В Трамп Виллидж висит уже с полгода 1 бедрум. 255 куе. Рент разрешен. Правда 3 года из 5. 4 этаж 22 этажного дома. ЖБ перекрытия. Кирпичные стены. В общем, по хорошему не типичный амерканский жк.

Насколько я знаю, в НЙ это вполне типично для социального жилья.

Беглый поиск это подтвердил, комплекс строился по программе Митчелла-Ламы. Это не для нищих, но элемент социала всегда вносит свои краски.

С тех пор, конечно, прошло много времени, но рисковать я не стал бы - соседи могут не понравиться, а это важнее, чем материал стен.



Klobúk dole za taký slova!!!

Вот так я случайно узнал происхождение слова "нахлобучить"

Додано: Чет 14 гру, 2023 16:18



Читал на днях как реперша Карди би чуть ли не матом сказала примерно



Хватит финансировать эти чертовы войны и говорить что у вас есть эти деньги



Этих денег у вас нет!



Типа на 7 ярдов сокращают комунальные рассходы на 7 ярдов и НЮ просто утонет в крысах и енотах RjkzЧитал на днях как реперша Карди би чуть ли не матом сказала примерноХватит финансировать эти чертовы войны и говорить что у вас есть эти деньгиЭтих денег у вас нет!Типа на 7 ярдов сокращают комунальные рассходы на 7 ярдов и НЮ просто утонет в крысах и енотах



Это очень интересный вопрос.

Дело в том, что нагрузка от нелегалов в НЙ ложится на бюджет НЙ, а военная помощь - это федеральный Бюджет.

Эта реперша-бы еще рассказала, что наркоманы НЙ сидят поколениями на социале и им пока никто ничего не урезает.

На самом деле, в огромном большинстве своем, украинская армия сейчас утилизирует "просрочку" с американских арсеналов, а за деньги налогоплательщиков США эти арсеналы наполняются новым вооружением.

И Абрамсы и Хоуки и огромная часть снарядов уже были на грани того, чтобы тратить кулиарды на их утилизацию. А тут по "случаю" удалось это спустить.

Только внепланово. А теперь надо срочно восполнить арсеналы и, я так понимаю, уже придется давать Украине свежевыпеченные изделия. Вот тут и проблема.

Это очень интересный вопрос.

Дело в том, что нагрузка от нелегалов в НЙ ложится на бюджет НЙ, а военная помощь - это федеральный Бюджет.

Эта реперша-бы еще рассказала, что наркоманы НЙ сидят поколениями на социале и им пока никто ничего не урезает.

На самом деле, в огромном большинстве своем, украинская армия сейчас утилизирует "просрочку" с американских арсеналов, а за деньги налогоплательщиков США эти арсеналы наполняются новым вооружением.

И Абрамсы и Хоуки и огромная часть снарядов уже были на грани того, чтобы тратить кулиарды на их утилизацию. А тут по "случаю" удалось это спустить.

Только внепланово. А теперь надо срочно восполнить арсеналы и, я так понимаю, уже придется давать Украине свежевыпеченные изделия. Вот тут и проблема.

А "денег нет" потому что ФЕД пылесосит ковидную денежную массу.

Додано: Чет 14 гру, 2023 16:51

Ну, не знаю. Звичайні тексти можна зрозуміти. На слух важкувато, але в цілому теж можливо значну частину зрозуміти.

Додано: Чет 14 гру, 2023 17:14

Грошей немає не тому, що ФЕД пилосить, а тому що під час ковіду багато грошей просто роздали на шару, а податки не підвищили, щоб зібрати гроші, роздані на шару. І не підвищать бо рік виборів. І ще рік проблема буде лише загострюватися.

Додано: Чет 14 гру, 2023 17:28

Середня це що? По вже виданим іпотекам?

https://www.euribor-rates.eu/en/

Діапазон euribor 3.863 % - 4.185 %

euribor + 1% буде відповідно 4.86% - 5.185%. Плюс страховка якась...

Пропоную до теми за півроку повернутися. І тоді подивитися на відсоткові ставки та дефіцити бюджетів.

