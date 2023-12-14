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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1660166116621663
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 15:16

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:В Трамп Виллидж висит уже с полгода 1 бедрум. 255 куе. Рент разрешен. Правда 3 года из 5. 4 этаж 22 этажного дома. ЖБ перекрытия. Кирпичные стены. В общем, по хорошему не типичный амерканский жк.

Насколько я знаю, в НЙ это вполне типично для социального жилья.
Беглый поиск это подтвердил, комплекс строился по программе Митчелла-Ламы. Это не для нищих, но элемент социала всегда вносит свои краски.
С тех пор, конечно, прошло много времени, но рисковать я не стал бы - соседи могут не понравиться, а это важнее, чем материал стен.

  akurt написав:Klobúk dole za taký slova!!!

Вот так я случайно узнал происхождение слова "нахлобучить" :)
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 16:18

  Чукча2 написав:Rjkz

Читал на днях как реперша Карди би чуть ли не матом сказала примерно

Хватит финансировать эти чертовы войны и говорить что у вас есть эти деньги

Этих денег у вас нет!

Типа на 7 ярдов сокращают комунальные рассходы на 7 ярдов и НЮ просто утонет в крысах и енотах


Это очень интересный вопрос.
Дело в том, что нагрузка от нелегалов в НЙ ложится на бюджет НЙ, а военная помощь - это федеральный Бюджет.
Эта реперша-бы еще рассказала, что наркоманы НЙ сидят поколениями на социале и им пока никто ничего не урезает.
На самом деле, в огромном большинстве своем, украинская армия сейчас утилизирует "просрочку" с американских арсеналов, а за деньги налогоплательщиков США эти арсеналы наполняются новым вооружением.
И Абрамсы и Хоуки и огромная часть снарядов уже были на грани того, чтобы тратить кулиарды на их утилизацию. А тут по "случаю" удалось это спустить.
Только внепланово. А теперь надо срочно восполнить арсеналы и, я так понимаю, уже придется давать Украине свежевыпеченные изделия. Вот тут и проблема.
А "денег нет" потому что ФЕД пылесосит ковидную денежную массу.
rjkz
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  #<1 ... 1660166116621663
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