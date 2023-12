Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 1658165916601661 Додано: Сер 13 гру, 2023 22:13 akurt написав: Shaman написав: akurt, це ж все брехня. окрім вас ніхто такої дурні не писав...

чи ви так увагу до себе привертаєте? , це ж все брехня. окрім вас ніхто такої дурні не писав...чи ви так увагу до себе привертаєте?

Дякую: пане Shamane, що ви першим проковтнути заготовлений мною гачок з черв"ячком: хотілося спіймати саму крупну рибу із числа найбільших - можна сказати крупних - знавців США. Дякую: панеe, що ви першим проковтнути заготовлений мною гачок з черв"ячком: хотілося спіймати саму крупну рибу із числа найбільших - можна сказати крупних - знавців США.

була ж інша цитата - перевзуваєтесь швидко



тобто ви чесно кажете, що провокуєте форумчан, написанням явної маячні?



пишіть далі, дурня у вас гарно виходить - корисної інфо немає, зазвичай якись байки про когось.



й так, у сучасному світі необов'язково все випробувати на своєму досвіді, хіба що дурні так роблять. це називається розум -схоже для вас це дивина була ж інша цитата - перевзуваєтесь швидкотобто ви чесно кажете, що провокуєте форумчан, написанням явної маячні?пишіть далі, дурня у вас гарно виходить - корисної інфо немає, зазвичай якись байки про когось.й так, у сучасному світі необов'язково все випробувати на своєму досвіді, хіба що дурні так роблять. це називається розум -схоже для вас це дивина Shaman

Повідомлень: 4878 З нами з: 29.09.19 Подякував: 530 раз. Подякували: 1258 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 гру, 2023 22:31 Завжди, пане Shamane, цікаво побачити/почути думку якогось фахівця з яскравості Венери, або полей лави в Ісландії, або про матеріал, з якого зроблені статуї на острові Пасхи.

Де - як не від фахівців з Еміграції та заробітчанства - про це дізнаєшся.

Розширює світогляд.

Сказано ж: "Грамоти вчиться — завжди пригодиться!" akurt

rjkz написав: vitaliiangel написав: rjkz Николай что пишут американские СМИ про визит Зеленского, у нас противоречивая информация. Удалось демократам убедить республиканцев на счёт 60 ярдов помощи на 2024 год? Николай что пишут американские СМИ про визит Зеленского, у нас противоречивая информация. Удалось демократам убедить республиканцев на счёт 60 ярдов помощи на 2024 год?



Пока нет.

Мнение такое, что в этом году не согласуют.

Завтра Конгресс работает последний день потом рождественские каникулы.

В принципе, тут вопрос еще почему Байден упирается со стеной на границе?

Это ЖЖЖ может быть неспроста.

Надо также понимать, что тут вопрос не только "дадут-недадут", это же касается Израиля и Тайваня, которым респы не против дать бабки.

Но при этом всем у США все еще нет Бюджета на 2024 год.

Из-за противостояния Байдена и респов.

Но насчет стены на южной границе уже и демократы громко молчат, всем уже поперек горла стали эти миллионы беженцев с южной границы. Пока нет.Мнение такое, что в этом году не согласуют.Завтра Конгресс работает последний день потом рождественские каникулы.В принципе, тут вопрос еще почему Байден упирается со стеной на границе?Это ЖЖЖ может быть неспроста.Надо также понимать, что тут вопрос не только "дадут-недадут", это же касается Израиля и Тайваня, которым респы не против дать бабки.Но при этом всем у США все еще нет Бюджета на 2024 год.Из-за противостояния Байдена и респов.Но насчет стены на южной границе уже и демократы громко молчат, всем уже поперек горла стали эти миллионы беженцев с южной границы.



Байден прогнется. Как прогнулся под Орбана ЕС. Байден прогнется. Как прогнулся под Орбана ЕС. adeges

vitaliiangel

-........

Зазвичай знадобиться другий візит ще на тиждень десь через 3-6 місяців.