Не пройшло навіть і двох місяців - а ставка вже 4.324%. Замість 3,24%

https://www.idealista.com/en/news/finan ... -above-4-3

The average rate at which Spanish banks granted mortgages in September exceeded 4.3%, at its highest level since February 2009, when it stood at 4.324%, according to data from the Bank of Spain published on Friday.

А за півроку з жовтня таки сюди повернемося.

Жовтень - https://howtobuyinspain.com/en/buy-prop ... ates-2023/

3,24% Цікаво, ви сперечаєтеся з фактами, даними за якими ставками видають прямо зараз, джерело - їх офіційний держстат? То їм і напишіть, що вони дурні не орієнтуються на ЄЦБЖовтень -... ates-2023/3,24%

Середня це що? По вже виданим іпотекам?

https://www.euribor-rates.eu/en/

Діапазон euribor 3.863 % - 4.185 %

euribor + 1% буде відповідно 4.86% - 5.185%. Плюс страховка якась...

Пропоную до теми за півроку повернутися. І тоді подивитися на відсоткові ставки та дефіцити бюджетів. Середня це що? По вже виданим іпотекам?Діапазон euribor 3.863 % - 4.185 %euribor + 1% буде відповідно 4.86% - 5.185%. Плюс страховка якась...Пропоную до теми за півроку повернутися. І тоді подивитися на відсоткові ставки та дефіцити бюджетів.

Не пройшло навіть і двох місяців - а ставка вже 4.324%. Замість 3,24%

https://www.idealista.com/en/news/finan ... -above-4-3

The average rate at which Spanish banks granted mortgages in September exceeded 4.3%, at its highest level since February 2009, when it stood at 4.324%, according to data from the Bank of Spain published on Friday.

Додано: Чет 14 гру, 2023 17:54

наскільки мені відомо (вчиться багато дітей моїх знайомих) в Словаччині можна досить легко вступити до вишу, знаючи мову і жодних посередників з гарантіями непотрібно. Виключення можливо лише для суперпопулярних спеціальностей.

АЛЕ після другого року навчання здаються якісь важливі підсумкові іспити за якимим дуже легко можна вилетіти з універу, якщо валяв дурака ці два роки

До речі, які вступні іспити треба складати, чи достатньо аттестата з української школи?

Там мабуть є. Дивлюсь, на ФБ купа контор напарює навчання в Словаччині, за умови проходження в них курсів словацької мови.Наскільки, я розумію для вступу вона все одно знадобитися.До речі, які вступні іспити треба складати, чи достатньо аттестата з української школи?Там мабуть є.



наскільки мені відомо (вчиться багато дітей моїх знайомих) в Словаччині можна досить легко вступити до вишу, знаючи мову і жодних посередників з гарантіями непотрібно. Виключення можливо лише для суперпопулярних спеціальностей.

Додано: Чет 14 гру, 2023 18:01

стосовно мови мені важко бути обєктивним, так як знаю словацьку з 5-6 років (!!). Навчився просто дивлячись по ТВ словацькі канали. Вже в дорослому вічі підтягнув мову спілкуючись по роботі зі словаками.

На мою дуже субєктивну думку словацьку можна вивчити на прийнятному рівні за 2 місяці. звісно мова не йде про рівень професора філології))

тут не погоджусь - словацька суперлегка на слух (багато слів близкі по звучанню з діалектами Зах.України), чеська вже важча, більш щебетуча, а польська взагалі відчуття що там 50% складів ch, cz, dz, dź, dż, rz, sz а голосних взагалі нема))



стосовно мови мені важко бути обєктивним, так як знаю словацьку з 5-6 років (!!). Навчився просто дивлячись по ТВ словацькі канали. Вже в дорослому вічі підтягнув мову спілкуючись по роботі зі словаками.

На мою дуже субєктивну думку словацьку можна вивчити на прийнятному рівні за 2 місяці. звісно мова не йде про рівень професора філології))



akurt написав: то досить важка та незвична, польська легше то досить важка та незвична, польська легше

Додано: Чет 14 гру, 2023 18:16

Середня це що? По вже виданим іпотекам?

https://www.euribor-rates.eu/en/

Діапазон euribor 3.863 % - 4.185 %

euribor + 1% буде відповідно 4.86% - 5.185%. Плюс страховка якась...

