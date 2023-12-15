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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 гру, 2023 20:35
Denik написав: rjkz написав:
у нй астрономическая доходная часть, практически не зависящая ннапрямую с учетной ставкой. Просто и расходы большие. А Адамс любит проепывать бабки.
видатки в частині обслуговування боргу напряму залежать від облікової ставки.
rjkz написав:
100 тысяч, чтобы поставить унитаз и может душевую кабину?
А уявіть собі скільки буде коштувати все житло на електричне опалення перевести?
Для города немного.
Приняли закон 97, по которому это надо сделать.
За счет собственников. Примерно 700-1000 куе на один билдинг.
Город еще и заработает на штрафах.
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 20:51
Bolt написав: ЛАД написав: rjkz написав:
..........
там по технологии так надо, поэтапно делается.
Не знаю. Делали жене, в Харькове. Поэтапно было, но значительно быстрее, чем через полгода. По-моему, через месяц после установки имплантов изготовление протезов.
Засверливают штифт в челюсть. Затем ждут пока приживется. Дальше прикручивают сам зуб.
Ну правильно. Вот между этими этапами, насколько помню 1 мес., никак не полгода. Жене делали не один зуб, а всю нижнюю челюсть. Что, полгода без зубов ходить?
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 20:53
rjkz написав: Denik написав: rjkz написав:
у нй астрономическая доходная часть, практически не зависящая ннапрямую с учетной ставкой. Просто и расходы большие. А Адамс любит проепывать бабки.
видатки в частині обслуговування боргу напряму залежать від облікової ставки.
rjkz написав:
100 тысяч, чтобы поставить унитаз и может душевую кабину?
А уявіть собі скільки буде коштувати все житло на електричне опалення перевести?
Для города немного.
Приняли закон 97, по которому это надо сделать.
За счет собственников. Примерно 700-1000 куе на один билдинг.
Город еще и заработает на штрафах.
А потужностей вистачить? Це ж фактично подвоїти споживання електрохарчування в холодний період
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 20:56
rjkz написав: Denik написав:
...........
А уявіть собі скільки буде коштувати все житло на електричне опалення перевести?
Для города немного.
Приняли закон 97, по которому это надо сделать.
За счет собственников. Примерно 700-1000 куе на один билдинг.
Город еще и заработает на штрафах.
Что НЙ переводят на электроотопление? С газового?
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 21:01
ЛАД написав: rjkz написав: Denik написав:
...........
А уявіть собі скільки буде коштувати все житло на електричне опалення перевести?
Для города немного.
Приняли закон 97, по которому это надо сделать.
За счет собственников. Примерно 700-1000 куе на один билдинг.
Город еще и заработает на штрафах.
Что НЙ переводят на электроотопление? С газового?
З мазуту якогось
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 21:46
Faceless написав:
rjkz написав:
Для города немного.
Приняли закон 97, по которому это надо сделать.
За счет собственников. Примерно 700-1000 куе на один билдинг.
Город еще и заработает на штрафах.
А потужностей вистачить? Це ж фактично подвоїти споживання електрохарчування в холодний період
КонЭдиссон, нйская энергокомпания заявила, что готова к этому как по мощностям производства ээ так и по инфраструктуре доставки.
Тут надо отметить, что в летнее время нагрузка от кондиционеров считается более высокой нежели от обогрева. Насколько это утверждение верно - не берусь оценивать.
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 21:49
ЛАД написав: rjkz написав: Denik написав:
...........
А уявіть собі скільки буде коштувати все житло на електричне опалення перевести?
Для города немного.
Приняли закон 97, по которому это надо сделать.
За счет собственников. Примерно 700-1000 куе на один билдинг.
Город еще и заработает на штрафах.
Что НЙ переводят на электроотопление? С газового?
Сейчас в каждом билдинге существует один или два типа отопления из трех - сжигание ойла(что-то типа мазута), газа (бывает комбинированно с ойлом) и электрический (эйр-памп).
В первую очередь пытаются избавиться от отопления ойлом.
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 22:07
rjkz написав:
Тут надо отметить, что в летнее время нагрузка от кондиционеров считается более высокой нежели от обогрева. Насколько это утверждение верно - не берусь оценивать.
Очень зависит от климата.
В климате НЙ, в среднем, пожалуй, да.
Кондиционеры очень эффективно работают на обогрев при легком плюсе. В сильные морозы их эффективность приближается к эффективности обычного обогревателя, если внешний радиатор не закопан в землю или не погружен в воду, что в условиях крупного города представляется малореальным и явно превысит указанные затраты.
А как с материальной базой такого перехода? Меня всегда удивляло, что в американских частных домах используются разные блоки для кондиционирования и подогрева воздуха в одной стойке (систем воздушного отопления видел достаточно). Потом где-то услышал, что в США очень трудно найти кондиционер, умеющий работать на обогрев.
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