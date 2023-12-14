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rjkz написав:В Трамп Виллидж висит уже с полгода 1 бедрум. 255 куе. Рент разрешен. Правда 3 года из 5. 4 этаж 22 этажного дома. ЖБ перекрытия. Кирпичные стены. В общем, по хорошему не типичный амерканский жк.
Насколько я знаю, в НЙ это вполне типично для социального жилья. Беглый поиск это подтвердил, комплекс строился по программе Митчелла-Ламы. Это не для нищих, но элемент социала всегда вносит свои краски. С тех пор, конечно, прошло много времени, но рисковать я не стал бы - соседи могут не понравиться, а это важнее, чем материал стен.
akurt написав:Klobúk dole za taký slova!!!
Вот так я случайно узнал происхождение слова "нахлобучить"
Читал на днях как реперша Карди би чуть ли не матом сказала примерно
Хватит финансировать эти чертовы войны и говорить что у вас есть эти деньги
Этих денег у вас нет!
Типа на 7 ярдов сокращают комунальные рассходы на 7 ярдов и НЮ просто утонет в крысах и енотах
Это очень интересный вопрос. Дело в том, что нагрузка от нелегалов в НЙ ложится на бюджет НЙ, а военная помощь - это федеральный Бюджет. Эта реперша-бы еще рассказала, что наркоманы НЙ сидят поколениями на социале и им пока никто ничего не урезает. На самом деле, в огромном большинстве своем, украинская армия сейчас утилизирует "просрочку" с американских арсеналов, а за деньги налогоплательщиков США эти арсеналы наполняются новым вооружением. И Абрамсы и Хоуки и огромная часть снарядов уже были на грани того, чтобы тратить кулиарды на их утилизацию. А тут по "случаю" удалось это спустить. Только внепланово. А теперь надо срочно восполнить арсеналы и, я так понимаю, уже придется давать Украине свежевыпеченные изделия. Вот тут и проблема. А "денег нет" потому что ФЕД пылесосит ковидную денежную массу.
rjkz написав:А "денег нет" потому что ФЕД пылесосит ковидную денежную массу.
Грошей немає не тому, що ФЕД пилосить, а тому що під час ковіду багато грошей просто роздали на шару, а податки не підвищили, щоб зібрати гроші, роздані на шару. І не підвищать бо рік виборів. І ще рік проблема буде лише загострюватися.
Faceless написав:Цікаво, ви сперечаєтеся з фактами, даними за якими ставками видають прямо зараз, джерело - їх офіційний держстат? То їм і напишіть, що вони дурні не орієнтуються на ЄЦБ Жовтень - https://howtobuyinspain.com/en/buy-prop ... ates-2023/ 3,24%
Середня це що? По вже виданим іпотекам? https://www.euribor-rates.eu/en/ Діапазон euribor 3.863 % - 4.185 % euribor + 1% буде відповідно 4.86% - 5.185%. Плюс страховка якась... Пропоную до теми за півроку повернутися. І тоді подивитися на відсоткові ставки та дефіцити бюджетів.
The average rate at which Spanish banks granted mortgages in September exceeded 4.3%, at its highest level since February 2009, when it stood at 4.324%, according to data from the Bank of Spain published on Friday.
Bolt написав:Дивлюсь, на ФБ купа контор напарює навчання в Словаччині, за умови проходження в них курсів словацької мови.Наскільки, я розумію для вступу вона все одно знадобитися. До речі, які вступні іспити треба складати, чи достатньо аттестата з української школи? Там мабуть є.
наскільки мені відомо (вчиться багато дітей моїх знайомих) в Словаччині можна досить легко вступити до вишу, знаючи мову і жодних посередників з гарантіями непотрібно. Виключення можливо лише для суперпопулярних спеціальностей. АЛЕ після другого року навчання здаються якісь важливі підсумкові іспити за якимим дуже легко можна вилетіти з універу, якщо валяв дурака ці два роки
Востаннє редагувалось Letusrock в Чет 14 гру, 2023 18:02, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:даному випадку ваше питання цікаве - ввечері знову звʼяжуся з батьками того студента запитаю. Теж із серії цікавого. В тому числі про вивчення словацької мови. Мабуть треба
стосовно мови мені важко бути обєктивним, так як знаю словацьку з 5-6 років (!!). Навчився просто дивлячись по ТВ словацькі канали. Вже в дорослому вічі підтягнув мову спілкуючись по роботі зі словаками. На мою дуже субєктивну думку словацьку можна вивчити на прийнятному рівні за 2 місяці. звісно мова не йде про рівень професора філології))