Пропоную до теми за півроку повернутися. І тоді подивитися на відсоткові ставки та дефіцити бюджетів.

Не пройшло навіть і двох місяців - а ставка вже 4.324%. Замість 3,24%

https://www.idealista.com/en/news/finan ... -above-4-3

The average rate at which Spanish banks granted mortgages in September exceeded 4.3%, at its highest level since February 2009, when it stood at 4.324%, according to data from the Bank of Spain published on Friday.

А за півроку з жовтня таки сюди повернемося.

4.324% это уже с интересом банка. Тот самый 1%, почти все банки порезали его до 0.25-0.5, вот и получается 3.8 еврибор + 0.5 банк = 4.3%.

Но, самое интересное что на самом деле для покупателей это даже плюс, ну или как минимум пофиг. Так как выше ставка = меньше продаж = скидка при покупке. Борисовых тут на всех не хватает, которые за нал берут, большинство все-таки на ипотеку привязаны. Тоесть покупателю по итогу +/- то на то и выходит, или купить недвигу за 300к под 3%, или за 270к под 4%.

П.С. Конечно это касается только той недвиги где продацы готовы давать скидку. Таких где-то 1/3 на данный момент (судя по тем звонкам что я делал так как сам сейчас выбираю жилье). Остальные пока держатся. Хотя то такое, даже тех вариантов где продаван готов уступить хватает.

Жовтень - https://howtobuyinspain.com/en/buy-prop ... ates-2023/

3,24% Цікаво, ви сперечаєтеся з фактами, даними за якими ставками видають прямо зараз, джерело - їх офіційний держстат? То їм і напишіть, що вони дурні не орієнтуються на ЄЦБЖовтень -... ates-2023/3,24%

Середня це що? По вже виданим іпотекам?

https://www.euribor-rates.eu/en/

Діапазон euribor 3.863 % - 4.185 %

euribor + 1% буде відповідно 4.86% - 5.185%. Плюс страховка якась...

Пропоную до теми за півроку повернутися. І тоді подивитися на відсоткові ставки та дефіцити бюджетів. Середня це що? По вже виданим іпотекам?Діапазон euribor 3.863 % - 4.185 %euribor + 1% буде відповідно 4.86% - 5.185%. Плюс страховка якась...Пропоную до теми за півроку повернутися. І тоді подивитися на відсоткові ставки та дефіцити бюджетів.

Не пройшло навіть і двох місяців - а ставка вже 4.324%. Замість 3,24%

https://www.idealista.com/en/news/finan ... -above-4-3

The average rate at which Spanish banks granted mortgages in September exceeded 4.3%, at its highest level since February 2009, when it stood at 4.324%, according to data from the Bank of Spain published on Friday.

А за півроку з жовтня таки сюди повернемося. Не пройшло навіть і двох місяців - а ставка вжеЗамістьА за півроку з жовтня таки сюди повернемося.



4.324% это уже с интересом банка. Тот самый 1%, почти все банки порезали его до 0.25-0.5, вот и получается 3.8 еврибор + 0.5 банк = 4.3%.



Но, самое интересное что на самом деле для покупателей это даже плюс, ну или как минимум пофиг. Так как выше ставка = меньше продаж = скидка при покупке. Борисовых тут на всех не хватает, которые за нал берут, большинство все-таки на ипотеку привязаны. Тоесть покупателю по итогу +/- то на то и выходит, или купить недвигу за 300к под 3%, или за 270к под 4%.



Додано: Чет 14 гру, 2023 18:56

4.324% это уже с интересом банка. Тот самый 1%, почти все банки порезали его до 0.25-0.5, вот и получается 3.8 еврибор + 0.5 банк = 4.3%.

Но, самое интересное что на самом деле для покупателей это даже плюс, ну или как минимум пофиг. Так как выше ставка = меньше продаж = скидка при покупке. Борисовых тут на всех не хватает, которые за нал берут, большинство все-таки на ипотеку привязаны. Тоесть покупателю по итогу +/- то на то и выходит, или купить недвигу за 300к под 3%, или за 270к под 4%.

