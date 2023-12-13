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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1658165916601661
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 22:13

  akurt написав:
  Shaman написав:akurt, це ж все брехня. окрім вас ніхто такої дурні не писав...
чи ви так увагу до себе привертаєте? :oops:

Дякую: пане Shamane, що ви першим проковтнути заготовлений мною гачок з черв"ячком: хотілося спіймати саму крупну рибу із числа найбільших - можна сказати крупних - знавців США.

була ж інша цитата - перевзуваєтесь швидко :D

тобто ви чесно кажете, що провокуєте форумчан, написанням явної маячні? :lol:

пишіть далі, дурня у вас гарно виходить - корисної інфо немає, зазвичай якись байки про когось.

й так, у сучасному світі необов'язково все випробувати на своєму досвіді, хіба що дурні так роблять. це називається розум -схоже для вас це дивина ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 22:31

Завжди, пане Shamane, цікаво побачити/почути думку якогось фахівця з яскравості Венери, або полей лави в Ісландії, або про матеріал, з якого зроблені статуї на острові Пасхи.
Де - як не від фахівців з Еміграції та заробітчанства - про це дізнаєшся.
Розширює світогляд.
Сказано ж: "Грамоти вчиться — завжди пригодиться!"
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 22:42

  rjkz написав:
  vitaliiangel написав:rjkz Николай что пишут американские СМИ про визит Зеленского, у нас противоречивая информация. Удалось демократам убедить республиканцев на счёт 60 ярдов помощи на 2024 год?


Пока нет.
Мнение такое, что в этом году не согласуют.
Завтра Конгресс работает последний день потом рождественские каникулы.
В принципе, тут вопрос еще почему Байден упирается со стеной на границе?
Это ЖЖЖ может быть неспроста.
Надо также понимать, что тут вопрос не только "дадут-недадут", это же касается Израиля и Тайваня, которым респы не против дать бабки.
Но при этом всем у США все еще нет Бюджета на 2024 год.
Из-за противостояния Байдена и респов.
Но насчет стены на южной границе уже и демократы громко молчат, всем уже поперек горла стали эти миллионы беженцев с южной границы.


Байден прогнется. Как прогнулся под Орбана ЕС.
adeges
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 00:03

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 05:15

  akurt написав:Про імпланти:
-........
Зазвичай знадобиться другий візит ще на тиждень десь через 3-6 місяців.
.......

Зачем?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 05:44

  adeges написав:
  rjkz написав:
  vitaliiangel написав:rjkz Николай что пишут американские СМИ про визит Зеленского, у нас противоречивая информация. Удалось демократам убедить республиканцев на счёт 60 ярдов помощи на 2024 год?


Пока нет.
Мнение такое, что в этом году не согласуют.
Завтра Конгресс работает последний день потом рождественские каникулы.
В принципе, тут вопрос еще почему Байден упирается со стеной на границе?
Это ЖЖЖ может быть неспроста.
Надо также понимать, что тут вопрос не только "дадут-недадут", это же касается Израиля и Тайваня, которым респы не против дать бабки.
Но при этом всем у США все еще нет Бюджета на 2024 год.
Из-за противостояния Байдена и респов.
Но насчет стены на южной границе уже и демократы громко молчат, всем уже поперек горла стали эти миллионы беженцев с южной границы.


Байден прогнется. Как прогнулся под Орбана ЕС.


Тут народ недоумевает.
Страна реально захлебывается от нелегалов.
Их девать некуда, на них нет денег.
В НЙ сокращают финансирование всего чего можно и нельзя - полиция, школы, медицина, парки, МТА, вводят допсборы. Уже мер Адамс, демократ, воет на Луну.
Слышал, что в Чикаго подобная ситуация если не хуже.
Эти нелегалы мерзнут в палатках. А они из теплых стран.
Это поначалу их помпезно селили в лакшери отелях, потом просто в отелях, потом начали в заброшенном терминале аэропорта, потом, летом, в спортзалах некоторых школ, потом в палатках. Уже некуда. Уже выгоняют на улицу мужчин, а после рождества будут и женщин с детьми. Дают какой-то срок на поиск жилья, не нашел - на свежий воздух. Они выходят и тут-же становятся в конец очереди на шелтер.
Почему их не оставить в относительно спокойной (по сравнению с их странами) и теплой Мексике?
Это прошлая зима в НЙ была без снега и почти без мороза. А бывает до минус 20 с сумасшедшим влажным ветром с океана и полметра снега.
Что эти нелегалы во вьетнамках на босу ногу будут делать?
И вот при всем этом, постоянно атакуемый Байден стоит против ужесточения контроля на границе.
И народ валит из НЙ в том числе из-за этого.
СЕгодня прозвучали цифры, свидетельствующие об этом.
До пандемии в НЙских паблик скулз учились 1,1 млн учеников. Сейчас 900 тысяч.
Во Флориде, в НДж медленно, но растут цены на недвигу.
В НЙ медленно сползают. Объекты висят фиг знает сколько.
И смотришь на этто и думаешь - вот, вроде-бы, возможность.
А потом представишь себя на месте чела, который полтора года продает квартиру и не захочешь покупать.
Сегодня с женой обсуждали. В Трамп Виллидж висит уже с полгода 1 бедрум. 255 куе. Рент разрешен. Правда 3 года из 5. 4 этаж 22 этажного дома. ЖБ перекрытия. Кирпичные стены. В общем, по хорошему не типичный амерканский жк.
Рядом метро, Луна парк, Аквариум, пляжи, школы.
ЧТо не так?
У меня друзья когда-то снимали через дорогу в таком-же доме. Мы у них останавливались в 00-х. Тогда мы не понимали какое это качественное как для НЙ жилье. Теперь понимаем.
И такого валом - и 2-бдрм (была, но быстро ушла за 310 (правда в доме, где запрещен рент), сейчас от 335) и 3 бдрм (эти, правда по полляма, их очень мало).
Это я все про Трамп Виллидж на Кони Айленде.
Да, в сторону отошел.
У меня ощущение, что Байден неспроста не идет на уступки по границе.
ЖЖЖ.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 05:49

  ЛАД написав:
  akurt написав:Про імпланти:
-........
Зазвичай знадобиться другий візит ще на тиждень десь через 3-6 місяців.
.......

Зачем?


там по технологии так надо, поэтапно делается.
rjkz
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  #<1 ... 1658165916601661
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