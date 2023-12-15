Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 1662166316641665 Додано: П'ят 15 гру, 2023 20:35 Denik написав: rjkz написав: у нй астрономическая доходная часть, практически не зависящая ннапрямую с учетной ставкой. Просто и расходы большие. А Адамс любит проепывать бабки. у нй астрономическая доходная часть, практически не зависящая ннапрямую с учетной ставкой. Просто и расходы большие. А Адамс любит проепывать бабки.

видатки в частині обслуговування боргу напряму залежать від облікової ставки. rjkz написав: 100 тысяч, чтобы поставить унитаз и может душевую кабину? 100 тысяч, чтобы поставить унитаз и может душевую кабину?

А уявіть собі скільки буде коштувати все житло на електричне опалення перевести? видатки в частині обслуговування боргу напряму залежать від облікової ставки.А уявіть собі скільки буде коштувати все житло на електричне опалення перевести?



Для города немного.

Приняли закон 97, по которому это надо сделать.

За счет собственников. Примерно 700-1000 куе на один билдинг.

Город еще и заработает на штрафах. Для города немного.Приняли закон 97, по которому это надо сделать.За счет собственников. Примерно 700-1000 куе на один билдинг.Город еще и заработает на штрафах. rjkz

Повідомлень: 15923 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8122 раз. Подякували: 5005 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 гру, 2023 20:51 Bolt написав: ЛАД написав: rjkz написав: ..........

там по технологии так надо, поэтапно делается. ..........там по технологии так надо, поэтапно делается.

Не знаю. Делали жене, в Харькове. Поэтапно было, но значительно быстрее, чем через полгода. По-моему, через месяц после установки имплантов изготовление протезов. Не знаю. Делали жене, в Харькове. Поэтапно было, но значительно быстрее, чем через полгода. По-моему, через месяц после установки имплантов изготовление протезов.

Засверливают штифт в челюсть. Затем ждут пока приживется. Дальше прикручивают сам зуб. Засверливают штифт в челюсть. Затем ждут пока приживется. Дальше прикручивают сам зуб.

Ну правильно. Вот между этими этапами, насколько помню 1 мес., никак не полгода. Жене делали не один зуб, а всю нижнюю челюсть. Что, полгода без зубов ходить? Ну правильно. Вот между этими этапами, насколько помню 1 мес., никак не полгода. Жене делали не один зуб, а всю нижнюю челюсть. Что, полгода без зубов ходить? ЛАД 2 Повідомлень: 26878 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5207 раз. Подякували: 4823 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 гру, 2023 20:53 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Denik написав: rjkz написав: у нй астрономическая доходная часть, практически не зависящая ннапрямую с учетной ставкой. Просто и расходы большие. А Адамс любит проепывать бабки. у нй астрономическая доходная часть, практически не зависящая ннапрямую с учетной ставкой. Просто и расходы большие. А Адамс любит проепывать бабки.

видатки в частині обслуговування боргу напряму залежать від облікової ставки. rjkz написав: 100 тысяч, чтобы поставить унитаз и может душевую кабину? 100 тысяч, чтобы поставить унитаз и может душевую кабину?

А уявіть собі скільки буде коштувати все житло на електричне опалення перевести? видатки в частині обслуговування боргу напряму залежать від облікової ставки.А уявіть собі скільки буде коштувати все житло на електричне опалення перевести?



Для города немного.

Приняли закон 97, по которому это надо сделать.

За счет собственников. Примерно 700-1000 куе на один билдинг.

Город еще и заработает на штрафах. Для города немного.Приняли закон 97, по которому это надо сделать.За счет собственников. Примерно 700-1000 куе на один билдинг.Город еще и заработает на штрафах.

А потужностей вистачить? Це ж фактично подвоїти споживання електрохарчування в холодний період А потужностей вистачить? Це ж фактично подвоїти споживання електрохарчування в холодний період Faceless

Модератор Повідомлень: 34358 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1425 раз. Подякували: 7915 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 гру, 2023 20:56 rjkz написав: Denik написав: ...........

