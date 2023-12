Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1661166216631664 Додано: Чет 14 гру, 2023 22:05 Denik написав: rjkz написав: Их девать некуда, на них нет денег.

В НЙ сокращают финансирование всего чего можно и нельзя - полиция, школы, медицина, парки, МТА, вводят допсборы. Уже мер Адамс, демократ, воет на Луну.

Слышал, что в Чикаго подобная ситуация если не хуже. Их девать некуда, на них нет денег.В НЙ сокращают финансирование всего чего можно и нельзя - полиция, школы, медицина, парки, МТА, вводят допсборы. Уже мер Адамс, демократ, воет на Луну.Слышал, что в Чикаго подобная ситуация если не хуже.

А ото мені не вірили як я казав що буде жахлива бюджетна ситуація через зростання витрат на обслуговування муніципальних боргів через зостання облікової ставки. А ото мені не вірили як я казав що буде жахлива бюджетна ситуація через зростання витрат на обслуговування муніципальних боргів через зостання облікової ставки.



Ставка тут имеет весьма касательное значение.

Бюджет НЙС формируется из местных налогов.

Налог на недвижимость...представляете себе объемы поступлений?

Налог на доходы фл, преприятий...тоже не кисло.

Просто бюджет был сформирован без учета расходов на беженцеы, а теперь они есть. Ставка тут имеет весьма касательное значение.Бюджет НЙС формируется из местных налогов.Налог на недвижимость...представляете себе объемы поступлений?Налог на доходы фл, преприятий...тоже не кисло.Просто бюджет был сформирован без учета расходов на беженцеы, а теперь они есть. rjkz

Повідомлень: 15920 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8122 раз. Подякували: 5005 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 гру, 2023 22:27 Сибарит написав: rjkz написав: В Трамп Виллидж висит уже с полгода 1 бедрум. 255 куе. Рент разрешен. Правда 3 года из 5. 4 этаж 22 этажного дома. ЖБ перекрытия. Кирпичные стены. В общем, по хорошему не типичный амерканский жк. В Трамп Виллидж висит уже с полгода 1 бедрум. 255 куе. Рент разрешен. Правда 3 года из 5. 4 этаж 22 этажного дома. ЖБ перекрытия. Кирпичные стены. В общем, по хорошему не типичный амерканский жк.

Насколько я знаю, в НЙ это вполне типично для социального жилья.

Беглый поиск это подтвердил, комплекс строился по программе Митчелла-Ламы. Это не для нищих, но элемент социала всегда вносит свои краски.

С тех пор, конечно, прошло много времени, но рисковать я не стал бы - соседи могут не понравиться, а это важнее, чем материал стен.



akurt написав: Klobúk dole za taký slova!!! Klobúk dole za taký slova!!!

Вот так я случайно узнал происхождение слова "нахлобучить" Насколько я знаю, в НЙ это вполне типично для социального жилья.Беглый поиск это подтвердил, комплекс строился по программе Митчелла-Ламы. Это не для нищих, но элемент социала всегда вносит свои краски.С тех пор, конечно, прошло много времени, но рисковать я не стал бы - соседи могут не понравиться, а это важнее, чем материал стен.Вот так я случайно узнал происхождение слова "нахлобучить"



Да, я в курсе, это не социальное жилье, но квартиры там участвовали в социальных проектах.

Это сейчас любая новостройка, даже самая лакшери, передает часть квартир в программы афордбл хауз.

Только....там просто чуть ниже аренда (буквально на пару сотен в месяц), но чтобы ее получить, надо соответствовать куче критериев, в том числе противоречащих друг другу.

Кроме того, там или лотереи или такие очереди, что проще не планировать.

Например, условие на рент что доход хаузхолда должен быть,скажем, не выще 50 куе в год, но при этом рент 3 куе в месяц вместо 3,5 или 4 рыночных.

Реально, это условие невыполнимо если не нажухивать или систему или государство или лендлорда.

Трамп Виллидж не столько "социальное жилье" насколько расположенные рядом дома "Ворбаса". Внешне очень похожие.

