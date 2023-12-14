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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 гру, 2023 08:57
Rjkz
Читал на днях как реперша Карди би чуть ли не матом сказала примерно
Хватит финансировать эти чертовы войны и говорить что у вас есть эти деньги
Этих денег у вас нет!
Типа на 7 ярдов сокращают комунальные рассходы на 7 ярдов и НЮ просто утонет в крысах и енотах
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Додано: Чет 14 гру, 2023 09:41
Bolt написав:
Дивлюсь, на ФБ купа контор напарює навчання в Словаччині, за умови проходження в них курсів словацької мови.Наскільки, я розумію для вступу вона все одно знадобитися.
До речі, які вступні іспити треба складати, чи достатньо аттестата з української школи?
Там мабуть є.
Всілякі «підготовчі курси» - то звичайний спосіб університетів заробити гроші типу «шабашки».
На практиці вони не мають відношення до вступу в той чи інший університет, як правило, там залучають викладачів, які не мають відношення ні до вступної компанії, ні до університету, просто метод підзаробити грошей на недосвідчених абітурієнтах та їх батьках.
В даному випадку ваше питання цікаве - ввечері знову звʼяжуся з батьками того студента запитаю. Теж із серії цікавого. В тому числі про вивчення словацької мови. Мабуть треба.
Мені наш хлопець, який закінчив Варшавську політехніку, і вчився англійсько, сказав, що краще б він вчився польською, тоді навчання було б значно дешевше, а англійська і так щодня потрібна та вивчив би її «автоматично».
Але інший студент з наших зараз вчиться там же і тільки англійською.
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Додано: Чет 14 гру, 2023 11:08
anduzenko написав:
Как у него со словацким языком? Может пусть сначала годик в макдональдсе местном поработает?
Отримав відповідь: вчиться на СЛОВАЦЬКІЙ мові.
Спитав звідки він її знає (як на мене - то досить важка та незвична, польська легше) - то батько відповів так:"Вже майже рік там плюс курси".
Курси словацької мови закінчував вже в Словаччині.
БЕЗКОШТОВНО: від "Червоного хреста".
Ось цитата від самого студента :
"Доброго дня, навчання словацькою, вже її здається непогано вивчив 🙂"
Витрати на проживання:
- гуртожиток 85 євро на місяць;
- абонемент на інтернет+тренажерна зала+ теніс і все таке спортивне - 30 євро.
Востаннє редагувалось akurt
в Чет 14 гру, 2023 12:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 14 гру, 2023 11:50
akurt написав: anduzenko написав:
Как у него со словацким языком? Может пусть сначала годик в макдональдсе местном поработает?
Отримав відповідь: вчиться на СЛОВАЦЬКІЙ мові.
Спитав звідки він її знає (як на мене - то досить важка та незвична, польська легше) - то батько відповів так:"Вже майже рік там плюс курси".
Курси словацької мови закінчував вже в Словаччині.
БЕЗКОШТОВНО: від "Червоного хреста".
Ось цитата від самого студента :
"Доброго дня, навчання словацькою, вже її здається непогано вивчив 🙂"
Витрати на проживання:
- гуртожиток 85 євро на місяць;
- абонемент на інтернет+тренажерна зала+ теніс і все таке спортивне - 30 євро.
Про витрати на харчування не писав тільки для того, щоби наш знаменитий фахівець із заробляння грошей - пан Франт - на захлинувся від традиційної дурнуватої злоби та слини голоду.
Ок.
Складаємо НМТ тут, а далі по обставинах. Бо з листопада стане невиїздним. Хіба, як супровід матері-інваліда виїде.
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Bolt
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Додано: Чет 14 гру, 2023 11:53
Bolt написав:
Складаємо НМТ тут, а далі по обставинах. Бо з листопада стане невиїздним. Хіба, як супровід матері-інваліда виїде.
Ну ось бачте, не все за кордоном платно, з платного в Україні.
Витрати батьків на студента можна сказати мікроскопічні.
