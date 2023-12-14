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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1659166016611662 Додано: Чет 14 гру, 2023 08:57 Rjkz



Читал на днях как реперша Карди би чуть ли не матом сказала примерно



Хватит финансировать эти чертовы войны и говорить что у вас есть эти деньги



Этих денег у вас нет!



Типа на 7 ярдов сокращают комунальные рассходы на 7 ярдов и НЮ просто утонет в крысах и енотах Чукча2

Повідомлень: 2147 З нами з: 03.12.13 Подякував: 457 раз. Подякували: 316 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 гру, 2023 09:41 Bolt написав: Дивлюсь, на ФБ купа контор напарює навчання в Словаччині, за умови проходження в них курсів словацької мови.Наскільки, я розумію для вступу вона все одно знадобитися.

До речі, які вступні іспити треба складати, чи достатньо аттестата з української школи?

Там мабуть є. Дивлюсь, на ФБ купа контор напарює навчання в Словаччині, за умови проходження в них курсів словацької мови.Наскільки, я розумію для вступу вона все одно знадобитися.До речі, які вступні іспити треба складати, чи достатньо аттестата з української школи?Там мабуть є.

Всілякі «підготовчі курси» - то звичайний спосіб університетів заробити гроші типу «шабашки».

На практиці вони не мають відношення до вступу в той чи інший університет, як правило, там залучають викладачів, які не мають відношення ні до вступної компанії, ні до університету, просто метод підзаробити грошей на недосвідчених абітурієнтах та їх батьках.

В даному випадку ваше питання цікаве - ввечері знову звʼяжуся з батьками того студента запитаю. Теж із серії цікавого. В тому числі про вивчення словацької мови. Мабуть треба.



Мені наш хлопець, який закінчив Варшавську політехніку, і вчився англійсько, сказав, що краще б він вчився польською, тоді навчання було б значно дешевше, а англійська і так щодня потрібна та вивчив би її «автоматично».

Але інший студент з наших зараз вчиться там же і тільки англійською. Всілякі «підготовчі курси» - то звичайний спосіб університетів заробити гроші типу «шабашки».На практиці вони не мають відношення до вступу в той чи інший університет, як правило, там залучають викладачів, які не мають відношення ні до вступної компанії, ні до університету, просто метод підзаробити грошей на недосвідчених абітурієнтах та їх батьках.В даному випадку ваше питання цікаве - ввечері знову звʼяжуся з батьками того студента запитаю. Теж із серії цікавого. В тому числі про вивчення словацької мови. Мабуть треба.Мені наш хлопець, який закінчив Варшавську політехніку, і вчився англійсько, сказав, що краще б він вчився польською, тоді навчання було б значно дешевше, а англійська і так щодня потрібна та вивчив би її «автоматично».Але інший студент з наших зараз вчиться там же і тільки англійською. akurt

Повідомлень: 8875 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3414 раз. Подякували: 1193 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 гру, 2023 10:46 akurt написав: Bolt написав: Дивлюсь, на ФБ купа контор напарює навчання в Словаччині, за умови проходження в них курсів словацької мови.Наскільки, я розумію для вступу вона все одно знадобитися.

До речі, які вступні іспити треба складати, чи достатньо аттестата з української школи?

Там мабуть є. Дивлюсь, на ФБ купа контор напарює навчання в Словаччині, за умови проходження в них курсів словацької мови.Наскільки, я розумію для вступу вона все одно знадобитися.До речі, які вступні іспити треба складати, чи достатньо аттестата з української школи?Там мабуть є.

Всілякі «підготовчі курси» - то звичайний спосіб університетів заробити гроші типу «шабашки».

На практиці вони не мають відношення до вступу в той чи інший університет, як правило, там залучають викладачів, які не мають відношення ні до вступної компанії, ні до університету, просто метод підзаробити грошей на недосвідчених абітурієнтах та їх батьках.

В даному випадку ваше питання цікаве - ввечері знову звʼяжуся з батьками того студента запитаю. Теж із серії цікавого. В тому числі про вивчення словацької мови. Мабуть треба.



Мені наш хлопець, який закінчив Варшавську політехніку, і вчився англійсько, сказав, що краще б він вчився польською, тоді навчання було б значно дешевше, а англійська і так щодня потрібна та вивчив би її «автоматично».

Але інший студент з наших зараз вчиться там же і тільки англійською. Всілякі «підготовчі курси» - то звичайний спосіб університетів заробити гроші типу «шабашки».На практиці вони не мають відношення до вступу в той чи інший університет, як правило, там залучають викладачів, які не мають відношення ні до вступної компанії, ні до університету, просто метод підзаробити грошей на недосвідчених абітурієнтах та їх батьках.В даному випадку ваше питання цікаве - ввечері знову звʼяжуся з батьками того студента запитаю. Теж із серії цікавого. В тому числі про вивчення словацької мови. Мабуть треба.Мені наш хлопець, який закінчив Варшавську політехніку, і вчився англійсько, сказав, що краще б він вчився польською, тоді навчання було б значно дешевше, а англійська і так щодня потрібна та вивчив би її «автоматично».Але інший студент з наших зараз вчиться там же і тільки англійською.

Акурт, ви і там заробляєте? На підготовчих курсах викладаєте математику?

Не тільки впарюєте анталійську курортну нерухомість лохам? Акурт, ви і там заробляєте? На підготовчих курсах викладаєте математику?Не тільки впарюєте анталійську курортну нерухомість лохам? Frant

Повідомлень: 23605 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1616 раз. Подякували: 2509 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 гру, 2023 11:08 anduzenko написав: Как у него со словацким языком? Может пусть сначала годик в макдональдсе местном поработает? Как у него со словацким языком? Может пусть сначала годик в макдональдсе местном поработает?