Сейчас Трамп Виллидж - это кооперативные дома, то есть, жильцы являются собственниками этих домов, ОСББ фактически. Ворбас - это как раз социальное жилье, но это совсем не гетто. Многие жильцы выиграли право там жить в лотерею.

При этом это средний и нижний средний класс.

Фактически, все коопы когда-то были "социальными". Например, я сейчас живу в билдинге, который "социально" якобы строили для учителейв 50-х годах.

Это не мешало ему трансформироваться и жильцов, которые тут живут с первого дня, на данный момент 2. Оба очень почтенного возраста.

Трамп Виллидж - это комплекс с очень активными сделками.

Причем, насколько я знаю, именно сейчас в том районе, а не комплексе, контингент несколько меняется. Стать членом коопа не так просто, надо пройти одобрение Борда. Одних только материальных возможностей недостаточно. Так вот одним из критериев является избежание конфликтов на основании разности культур и менталитетов. Это попахивает ксенофобией, но селяви.

Стоит ли говорить, что ввиду близости Брайтона, Трамп Виллидж населен преимущественно выходцами из стран б.ссср и их потомками.

Кроме того, когда-то очень давно, в начале прошлого века, территория западнее, Сигейт, была населена религиозными евреями, но после того, как получила популярность пляжная тема, они оттуда ушли по религиозным соображениям. Их место заняли опять-же выходцы из Восточной Европы, а уж чуть севернее обосновались "загорелые ребята" которые и создают негативное влияние. Да, я в курсе, это не социальное жилье, но квартиры там участвовали в социальных проектах.Это сейчас любая новостройка, даже самая лакшери, передает часть квартир в программы афордбл хауз.Только....там просто чуть ниже аренда (буквально на пару сотен в месяц), но чтобы ее получить, надо соответствовать куче критериев, в том числе противоречащих друг другу.Кроме того, там или лотереи или такие очереди, что проще не планировать.Например, условие на рент что доход хаузхолда должен быть,скажем, не выще 50 куе в год, но при этом рент 3 куе в месяц вместо 3,5 или 4 рыночных.Реально, это условие невыполнимо если не нажухивать или систему или государство или лендлорда.Трамп Виллидж не столько "социальное жилье" насколько расположенные рядом дома "Ворбаса". Внешне очень похожие.Сейчас Трамп Виллидж - это кооперативные дома, то есть, жильцы являются собственниками этих домов, ОСББ фактически. Ворбас - это как раз социальное жилье, но это совсем не гетто. Многие жильцы выиграли право там жить в лотерею.При этом это средний и нижний средний класс.Фактически, все коопы когда-то были "социальными". Например, я сейчас живу в билдинге, который "социально" якобы строили для учителейв 50-х годах.Это не мешало ему трансформироваться и жильцов, которые тут живут с первого дня, на данный момент 2. Оба очень почтенного возраста.Трамп Виллидж - это комплекс с очень активными сделками.Причем, насколько я знаю, именно сейчас в том районе, а не комплексе, контингент несколько меняется. Стать членом коопа не так просто, надо пройти одобрение Борда. Одних только материальных возможностей недостаточно. Так вот одним из критериев является избежание конфликтов на основании разности культур и менталитетов. Это попахивает ксенофобией, но селяви.Стоит ли говорить, что ввиду близости Брайтона, Трамп Виллидж населен преимущественно выходцами из стран б.ссср и их потомками.Кроме того, когда-то очень давно, в начале прошлого века, территория западнее, Сигейт, была населена религиозными евреями, но после того, как получила популярность пляжная тема, они оттуда ушли по религиозным соображениям. Их место заняли опять-же выходцы из Восточной Европы, а уж чуть севернее обосновались "загорелые ребята" которые и создают негативное влияние. rjkz

Повідомлень: 15920 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8122 раз. Подякували: 5005 раз. Профіль 3 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 гру, 2023 22:42 rjkz написав: Насчет Инглиша, который "автоматично".

Я не знаю, может сейчас молодежь более продвинутая.

