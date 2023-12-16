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#<1 ... 1665166616671668> Додано: Суб 16 гру, 2023 12:01 Обогреть с +10 (такая Т помещения зимой без отопления) до +20 дешевле, чем охладить его же с +30 до +20.





Не кажіть ніхто вітальону, що теплопередачу між огороджувальними конструкціями (і затрати на підтримання Т в приміщені) рахують не по «такая Т помещения зимой без отопления», а по ΔТ між необхідною, вона ж фактично підтримувана Т приміщення (близько 20 град С) і фактичною Т вулиці.

Так от літом ця Δ рідко буває більше 10 град, а взимку буває навіть 30 град. Ну а далі проста формула. Не кажіть ніхто вітальону, що теплопередачу між огороджувальними конструкціями (і затрати на підтримання Т в приміщені) рахують не по «такая Т помещения зимой без отопления», а по ΔТ між необхідною, вона ж фактично підтримувана Т приміщення (близько 20 град С) і фактичною Т вулиці.Так от літом ця Δ рідко буває більше 10 град, а взимку буває навіть 30 град. Ну а далі проста формула. Hotab Повідомлень: 10398 З нами з: 15.02.09 Подякував: 624 раз. Подякували: 2125 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 гру, 2023 12:31 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Отопление газом примерно на 30-50% дешевле и экологичней сжигания ойла. Отопление газом примерно на 30-50% дешевле и экологичней сжигания ойла.

Це дуже неточно.

Газ в кілька разів дешевший за Heating Oil в США, навіть після подорожчання вдвічі.

При спаленні газу на одиницю тепла трохи менше викиди СО2 та оксиду сірки, бо метан таки СН4, а heating oil ближче до СН2.

rjkz написав: Отопление ээ еще экологичней, но существенно дороже газа. Отопление ээ еще экологичней, но существенно дороже газа.

А отут треба ивитися на оптові ціни електроенергії. В США они потенційно прив'язані до газу. А ціни на газ підскочать зі зростанням експорту СПГ та як автомобілі переходитимуть з бензину на метан. Це дуже неточно.Газ в кілька разів дешевший за Heating Oil в США, навіть після подорожчання вдвічі.При спаленні газу на одиницю тепла трохи менше викиди СО2 та оксиду сірки, бо метан таки СН4, а heating oil ближче до СН2.А отут треба ивитися на оптові ціни електроенергії. В США они потенційно прив'язані до газу. А ціни на газ підскочать зі зростанням експорту СПГ та як автомобілі переходитимуть з бензину на метан. Denik Повідомлень: 2766 З нами з: 23.02.09 Подякував: 582 раз. Подякували: 1073 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 гру, 2023 12:35 Re: Еміграція, заробітчанство Давно известно что невыгодно жите в климате с отапливаемым сезоном, на югах немного подтапливают электричеством и не парятся с газом или мазутом nekefer

Повідомлень: 774 З нами з: 24.10.14 Подякував: 51 раз. Подякували: 102 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 гру, 2023 12:44 Re: Еміграція, заробітчанство vitaliiangel написав: проблемы с пониманием написанного? читай 2-3 раза пока не дойдёт, что отопление и кондиционирование в моих помещениях оба электро и счета летом выше. Обогреть с +10 (такая Т помещения зимой без отопления) до +20 дешевле, чем охладить его же с +30 до +20. Возможно имеет место тепловая инерция помещения (когда удержать тепло в стенах легче, чем холод) проблемы с пониманием написанного? читай 2-3 раза пока не дойдёт, что отопление и кондиционирование в моих помещениях оба электро и счета летом выше. Обогреть с +10 (такая Т помещения зимой без отопления) до +20 дешевле, чем охладить его же с +30 до +20. Возможно имеет место тепловая инерция помещения (когда удержать тепло в стенах легче, чем холод)

Це треба занести в підручник з фізики. Скрепний. Для орків.



