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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 16 гру, 2023 12:01
Обогреть с +10 (такая Т помещения зимой без отопления) до +20 дешевле, чем охладить его же с +30 до +20.
Не кажіть ніхто вітальону, що теплопередачу між огороджувальними конструкціями (і затрати на підтримання Т в приміщені) рахують не по «такая Т помещения зимой без отопления», а по ΔТ між необхідною, вона ж фактично підтримувана Т приміщення (близько 20 град С) і фактичною Т вулиці.
Так от літом ця Δ рідко буває більше 10 град, а взимку буває навіть 30 град. Ну а далі проста формула.
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Додано: Суб 16 гру, 2023 12:31
rjkz написав:
Отопление газом примерно на 30-50% дешевле и экологичней сжигания ойла.
Це дуже неточно.
Газ в кілька разів дешевший за Heating Oil в США, навіть після подорожчання вдвічі.
При спаленні газу на одиницю тепла трохи менше викиди СО2 та оксиду сірки, бо метан таки СН4, а heating oil ближче до СН2.
rjkz написав:
Отопление ээ еще экологичней, но существенно дороже газа.
А отут треба ивитися на оптові ціни електроенергії. В США они потенційно прив'язані до газу. А ціни на газ підскочать зі зростанням експорту СПГ та як автомобілі переходитимуть з бензину на метан.
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Додано: Суб 16 гру, 2023 12:35
Давно известно что невыгодно жите в климате с отапливаемым сезоном, на югах немного подтапливают электричеством и не парятся с газом или мазутом
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nekefer
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Додано: Суб 16 гру, 2023 12:44
vitaliiangel написав:
проблемы с пониманием написанного? читай 2-3 раза пока не дойдёт, что отопление и кондиционирование в моих помещениях оба электро и счета летом выше. Обогреть с +10 (такая Т помещения зимой без отопления) до +20 дешевле, чем охладить его же с +30 до +20. Возможно имеет место тепловая инерция помещения (когда удержать тепло в стенах легче, чем холод)
Це треба занести в підручник з фізики. Скрепний. Для орків.
Насправді чувак не розуміє, що в приміщеннях є люди по 100-140Вт, техніка, по 100 Вт, якісь чайники, кавоварки та воопідігрівачі, які взимку опомагають опалюватися, а влітку виступають як доаткове навантаження на систему кондиціонування. Ну і звісно нагрів випромінюванням від сонця. Але все одно, який трохи допомагає взимку, а влітку створює лише одаткове навантаження.
Для житла, коли є метрів 30 квадратних на людину споживання електрики для опалення взимку більше за кондиціонування влітку. Звісно для середніх температур Києва.
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Додано: Суб 16 гру, 2023 12:48
Denik написав:
Насправді чувак не розуміє,
зимой без отопления на улице -10 в помещении +10. Людей и чайников нет. Летом на улице +30 в помещении те же +30 Людей и чайников тоже нет. Думай откуда такая разница температур. Потом напишешь. эксперд по всем вопросам блд
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vitaliiangel
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Додано: Суб 16 гру, 2023 12:54
Denik написав: Сибарит написав:
Очень зависит от климата.
В климате НЙ, в среднем, пожалуй, да.
Кондиционеры очень эффективно работают на обогрев при легком плюсе. В сильные морозы их эффективность приближается к эффективности обычного обогревателя, если внешний радиатор не закопан в землю или не погружен в воду, что в условиях крупного города представляется малореальным и явно превысит указанные затраты.
А как с материальной базой такого перехода? Меня всегда удивляло, что в американских частных домах используются разные блоки для кондиционирования и подогрева воздуха в одной стойке (систем воздушного отопления видел достаточно). Потом где-то услышал, что в США очень трудно найти кондиционер, умеющий работать на обогрев.
От я і пишу, що в США в більшості будівель ситема опалення відстала як гімно мамонту у порівнянні з тим, що в мене зроблено на кондиціонерах частково з 2013 року і повністю з 2015 року. І встигло двічі-тричі окупитися.
так і запишем "відстале США"
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flyman
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Додано: Суб 16 гру, 2023 12:58
vitaliiangel написав: Denik написав:
Насправді чувак не розуміє,
зимой без отопления на улице -10 в помещении +10. Людей и чайников нет. Летом на улице +30 в помещении те же +30 Людей и чайников тоже нет. Думай откуда такая разница температур. Потом напишешь. эксперд по всем вопросам блд
Як писав Денік, в тебе температуру тримають ватні скрепи.
А в мене їх нема, тому зимою є люди/чайники, і темература +16..17 (в даний момент 17.3), при мінус три забортні (зараз синоптик малює +1), а літом при плюс 30+ внутрі +25,5
Всім на перездачу теплотехніки
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Додано: Суб 16 гру, 2023 13:02
flyman написав: vitaliiangel написав: Denik написав:
Насправді чувак не розуміє,
зимой без отопления на улице -10 в помещении +10. Людей и чайников нет. Летом на улице +30 в помещении те же +30 Людей и чайников тоже нет. Думай откуда такая разница температур. Потом напишешь. эксперд по всем вопросам блд
Як писав Денік, в тебе температуру тримають ватні скрепи.
А в мене їх нема, тому зимою є люди/чайники, і темература 16..17, при мінус три забортні, а літом при плюс 30+ внутрі +25,5
Всім на перездачу.
Так треба уточнювати, на скільки метрів під поверхнею для цього треба сидіти, наскільки точно вихлоп припаркованої біля будинку автівки попадає у кватирки, і скільки собак зранку встигає попісять у вікно
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Faceless
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Додано: Суб 16 гру, 2023 13:06
flyman написав:
А в мене їх нема, тому зимою є люди/чайники, і темература +16..17 (в даний момент 17.3),
+16 это чё без отопления? сколько с отоплением не интересно.
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Додано: Суб 16 гру, 2023 13:19
Успокойтесь
Газа на планете и в Чёрном море в частности просто ...здец как много и его цена от рашки и скабеевой - чисто спекулятивная(в штатах более менее реальная,особенно летом)
Пускай они газ бхаратцам за золото продадут хотя бы по цене как берёт Си по бартеру на Чери и ДонгХуенги, промолчим кто, за сколько и за чей счёт построил "Силу Сибири", и не будет ли там случайных аварий в ближайшее время.
Летом действительно сложнее охладить, чем зимой протопить, но в каждом случае надо рассматривать утечки и паразитный нагрев как излучением, так и конвекцией.
К примеру утепление помогает при холоде, но в обратную сторону всё кроме термоса с вакуумом не работает из-за движения молекул в окружающих нас веществах.
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барабашов
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