По моим наблюдениям, действительно свободный уровень у тех, кто в среде с детства. Достаточный и свободный профессиональный у тех, кто закончил вуз в стране нейтивов. Насчет Инглиша, который "автоматично".Я не знаю, может сейчас молодежь более продвинутая.По моим наблюдениям, действительно свободный уровень у тех, кто в среде с детства. Достаточный и свободный профессиональный у тех, кто закончил вуз в стране нейтивов.



Ілюзія, на жаль ) Дійсно вільний та без акценту - це ті, хто приїхав до 12, а краще до 10 років.



Вуз - не те, не те. Природні здібності звичайно дуже важливі. Музичний слух. Ілюзія, на жаль ) Дійсно вільний та без акценту - це ті, хто приїхав до 12, а краще до 10 років.Вуз - не те, не те. Природні здібності звичайно дуже важливі. Музичний слух. adeges Повідомлень: 4448 З нами з: 14.03.06 Подякував: 421 раз. Подякували: 1031 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 гру, 2023 22:46 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Ставка тут имеет весьма касательное значение.

Бюджет НЙС формируется из местных налогов. Ставка тут имеет весьма касательное значение.Бюджет НЙС формируется из местных налогов.

А муніципальних боргів, обслуговування яких корелюється зі ставкою немає?

Сама наївність.

https://www.statista.com/statistics/305 ... tate-debt/

точніше з сайту уряду Нью-Йорка

https://comptroller.nyc.gov/reports/ann ... ligations/

The percentage of tax revenues dedicated to debt service grew from 9.6 percent in FY 2022 to 10.2 percent in FY 2023, well below the 15 percent threshold used to evaluate affordability. However, we project that rising interest rates and greater capital debt will push that number up nearer to the threshold in the coming years.

Тіпа найближчими роками 15% бюджету йтиме на обслуговування боргу.

А ще є штат і там свій борг. І жирним виділив про ставку, яка має "касательное значение".



rjkz написав: Просто бюджет был сформирован без учета расходов на беженцеы, а теперь они есть. Просто бюджет был сформирован без учета расходов на беженцеы, а теперь они есть.

1% проблем через біженців. 10% від бюджету проблем через недолугий популізм. Зате винуватий Байден, який не хоче закрити південний кордон.

Нагадує про "Спасибо жителям Донбасса". Тільки в цьому випадку не за президента, а за популістську владу. А муніципальних боргів, обслуговування яких корелюється зі ставкою немає?Сама наївність.точніше з сайту уряду Нью-ЙоркаТіпа найближчими рокамийтиме на обслуговування боргу.А ще є штат і там свій борг. І жирним виділив про ставку, яка має "касательное значение".1% проблем через біженців. 10% від бюджету проблем через недолугий популізм. Зате винуватий Байден, який не хоче закрити південний кордон.Нагадує про "Спасибо жителям Донбасса". Тільки в цьому випадку не за президента, а за популістську владу. Denik Повідомлень: 2760 З нами з: 23.02.09 Подякував: 582 раз. Подякували: 1073 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 гру, 2023 01:42 Denik написав: rjkz написав: А "денег нет" потому что ФЕД пылесосит ковидную денежную массу. А "денег нет" потому что ФЕД пылесосит ковидную денежную массу.

Грошей немає не тому, що ФЕД пилосить, а тому що під час ковіду багато грошей просто роздали на шару, а податки не підвищили, щоб зібрати гроші, роздані на шару. І не підвищать бо рік виборів. І ще рік проблема буде лише загострюватися. Грошей немає не тому, що ФЕД пилосить, а тому що під час ковіду багато грошей просто роздали на шару, а податки не підвищили, щоб зібрати гроші, роздані на шару. І не підвищать бо рік виборів. І ще рік проблема буде лише загострюватися.



Подоходный немного повысили.

Это первое.

Второе, это то, что к НЙскому бюджету это не имеет прямого отношения.

Повторюсь, есть подоходный налог на зп нйс, а это едва-ли не самый большой и высокооплачиваемый рынок труда в стране с первой экономикой. Не знаю сколько людей платит этот налог (резиденты НЙС, которые и зп получают в НЙС), но население НЙ около 8,5 млн человек только официально.