....... Про імпланти:-........Зазвичай знадобиться другий візит ще на тиждень десь через 3-6 місяців........

adeges написав: rjkz написав: vitaliiangel написав: rjkz Николай что пишут американские СМИ про визит Зеленского, у нас противоречивая информация. Удалось демократам убедить республиканцев на счёт 60 ярдов помощи на 2024 год? Николай что пишут американские СМИ про визит Зеленского, у нас противоречивая информация. Удалось демократам убедить республиканцев на счёт 60 ярдов помощи на 2024 год?



Пока нет.

Мнение такое, что в этом году не согласуют.

Завтра Конгресс работает последний день потом рождественские каникулы.

В принципе, тут вопрос еще почему Байден упирается со стеной на границе?

Это ЖЖЖ может быть неспроста.

Надо также понимать, что тут вопрос не только "дадут-недадут", это же касается Израиля и Тайваня, которым респы не против дать бабки.

Но при этом всем у США все еще нет Бюджета на 2024 год.

Из-за противостояния Байдена и респов.

Но насчет стены на южной границе уже и демократы громко молчат, всем уже поперек горла стали эти миллионы беженцев с южной границы. Пока нет.Мнение такое, что в этом году не согласуют.Завтра Конгресс работает последний день потом рождественские каникулы.В принципе, тут вопрос еще почему Байден упирается со стеной на границе?Это ЖЖЖ может быть неспроста.Надо также понимать, что тут вопрос не только "дадут-недадут", это же касается Израиля и Тайваня, которым респы не против дать бабки.Но при этом всем у США все еще нет Бюджета на 2024 год.Из-за противостояния Байдена и респов.Но насчет стены на южной границе уже и демократы громко молчат, всем уже поперек горла стали эти миллионы беженцев с южной границы.



Байден прогнется. Как прогнулся под Орбана ЕС. Байден прогнется. Как прогнулся под Орбана ЕС.



Тут народ недоумевает.

Страна реально захлебывается от нелегалов.

Их девать некуда, на них нет денег.

В НЙ сокращают финансирование всего чего можно и нельзя - полиция, школы, медицина, парки, МТА, вводят допсборы. Уже мер Адамс, демократ, воет на Луну.

Слышал, что в Чикаго подобная ситуация если не хуже.

Эти нелегалы мерзнут в палатках. А они из теплых стран.

Это поначалу их помпезно селили в лакшери отелях, потом просто в отелях, потом начали в заброшенном терминале аэропорта, потом, летом, в спортзалах некоторых школ, потом в палатках. Уже некуда. Уже выгоняют на улицу мужчин, а после рождества будут и женщин с детьми. Дают какой-то срок на поиск жилья, не нашел - на свежий воздух. Они выходят и тут-же становятся в конец очереди на шелтер.

Почему их не оставить в относительно спокойной (по сравнению с их странами) и теплой Мексике?

Это прошлая зима в НЙ была без снега и почти без мороза. А бывает до минус 20 с сумасшедшим влажным ветром с океана и полметра снега.

Что эти нелегалы во вьетнамках на босу ногу будут делать?

И вот при всем этом, постоянно атакуемый Байден стоит против ужесточения контроля на границе.

И народ валит из НЙ в том числе из-за этого.

СЕгодня прозвучали цифры, свидетельствующие об этом.

До пандемии в НЙских паблик скулз учились 1,1 млн учеников. Сейчас 900 тысяч.

Во Флориде, в НДж медленно, но растут цены на недвигу.

В НЙ медленно сползают. Объекты висят фиг знает сколько.

И смотришь на этто и думаешь - вот, вроде-бы, возможность.

А потом представишь себя на месте чела, который полтора года продает квартиру и не захочешь покупать.

Сегодня с женой обсуждали. В Трамп Виллидж висит уже с полгода 1 бедрум. 255 куе. Рент разрешен. Правда 3 года из 5. 4 этаж 22 этажного дома. ЖБ перекрытия. Кирпичные стены. В общем, по хорошему не типичный амерканский жк.

Рядом метро, Луна парк, Аквариум, пляжи, школы.

ЧТо не так?

У меня друзья когда-то снимали через дорогу в таком-же доме. Мы у них останавливались в 00-х. Тогда мы не понимали какое это качественное как для НЙ жилье. Теперь понимаем.