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Додано: Чет 14 гру, 2023 12:36
akurt написав:
Отримав відповідь: вчиться на СЛОВАЦЬКІЙ мові.
Спитав звідки він її знає (як на мене - то досить важка та незвична, польська легше) - то батько відповів так:"Вже майже рік там плюс курси".
Курси словацької мови закінчував вже в Словаччині.
БЕЗКОШТОВНО: від "Червоного хреста".
Ось цитата від самого студента :
"Доброго дня, навчання словацькою, вже її здається непогано вивчив 🙂"
Словацька не така вже й важка, якщо є база з української та російської мов.
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Додано: Чет 14 гру, 2023 13:28
Ну я був в Словаччині не один раз, то мова здається легкою, а так нічого не розумієш.
В 2020 році приятель прийшов відбір на роботу в НДІ в Словаччині, треба було завершити зобовʼязання в Україні та влітку переїжджати вже в Словаччину. Інтенсивно вчив словацьку мову - ділився зі мною цікавими @приколами@ словацької мови, яку вивчав в Україні інтенсивно.
Але в Словаччину не попав із-за Covid: закрили кордон, і запрошення словаки відмінили.
Ну нічого: зараз в ЗСУ. Воює…
Klobúk dole za taký slova!!!
Востаннє редагувалось akurt
в Чет 14 гру, 2023 13:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 14 гру, 2023 13:45
Bolt написав:
Дивлюсь, на ФБ купа контор напарює навчання в Словаччині, за умови проходження в них курсів словацької мови.Наскільки, я розумію для вступу вона все одно знадобитися.
До речі, які вступні іспити треба складати, чи достатньо аттестата з української школи?
Там мабуть є.
З конторами треба бути дуже обережним, в багатьох контор є шахрайська схема: гарантують 100% поступлення, навіть довідку видають, що дитина навчається в університеті такому-то, але треба уважно читати, що там вказують "на підготовчих курсах / на нульовому курсі". А потім після закінчення такого курсу йдуть здавати матуріту (аналог ЗНО) і 95% студентів "виганяють за неуспішність", а реально вони просто не поступили.
Хоча навчання Словацькою мовою справді 100% безкоштовне для всіх
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Додано: Чет 14 гру, 2023 14:00
akurt написав:
Всілякі «підготовчі курси» - то звичайний спосіб університетів заробити гроші типу «шабашки».
На практиці вони не мають відношення до вступу в той чи інший університет, як правило, там залучають викладачів, які не мають відношення ні до вступної компанії, ні до університету, просто метод підзаробити грошей на недосвідчених абітурієнтах та їх батьках.
В даному випадку ваше питання цікаве - ввечері знову звʼяжуся з батьками того студента запитаю. Теж із серії цікавого. В тому числі про вивчення словацької мови. Мабуть треба.
Я навчався на дворічних підготовчих курсах у 99-00 (я на них пішов не спочатку, а як побачив, що у двох однокласників суттєво почав підійматися рівень знань з математики). Там викладали толкові викладачі з університету. В 11 класі в мене сумарно школа + курси було 9 академічних годин математики та 12 академічних годин фізики на тиждень. Вони суттєво допомгли вступити на в провідні виші на бюджет на спеціальності "Комп'ютерні науки" та "Інформаційна безпека" та вибирати серед пропозицій. І конкурс тоді був не такий як зараз. Бо все було на фоні рекордної народжуваності 80-х.
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Додано: Чет 14 гру, 2023 14:13
rjkz написав:
Их девать некуда, на них нет денег.
В НЙ сокращают финансирование всего чего можно и нельзя - полиция, школы, медицина, парки, МТА, вводят допсборы. Уже мер Адамс, демократ, воет на Луну.
Слышал, что в Чикаго подобная ситуация если не хуже.
А ото мені не вірили як я казав що буде жахлива бюджетна ситуація через зростання витрат на обслуговування муніципальних боргів через зостання облікової ставки.
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