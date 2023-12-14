Чукча2 написав:
Rjkz
Читал на днях как реперша Карди би чуть ли не матом сказала примерно
Хватит финансировать эти чертовы войны и говорить что у вас есть эти деньги
Этих денег у вас нет!
Типа на 7 ярдов сокращают комунальные рассходы на 7 ярдов и НЮ просто утонет в крысах и енотах
Это очень интересный вопрос.
Дело в том, что нагрузка от нелегалов в НЙ ложится на бюджет НЙ, а военная помощь - это федеральный Бюджет.
Эта реперша-бы еще рассказала, что наркоманы НЙ сидят поколениями на социале и им пока никто ничего не урезает.
На самом деле, в огромном большинстве своем, украинская армия сейчас утилизирует "просрочку" с американских арсеналов, а за деньги налогоплательщиков США эти арсеналы наполняются новым вооружением.
И Абрамсы и Хоуки и огромная часть снарядов уже были на грани того, чтобы тратить кулиарды на их утилизацию. А тут по "случаю" удалось это спустить.
Только внепланово. А теперь надо срочно восполнить арсеналы и, я так понимаю, уже придется давать Украине свежевыпеченные изделия. Вот тут и проблема.
А "денег нет" потому что ФЕД пылесосит ковидную денежную массу.