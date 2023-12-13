adeges написав: rjkz написав: vitaliiangel написав:rjkz
Николай что пишут американские СМИ про визит Зеленского, у нас противоречивая информация. Удалось демократам убедить республиканцев на счёт 60 ярдов помощи на 2024 год?
Пока нет.
Мнение такое, что в этом году не согласуют.
Завтра Конгресс работает последний день потом рождественские каникулы.
В принципе, тут вопрос еще почему Байден упирается со стеной на границе?
Это ЖЖЖ может быть неспроста.
Надо также понимать, что тут вопрос не только "дадут-недадут", это же касается Израиля и Тайваня, которым респы не против дать бабки.
Но при этом всем у США все еще нет Бюджета на 2024 год.
Из-за противостояния Байдена и респов.
Но насчет стены на южной границе уже и демократы громко молчат, всем уже поперек горла стали эти миллионы беженцев с южной границы.
Байден прогнется. Как прогнулся под Орбана ЕС.
Тут народ недоумевает.
Страна реально захлебывается от нелегалов.
Их девать некуда, на них нет денег.
В НЙ сокращают финансирование всего чего можно и нельзя - полиция, школы, медицина, парки, МТА, вводят допсборы. Уже мер Адамс, демократ, воет на Луну.
Слышал, что в Чикаго подобная ситуация если не хуже.
Эти нелегалы мерзнут в палатках. А они из теплых стран.
Это поначалу их помпезно селили в лакшери отелях, потом просто в отелях, потом начали в заброшенном терминале аэропорта, потом, летом, в спортзалах некоторых школ, потом в палатках. Уже некуда. Уже выгоняют на улицу мужчин, а после рождества будут и женщин с детьми. Дают какой-то срок на поиск жилья, не нашел - на свежий воздух. Они выходят и тут-же становятся в конец очереди на шелтер.
Почему их не оставить в относительно спокойной (по сравнению с их странами) и теплой Мексике?
Это прошлая зима в НЙ была без снега и почти без мороза. А бывает до минус 20 с сумасшедшим влажным ветром с океана и полметра снега.
Что эти нелегалы во вьетнамках на босу ногу будут делать?
И вот при всем этом, постоянно атакуемый Байден стоит против ужесточения контроля на границе.
И народ валит из НЙ в том числе из-за этого.
СЕгодня прозвучали цифры, свидетельствующие об этом.
До пандемии в НЙских паблик скулз учились 1,1 млн учеников. Сейчас 900 тысяч.
Во Флориде, в НДж медленно, но растут цены на недвигу.
В НЙ медленно сползают. Объекты висят фиг знает сколько.
И смотришь на этто и думаешь - вот, вроде-бы, возможность.
А потом представишь себя на месте чела, который полтора года продает квартиру и не захочешь покупать.
Сегодня с женой обсуждали. В Трамп Виллидж висит уже с полгода 1 бедрум. 255 куе. Рент разрешен. Правда 3 года из 5. 4 этаж 22 этажного дома. ЖБ перекрытия. Кирпичные стены. В общем, по хорошему не типичный амерканский жк.
Рядом метро, Луна парк, Аквариум, пляжи, школы.
ЧТо не так?
У меня друзья когда-то снимали через дорогу в таком-же доме. Мы у них останавливались в 00-х. Тогда мы не понимали какое это качественное как для НЙ жилье. Теперь понимаем.
И такого валом - и 2-бдрм (была, но быстро ушла за 310 (правда в доме, где запрещен рент), сейчас от 335) и 3 бдрм (эти, правда по полляма, их очень мало).
Это я все про Трамп Виллидж на Кони Айленде.
Да, в сторону отошел.
У меня ощущение, что Байден неспроста не идет на уступки по границе.
ЖЖЖ.