Отримав відповідь: вчиться на СЛОВАЦЬКІЙ мові.

Спитав звідки він її знає (як на мене - то досить важка та незвична, польська легше) - то батько відповів так:

"Вже майже рік там плюс курси".

Курси словацької мови закінчував вже в Словаччині.

БЕЗКОШТОВНО: від "Червоного хреста".

Ось цитата від самого студента :

"Доброго дня, навчання словацькою, вже її здається непогано вивчив 🙂"



Витрати на проживання:

- гуртожиток 85 євро на місяць;

- абонемент на інтернет+тренажерна зала+ теніс і все таке спортивне - 30 євро.



Про витрати на харчування не писав тільки для того, щоби наш знаменитий фахівець із заробляння грошей - пан Франт - на захлинувся від традиційної дурнуватої злоби та слини голоду. Отримав відповідь: вчиться на СЛОВАЦЬКІЙ мові.Спитав звідки він її знає (як на мене - то досить важка та незвична, польська легше) - то батько відповів так:Курси словацької мови закінчував вже в Словаччині.БЕЗКОШТОВНО: від "Червоного хреста".Ось цитата від самого студента :"Доброго дня, навчання словацькою, вже її здається непогано вивчив 🙂"Витрати на проживання:- гуртожиток 85 євро на місяць;- абонемент на інтернет+тренажерна зала+ теніс і все таке спортивне - 30 євро.Про витрати на харчування не писав тільки для того, щоби наш знаменитий фахівець із заробляння грошей - пан Франт - на захлинувся від традиційної дурнуватої злоби та слини голоду. akurt

Повідомлень: 8875 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3414 раз. Подякували: 1193 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 гру, 2023 11:50 akurt написав: anduzenko написав: Как у него со словацким языком? Может пусть сначала годик в макдональдсе местном поработает? Как у него со словацким языком? Может пусть сначала годик в макдональдсе местном поработает?

Отримав відповідь: вчиться на СЛОВАЦЬКІЙ мові.

Спитав звідки він її знає (як на мене - то досить важка та незвична, польська легше) - то батько відповів так:

"Вже майже рік там плюс курси".

Курси словацької мови закінчував вже в Словаччині.

БЕЗКОШТОВНО: від "Червоного хреста".

Ось цитата від самого студента :

"Доброго дня, навчання словацькою, вже її здається непогано вивчив 🙂"



Витрати на проживання:

- гуртожиток 85 євро на місяць;

- абонемент на інтернет+тренажерна зала+ теніс і все таке спортивне - 30 євро.



Про витрати на харчування не писав тільки для того, щоби наш знаменитий фахівець із заробляння грошей - пан Франт - на захлинувся від традиційної дурнуватої злоби та слини голоду. Отримав відповідь: вчиться на СЛОВАЦЬКІЙ мові.Спитав звідки він її знає (як на мене - то досить важка та незвична, польська легше) - то батько відповів так:Курси словацької мови закінчував вже в Словаччині.БЕЗКОШТОВНО: від "Червоного хреста".Ось цитата від самого студента :"Доброго дня, навчання словацькою, вже її здається непогано вивчив 🙂"Витрати на проживання:- гуртожиток 85 євро на місяць;- абонемент на інтернет+тренажерна зала+ теніс і все таке спортивне - 30 євро.Про витрати на харчування не писав тільки для того, щоби наш знаменитий фахівець із заробляння грошей - пан Франт - на захлинувся від традиційної дурнуватої злоби та слини голоду.

Ок.

Складаємо НМТ тут, а далі по обставинах. Бо з листопада стане невиїздним. Хіба, як супровід матері-інваліда виїде. Ок.Складаємо НМТ тут, а далі по обставинах. Бо з листопада стане невиїздним. Хіба, як супровід матері-інваліда виїде. Bolt Повідомлень: 2596 З нами з: 09.11.17 Подякував: 6 раз. Подякували: 191 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 гру, 2023 11:51 akurt написав: Про витрати на харчування не писав тільки для того, щоби наш знаменитий фахівець із заробляння грошей - пан Франт - на захлинувся від традиційної дурнуватої злоби та слини голоду. Про витрати на харчування не писав тільки для того, щоби наш знаменитий фахівець із заробляння грошей - пан Франт - на захлинувся від традиційної дурнуватої злоби та слини голоду.

пан Акурт вж забув, як він рекламував дешеві турецький йогурт і скумбрію?

намагався спокусити форумчан дешевої їжею)))) Ось хто недоїдав в дитнстві! пан Акурт вж забув, як він рекламував дешеві турецький йогурт і скумбрію?намагався спокусити форумчан дешевої їжею)))) Ось хто недоїдав в дитнстві! Frant

Повідомлень: 23605 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1616 раз. Подякували: 2509 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 гру, 2023 11:53 Bolt написав: Складаємо НМТ тут, а далі по обставинах. Бо з листопада стане невиїздним. Хіба, як супровід матері-інваліда виїде. Складаємо НМТ тут, а далі по обставинах. Бо з листопада стане невиїздним. Хіба, як супровід матері-інваліда виїде.

Ну ось бачте, не все за кордоном платно, з платного в Україні.

Витрати батьків на студента можна сказати мікроскопічні.

Тепер всі розуміють, чого захлинувся від злоби наш знаменитий Франт. Ну ось бачте, не все за кордоном платно, з платного в Україні.Витрати батьків на студента можна сказати мікроскопічні.Тепер всі розуміють, чого захлинувся від злоби наш знаменитий Франт. akurt

Повідомлень: 8875 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3414 раз. Подякували: 1193 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1659166016611662 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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