И такого валом - и 2-бдрм (была, но быстро ушла за 310 (правда в доме, где запрещен рент), сейчас от 335) и 3 бдрм (эти, правда по полляма, их очень мало).

Это я все про Трамп Виллидж на Кони Айленде.

Да, в сторону отошел.

У меня ощущение, что Байден неспроста не идет на уступки по границе.

ЖЖЖ. Тут народ недоумевает.Страна реально захлебывается от нелегалов.Их девать некуда, на них нет денег.В НЙ сокращают финансирование всего чего можно и нельзя - полиция, школы, медицина, парки, МТА, вводят допсборы. Уже мер Адамс, демократ, воет на Луну.Слышал, что в Чикаго подобная ситуация если не хуже.Эти нелегалы мерзнут в палатках. А они из теплых стран.Это поначалу их помпезно селили в лакшери отелях, потом просто в отелях, потом начали в заброшенном терминале аэропорта, потом, летом, в спортзалах некоторых школ, потом в палатках. Уже некуда. Уже выгоняют на улицу мужчин, а после рождества будут и женщин с детьми. Дают какой-то срок на поиск жилья, не нашел - на свежий воздух. Они выходят и тут-же становятся в конец очереди на шелтер.Почему их не оставить в относительно спокойной (по сравнению с их странами) и теплой Мексике?Это прошлая зима в НЙ была без снега и почти без мороза. А бывает до минус 20 с сумасшедшим влажным ветром с океана и полметра снега.Что эти нелегалы во вьетнамках на босу ногу будут делать?И вот при всем этом, постоянно атакуемый Байден стоит против ужесточения контроля на границе.И народ валит из НЙ в том числе из-за этого.СЕгодня прозвучали цифры, свидетельствующие об этом.До пандемии в НЙских паблик скулз учились 1,1 млн учеников. Сейчас 900 тысяч.Во Флориде, в НДж медленно, но растут цены на недвигу.В НЙ медленно сползают. Объекты висят фиг знает сколько.И смотришь на этто и думаешь - вот, вроде-бы, возможность.А потом представишь себя на месте чела, который полтора года продает квартиру и не захочешь покупать.Сегодня с женой обсуждали. В Трамп Виллидж висит уже с полгода 1 бедрум. 255 куе. Рент разрешен. Правда 3 года из 5. 4 этаж 22 этажного дома. ЖБ перекрытия. Кирпичные стены. В общем, по хорошему не типичный амерканский жк.Рядом метро, Луна парк, Аквариум, пляжи, школы.ЧТо не так?У меня друзья когда-то снимали через дорогу в таком-же доме. Мы у них останавливались в 00-х. Тогда мы не понимали какое это качественное как для НЙ жилье. Теперь понимаем.И такого валом - и 2-бдрм (была, но быстро ушла за 310 (правда в доме, где запрещен рент), сейчас от 335) и 3 бдрм (эти, правда по полляма, их очень мало).Это я все про Трамп Виллидж на Кони Айленде.Да, в сторону отошел.У меня ощущение, что Байден неспроста не идет на уступки по границе.ЖЖЖ. rjkz

Повідомлень: 15912 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8118 раз. Подякували: 5000 раз. Профіль 3 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 гру, 2023 05:49 ЛАД написав: akurt написав: Про імпланти:

-........

Зазвичай знадобиться другий візит ще на тиждень десь через 3-6 місяців.

....... Про імпланти:-........Зазвичай знадобиться другий візит ще на тиждень десь через 3-6 місяців........

Зачем? Зачем?



там по технологии так надо, поэтапно делается. там по технологии так надо, поэтапно делается. rjkz

rjkz



News from Slovakia

Bolt написав: Дюрі-бачі написав: akurt написав: технічного університету в Кошице (Словаччина). технічного університету в Кошице (Словаччина).

нормальний університет, особливо якщо професія повязана з будівництвом. нормальний університет, особливо якщо професія повязана з будівництвом.

