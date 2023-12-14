Сибарит написав: rjkz написав:
В Трамп Виллидж висит уже с полгода 1 бедрум. 255 куе. Рент разрешен. Правда 3 года из 5. 4 этаж 22 этажного дома. ЖБ перекрытия. Кирпичные стены. В общем, по хорошему не типичный амерканский жк.
Насколько я знаю, в НЙ это вполне типично для социального жилья.
Беглый поиск это подтвердил, комплекс строился по программе Митчелла-Ламы. Это не для нищих, но элемент социала всегда вносит свои краски.
С тех пор, конечно, прошло много времени, но рисковать я не стал бы - соседи могут не понравиться, а это важнее, чем материал стен.
akurt написав:
Klobúk dole za taký slova!!!
Вот так я случайно узнал происхождение слова "нахлобучить"
Да, я в курсе, это не социальное жилье, но квартиры там участвовали в социальных проектах.
Это сейчас любая новостройка, даже самая лакшери, передает часть квартир в программы афордбл хауз.
Только....там просто чуть ниже аренда (буквально на пару сотен в месяц), но чтобы ее получить, надо соответствовать куче критериев, в том числе противоречащих друг другу.
Кроме того, там или лотереи или такие очереди, что проще не планировать.
Например, условие на рент что доход хаузхолда должен быть,скажем, не выще 50 куе в год, но при этом рент 3 куе в месяц вместо 3,5 или 4 рыночных.
Реально, это условие невыполнимо если не нажухивать или систему или государство или лендлорда.
Трамп Виллидж не столько "социальное жилье" насколько расположенные рядом дома "Ворбаса". Внешне очень похожие.
Сейчас Трамп Виллидж - это кооперативные дома, то есть, жильцы являются собственниками этих домов, ОСББ фактически. Ворбас - это как раз социальное жилье, но это совсем не гетто. Многие жильцы выиграли право там жить в лотерею.
При этом это средний и нижний средний класс.
Фактически, все коопы когда-то были "социальными". Например, я сейчас живу в билдинге, который "социально" якобы строили для учителейв 50-х годах.
Это не мешало ему трансформироваться и жильцов, которые тут живут с первого дня, на данный момент 2. Оба очень почтенного возраста.
Трамп Виллидж - это комплекс с очень активными сделками.
Причем, насколько я знаю, именно сейчас в том районе, а не комплексе, контингент несколько меняется. Стать членом коопа не так просто, надо пройти одобрение Борда. Одних только материальных возможностей недостаточно. Так вот одним из критериев является избежание конфликтов на основании разности культур и менталитетов. Это попахивает ксенофобией, но селяви.
Стоит ли говорить, что ввиду близости Брайтона, Трамп Виллидж населен преимущественно выходцами из стран б.ссср и их потомками.
Кроме того, когда-то очень давно, в начале прошлого века, территория западнее, Сигейт, была населена религиозными евреями, но после того, как получила популярность пляжная тема, они оттуда ушли по религиозным соображениям. Их место заняли опять-же выходцы из Восточной Европы, а уж чуть севернее обосновались "загорелые ребята" которые и создают негативное влияние.