привертаєте? , це ж все брехня. окрім вас ніхто такої дурні не писав...чи ви так увагу до себе привертаєте?

Дякую: пане Shamane, що ви першим проковтнути заготовлений мною гачок з черв"ячком: хотілося спіймати саму крупну рибу із числа найбільших - можна сказати крупних - знавців США. Дякую: панеe, що ви першим проковтнути заготовлений мною гачок з черв"ячком: хотілося спіймати саму крупну рибу із числа найбільших - можна сказати крупних - знавців США.

була ж інша цитата - перевзуваєтесь швидко



тобто ви чесно кажете, що провокуєте форумчан, написанням явної маячні?



пишіть далі, дурня у вас гарно виходить - корисної інфо немає, зазвичай якись байки про когось.



й так, у сучасному світі необов'язково все випробувати на своєму досвіді, хіба що дурні так роблять. це називається розум -схоже для вас це дивина була ж інша цитата - перевзуваєтесь швидкотобто ви чесно кажете, що провокуєте форумчан, написанням явної маячні?пишіть далі, дурня у вас гарно виходить - корисної інфо немає, зазвичай якись байки про когось.й так, у сучасному світі необов'язково все випробувати на своєму досвіді, хіба що дурні так роблять. це називається розум -схоже для вас це дивина Shaman

Повідомлень: 4878 З нами з: 29.09.19 Подякував: 530 раз. Подякували: 1258 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 гру, 2023 22:31 Завжди, пане Shamane, цікаво побачити/почути думку якогось фахівця з яскравості Венери, або полей лави в Ісландії, або про матеріал, з якого зроблені статуї на острові Пасхи.

Де - як не від фахівців з Еміграції та заробітчанства - про це дізнаєшся.

Розширює світогляд.

Сказано ж: "Грамоти вчиться — завжди пригодиться!" akurt

Повідомлень: 8871 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3412 раз. Подякували: 1193 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 гру, 2023 22:42 rjkz написав: vitaliiangel написав: rjkz Николай что пишут американские СМИ про визит Зеленского, у нас противоречивая информация. Удалось демократам убедить республиканцев на счёт 60 ярдов помощи на 2024 год? Николай что пишут американские СМИ про визит Зеленского, у нас противоречивая информация. Удалось демократам убедить республиканцев на счёт 60 ярдов помощи на 2024 год?



Пока нет.

Мнение такое, что в этом году не согласуют.

Завтра Конгресс работает последний день потом рождественские каникулы.

В принципе, тут вопрос еще почему Байден упирается со стеной на границе?

Это ЖЖЖ может быть неспроста.

Надо также понимать, что тут вопрос не только "дадут-недадут", это же касается Израиля и Тайваня, которым респы не против дать бабки.

Но при этом всем у США все еще нет Бюджета на 2024 год.

Из-за противостояния Байдена и респов.

Но насчет стены на южной границе уже и демократы громко молчат, всем уже поперек горла стали эти миллионы беженцев с южной границы. Пока нет.Мнение такое, что в этом году не согласуют.Завтра Конгресс работает последний день потом рождественские каникулы.В принципе, тут вопрос еще почему Байден упирается со стеной на границе?Это ЖЖЖ может быть неспроста.Надо также понимать, что тут вопрос не только "дадут-недадут", это же касается Израиля и Тайваня, которым респы не против дать бабки.Но при этом всем у США все еще нет Бюджета на 2024 год.Из-за противостояния Байдена и респов.Но насчет стены на южной границе уже и демократы громко молчат, всем уже поперек горла стали эти миллионы беженцев с южной границы.



Байден прогнется. Как прогнулся под Орбана ЕС. Байден прогнется. Как прогнулся под Орбана ЕС. adeges Повідомлень: 4443 З нами з: 14.03.06 Подякував: 421 раз. Подякували: 1030 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 гру, 2023 00:03 vitaliiangel

Повідомлень: 21166 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2339 раз. Подякували: 3317 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1658165916601661 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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