Есть праперти такс НЙС - это офигенный по объему и стоимости объем недвижимости. Это сотни миллиардов в год.

Этого дохода фактически нет у украинских городов. Профанация.

С каждого проданного товара в нй платится налог 8,5%кроме товаров не облагающихся этим налогом. С каждого авто, с каждой бутылки кока-колы, с каждой плитки шоколада.

Услуги тоже облагаются этим налогом. Это местный налог.

у нй астрономическая доходная часть, практически не зависящая ннапрямую с учетной ставкой. Просто и расходы большие. А Адамс любит проепывать бабки. Подоходный немного повысили.Это первое.Второе, это то, что к НЙскому бюджету это не имеет прямого отношения.Повторюсь, есть подоходный налог на зп нйс, а это едва-ли не самый большой и высокооплачиваемый рынок труда в стране с первой экономикой. Не знаю сколько людей платит этот налог (резиденты НЙС, которые и зп получают в НЙС), но население НЙ около 8,5 млн человек только официально.Есть праперти такс НЙС - это офигенный по объему и стоимости объем недвижимости. Это сотни миллиардов в год.Этого дохода фактически нет у украинских городов. Профанация.С каждого проданного товара в нй платится налог 8,5%кроме товаров не облагающихся этим налогом. С каждого авто, с каждой бутылки кока-колы, с каждой плитки шоколада.Услуги тоже облагаются этим налогом. Это местный налог.Просто и расходы большие. А Адамс любит проепывать бабки. rjkz

Повідомлень: 15920 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8122 раз. Подякували: 5005 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 гру, 2023 06:12 adeges написав: rjkz написав: Насчет Инглиша, который "автоматично".

Я не знаю, может сейчас молодежь более продвинутая.

По моим наблюдениям, действительно свободный уровень у тех, кто в среде с детства. Достаточный и свободный профессиональный у тех, кто закончил вуз в стране нейтивов. Насчет Инглиша, который "автоматично".Я не знаю, может сейчас молодежь более продвинутая.По моим наблюдениям, действительно свободный уровень у тех, кто в среде с детства. Достаточный и свободный профессиональный у тех, кто закончил вуз в стране нейтивов.



Ілюзія, на жаль ) Дійсно вільний та без акценту - це ті, хто приїхав до 12, а краще до 10 років.



Вуз - не те, не те. Природні здібності звичайно дуже важливі. Музичний слух. Ілюзія, на жаль ) Дійсно вільний та без акценту - це ті, хто приїхав до 12, а краще до 10 років.Вуз - не те, не те. Природні здібності звичайно дуже важливі. Музичний слух.



Я не помню где и когда натолкнулся на якобы исследование, что дети до 11 лет (это по затухающей) способны пикапнуть язык как второй родной.

После этого уже надо учить.

Вот мы когда приехали, дети были еще до 11 лет, не младенцы, но маленькие.

Мультики смотрели. Мы им поставили ограничение - 1 час в день мультиков на русском (сорри), на английском - без ограничения.

Сейчас они весь контент смотрят на Инглише, старший больше чертей гоняет на лаптапе, а младший читает бумажные книги с удовольствием, на Инглише. Кириллицу практически не читает. Надо проверить или старший еще умеет читать на русском и украинском, так-то он с 4-х лет читал.

Ну а мы с женой . Причем я-то в 40+ начал учить с полного нуля, а она в школе учила, в универе одном учила, потом второе высшее тоже с Инглишем + занятия с репетитором. И перед отъездом на курсы ходила и тут уже на 2-х, это будут третьи.

Ввели традицию, подписались на Пикок, смотрим пару раз в неделю фильмы и мультфильмы. Детям все впорядке, а мы пока далеко не все и всегда понимаем.