Насправді чувак не розуміє, що в приміщеннях є люди по 100-140Вт, техніка, по 100 Вт, якісь чайники, кавоварки та воопідігрівачі, які взимку опомагають опалюватися, а влітку виступають як доаткове навантаження на систему кондиціонування. Ну і звісно нагрів випромінюванням від сонця. Але все одно, який трохи допомагає взимку, а влітку створює лише одаткове навантаження.



Для житла, коли є метрів 30 квадратних на людину споживання електрики для опалення взимку більше за кондиціонування влітку. Звісно для середніх температур Києва. Це треба занести в підручник з фізики. Скрепний. Для орків.Насправді чувак не розуміє, що в приміщеннях є люди по 100-140Вт, техніка, по 100 Вт, якісь чайники, кавоварки та воопідігрівачі, які взимку опомагають опалюватися, а влітку виступають як доаткове навантаження на систему кондиціонування. Ну і звісно нагрів випромінюванням від сонця. Але все одно, який трохи допомагає взимку, а влітку створює лише одаткове навантаження.Для житла, коли є метрів 30 квадратних на людину споживання електрики для опалення взимку більше за кондиціонування влітку. Звісно для середніх температур Києва. Denik Повідомлень: 2766 З нами з: 23.02.09 Подякував: 582 раз. Подякували: 1073 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 гру, 2023 12:48 Denik написав: Насправді чувак не розуміє, Насправді чувак не розуміє, зимой без отопления на улице -10 в помещении +10. Людей и чайников нет. Летом на улице +30 в помещении те же +30 Людей и чайников тоже нет. Думай откуда такая разница температур. Потом напишешь. эксперд по всем вопросам блд зимой без отопления на улице -10 в помещении +10. Людей и чайников нет. Летом на улице +30 в помещении те же +30 Людей и чайников тоже нет. Думай откуда такая разница температур. Потом напишешь. эксперд по всем вопросам блд vitaliiangel

Повідомлень: 21220 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2338 раз. Подякували: 3317 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 гру, 2023 12:54 Denik написав: Сибарит написав: Очень зависит от климата.

В климате НЙ, в среднем, пожалуй, да.

Кондиционеры очень эффективно работают на обогрев при легком плюсе. В сильные морозы их эффективность приближается к эффективности обычного обогревателя, если внешний радиатор не закопан в землю или не погружен в воду, что в условиях крупного города представляется малореальным и явно превысит указанные затраты.



А как с материальной базой такого перехода? Меня всегда удивляло, что в американских частных домах используются разные блоки для кондиционирования и подогрева воздуха в одной стойке (систем воздушного отопления видел достаточно). Потом где-то услышал, что в США очень трудно найти кондиционер, умеющий работать на обогрев. Очень зависит от климата.В климате НЙ, в среднем, пожалуй, да.Кондиционеры очень эффективно работают на обогрев при легком плюсе. В сильные морозы их эффективность приближается к эффективности обычного обогревателя, если внешний радиатор не закопан в землю или не погружен в воду, что в условиях крупного города представляется малореальным и явно превысит указанные затраты.А как с материальной базой такого перехода? Меня всегда удивляло, что в американских частных домах используются разные блоки для кондиционирования и подогрева воздуха в одной стойке (систем воздушного отопления видел достаточно). Потом где-то услышал, что в США очень трудно найти кондиционер, умеющий работать на обогрев.

От я і пишу, що в США в більшості будівель ситема опалення відстала як гімно мамонту у порівнянні з тим, що в мене зроблено на кондиціонерах частково з 2013 року і повністю з 2015 року. І встигло двічі-тричі окупитися. От я і пишу, що в США в більшості будівель ситема опалення відстала як гімно мамонту у порівнянні з тим, що в мене зроблено на кондиціонерах частково з 2013 року і повністю з 2015 року. І встигло двічі-тричі окупитися.

так і запишем "відстале США" так і запишем "відстале США" flyman

Повідомлень: 33545 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1563 раз. Подякували: 2734 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 гру, 2023 12:58 vitaliiangel написав: Denik написав: Насправді чувак не розуміє, Насправді чувак не розуміє, зимой без отопления на улице -10 в помещении +10. Людей и чайников нет. Летом на улице +30 в помещении те же +30 Людей и чайников тоже нет. Думай откуда такая разница температур. Потом напишешь. эксперд по всем вопросам блд зимой без отопления на улице -10 в помещении +10. Людей и чайников нет. Летом на улице +30 в помещении те же +30 Людей и чайников тоже нет. Думай откуда такая разница температур. Потом напишешь. эксперд по всем вопросам блд

Як писав Денік, в тебе температуру тримають ватні скрепи.

