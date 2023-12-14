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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 гру, 2023 08:57
Rjkz
Читал на днях как реперша Карди би чуть ли не матом сказала примерно
Хватит финансировать эти чертовы войны и говорить что у вас есть эти деньги
Этих денег у вас нет!
Типа на 7 ярдов сокращают комунальные рассходы на 7 ярдов и НЮ просто утонет в крысах и енотах
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Додано: Чет 14 гру, 2023 09:41
Bolt написав:
Дивлюсь, на ФБ купа контор напарює навчання в Словаччині, за умови проходження в них курсів словацької мови.Наскільки, я розумію для вступу вона все одно знадобитися.
До речі, які вступні іспити треба складати, чи достатньо аттестата з української школи?
Там мабуть є.
Всілякі «підготовчі курси» - то звичайний спосіб університетів заробити гроші типу «шабашки».
На практиці вони не мають відношення до вступу в той чи інший університет, як правило, там залучають викладачів, які не мають відношення ні до вступної компанії, ні до університету, просто метод підзаробити грошей на недосвідчених абітурієнтах та їх батьках.
В даному випадку ваше питання цікаве - ввечері знову звʼяжуся з батьками того студента запитаю. Теж із серії цікавого. В тому числі про вивчення словацької мови. Мабуть треба.
Мені наш хлопець, який закінчив Варшавську політехніку, і вчився англійсько, сказав, що краще б він вчився польською, тоді навчання було б значно дешевше, а англійська і так щодня потрібна та вивчив би її «автоматично».
Але інший студент з наших зараз вчиться там же і тільки англійською.
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akurt
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Додано: Чет 14 гру, 2023 10:46
akurt написав: Bolt написав:
Дивлюсь, на ФБ купа контор напарює навчання в Словаччині, за умови проходження в них курсів словацької мови.Наскільки, я розумію для вступу вона все одно знадобитися.
До речі, які вступні іспити треба складати, чи достатньо аттестата з української школи?
Там мабуть є.
Всілякі «підготовчі курси» - то звичайний спосіб університетів заробити гроші типу «шабашки».
На практиці вони не мають відношення до вступу в той чи інший університет, як правило, там залучають викладачів, які не мають відношення ні до вступної компанії, ні до університету, просто метод підзаробити грошей на недосвідчених абітурієнтах та їх батьках.
В даному випадку ваше питання цікаве - ввечері знову звʼяжуся з батьками того студента запитаю. Теж із серії цікавого. В тому числі про вивчення словацької мови. Мабуть треба.
Мені наш хлопець, який закінчив Варшавську політехніку, і вчився англійсько, сказав, що краще б він вчився польською, тоді навчання було б значно дешевше, а англійська і так щодня потрібна та вивчив би її «автоматично».
Але інший студент з наших зараз вчиться там же і тільки англійською.
Акурт, ви і там заробляєте? На підготовчих курсах викладаєте математику?
Не тільки впарюєте анталійську курортну нерухомість лохам?
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Додано: Чет 14 гру, 2023 11:08
anduzenko написав:
Как у него со словацким языком? Может пусть сначала годик в макдональдсе местном поработает?
Отримав відповідь: вчиться на СЛОВАЦЬКІЙ мові.
Спитав звідки він її знає (як на мене - то досить важка та незвична, польська легше) - то батько відповів так:"Вже майже рік там плюс курси".
Курси словацької мови закінчував вже в Словаччині.
БЕЗКОШТОВНО: від "Червоного хреста".
Ось цитата від самого студента :
"Доброго дня, навчання словацькою, вже її здається непогано вивчив 🙂"
Витрати на проживання:
- гуртожиток 85 євро на місяць;
- абонемент на інтернет+тренажерна зала+ теніс і все таке спортивне - 30 євро.
Про витрати на харчування не писав тільки для того, щоби наш знаменитий фахівець із заробляння грошей - пан Франт - на захлинувся від традиційної дурнуватої злоби та слини голоду.
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Додано: Чет 14 гру, 2023 11:50
akurt написав: anduzenko написав:
Как у него со словацким языком? Может пусть сначала годик в макдональдсе местном поработает?
Отримав відповідь: вчиться на СЛОВАЦЬКІЙ мові.
Спитав звідки він її знає (як на мене - то досить важка та незвична, польська легше) - то батько відповів так:"Вже майже рік там плюс курси".
Курси словацької мови закінчував вже в Словаччині.
БЕЗКОШТОВНО: від "Червоного хреста".
Ось цитата від самого студента :
"Доброго дня, навчання словацькою, вже її здається непогано вивчив 🙂"
Витрати на проживання:
- гуртожиток 85 євро на місяць;
- абонемент на інтернет+тренажерна зала+ теніс і все таке спортивне - 30 євро.
Про витрати на харчування не писав тільки для того, щоби наш знаменитий фахівець із заробляння грошей - пан Франт - на захлинувся від традиційної дурнуватої злоби та слини голоду.
Ок.
Складаємо НМТ тут, а далі по обставинах. Бо з листопада стане невиїздним. Хіба, як супровід матері-інваліда виїде.
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Bolt
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Додано: Чет 14 гру, 2023 11:51
akurt написав:
Про витрати на харчування не писав тільки для того, щоби наш знаменитий фахівець із заробляння грошей - пан Франт - на захлинувся від традиційної дурнуватої злоби та слини голоду.
пан Акурт вж забув, як він рекламував дешеві турецький йогурт і скумбрію?
намагався спокусити форумчан дешевої їжею)))) Ось хто недоїдав в дитнстві!
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Додано: Чет 14 гру, 2023 11:53
Bolt написав:
Складаємо НМТ тут, а далі по обставинах. Бо з листопада стане невиїздним. Хіба, як супровід матері-інваліда виїде.
Ну ось бачте, не все за кордоном платно, з платного в Україні.
Витрати батьків на студента можна сказати мікроскопічні.
Тепер всі розуміють, чого захлинувся від злоби наш знаменитий Франт.
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