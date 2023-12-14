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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1659166016611662
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 08:57

Rjkz

Читал на днях как реперша Карди би чуть ли не матом сказала примерно

Хватит финансировать эти чертовы войны и говорить что у вас есть эти деньги

Этих денег у вас нет!

Типа на 7 ярдов сокращают комунальные рассходы на 7 ярдов и НЮ просто утонет в крысах и енотах
Чукча2
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 09:41

  Bolt написав:Дивлюсь, на ФБ купа контор напарює навчання в Словаччині, за умови проходження в них курсів словацької мови.Наскільки, я розумію для вступу вона все одно знадобитися.
До речі, які вступні іспити треба складати, чи достатньо аттестата з української школи?
Там мабуть є.

Всілякі «підготовчі курси» - то звичайний спосіб університетів заробити гроші типу «шабашки».
На практиці вони не мають відношення до вступу в той чи інший університет, як правило, там залучають викладачів, які не мають відношення ні до вступної компанії, ні до університету, просто метод підзаробити грошей на недосвідчених абітурієнтах та їх батьках.
В даному випадку ваше питання цікаве - ввечері знову звʼяжуся з батьками того студента запитаю. Теж із серії цікавого. В тому числі про вивчення словацької мови. Мабуть треба.

Мені наш хлопець, який закінчив Варшавську політехніку, і вчився англійсько, сказав, що краще б він вчився польською, тоді навчання було б значно дешевше, а англійська і так щодня потрібна та вивчив би її «автоматично».
Але інший студент з наших зараз вчиться там же і тільки англійською.
akurt
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  #<1 ... 1659166016611662
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