Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1663166416651666 Додано: Суб 16 гру, 2023 02:53 Сибарит написав: rjkz написав: Тут надо отметить, что в летнее время нагрузка от кондиционеров считается более высокой нежели от обогрева. Насколько это утверждение верно - не берусь оценивать. Тут надо отметить, что в летнее время нагрузка от кондиционеров считается более высокой нежели от обогрева. Насколько это утверждение верно - не берусь оценивать.

Очень зависит от климата.

В климате НЙ, в среднем, пожалуй, да.

Кондиционеры очень эффективно работают на обогрев при легком плюсе. В сильные морозы их эффективность приближается к эффективности обычного обогревателя, если внешний радиатор не закопан в землю или не погружен в воду, что в условиях крупного города представляется малореальным и явно превысит указанные затраты.



А как с материальной базой такого перехода? Меня всегда удивляло, что в американских частных домах используются разные блоки для кондиционирования и подогрева воздуха в одной стойке (систем воздушного отопления видел достаточно). Потом где-то услышал, что в США очень трудно найти кондиционер, умеющий работать на обогрев. Очень зависит от климата.В климате НЙ, в среднем, пожалуй, да.Кондиционеры очень эффективно работают на обогрев при легком плюсе. В сильные морозы их эффективность приближается к эффективности обычного обогревателя, если внешний радиатор не закопан в землю или не погружен в воду, что в условиях крупного города представляется малореальным и явно превысит указанные затраты.А как с материальной базой такого перехода? Меня всегда удивляло, что в американских частных домах используются разные блоки для кондиционирования и подогрева воздуха в одной стойке (систем воздушного отопления видел достаточно). Потом где-то услышал, что в США очень трудно найти кондиционер, умеющий работать на обогрев.



Фактически, эйрпамп -это и есть что-то типа сплит-системы с возможностью работы на обогрев.

Есть несколько тем, которые до войны имели финансовую привлекательность везти из Украины, как ни удивительно, были и сплит системы.

Скажем так, на будущее, это одна из тем, которой имеет смысл заняться.

Вообще, темa HVAC (отопление, вентиляция и кондиционирование) очень сильно отличается не в лучшую сторону от Европы. И если на многоэтажных билдингах довольно жесткие ограничения по кодам, то с частными домами полегче. Фактически, эйрпамп -это и есть что-то типа сплит-системы с возможностью работы на обогрев.Есть несколько тем, которые до войны имели финансовую привлекательность везти из Украины, как ни удивительно, были и сплит системы.Скажем так, на будущее, это одна из тем, которой имеет смысл заняться.Вообще, темa HVAC (отопление, вентиляция и кондиционирование) очень сильно отличается не в лучшую сторону от Европы. И если на многоэтажных билдингах довольно жесткие ограничения по кодам, то с частными домами полегче. rjkz

Повідомлень: 15926 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8122 раз. Подякували: 5005 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 гру, 2023 02:55 ЛАД написав: rjkz написав: ............

Сейчас в каждом билдинге существует один или два типа отопления из трех - сжигание ойла(что-то типа мазута), газа (бывает комбинированно с ойлом) и электрический (эйр-памп).

В первую очередь пытаются избавиться от отопления ойлом. ............Сейчас в каждом билдинге существует один или два типа отопления из трех - сжигание ойла(что-то типа мазута), газа (бывает комбинированно с ойлом) и электрический (эйр-памп).В первую очередь пытаются избавиться от отопления ойлом.

В связи с чем?

Экология или что-то другое? В связи с чем?Экология или что-то другое?

Экология и экономика.

Отопление газом примерно на 30-50% дешевле и экологичней сжигания ойла.

Отопление ээ еще экологичней, но существенно дороже газа. Экология и экономика.Отопление газом примерно на 30-50% дешевле и экологичней сжигания ойла.Отопление ээ еще экологичней, но существенно дороже газа. rjkz

Повідомлень: 15926 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8122 раз. Подякували: 5005 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 гру, 2023 02:57 vitaliiangel написав: rjkz написав: Тут надо отметить, что в летнее время нагрузка от кондиционеров считается более высокой нежели от обогрева. Насколько это утверждение верно - не берусь оценивать. Тут надо отметить, что в летнее время нагрузка от кондиционеров считается более высокой нежели от обогрева. Насколько это утверждение верно - не берусь оценивать. по моим объектам с э.о. кондиционирование в разы более затратно. Особо низких температур (ниже -10) у нас почти не бывает, а жара +30 была с июня до конца сентября по моим объектам с э.о. кондиционирование в разы более затратно. Особо низких температур (ниже -10) у нас почти не бывает, а жара +30 была с июня до конца сентября



Не берусь оценивать, тут может быть масса нюансов в применении с американскими вводными. Не берусь оценивать, тут может быть масса нюансов в применении с американскими вводными. rjkz

Повідомлень: 15926 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8122 раз. Подякували: 5005 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1663166416651666 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Faceless