Може свого оболтуса доведеться в ті края відправляти. Вже менше ніж через рік 18.😟 Може свого оболтуса доведеться в ті края відправляти. Вже менше ніж через рік 18.😟

Переговорив з батьком того студента. Гадаю, Bам буде корисно.

1. Хлопцеві було в січні 2023 року 17,5 років. Виїхав з України, прибув в Кошиці та почав подавати документи в он-лайн режимі в університет. Була якась неузгодженість - якщо хочете "метушня" - з вибором спеціальності: хотів Computer scienсe, а запропонували щось на кшталт "Штучний інтелект". Ну інтелект так інтелект - панове ж уже знають, що той підкаблучний інтелект - то свіже, перспективне: і твори пише, і романи придумує... Але ж один дядько з Анталії все ж казав: "Дитино! Не роби помилки! Я навчався на інженера-механіка - і нічого з того путнього не вийшло! Все життя як не карбо-поковзні механізми, так теорії міцності, як не теорії міцності, так Рівняння Лагранжа другого роду, як не рівнняння Лагранжа другого роду, так градієнтні методи оптимізації... Хай йому чорт!"



2. Знову внаслідок якоїсь метушні був все ж таки прийнятий - сам не знає як воно сталося - але як дядько з Анталії радив: Computer scienсe... Навчання БЕЗКОШТОВНЕ!!!!!



3. Висловив батько припущення, що Словацька республіка фінансує підготовку українських дітей і той університет заінтересований набрати як можна більше студентів (батько припускає, що держава Словаччина платить університету гроші). За даними батька прийнято близько 600 студентів з України в 2023 році. Для Словаччини - невеликої держави - та для того університету, в якому всього десь 9000 студентів - цифри суттєві.



4. Не все так просто з системою навчання. Батько навчався свого часу в класичному українському університеті за спеціальністю "Маркшейдерська справа" (гарна спеціальність, працював майже за отриманою спеціальністю: рієлтором в одному обласному центрі) та пам"тає заняття в аудиторіях щодня, крім неділі з 8-00 до 14-00. Тут такого немає. Навчання специфічне: кожен студент без кінця отримує вказівки інтернетом, що йому читати та в яких книжках сьогодні, з якими матеріалам и ознайомитися, які вправи виконати та що робити щогодини. Але так, щоби сидіти в аудиторії щогодини - то такого немає. Це трохи напружує, можливо і розхолоджує, бо однокласник того сина вчиться в університеті в Тернополі - то там реально проводяться реальні заняття та студенти реально спілкуються з викладачем.



5. Я заспокоїв батька, сказавши, що в різних університетах можуть бути різні методи та форми навчання. Наприклад, в одному університеті США мене здивувало наступне:

- аудиторія на 450 (!!!!!!!!!) студентів;

- ніхто ніяких конспектів не пише і не треба:

- професор читає 1 раз на тиждень лекцію, яка має статус "Ознайомча за темою";

- в кінці лекції професор говорить, що в нього вистачило мозку написати ось цю книжку на 650 сторінок, а студентам повинно вистачити мозку засвоїти САМОСТІЙНО матеріал глав и 1-10. Закріплення матеріалу - в наступну середу - 1 раз на практичному занятті - а вже в наступний понеділок - контрольна робота у формі тесту. Можна щоденно (!) приходити на консультацію до професора (кожен професор має власний кабінет та власні години прийому студентів).

Тоді йдемо далі. Хто тест не здав - той запізнився! І так - щотижня!

Все за відомим українським прислів’ям "Де старий спотикнеться, там нехай молодий добре напнеться!"



6. За повідомленням батька, студентами опікується ретельно деканат. Проводить виховну роботу та натякає, що за результатами сесії будуть відрахування. Сказано ж: "За одного вченого дають десять невчених..."



Ну що ж: порадив тому студенту вжитися в нове життя, в нову систему навчання - яка звісно відрізняється від шкільної та пнутися, пнутися та гнутися: час пройде швидко, не встигне обернутися - і вже робота важка щоденна непосильна із зарплатнею в 8 000 доларів на місяць, як у мого племінника 27 років (MD in Computer Science) зараз...



akurt