П.С. Конечно это касается только той недвиги где продацы готовы давать скидку. Таких где-то 1/3 на данный момент (судя по тем звонкам что я делал так как сам сейчас выбираю жилье). Остальные пока держатся. Хотя то такое, даже тех вариантов где продаван готов уступить хватает.

В Польше маржа не снизилась, все те же 1,5-2%, но WIBOR уже пошел вниз.



Но, самое интересное что на самом деле для покупателей это даже плюс, ну или как минимум пофиг. Так как выше ставка = меньше продаж = скидка при покупке. Борисовых тут на всех не хватает, которые за нал берут, большинство все-таки на ипотеку привязаны. Тоесть покупателю по итогу +/- то на то и выходит, или купить недвигу за 300к под 3%, или за 270к под 4%.



П.С. Конечно это касается только той недвиги где продацы готовы давать скидку. Таких где-то 1/3 на данный момент (судя по тем звонкам что я делал так как сам сейчас выбираю жилье). Остальные пока держатся. Хотя то такое, даже тех вариантов где продаван готов уступить хватает. 4.324% это уже с интересом банка. Тот самый 1%, почти все банки порезали его до 0.25-0.5, вот и получается 3.8 еврибор + 0.5 банк = 4.3%.Но, самое интересное что на самом деле для покупателей это даже плюс, ну или как минимум пофиг. Так как выше ставка = меньше продаж = скидка при покупке. Борисовых тут на всех не хватает, которые за нал берут, большинство все-таки на ипотеку привязаны. Тоесть покупателю по итогу +/- то на то и выходит, или купить недвигу за 300к под 3%, или за 270к под 4%.П.С. Конечно это касается только той недвиги где продацы готовы давать скидку. Таких где-то 1/3 на данный момент (судя по тем звонкам что я делал так как сам сейчас выбираю жилье). Остальные пока держатся. Хотя то такое, даже тех вариантов где продаван готов уступить хватает.

В Польше маржа не снизилась, все те же 1,5-2%, но WIBOR уже пошел вниз. В Польше маржа не снизилась, все те же 1,5-2%, но WIBOR уже пошел вниз. Gastarbaiter Повідомлень: 2921 З нами з: 26.02.18 Подякував: 653 раз. Подякували: 498 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 гру, 2023 19:14 akurt написав: Bolt написав: Дивлюсь, на ФБ купа контор напарює навчання в Словаччині, за умови проходження в них курсів словацької мови.Наскільки, я розумію для вступу вона все одно знадобитися.

До речі, які вступні іспити треба складати, чи достатньо аттестата з української школи?

Там мабуть є. Дивлюсь, на ФБ купа контор напарює навчання в Словаччині, за умови проходження в них курсів словацької мови.Наскільки, я розумію для вступу вона все одно знадобитися.До речі, які вступні іспити треба складати, чи достатньо аттестата з української школи?Там мабуть є.

Всілякі «підготовчі курси» - то звичайний спосіб університетів заробити гроші типу «шабашки».

На практиці вони не мають відношення до вступу в той чи інший університет, як правило, там залучають викладачів, які не мають відношення ні до вступної компанії, ні до університету, просто метод підзаробити грошей на недосвідчених абітурієнтах та їх батьках.

В даному випадку ваше питання цікаве - ввечері знову звʼяжуся з батьками того студента запитаю. Теж із серії цікавого. В тому числі про вивчення словацької мови. Мабуть треба.



Мені наш хлопець, який закінчив Варшавську політехніку, і вчився англійсько, сказав, що краще б він вчився польською, тоді навчання було б значно дешевше, а англійська і так щодня потрібна та вивчив би її «автоматично».

Але інший студент з наших зараз вчиться там же і тільки англійською. Всілякі «підготовчі курси» - то звичайний спосіб університетів заробити гроші типу «шабашки».На практиці вони не мають відношення до вступу в той чи інший університет, як правило, там залучають викладачів, які не мають відношення ні до вступної компанії, ні до університету, просто метод підзаробити грошей на недосвідчених абітурієнтах та їх батьках.В даному випадку ваше питання цікаве - ввечері знову звʼяжуся з батьками того студента запитаю. Теж із серії цікавого. В тому числі про вивчення словацької мови. Мабуть треба.Мені наш хлопець, який закінчив Варшавську політехніку, і вчився англійсько, сказав, що краще б він вчився польською, тоді навчання було б значно дешевше, а англійська і так щодня потрібна та вивчив би її «автоматично».Але інший студент з наших зараз вчиться там же і тільки англійською.



