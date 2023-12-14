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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1659166016611662
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 08:57

Rjkz

Читал на днях как реперша Карди би чуть ли не матом сказала примерно

Хватит финансировать эти чертовы войны и говорить что у вас есть эти деньги

Этих денег у вас нет!

Типа на 7 ярдов сокращают комунальные рассходы на 7 ярдов и НЮ просто утонет в крысах и енотах
Чукча2
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 09:41

  Bolt написав:Дивлюсь, на ФБ купа контор напарює навчання в Словаччині, за умови проходження в них курсів словацької мови.Наскільки, я розумію для вступу вона все одно знадобитися.
До речі, які вступні іспити треба складати, чи достатньо аттестата з української школи?
Там мабуть є.

Всілякі «підготовчі курси» - то звичайний спосіб університетів заробити гроші типу «шабашки».
На практиці вони не мають відношення до вступу в той чи інший університет, як правило, там залучають викладачів, які не мають відношення ні до вступної компанії, ні до університету, просто метод підзаробити грошей на недосвідчених абітурієнтах та їх батьках.
В даному випадку ваше питання цікаве - ввечері знову звʼяжуся з батьками того студента запитаю. Теж із серії цікавого. В тому числі про вивчення словацької мови. Мабуть треба.

Мені наш хлопець, який закінчив Варшавську політехніку, і вчився англійсько, сказав, що краще б він вчився польською, тоді навчання було б значно дешевше, а англійська і так щодня потрібна та вивчив би її «автоматично».
Але інший студент з наших зараз вчиться там же і тільки англійською.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 10:46

  akurt написав:
  Bolt написав:Дивлюсь, на ФБ купа контор напарює навчання в Словаччині, за умови проходження в них курсів словацької мови.Наскільки, я розумію для вступу вона все одно знадобитися.
До речі, які вступні іспити треба складати, чи достатньо аттестата з української школи?
Там мабуть є.

Всілякі «підготовчі курси» - то звичайний спосіб університетів заробити гроші типу «шабашки».
На практиці вони не мають відношення до вступу в той чи інший університет, як правило, там залучають викладачів, які не мають відношення ні до вступної компанії, ні до університету, просто метод підзаробити грошей на недосвідчених абітурієнтах та їх батьках.
В даному випадку ваше питання цікаве - ввечері знову звʼяжуся з батьками того студента запитаю. Теж із серії цікавого. В тому числі про вивчення словацької мови. Мабуть треба.

Мені наш хлопець, який закінчив Варшавську політехніку, і вчився англійсько, сказав, що краще б він вчився польською, тоді навчання було б значно дешевше, а англійська і так щодня потрібна та вивчив би її «автоматично».
Але інший студент з наших зараз вчиться там же і тільки англійською.

Акурт, ви і там заробляєте? На підготовчих курсах викладаєте математику?
Не тільки впарюєте анталійську курортну нерухомість лохам? :oops:
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 11:08

  anduzenko написав:Как у него со словацким языком? Может пусть сначала годик в макдональдсе местном поработает?

Отримав відповідь: вчиться на СЛОВАЦЬКІЙ мові.
Спитав звідки він її знає (як на мене - то досить важка та незвична, польська легше) - то батько відповів так:
"Вже майже рік там плюс курси".
Курси словацької мови закінчував вже в Словаччині.
БЕЗКОШТОВНО: від "Червоного хреста".
Ось цитата від самого студента :
"Доброго дня, навчання словацькою, вже її здається непогано вивчив 🙂"

Витрати на проживання:
- гуртожиток 85 євро на місяць;
- абонемент на інтернет+тренажерна зала+ теніс і все таке спортивне - 30 євро.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 14 гру, 2023 12:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 11:50

  akurt написав:
  anduzenko написав:Как у него со словацким языком? Может пусть сначала годик в макдональдсе местном поработает?

Отримав відповідь: вчиться на СЛОВАЦЬКІЙ мові.
Спитав звідки він її знає (як на мене - то досить важка та незвична, польська легше) - то батько відповів так:
"Вже майже рік там плюс курси".
Курси словацької мови закінчував вже в Словаччині.
БЕЗКОШТОВНО: від "Червоного хреста".
Ось цитата від самого студента :
"Доброго дня, навчання словацькою, вже її здається непогано вивчив 🙂"

Витрати на проживання:
- гуртожиток 85 євро на місяць;
- абонемент на інтернет+тренажерна зала+ теніс і все таке спортивне - 30 євро.

Про витрати на харчування не писав тільки для того, щоби наш знаменитий фахівець із заробляння грошей - пан Франт - на захлинувся від традиційної дурнуватої злоби та слини голоду.

Ок.
Складаємо НМТ тут, а далі по обставинах. Бо з листопада стане невиїздним. Хіба, як супровід матері-інваліда виїде.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 11:51

  akurt написав:Про витрати на харчування не писав тільки для того, щоби наш знаменитий фахівець із заробляння грошей - пан Франт - на захлинувся від традиційної дурнуватої злоби та слини голоду.

пан Акурт вж забув, як він рекламував дешеві турецький йогурт і скумбрію?
намагався спокусити форумчан дешевої їжею)))) Ось хто недоїдав в дитнстві!
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 11:53

  Bolt написав:Складаємо НМТ тут, а далі по обставинах. Бо з листопада стане невиїздним. Хіба, як супровід матері-інваліда виїде.

Ну ось бачте, не все за кордоном платно, з платного в Україні.
Витрати батьків на студента можна сказати мікроскопічні.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 12:36

  akurt написав:Отримав відповідь: вчиться на СЛОВАЦЬКІЙ мові.
Спитав звідки він її знає (як на мене - то досить важка та незвична, польська легше) - то батько відповів так:
"Вже майже рік там плюс курси".
Курси словацької мови закінчував вже в Словаччині.
БЕЗКОШТОВНО: від "Червоного хреста".
Ось цитата від самого студента :
"Доброго дня, навчання словацькою, вже її здається непогано вивчив 🙂"

Словацька не така вже й важка, якщо є база з української та російської мов.
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 13:28

Ну я був в Словаччині не один раз, то мова здається легкою, а так нічого не розумієш.
В 2020 році приятель прийшов відбір на роботу в НДІ в Словаччині, треба було завершити зобовʼязання в Україні та влітку переїжджати вже в Словаччину. Інтенсивно вчив словацьку мову - ділився зі мною цікавими @приколами@ словацької мови, яку вивчав в Україні інтенсивно.
Але в Словаччину не попав із-за Covid: закрили кордон, і запрошення словаки відмінили.
Ну нічого: зараз в ЗСУ. Воює…
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 13:36

  anduzenko написав:
  Bolt написав:Може свого оболтуса доведеться в ті края відправляти. Вже менше ніж через рік 18.😟

Как у него со словацким языком? Может пусть сначала годик в макдональдсе местном поработает?

і що він там вивчить, крім "ахрана-атмєна" словацькою?
flyman
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