Поэтому, образование детей зарубежом - это хорошо, но еще лучше их туда отвезти в возрасте до 10 лет. Может в матлицеях Украины и лучше преподают математику, но математика в первую очередь нужна технарям, что так или иначе более означает наемный труд. Для того, чтобы вести бизнес, надо быть "своим", надо в этом всем вырасти и впитать с детства. Я не помню где и когда натолкнулся на якобы исследование, что дети до 11 лет (это по затухающей) способны пикапнуть язык как второй родной.После этого уже надо учить.Вот мы когда приехали, дети были еще до 11 лет, не младенцы, но маленькие.Мультики смотрели. Мы им поставили ограничение - 1 час в день мультиков на русском (сорри), на английском - без ограничения.Сейчас они весь контент смотрят на Инглише, старший больше чертей гоняет на лаптапе, а младший читает бумажные книги с удовольствием, на Инглише. Кириллицу практически не читает. Надо проверить или старший еще умеет читать на русском и украинском, так-то он с 4-х лет читал.Ну а мы с женой. Причем я-то в 40+ начал учить с полного нуля, а она в школе учила, в универе одном учила, потом второе высшее тоже с Инглишем + занятия с репетитором. И перед отъездом на курсы ходила и тут уже на 2-х, это будут третьи.Ввели традицию, подписались на Пикок, смотрим пару раз в неделю фильмы и мультфильмы. Детям все впорядке, а мы пока далеко не все и всегда понимаем.Поэтому, образование детей зарубежом - это хорошо, но еще лучше их туда отвезти в возрасте до 10 лет. Может в матлицеях Украины и лучше преподают математику, но математика в первую очередь нужна технарям, что так или иначе более означает наемный труд. Для того, чтобы вести бизнес, надо быть "своим", надо в этом всем вырасти и впитать с детства. rjkz

Повідомлень: 15920 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8122 раз. Подякували: 5005 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 гру, 2023 07:29 Denik написав: rjkz написав: Ставка тут имеет весьма касательное значение.

Бюджет НЙС формируется из местных налогов. Ставка тут имеет весьма касательное значение.Бюджет НЙС формируется из местных налогов.

А муніципальних боргів, обслуговування яких корелюється зі ставкою немає?

Сама наївність.

https://www.statista.com/statistics/305 ... tate-debt/

точніше з сайту уряду Нью-Йорка

https://comptroller.nyc.gov/reports/ann ... ligations/

The percentage of tax revenues dedicated to debt service grew from 9.6 percent in FY 2022 to 10.2 percent in FY 2023, well below the 15 percent threshold used to evaluate affordability. However, we project that rising interest rates and greater capital debt will push that number up nearer to the threshold in the coming years.

Тіпа найближчими роками 15% бюджету йтиме на обслуговування боргу.

А ще є штат і там свій борг. І жирним виділив про ставку, яка має "касательное значение".



rjkz написав: Просто бюджет был сформирован без учета расходов на беженцеы, а теперь они есть. Просто бюджет был сформирован без учета расходов на беженцеы, а теперь они есть.

1% проблем через біженців. 10% від бюджету проблем через недолугий популізм. Зате винуватий Байден, який не хоче закрити південний кордон.

Нагадує про "Спасибо жителям Донбасса". Тільки в цьому випадку не за президента, а за популістську владу. А муніципальних боргів, обслуговування яких корелюється зі ставкою немає?Сама наївність.точніше з сайту уряду Нью-ЙоркаТіпа найближчими рокамийтиме на обслуговування боргу.А ще є штат і там свій борг. І жирним виділив про ставку, яка має "касательное значение".1% проблем через біженців. 10% від бюджету проблем через недолугий популізм. Зате винуватий Байден, який не хоче закрити південний кордон.Нагадує про "Спасибо жителям Донбасса". Тільки в цьому випадку не за президента, а за популістську владу.



Я не спорю, что Адамс популист.

Но такой наплыв беженцев просто принял размер катастрофы.

Чтобы было понятно насколько тут растрачивают деньги на всякую фигню с размахом...есть такое жилье...квартиры с одноместным размещением. Это отдельная комната с раковиной и плитой. Санузел общий на этаже. Для самых...непривиредливых и бедных. Так вот, решили модернизировать 500 таких квартир, обустроив в этих комнатах санузел. Выделено на это...готовы?...50 млн долларов!!! 100 тысяч, чтобы поставить унитаз и может душевую кабину? Да, как строитель я понимаю что есть работы по коммуникациям и тп...

