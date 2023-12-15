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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1662166316641665
Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 20:35

  Denik написав:
  rjkz написав:у нй астрономическая доходная часть, практически не зависящая ннапрямую с учетной ставкой. Просто и расходы большие. А Адамс любит проепывать бабки.

видатки в частині обслуговування боргу напряму залежать від облікової ставки.
  rjkz написав:100 тысяч, чтобы поставить унитаз и может душевую кабину?

А уявіть собі скільки буде коштувати все житло на електричне опалення перевести? :D


Для города немного.
Приняли закон 97, по которому это надо сделать.
За счет собственников. Примерно 700-1000 куе на один билдинг.
Город еще и заработает на штрафах.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 20:51

  Bolt написав:
  ЛАД написав:
  rjkz написав:..........
там по технологии так надо, поэтапно делается.

Не знаю. Делали жене, в Харькове. Поэтапно было, но значительно быстрее, чем через полгода. По-моему, через месяц после установки имплантов изготовление протезов.

Засверливают штифт в челюсть. Затем ждут пока приживется. Дальше прикручивают сам зуб.

Ну правильно. Вот между этими этапами, насколько помню 1 мес., никак не полгода. Жене делали не один зуб, а всю нижнюю челюсть. Что, полгода без зубов ходить?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 20:53

Re: Еміграція, заробітчанство

rjkz написав:
  Denik написав:
  rjkz написав:у нй астрономическая доходная часть, практически не зависящая ннапрямую с учетной ставкой. Просто и расходы большие. А Адамс любит проепывать бабки.

видатки в частині обслуговування боргу напряму залежать від облікової ставки.
  rjkz написав:100 тысяч, чтобы поставить унитаз и может душевую кабину?

А уявіть собі скільки буде коштувати все житло на електричне опалення перевести? :D


Для города немного.
Приняли закон 97, по которому это надо сделать.
За счет собственников. Примерно 700-1000 куе на один билдинг.
Город еще и заработает на штрафах.

А потужностей вистачить? Це ж фактично подвоїти споживання електрохарчування в холодний період
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 20:56

  rjkz написав:
  Denik написав:...........
А уявіть собі скільки буде коштувати все житло на електричне опалення перевести? :D

Для города немного.
Приняли закон 97, по которому это надо сделать.
За счет собственников. Примерно 700-1000 куе на один билдинг.
Город еще и заработает на штрафах.

Что НЙ переводят на электроотопление? С газового?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 21:01

Re: Еміграція, заробітчанство

ЛАД написав:
  rjkz написав:
  Denik написав:...........
А уявіть собі скільки буде коштувати все житло на електричне опалення перевести? :D

Для города немного.
Приняли закон 97, по которому это надо сделать.
За счет собственников. Примерно 700-1000 куе на один билдинг.
Город еще и заработает на штрафах.

Что НЙ переводят на электроотопление? С газового?
З мазуту якогось
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 21:46

  Faceless написав:
rjkz написав:
Для города немного.
Приняли закон 97, по которому это надо сделать.
За счет собственников. Примерно 700-1000 куе на один билдинг.
Город еще и заработает на штрафах.

А потужностей вистачить? Це ж фактично подвоїти споживання електрохарчування в холодний період


КонЭдиссон, нйская энергокомпания заявила, что готова к этому как по мощностям производства ээ так и по инфраструктуре доставки.
Тут надо отметить, что в летнее время нагрузка от кондиционеров считается более высокой нежели от обогрева. Насколько это утверждение верно - не берусь оценивать.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 21:49

  ЛАД написав:
  rjkz написав:
  Denik написав:...........
А уявіть собі скільки буде коштувати все житло на електричне опалення перевести? :D

Для города немного.
Приняли закон 97, по которому это надо сделать.
За счет собственников. Примерно 700-1000 куе на один билдинг.
Город еще и заработает на штрафах.

Что НЙ переводят на электроотопление? С газового?


Сейчас в каждом билдинге существует один или два типа отопления из трех - сжигание ойла(что-то типа мазута), газа (бывает комбинированно с ойлом) и электрический (эйр-памп).
В первую очередь пытаются избавиться от отопления ойлом.
rjkz
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