А в мене їх нема, тому зимою є люди/чайники, і темература +16..17 (в даний момент 17.3), при мінус три забортні (зараз синоптик малює +1), а літом при плюс 30+ внутрі +25,5



Всім на перездачу теплотехніки Як писав Денік, в тебе температуру тримають ватні скрепи.А в мене їх нема, тому зимою є люди/чайники, і темература +16..17 (в даний момент 17.3), при мінус три забортні (зараз синоптик малює +1), а літом при плюс 30+ внутрі +25,5Всім на перездачу теплотехніки flyman

Повідомлень: 33545 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1563 раз. Подякували: 2734 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 гру, 2023 13:02 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: vitaliiangel написав: Denik написав: Насправді чувак не розуміє, Насправді чувак не розуміє, зимой без отопления на улице -10 в помещении +10. Людей и чайников нет. Летом на улице +30 в помещении те же +30 Людей и чайников тоже нет. Думай откуда такая разница температур. Потом напишешь. эксперд по всем вопросам блд зимой без отопления на улице -10 в помещении +10. Людей и чайников нет. Летом на улице +30 в помещении те же +30 Людей и чайников тоже нет. Думай откуда такая разница температур. Потом напишешь. эксперд по всем вопросам блд

Як писав Денік, в тебе температуру тримають ватні скрепи.

А в мене їх нема, тому зимою є люди/чайники, і темература 16..17, при мінус три забортні, а літом при плюс 30+ внутрі +25,5



Всім на перездачу. Як писав Денік, в тебе температуру тримають ватні скрепи.А в мене їх нема, тому зимою є люди/чайники, і темература 16..17, при мінус три забортні, а літом при плюс 30+ внутрі +25,5Всім на перездачу. Так треба уточнювати, на скільки метрів під поверхнею для цього треба сидіти, наскільки точно вихлоп припаркованої біля будинку автівки попадає у кватирки, і скільки собак зранку встигає попісять у вікно Так треба уточнювати, на скільки метрів під поверхнею для цього треба сидіти, наскільки точно вихлоп припаркованої біля будинку автівки попадає у кватирки, і скільки собак зранку встигає попісять у вікно Faceless

Модератор Повідомлень: 34366 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1425 раз. Подякували: 7916 раз. Профіль 4 7 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 гру, 2023 13:06 flyman написав: А в мене їх нема, тому зимою є люди/чайники, і темература +16..17 (в даний момент 17.3), А в мене їх нема, тому зимою є люди/чайники, і темература +16..17 (в даний момент 17.3), +16 это чё без отопления? сколько с отоплением не интересно. +16 это чё без отопления? сколько с отоплением не интересно. vitaliiangel

Повідомлень: 21220 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2338 раз. Подякували: 3317 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 гру, 2023 13:19 Re: Еміграція, заробітчанство Успокойтесь

Газа на планете и в Чёрном море в частности просто ...здец как много и его цена от рашки и скабеевой - чисто спекулятивная(в штатах более менее реальная,особенно летом)

Пускай они газ бхаратцам за золото продадут хотя бы по цене как берёт Си по бартеру на Чери и ДонгХуенги, промолчим кто, за сколько и за чей счёт построил "Силу Сибири", и не будет ли там случайных аварий в ближайшее время.

Летом действительно сложнее охладить, чем зимой протопить, но в каждом случае надо рассматривать утечки и паразитный нагрев как излучением, так и конвекцией.

К примеру утепление помогает при холоде, но в обратную сторону всё кроме термоса с вакуумом не работает из-за движения молекул в окружающих нас веществах. барабашов Повідомлень: 3714 З нами з: 16.06.15 Подякував: 264 раз. Подякували: 333 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1665166616671668> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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