Но еханы бабай! студии в моей локации еще пару лет назад были за 150-170 куе.

Это нормальные студии с полноценной ванной, кухней и какой-то прихожей. Фактически, это в нашем понимании 1 к квартира. Я не спорю, что Адамс популист.Но такой наплыв беженцев просто принял размер катастрофы.Чтобы было понятно насколько тут растрачивают деньги на всякую фигню с размахом...есть такое жилье...квартиры с одноместным размещением. Это отдельная комната с раковиной и плитой. Санузел общий на этаже. Для самых...непривиредливых и бедных. Так вот, решили модернизировать 500 таких квартир, обустроив в этих комнатах санузел. Выделено на это...готовы?...50 млн долларов!!! 100 тысяч, чтобы поставить унитаз и может душевую кабину? Да, как строитель я понимаю что есть работы по коммуникациям и тп...Но еханы бабай! студии в моей локации еще пару лет назад были за 150-170 куе.Это нормальные студии с полноценной ванной, кухней и какой-то прихожей. Фактически, это в нашем понимании 1 к квартира. Востаннє редагувалось rjkz в П'ят 15 гру, 2023 16:19, всього редагувалось 1 раз. rjkz

Повідомлень: 15920 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8122 раз. Подякували: 5005 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 гру, 2023 11:43 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: у нй астрономическая доходная часть, практически не зависящая ннапрямую с учетной ставкой. Просто и расходы большие. А Адамс любит проепывать бабки. у нй астрономическая доходная часть, практически не зависящая ннапрямую с учетной ставкой. Просто и расходы большие. А Адамс любит проепывать бабки.

видатки в частині обслуговування боргу напряму залежать від облікової ставки. rjkz написав: 100 тысяч, чтобы поставить унитаз и может душевую кабину? 100 тысяч, чтобы поставить унитаз и может душевую кабину?

А уявіть собі скільки буде коштувати все житло на електричне опалення перевести? видатки в частині обслуговування боргу напряму залежать від облікової ставки.А уявіть собі скільки буде коштувати все житло на електричне опалення перевести? Denik Повідомлень: 2760 З нами з: 23.02.09 Подякував: 582 раз. Подякували: 1073 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 гру, 2023 19:52 rjkz написав: ЛАД написав: akurt написав: Про імпланти:

-........

Зазвичай знадобиться другий візит ще на тиждень десь через 3-6 місяців.

....... Про імпланти:-........Зазвичай знадобиться другий візит ще на тиждень десь через 3-6 місяців........

Зачем? Зачем?



там по технологии так надо, поэтапно делается. там по технологии так надо, поэтапно делается.

Не знаю. Делали жене, в Харькове. Поэтапно было, но значительно быстрее, чем через полгода. По-моему, через месяц после установки имплантов изготовление протезов. Не знаю. Делали жене, в Харькове. Поэтапно было, но значительно быстрее, чем через полгода. По-моему, через месяц после установки имплантов изготовление протезов. ЛАД 2 Повідомлень: 26876 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5207 раз. Подякували: 4823 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 гру, 2023 20:11 ЛАД написав: rjkz написав: ЛАД написав: Зачем? Зачем?



там по технологии так надо, поэтапно делается. там по технологии так надо, поэтапно делается.

Не знаю. Делали жене, в Харькове. Поэтапно было, но значительно быстрее, чем через полгода. По-моему, через месяц после установки имплантов изготовление протезов. Не знаю. Делали жене, в Харькове. Поэтапно было, но значительно быстрее, чем через полгода. По-моему, через месяц после установки имплантов изготовление протезов.

Засверливают штифт в челюсть. Затем ждут пока приживется. Дальше прикручивают сам зуб. Засверливают штифт в челюсть. Затем ждут пока приживется. Дальше прикручивают сам зуб. Bolt Повідомлень: 2598 З нами з: 09.11.17 Подякував: 6 раз. Подякували: 191 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1661166216631664 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостейМодератори: Faceless