Насчет Инглиша, который "автоматично".

Я не знаю, может сейчас молодежь более продвинутая.

По моим наблюдениям, действительно свободный уровень у тех, кто в среде с детства. Достаточный и свободный профессиональный у тех, кто закончил вуз в стране нейтивов. Причем, чем раньше начинать - тем лучше.

Знаю несколько сейчас работающих на высокооплачиваемых работах, котрые приехали в США

-сразу после школы

-на последних классах школы

-несколько лет после школы

У всех был какой-то уровень Инглиша, но все говорят, что первые год-полтора просто выли. Ничего не понимали что там читают им.

Сейчас решили, что жене стоит немного поучиться.

Пошли на презентацию каледжа, они предложили пройти тест на уровень Инглиша и потом они подтянут Инглиш до уровня, необходимого для учебы. Многие приходят, заключают контракт на обучение, потом оказывается, что они ничего не понимают.

Деньги никто не возвращает.

Цена за курсы при этом каледже - 350 долларов в семестр парттайм (2 раза в неделю по кажется 3 часа), что очень демократично. Да, есть бесплатных куча, но тут, надеюсь, программа будет направлена на конкретные требования.

Причем еще один момент.

Касательно преподавания в Польше, Чехии и тд на Инглише - это одно, понять НЕ нейтива проще, чем некоторых нейтивов.

Я недавно зарегистрировался на американском форуме по недвиге.

Я думал, что с ридингом у меня более менее нормально. Ага, на первой-же странице ветки куда я залез, началась головная боль. Они общаются другим словарным набором, нежели у нас в обиходе.

При этом, не знаю как сейчас, но лет 5 назад у меня был около 5 тысяч слов, включая наборы слов для Айлтс. Сейчас не знаю, может 7-8.

Так вот, этого мало. Когда ты в первом же сообщении лезешь 2 раза в гугл-транслейтор - это говорит о проблеме. Насчет Инглиша, который "автоматично".Я не знаю, может сейчас молодежь более продвинутая.По моим наблюдениям, действительно свободный уровень у тех, кто в среде с детства. Достаточный и свободный профессиональный у тех, кто закончил вуз в стране нейтивов. Причем, чем раньше начинать - тем лучше.Знаю несколько сейчас работающих на высокооплачиваемых работах, котрые приехали в США-сразу после школы-на последних классах школы-несколько лет после школыУ всех был какой-то уровень Инглиша, но все говорят, что первые год-полтора просто выли. Ничего не понимали что там читают им.Сейчас решили, что жене стоит немного поучиться.Пошли на презентацию каледжа, они предложили пройти тест на уровень Инглиша и потом они подтянут Инглиш до уровня, необходимого для учебы. Многие приходят, заключают контракт на обучение, потом оказывается, что они ничего не понимают.Деньги никто не возвращает.Цена за курсы при этом каледже - 350 долларов в семестр парттайм (2 раза в неделю по кажется 3 часа), что очень демократично. Да, есть бесплатных куча, но тут, надеюсь, программа будет направлена на конкретные требования.Причем еще один момент.Касательно преподавания в Польше, Чехии и тд на Инглише - это одно, понять НЕ нейтива проще, чем некоторых нейтивов.Я недавно зарегистрировался на американском форуме по недвиге.Я думал, что с ридингом у меня более менее нормально. Ага, на первой-же странице ветки куда я залез, началась головная боль. Они общаются другим словарным набором, нежели у нас в обиходе.При этом, не знаю как сейчас, но лет 5 назад у меня был около 5 тысяч слов, включая наборы слов для Айлтс. Сейчас не знаю, может 7-8.Так вот, этого мало. Когда ты в первом же сообщении лезешь 2 раза в гугл-транслейтор - это говорит о проблеме. rjkz