А уявіть собі скільки буде коштувати все житло на електричне опалення перевести? ...........А уявіть собі скільки буде коштувати все житло на електричне опалення перевести?

Для города немного.

Приняли закон 97, по которому это надо сделать.

За счет собственников. Примерно 700-1000 куе на один билдинг.

Город еще и заработает на штрафах. Для города немного.Приняли закон 97, по которому это надо сделать.За счет собственников. Примерно 700-1000 куе на один билдинг.Город еще и заработает на штрафах.

Что НЙ переводят на электроотопление? С газового? Что НЙ переводят на электроотопление? С газового? ЛАД 2 Повідомлень: 26878 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5207 раз. Подякували: 4823 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 гру, 2023 21:01 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: rjkz написав: Denik написав: ...........

А уявіть собі скільки буде коштувати все житло на електричне опалення перевести? ...........А уявіть собі скільки буде коштувати все житло на електричне опалення перевести?

Для города немного.

Приняли закон 97, по которому это надо сделать.

За счет собственников. Примерно 700-1000 куе на один билдинг.

Город еще и заработает на штрафах. Для города немного.Приняли закон 97, по которому это надо сделать.За счет собственников. Примерно 700-1000 куе на один билдинг.Город еще и заработает на штрафах.

Что НЙ переводят на электроотопление? С газового? Что НЙ переводят на электроотопление? С газового? З мазуту якогось З мазуту якогось Faceless

Модератор Повідомлень: 34358 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1425 раз. Подякували: 7915 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 гру, 2023 21:46 Faceless написав: rjkz написав:

Для города немного.

Приняли закон 97, по которому это надо сделать.

За счет собственников. Примерно 700-1000 куе на один билдинг.

Город еще и заработает на штрафах.

А потужностей вистачить? Це ж фактично подвоїти споживання електрохарчування в холодний період А потужностей вистачить? Це ж фактично подвоїти споживання електрохарчування в холодний період



КонЭдиссон, нйская энергокомпания заявила, что готова к этому как по мощностям производства ээ так и по инфраструктуре доставки.

Тут надо отметить, что в летнее время нагрузка от кондиционеров считается более высокой нежели от обогрева. Насколько это утверждение верно - не берусь оценивать. КонЭдиссон, нйская энергокомпания заявила, что готова к этому как по мощностям производства ээ так и по инфраструктуре доставки.Тут надо отметить, что в летнее время нагрузка от кондиционеров считается более высокой нежели от обогрева. Насколько это утверждение верно - не берусь оценивать. rjkz

Повідомлень: 15923 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8122 раз. Подякували: 5005 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 гру, 2023 21:49 ЛАД написав: rjkz написав: Denik написав: ...........

А уявіть собі скільки буде коштувати все житло на електричне опалення перевести? ...........А уявіть собі скільки буде коштувати все житло на електричне опалення перевести?

Для города немного.

Приняли закон 97, по которому это надо сделать.

За счет собственников. Примерно 700-1000 куе на один билдинг.

Город еще и заработает на штрафах. Для города немного.Приняли закон 97, по которому это надо сделать.За счет собственников. Примерно 700-1000 куе на один билдинг.Город еще и заработает на штрафах.

Что НЙ переводят на электроотопление? С газового? Что НЙ переводят на электроотопление? С газового?



Сейчас в каждом билдинге существует один или два типа отопления из трех - сжигание ойла(что-то типа мазута), газа (бывает комбинированно с ойлом) и электрический (эйр-памп).

В первую очередь пытаются избавиться от отопления ойлом. Сейчас в каждом билдинге существует один или два типа отопления из трех - сжигание ойла(что-то типа мазута), газа (бывает комбинированно с ойлом) и электрический (эйр-памп).В первую очередь пытаются избавиться от отопления ойлом. rjkz

Повідомлень: 15923 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8122 раз. Подякували: 5005 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1662166316641665 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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