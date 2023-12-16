RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1665166616671668>
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 12:01

Обогреть с +10 (такая Т помещения зимой без отопления) до +20 дешевле, чем охладить его же с +30 до +20.


Не кажіть ніхто вітальону, що теплопередачу між огороджувальними конструкціями (і затрати на підтримання Т в приміщені) рахують не по «такая Т помещения зимой без отопления», а по ΔТ між необхідною, вона ж фактично підтримувана Т приміщення (близько 20 град С) і фактичною Т вулиці.
Так от літом ця Δ рідко буває більше 10 град, а взимку буває навіть 30 град. Ну а далі проста формула.
Hotab
 
Повідомлень: 10398
З нами з: 15.02.09
Подякував: 624 раз.
Подякували: 2125 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 12:31

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Отопление газом примерно на 30-50% дешевле и экологичней сжигания ойла.

Це дуже неточно.
Газ в кілька разів дешевший за Heating Oil в США, навіть після подорожчання вдвічі.
При спаленні газу на одиницю тепла трохи менше викиди СО2 та оксиду сірки, бо метан таки СН4, а heating oil ближче до СН2.
  rjkz написав:Отопление ээ еще экологичней, но существенно дороже газа.

А отут треба ивитися на оптові ціни електроенергії. В США они потенційно прив'язані до газу. А ціни на газ підскочать зі зростанням експорту СПГ та як автомобілі переходитимуть з бензину на метан.
Denik
 
Повідомлень: 2766
З нами з: 23.02.09
Подякував: 582 раз.
Подякували: 1073 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 12:35

Re: Еміграція, заробітчанство

Давно известно что невыгодно жите в климате с отапливаемым сезоном, на югах немного подтапливают электричеством и не парятся с газом или мазутом
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 774
З нами з: 24.10.14
Подякував: 51 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 12:44

Re: Еміграція, заробітчанство

  vitaliiangel написав:проблемы с пониманием написанного? читай 2-3 раза пока не дойдёт, что отопление и кондиционирование в моих помещениях оба электро и счета летом выше. Обогреть с +10 (такая Т помещения зимой без отопления) до +20 дешевле, чем охладить его же с +30 до +20. Возможно имеет место тепловая инерция помещения (когда удержать тепло в стенах легче, чем холод)

Це треба занести в підручник з фізики. Скрепний. Для орків.

Насправді чувак не розуміє, що в приміщеннях є люди по 100-140Вт, техніка, по 100 Вт, якісь чайники, кавоварки та воопідігрівачі, які взимку опомагають опалюватися, а влітку виступають як доаткове навантаження на систему кондиціонування. Ну і звісно нагрів випромінюванням від сонця. Але все одно, який трохи допомагає взимку, а влітку створює лише одаткове навантаження.

Для житла, коли є метрів 30 квадратних на людину споживання електрики для опалення взимку більше за кондиціонування влітку. Звісно для середніх температур Києва.
Denik
 
Повідомлень: 2766
З нами з: 23.02.09
Подякував: 582 раз.
Подякували: 1073 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 12:48

  Denik написав:Насправді чувак не розуміє,
зимой без отопления на улице -10 в помещении +10. Людей и чайников нет. Летом на улице +30 в помещении те же +30 Людей и чайников тоже нет. Думай откуда такая разница температур. Потом напишешь. эксперд по всем вопросам блд
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21220
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2338 раз.
Подякували: 3317 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 12:54

  Denik написав:
  Сибарит написав:Очень зависит от климата.
В климате НЙ, в среднем, пожалуй, да.
Кондиционеры очень эффективно работают на обогрев при легком плюсе. В сильные морозы их эффективность приближается к эффективности обычного обогревателя, если внешний радиатор не закопан в землю или не погружен в воду, что в условиях крупного города представляется малореальным и явно превысит указанные затраты.

А как с материальной базой такого перехода? Меня всегда удивляло, что в американских частных домах используются разные блоки для кондиционирования и подогрева воздуха в одной стойке (систем воздушного отопления видел достаточно). Потом где-то услышал, что в США очень трудно найти кондиционер, умеющий работать на обогрев.

От я і пишу, що в США в більшості будівель ситема опалення відстала як гімно мамонту у порівнянні з тим, що в мене зроблено на кондиціонерах частково з 2013 року і повністю з 2015 року. І встигло двічі-тричі окупитися.

так і запишем "відстале США"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33545
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1563 раз.
Подякували: 2734 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 12:58

  vitaliiangel написав:
  Denik написав:Насправді чувак не розуміє,
зимой без отопления на улице -10 в помещении +10. Людей и чайников нет. Летом на улице +30 в помещении те же +30 Людей и чайников тоже нет. Думай откуда такая разница температур. Потом напишешь. эксперд по всем вопросам блд

Як писав Денік, в тебе температуру тримають ватні скрепи.
А в мене їх нема, тому зимою є люди/чайники, і темература +16..17 (в даний момент 17.3), при мінус три забортні (зараз синоптик малює +1), а літом при плюс 30+ внутрі +25,5

Всім на перездачу теплотехніки
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33545
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1563 раз.
Подякували: 2734 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 13:02

Re: Еміграція, заробітчанство

flyman написав:
  vitaliiangel написав:
  Denik написав:Насправді чувак не розуміє,
зимой без отопления на улице -10 в помещении +10. Людей и чайников нет. Летом на улице +30 в помещении те же +30 Людей и чайников тоже нет. Думай откуда такая разница температур. Потом напишешь. эксперд по всем вопросам блд

Як писав Денік, в тебе температуру тримають ватні скрепи.
А в мене їх нема, тому зимою є люди/чайники, і темература 16..17, при мінус три забортні, а літом при плюс 30+ внутрі +25,5

Всім на перездачу.
Так треба уточнювати, на скільки метрів під поверхнею для цього треба сидіти, наскільки точно вихлоп припаркованої біля будинку автівки попадає у кватирки, і скільки собак зранку встигає попісять у вікно
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 34366
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1425 раз.
Подякували: 7916 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 13:06

  flyman написав:А в мене їх нема, тому зимою є люди/чайники, і темература +16..17 (в даний момент 17.3),
+16 это чё без отопления? сколько с отоплением не интересно.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21220
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2338 раз.
Подякували: 3317 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 13:19

Re: Еміграція, заробітчанство

Успокойтесь
Газа на планете и в Чёрном море в частности просто ...здец как много и его цена от рашки и скабеевой - чисто спекулятивная(в штатах более менее реальная,особенно летом)
Пускай они газ бхаратцам за золото продадут хотя бы по цене как берёт Си по бартеру на Чери и ДонгХуенги, промолчим кто, за сколько и за чей счёт построил "Силу Сибири", и не будет ли там случайных аварий в ближайшее время.
Летом действительно сложнее охладить, чем зимой протопить, но в каждом случае надо рассматривать утечки и паразитный нагрев как излучением, так и конвекцией.
К примеру утепление помогает при холоде, но в обратную сторону всё кроме термоса с вакуумом не работает из-за движения молекул в окружающих нас веществах.
барабашов
 
Повідомлень: 3714
З нами з: 16.06.15
Подякував: 264 раз.
Подякували: 333 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1665166616671668>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: adeges і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.