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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1663166416651666
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 02:53

  Сибарит написав:
  rjkz написав:Тут надо отметить, что в летнее время нагрузка от кондиционеров считается более высокой нежели от обогрева. Насколько это утверждение верно - не берусь оценивать.

Очень зависит от климата.
В климате НЙ, в среднем, пожалуй, да.
Кондиционеры очень эффективно работают на обогрев при легком плюсе. В сильные морозы их эффективность приближается к эффективности обычного обогревателя, если внешний радиатор не закопан в землю или не погружен в воду, что в условиях крупного города представляется малореальным и явно превысит указанные затраты.

А как с материальной базой такого перехода? Меня всегда удивляло, что в американских частных домах используются разные блоки для кондиционирования и подогрева воздуха в одной стойке (систем воздушного отопления видел достаточно). Потом где-то услышал, что в США очень трудно найти кондиционер, умеющий работать на обогрев.


Фактически, эйрпамп -это и есть что-то типа сплит-системы с возможностью работы на обогрев.
Есть несколько тем, которые до войны имели финансовую привлекательность везти из Украины, как ни удивительно, были и сплит системы.
Скажем так, на будущее, это одна из тем, которой имеет смысл заняться.
Вообще, темa HVAC (отопление, вентиляция и кондиционирование) очень сильно отличается не в лучшую сторону от Европы. И если на многоэтажных билдингах довольно жесткие ограничения по кодам, то с частными домами полегче.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 02:55

  ЛАД написав:
  rjkz написав:............
Сейчас в каждом билдинге существует один или два типа отопления из трех - сжигание ойла(что-то типа мазута), газа (бывает комбинированно с ойлом) и электрический (эйр-памп).
В первую очередь пытаются избавиться от отопления ойлом.

В связи с чем?
Экология или что-то другое?

Экология и экономика.
Отопление газом примерно на 30-50% дешевле и экологичней сжигания ойла.
Отопление ээ еще экологичней, но существенно дороже газа.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 02:57

  vitaliiangel написав:
  rjkz написав:Тут надо отметить, что в летнее время нагрузка от кондиционеров считается более высокой нежели от обогрева. Насколько это утверждение верно - не берусь оценивать.
по моим объектам с э.о. кондиционирование в разы более затратно. Особо низких температур (ниже -10) у нас почти не бывает, а жара +30 была с июня до конца сентября


Не берусь оценивать, тут может быть масса нюансов в применении с американскими вводными.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 08:36

Сибарит ,

Меня всегда удивляло, что в американских частных домах используются разные блоки для кондиционирования и подогрева воздуха в одной стойке (систем воздушного отопления видел достаточно). Потом где-то услышал, что в США очень трудно найти кондиционер, умеющий работать на обогрев.


М.б. это вызвано тем, что и внутренний блок (или канал подачи воздуха , если это канальник) для обогрева должен (лучше) располагаться у пола, а не у потолка, как для кондиционирования.
Потому смонтировано две независимые системы.

Что касается затрат на э/э при обогреве и охлаждении.
Если приближенно, то необходимые комфортные +20 град С в помещении достричь охлаждением от + 30 наружных дешевле , чем нагреть до +20 при наружных 0 или тем более при наружном минусе.
Но в дело может вмешаться инсоляция. Которая зимой будет облегчать работу климатсистемы (уменьшать затраты), а летом наоборот, создавать дополнительные затраты. И сколько солнечных дней, площадь остекления конкретного помещения - влияние этого всего навскидку оценить невозможно.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 08:51

Чувак дом с окупасамм в Америке купил(флипингом занимается) :
https://youtu.be/6I4AGZ5UYbY?si=9680JEZjWb68tAxa
Смотрю с выселением попроще, чеи в Испании будет.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 11:00

  Hotab написав:Сибарит ,

Меня всегда удивляло, что в американских частных домах используются разные блоки для кондиционирования и подогрева воздуха в одной стойке (систем воздушного отопления видел достаточно). Потом где-то услышал, что в США очень трудно найти кондиционер, умеющий работать на обогрев.


М.б. это вызвано тем, что и внутренний блок (или канал подачи воздуха , если это канальник) для обогрева должен (лучше) располагаться у пола, а не у потолка, как для кондиционирования.
Потому смонтировано две независимые системы.

Что касается затрат на э/э при обогреве и охлаждении.
Если приближенно, то необходимые комфортные +20 град С в помещении достричь охлаждением от + 30 наружных дешевле , чем нагреть до +20 при наружных 0 или тем более при наружном минусе.
Но в дело может вмешаться инсоляция. Которая зимой будет облегчать работу климатсистемы (уменьшать затраты), а летом наоборот, создавать дополнительные затраты. И сколько солнечных дней, площадь остекления конкретного помещения - влияние этого всего навскидку оценить невозможно.


На нагрев мои кондиционеры берут по 1.5кВт, на охлаждение так мало, что 9кВт стабилизатор не показывает нагрузку вообще
adeges
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 11:35

Re: Еміграція, заробітчанство

  Сибарит написав:Очень зависит от климата.
В климате НЙ, в среднем, пожалуй, да.
Кондиционеры очень эффективно работают на обогрев при легком плюсе. В сильные морозы их эффективность приближается к эффективности обычного обогревателя, если внешний радиатор не закопан в землю или не погружен в воду, что в условиях крупного города представляется малореальным и явно превысит указанные затраты.

А как с материальной базой такого перехода? Меня всегда удивляло, что в американских частных домах используются разные блоки для кондиционирования и подогрева воздуха в одной стойке (систем воздушного отопления видел достаточно). Потом где-то услышал, что в США очень трудно найти кондиционер, умеющий работать на обогрев.

От я і пишу, що в США в більшості будівель ситема опалення відстала як гімно мамонту у порівнянні з тим, що в мене зроблено на кондиціонерах частково з 2013 року і повністю з 2015 року. І встигло двічі-тричі окупитися.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 11:38

Re: Еміграція, заробітчанство

  vitaliiangel написав:по моим объектам с э.о. кондиционирование в разы более затратно. Особо низких температур (ниже -10) у нас почти не бывает, а жара +30 была с июня до конца сентября

Це брехня. Особливо коли ціни на газ для підприємств у 2021 році були космічними. Чи ти купуєш тело за тарифами для населення?
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 11:39

Re: Еміграція, заробітчанство

  adeges написав:На нагрев мои кондиционеры берут по 1.5кВт, на охлаждение так мало, что 9кВт стабилизатор не показывает нагрузку вообще

Це теж брехня. Кондиціонери 7. Споживають десь 800 Вт як на обігрів так і кондиціонування, а видають більше 2 кВт теплового потоку.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 11:42

  Denik написав:
  vitaliiangel написав:по моим объектам с э.о. кондиционирование в разы более затратно. Особо низких температур (ниже -10) у нас почти не бывает, а жара +30 была с июня до конца сентября

Це брехня. Особливо коли ціни на газ для підприємств у 2021 році були космічними. Чи ти купуєш тело за тарифами для населення?

проблемы с пониманием написанного? читай 2-3 раза пока не дойдёт, что отопление и кондиционирование в моих помещениях оба электро и счета летом выше. Обогреть с +10 (такая Т помещения зимой без отопления) до +20 дешевле, чем охладить его же с +30 до +20. Возможно имеет место тепловая инерция помещения (когда удержать тепло в стенах легче, чем холод)
vitaliiangel
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