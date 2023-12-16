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Еміграція, заробітчанство
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Додано: Суб 16 гру, 2023 02:53
Сибарит написав: rjkz написав:
Тут надо отметить, что в летнее время нагрузка от кондиционеров считается более высокой нежели от обогрева. Насколько это утверждение верно - не берусь оценивать.
Очень зависит от климата.
В климате НЙ, в среднем, пожалуй, да.
Кондиционеры очень эффективно работают на обогрев при легком плюсе. В сильные морозы их эффективность приближается к эффективности обычного обогревателя, если внешний радиатор не закопан в землю или не погружен в воду, что в условиях крупного города представляется малореальным и явно превысит указанные затраты.
А как с материальной базой такого перехода? Меня всегда удивляло, что в американских частных домах используются разные блоки для кондиционирования и подогрева воздуха в одной стойке (систем воздушного отопления видел достаточно). Потом где-то услышал, что в США очень трудно найти кондиционер, умеющий работать на обогрев.
Фактически, эйрпамп -это и есть что-то типа сплит-системы с возможностью работы на обогрев.
Есть несколько тем, которые до войны имели финансовую привлекательность везти из Украины, как ни удивительно, были и сплит системы.
Скажем так, на будущее, это одна из тем, которой имеет смысл заняться.
Вообще, темa HVAC (отопление, вентиляция и кондиционирование) очень сильно отличается не в лучшую сторону от Европы. И если на многоэтажных билдингах довольно жесткие ограничения по кодам, то с частными домами полегче.
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Додано: Суб 16 гру, 2023 02:55
ЛАД написав: rjkz написав:
............
Сейчас в каждом билдинге существует один или два типа отопления из трех - сжигание ойла(что-то типа мазута), газа (бывает комбинированно с ойлом) и электрический (эйр-памп).
В первую очередь пытаются избавиться от отопления ойлом.
В связи с чем?
Экология или что-то другое?
Экология и экономика.
Отопление газом примерно на 30-50% дешевле и экологичней сжигания ойла.
Отопление ээ еще экологичней, но существенно дороже газа.
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Додано: Суб 16 гру, 2023 02:57
vitaliiangel написав: rjkz написав:
Тут надо отметить, что в летнее время нагрузка от кондиционеров считается более высокой нежели от обогрева. Насколько это утверждение верно - не берусь оценивать.
по моим объектам с э.о. кондиционирование в разы более затратно. Особо низких температур (ниже -10) у нас почти не бывает, а жара +30 была с июня до конца сентября
Не берусь оценивать, тут может быть масса нюансов в применении с американскими вводными.
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